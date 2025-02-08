對話式行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 獅子山

Hoory Conversations

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Hoory 是一款基於 AI 的客戶支援助理，可協助您的企業實現客戶溝通自動化，並提供零延遲的 24/7 支援，將每次互動轉化為完美的客戶體驗。在對話式人工智慧、機器學習和自然語言處理的支援下，Hoory 超越了自動化。它了解客戶意圖，提供相關答案並提高客戶忠誠度，同時節省時間並降低業務成本。除了先進的人工智慧功能之外，Hoory 還可以充當共享收件箱，為您的客服人員提供與客戶溝通的無縫方式。主要功能 ● 收件匣 透過這個完整的管理系統負責所有客戶通信，您可以 - 執行並追蹤所有客戶互動 - 讓您的客服人員接管 AI 助理的對話 - 存取客戶的對話歷史記錄和其他資料（包括聯繫資訊、位置和其他標識符） - 按標籤、查詢狀態、受讓人、位置等過濾對話- 分析用戶的瀏覽和活動歷史記錄，以更好地了解他們的旅程- 通過添加標籤和註釋來組織對話- 標記優先對話帶有星星，以便更好地識別您選擇的用戶● 培訓培訓您的AI 助手，為您的客戶提供準確、高效的支持- 識別常見的客戶查詢並教Hoory 為每個問題提供即時答案- 透過添加按鈕，使對話更具互動性和目的性，連結和圖像- 透過讓Hoory 使用客戶姓名、參考他們的位置等，為每次互動添加個人化。的AI 助理並協作為客戶提供支援。管理個人權限並將特定任務指派給適當的專家。 ● 可自訂的小工具風格 Hoory 透過命名您的小工具、選擇眾多頭像選項之一並設定正確的配色方案來搭配您的品牌標誌。 ● 語音辨識 讓您的人工智慧助理輕鬆地將語音轉換為文本，反之亦然，從而為您的客戶提供更多通訊選擇。即將推出的功能 ● 人員 透過進階搜尋在「人員」應用程式中存取您的整個客戶群，以查看和管理與最終用戶的所有互動。 ● 多語言支援 在多語言市場工作？透過同時使用多種語言培訓 Hoory，同時創建單一對話，以 100 多種語言提供客戶支援。 ● 表單 透過使用對話觸發正確的資料收集表單，收集更多客戶資訊並充分利用 AI 助理。 ● 實體透過建立自訂實體並使您的人工智慧助理能夠識別客戶查詢中的這些實體（例如國家/地區、電子郵件、電話號碼、帳號等），並根據這些實體採取有條件的操作，從而提供更高的個性化。 ● 對話 讓您的助理進行多步驟對話，並與客戶創建引人入勝的對話。