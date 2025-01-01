對話式行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話式行銷軟體，也稱為信使行銷軟體，發起與潛在客戶的個人化一對一交互，引導他們推薦特定的產品或優惠。消費品牌利用這項技術在社交網路或產品網站上識別感興趣的買家、解決查詢、推薦最佳產品，並將客戶無縫轉移到支付網關或銷售代表以完成交易。透過整合的聊天機器人和人工智慧功能，銷售部門可以設計智慧回應流程，根據用戶活動和其他上下文詳細資訊引導訪客進行有意義的對話。這使得企業能夠跟進可能不會立即購買的有興趣的客戶，並無縫地繼續對話。對話式行銷平台大規模提升客戶服務標準，全天候簡化全球購買流程。成功利用這些平台不僅可以產生有價值的、合格的銷售線索，還可以深入了解客戶的人口統計和偏好，最終加快銷售週期。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
ManyChat
manychat.com
ManyChat 是一個聊天自動化平台，幫助企業在多個社交媒體上管理與客戶的互動，並提供自動化解決方案以改善營銷效果。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp是一款實時聊天和聊天機器人平台，幫助企業提升客戶互動和簡化通訊流程，支持多通道溝通和自定義選項。
Spike
spikenow.com
Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Botpress
botpress.com
Botpress是一個生成性AI平台，用於建立聊天機器人，提供直觀的編輯體驗及多種集成功能，適合各類用戶使用。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一個多渠道的對話參與解決方案，幫助企業通過即時聊天、電子郵件和社交媒體與客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一個客戶支持平台，整合多個通信渠道，簡化團隊協作，提升客戶服務效率與滿意度。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel是一款無代碼聊天機器人構建器，幫助企業在多個平台上自動化與客戶的互動，提供即時支持及產品建議。
Engati
engati.com
Engati是一個聊天機器人和實時聊天平台，幫助企業快速創建自定義聊天機器人，支持多語言，並可在多個渠道上發布。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox是一個綜合通訊解決方案，透過WhatsApp Business API增強客戶互動和銷售過程的自動化，支持多平台集成及任務自動化。
Haptik
haptik.ai
Haptik是一個對話AI平台，幫助品牌通過多種渠道提供個性化的客戶互動，提升轉換率和用戶滿意度。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一個基於人工智慧的客戶體驗應用，能即時識別客戶意圖並自動調整互動方式，提升品牌與客戶的互動。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai是一個對話AI平台，幫助企業利用自動化提升客戶服務和互動效果，支持多語言和無代碼搭建。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI行銷平台，透過多通道活動、即時客戶旅程及個性化客戶互動，提高品牌的客戶參與和價值。
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo是一款適合顧問及小型企業的全方位行銷自動化和客戶關係管理應用，可通過多種渠道進行聯繫，如簡訊、視頻、電話、電子郵件和社交媒體。
Kindly
kindly.ai
Kindly 是一個基於AI的聊天機器人平台，自動化客戶支持和銷售，支持多語言並易於客製化。
Userlike
userlike.com
Userlike是一款客戶信息和支持自動化的軟體，集中管理多個通訊渠道，提供即時聊天、AI聊天機器人和數據保護功能。
Drift
drift.com
Drift是一個客戶通信平台，提供實時聊天和聊天機器人，幫助企業簡化客戶互動並提升銷售轉換。
Sender
sender.net
Sender是一個電子郵件營銷平台，幫助企業自動化電子郵件活動，提供易用的設計工具和高級自動化功能以提升客戶參與度。
Continually
continual.ly
Continually 是一款提供網站免費聊天機器人和即時聊天的應用程式，無需編碼，可幫助企業即時回應潛在客戶需求。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep是一款專為批發分銷商設計的客戶體驗管理軟體，簡化企業與客戶之間的溝通，提高銷售和生產力。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個以 AI 為驅動的銷售和行銷平台，幫助企業透過帳戶為基礎的行銷方案快速擴展業務。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud是一個基於雲的客戶聯繫中心平台，支持全渠道客戶服務和智能自動化，以提升客戶體驗和代理效率。
Verint
verint.com
Verint是一個客戶體驗管理平台，幫助企業收集和分析客戶反饋，以改善客戶滿意度和運營效率。
Landbot
landbot.io
