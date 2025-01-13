對話式行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 皮特肯群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話式行銷軟體，也稱為信使行銷軟體，發起與潛在客戶的個人化一對一交互，引導他們推薦特定的產品或優惠。消費品牌利用這項技術在社交網路或產品網站上識別感興趣的買家、解決查詢、推薦最佳產品，並將客戶無縫轉移到支付網關或銷售代表以完成交易。透過整合的聊天機器人和人工智慧功能，銷售部門可以設計智慧回應流程，根據用戶活動和其他上下文詳細資訊引導訪客進行有意義的對話。這使得企業能夠跟進可能不會立即購買的有興趣的客戶，並無縫地繼續對話。對話式行銷平台大規模提升客戶服務標準，全天候簡化全球購買流程。成功利用這些平台不僅可以產生有價值的、合格的銷售線索，還可以深入了解客戶的人口統計和偏好，最終加快銷售週期。
提議新的應用程式
Amio
amio.io
Amio是領先客戶服務自動化產業的人工智慧對話平台。易於使用且極為高效的解決方案可以幫助您的客戶支援團隊回答 80% 以上的問題。客戶體驗團隊受益於跨多個管道的 24/7 即時支援。最後，銷售和行銷部門發現，透過積極主動的外展，售前參與度增加。 Amio 透過使用經濟高效的溝通方式重新設計您與客戶互動的方式。這同時提高了忠誠度，因為您的客戶可以透過他們喜歡的管道聯繫您。
Cloodot
cloodot.com
Cloodot 是一款一體化全通路客戶體驗管理套件。 Cloodot 促進高效、一致的工作流程，透過多個數位平台建立聲譽、參與並培養與客戶的長期關係管理來自多個Google 我的企業列表、Facebook 頁面、WhatsApp 號碼、Google 企業訊息列表、網站、簡訊/的聊天和評論透過一個易於使用的儀表板發送文字數字等。 1. 更好的網路聲譽輕鬆收集、展示和回覆更多評論。 2. 輕鬆的全狀態呈現將所有聊天帶到易於使用的多座席收件匣。 Google 搜尋中的直接聊天選項可輕鬆獲得更多查詢。將頻道分配和分配給一個或多個用戶，在一秒鐘內在用戶和部門之間切換聊天和評論。多個代理可以協作和管理 WhatsApp、Google 訊息等管道，這是使用原始本機應用程式無法實現的。 3. 快速、高品質的參與將首次回應時間和平均反應時間從數小時縮短至幾秒。自訂範本回覆、提醒、標籤、任務、註解等。 4. 自動 CSAT 測量 對每個聊天管道進行自動 CSAT 調查，以測量參與品質。 5. 重新參與活動 透過定期發送有關優惠和計劃的大量訊息，從現有客戶那裡獲得更多收入。 6. 減少工作量自動審核回覆和 Agent-Bot 協作聊天管理工作流程可減少 50 - 80% 的人力投入。使客戶服務代理能夠極為輕鬆地與客戶互動。 7. 輕鬆監管即時績效監控和報告帶來更多責任。座席變得更有效率，最終為客戶帶來更快、更優質的體驗。 8. 降低成本 取代 1/2 多種不同的付費工具。提高效率並降低整體費用。 9. 安全存取 無需向CS代理提供對本機平台的任何存取。客服人員不會因其他社群媒體活動而分心。 10. 卓越的支援 專職客戶經理 隨叫隨到的支援 免費員工培訓 無安裝成本
Blip
blip.ai
全球有遠見的領導者相信我們的人工智慧對話平台能夠將他們的品牌、客戶關係和多樣化的溝通策略提升到一個新的水平。我們透過創建超過 125,000 個虛擬助理釋放了價值，迄今為止已在全球範圍內與 2000 多個客戶交換了超過 200 億條訊息。我們直覺且易於使用的雲端平台和專業服務是根據您的公司和挑戰量身定制的。我們使品牌能夠隨時隨地接觸並吸引客戶。我們是領先的多通路通訊平台的首選合作夥伴 - 完全整合、安全且合規。依靠我們透過建立潛在的無限且相關的關係和對話來支持您的成長。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立於 2016 年，是批發經銷商的領先客戶體驗管理軟體。 Prokeep 透過將溝通轉化為商業來發展關係和業務；透過集中溝通提高銷售額，透過更好的洞察和參與機會改善客戶體驗，並透過系統自動化提高生產力。 