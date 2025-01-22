對話式行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

TITANPush

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將您的網站參與度和轉換率提高高達 20%！ TITANPush 是一個提供工具的平台，可幫助品牌透過其網站銷售更多產品並與客戶更好地溝通。在應用程式中，您會發現： * 歷史記錄：在您的網站上提供每個客戶之前造訪過的產品的歷史記錄。選擇從浮動氣泡中顯示它或將其整合到您的網站中，自訂每個元素的外觀並配置每個元素將顯示的頁面。我們還有重定向彈出視窗形式的變體！ *瀏覽次數最多：向您的客戶展示您網站上訪問次數最多的產品列表，並產生購買衝動。選擇以氣泡形式顯示它或將其整合到您的網站中，自訂卡片的外觀，並設定可用的網站頁面。 * 網路推播通知：發送可隨時到達手機和桌面的簡訊。您可以發送手動和自動行銷活動、細分受眾並選擇不同的投放類型：正常、智慧和計劃。 * 彈出視窗：當偵測到客戶試圖離開網站時，會顯示一個極醒目的彈出視窗。直到那時視窗才會顯示！彈出視窗可以包括可調整的文字、字體、顏色和圖像。 * 橫幅：使用自訂文字、字體和顏色在您的網站上傳達相關訊息。您也可以包含一個帶有可設定目標 URL 的按鈕。您還可以選擇日期、時間和頁面，為每個橫幅提供個人化的可見性。 * 連結頁面：透過主連結傳達所有連結。透過設定自訂顏色、文字、排版、圖像、圖示和背景來建立無限連結。視覺化客戶每個按鈕的點擊次數，並暫時隱藏按鈕以便在需要時恢復它們。 * 聊天：直接在您的網站上設定 WhatsApp 和 Messenger 聯絡按鈕。您將能夠配置這些按鈕在網站螢幕上的位置，為按鈕新增文字並選擇顯示它們的日期和時間。