Landbot是一個無需編碼的聊天機器人平台，讓企業輕鬆創建自動化對話，提高客戶互動和轉換率，支持多通道部署。
Messagely
messagely.com
Messagely 是一款客戶支持軟體和消息平台，提供個人和團體的實時消息傳遞及文件共享功能，適合各種商業和個人使用。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby是一款基於雲端的通訊平台，提供即時消息、客戶提醒及行動支付請求，以提升團隊合作與客戶服務。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一個B2B銷售平台，專注於WhatsApp，提供共享收件箱、聊天機器人、自動化和多種CRM集成功能。
Blip
blip.ai
Blip是一個AI驅動的對話平台，幫助企業通過聊天機器人增強客戶參與和溝通，並提高銷售和客戶滿意度。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 提供企業跨社交渠道的聊天商務解決方案，如 WhatsApp 和 LINE，幫助提升客戶互動和銷售轉換。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly.ai是一款通過WhatsApp自動化創建和發送互動式行銷活動的應用，並集中管理多平台客戶通訊。
GoSquared
gosquared.com
GoSquared 是首個可持續的電子郵件行銷平台，幫助用戶發送更好的電子郵件活動，擴大受眾並保護地球。
Dashly
dashly.io
Dashly是一個對話式營銷平台，幫助SaaS和EdTech公司透過聊天機器人和即時通訊提高客戶轉化率和銷售額。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit是一款互動體驗平台，幫助品牌通過測驗和問卷收集客戶數據並提升顧客參與度，優化商業表現。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Senter
senterhq.com
Senter是一款簡單的評論管理與簡訊行銷軟體，易於設置，快速整合，方便發送簡訊行銷活動。
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni 是一個透過 WhatsApp、Telegram、Facebook Messenger、Instagram、Viber 和線上聊天提供客戶支援與銷售的服務。
Text Request
textrequest.com
文本請求是一個商務短信平台，幫助企業簡化與客戶的溝通，並提升客戶參與度和運營效率。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne是一款集成產品目錄的視覺聊天軟體，提供即時客戶支持和個性化互動，支持人類代理及聊天機器人。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell是一個移動消息平台，幫助企業通過多渠道與客戶進行安全即時通信和互動。
Instabot
instabot.io
Instabot是一個聊天機器人平台，幫助企業創建自動化對話，簡化客戶支持和會議預訂，提升轉化率和運營效率。
Watermelon
watermelon.ai
西瓜是一個無需編碼的對話式AI平台，通過聊天機器人自動化客戶服務並整合多個渠道，支持多種行業的溝通需求。
Routee
routee.net
Routee是一個雲端通訊平台，提供SMS、語音、電子郵件和多渠道消息工具，幫助企業有效管理客戶溝通和自動化流程。
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI 是一款針對客戶成功團隊的生成式 AI 工具，提供無代碼環境自訂代理，支援多語言，提升工作流程效率。
Sailes
sailes.com
Sailes是一款銷售應用，通過自動化潛在客戶的研究、互動和管理，簡化銷售流程，提高團隊效率。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一款轉換平台，幫助網站將被動訪客轉變為主動潛在客戶，提升轉換率並改善業務表現。
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai 是一個潛在客戶轉化平台，通過即時的 AI 驅動與人工對話，提升潛在客戶的銷售轉化率，並與各類 CRM 系統兼容。
WotNot
wotnot.io
WotNot是一個AI聊天機器人平台，幫助企業自動化客戶互動，生成潛在客戶及提供24/7的客戶支持。
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) 提供企業和行動運營商的通訊解決方案，統一多通道客戶溝通，並使用AI聊天機器人提升客戶體驗。
PowerTextor
powertextor.com
PowerTextor是一款專為企業設計的短信服務應用，與Microsoft Dynamics 365和Power Platform整合，幫助企業通過短信提升客戶關係。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson是一個對話AI平台，幫助企業透過數字對話與客戶互動，提供自動支持和人類代理的無縫轉接。
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一個雲端平台，集中管理客戶對話，提供 24/7 客服支援，並整合即時聊天、電子郵件和社交媒體通訊。
ShopPop
shoppop.com
ShopPop 透過 Messenger 自動化對話，幫助商家拓展受眾、整合對話於一個收件箱，並提高銷售及潛在客戶轉換率。