Prokeep 被北美超過 8,000 家經銷商使用，實現了超過 1,100 萬次對話和超過 60 億美元的收入。 發展您的分銷業務。建立更牢固的客戶關係。提高員工生產力。所有這些都透過 Prokeep 的客戶體驗管理軟體專為經銷商在現代市場中蓬勃發展而建構。 普羅普： - 由 50 個州、10 個省和 2 個地區的經銷商使用。 - Prokeep 進行了超過 1100 萬次對話 - Prokeep 中 82% 的對話會促成銷售或與收入相關 - 每位員工每月節省 9 小時 - 每月為每位使用者節省 3,000 美元的承包商差異 借助 Prokeep，您將集中通訊以提高訂購效率，連接第 3 方系統以創建營運自動化，並利用客戶洞察來提高參與度並賺取更多收入。
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一種全通路訊息服務，可讓任何客戶和員工透過 WhatsApp Business 等日常訊息應用程式進行旅程。無需 IT 技能。無需下載行動應用程式。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專注於開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言訓練聊天機器人，它可以理解一百多種查詢！ 我們的客戶包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 輕鬆與頂級 CRM 提供者（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）整合。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在為溝通的新時代鋪平道路，在這個時代，品牌可以以一種無摩擦、有意義且鼓舞人心的方式與客戶進行溝通。 Hubtype 使公司能夠透過對話應用程式大規模地進行簡單、有意義且以客戶為中心的對話；一項超越聊天機器人的新技術，結合了最好的圖形介面（如網站和行動應用程式），提供出色的用戶體驗和最佳的訊息應用程式（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或網路聊天。
Drips
drips.com
由 AI 驅動的 Drips 平台可協助品牌透過對話簡訊® 和通話與潛在客戶和現有客戶互動。在獨特的自然語言處理模型的支持下，我們利用類人的消息傳遞來突破噪音、捕捉意圖並推動有意義的結果。
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain 是一個由人工智慧驅動的客戶體驗行銷 (CXM) 平台，可協助本地企業獲勝。我們幫助當地企業建立業務並實現與客戶溝通的現代化方式——從促進線上評論、發起個人化行銷活動、網路聊天、支付等等。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
ChipBot
getchipbot.com
使用 ChipBot 透過互動視訊促進銷售，並透過簡單的自助服務支援取代即時聊天。節省金錢、時間和你的理智。從今天開始贏得客戶。
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai 是一個符合 HIPAA 的平台，可在提供者和消費者之間進行有意義且智慧的對話。 Botco.ai 是一款全自動、人工智慧驅動的行銷聊天解決方案，可大規模實施。該公司提供業界領先的創作、網路聊天和人工智慧機器學習功能，以快速有效地轉換更多客戶。 Botco.ai 的整合分析儀表板提供跨多個管道（例如網路和 Facebook Messenger）的聊天活動的全面視圖。基於 API 的介面可用於將銷售線索、成績單和資料傳輸到 Salesforce、Hubspot、Adobe Marketing Cloud 和 Zoho 等企業銷售和行銷自動化產品。欲了解更多信息，請訪問 Botco.ai。
Futr
futr.ai
Futr 是一個聊天即服務平台，透過任何語言和任何管道的自動、即時、視訊和社交聊天來增強客戶服務能力。 Futr 的客戶包括許多警察部隊、領先的零售商和慈善機構，它正在幫助智慧組織透過始終在線、始終即時、始終富有洞察力的聊天服務與受眾建立聯繫。 不要相信我們的話。透過我們的一個月試用期免費試用 Futr 平台！ - 即時自動聊天部署 - 追蹤使用情況和基準投資回報率 - 提供預定入住的專門支持 - 審判結束案件審查 - 無義務 - 無需信用卡
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory 是一款基於 AI 的客戶支援助理，可協助您的企業實現客戶溝通自動化，並提供零延遲的 24/7 支援，將每次互動轉化為完美的客戶體驗。在對話式人工智慧、機器學習和自然語言處理的支援下，Hoory 超越了自動化。它了解客戶意圖，提供相關答案並提高客戶忠誠度，同時節省時間並降低業務成本。除了先進的人工智慧功能之外，Hoory 還可以充當共享收件箱，為您的客服人員提供與客戶溝通的無縫方式。主要功能 ● 收件匣 透過這個完整的管理系統負責所有客戶通信，您可以 - 執行並追蹤所有客戶互動 - 讓您的客服人員接管 AI 助理的對話 - 存取客戶的對話歷史記錄和其他資料（包括聯繫資訊、位置和其他標識符） - 按標籤、查詢狀態、受讓人、位置等過濾對話- 分析用戶的瀏覽和活動歷史記錄，以更好地了解他們的旅程- 通過添加標籤和註釋來組織對話- 標記優先對話帶有星星，以便更好地識別您選擇的用戶● 培訓培訓您的AI 助手，為您的客戶提供準確、高效的支持- 識別常見的客戶查詢並教Hoory 為每個問題提供即時答案- 透過添加按鈕，使對話更具互動性和目的性，連結和圖像- 透過讓Hoory 使用客戶姓名、參考他們的位置等，為每次互動添加個人化。的AI 助理並協作為客戶提供支援。管理個人權限並將特定任務指派給適當的專家。 ● 可自訂的小工具風格 Hoory 透過命名您的小工具、選擇眾多頭像選項之一並設定正確的配色方案來搭配您的品牌標誌。 ● 語音辨識 讓您的人工智慧助理輕鬆地將語音轉換為文本，反之亦然，從而為您的客戶提供更多通訊選擇。即將推出的功能 ● 人員 透過進階搜尋在「人員」應用程式中存取您的整個客戶群，以查看和管理與最終用戶的所有互動。 ● 多語言支援 在多語言市場工作？透過同時使用多種語言培訓 Hoory，同時創建單一對話，以 100 多種語言提供客戶支援。 ● 表單 透過使用對話觸發正確的資料收集表單，收集更多客戶資訊並充分利用 AI 助理。 ● 實體透過建立自訂實體並使您的人工智慧助理能夠識別客戶查詢中的這些實體（例如國家/地區、電子郵件、電話號碼、帳號等），並根據這些實體採取有條件的操作，從而提供更高的個性化。 ● 對話 讓您的助理進行多步驟對話，並與客戶創建引人入勝的對話。
CallPage
callpage.io
CallPage 是您網站上的一個小部件，可協助您的網站訪客在 28 秒內透過免費電話與您聯繫。 CallPage 小工具可讓您致電網站訪客，並協助您額外獲得 30-125% 的潛在客戶。透過 CallPage，您可以輕鬆： - 增加優質潛在客戶數量 - 降低客戶獲取成本 - 提高轉換率 - 改善客戶體驗
Botgate AI
botgate.ai
Botgate AI 是一個基於人工智慧的對話式行銷、銷售和訊息平台，可協助企業與其潛在客戶進行更多互動。我們基於雲端的安全平台利用一流的人工智慧和機器學習工具來產生最有效的對話。我們透過潛在客戶捕獲和資格認證對話流程幫助企業更快發展。 Botgate AI 透過增強潛在客戶生成流程並加快銷售週期，提供與潛在客戶的持續互動。
giosg
giosg.com
Giosg 是一個銷售加速平台，結合了即時聊天、聊天機器人、人工智慧和互動式內容，可幫助公司建立引人入勝的線上體驗，從而快速將網站訪客轉化為銷售。我們希望重新構想、重新定義和重新評估數位世界中組織和人員之間的互動。如今，全球有超過 1200 家零售、汽車和房地產等領域的公司加入了我們的探索行列。
Joonbot
joonbot.com
Joonbot 是一款無程式碼且易於使用的聊天機器人建構器，可提高您的轉換率。透過 Joonbot，您可以立即引導、收集並向受眾推送訊息。一些用例： 獲得更多合格的潛在客戶 增加銷售 自動化客戶解決方案
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個領先的基於雲端的通訊平台，支援業務即時訊息以改善團隊協作、提供卓越的客戶服務和行動支付請求。它幫助業務服務部門在正確的時間找到正確的人。 Kimoby 利用企業已掌握的數據和資源，透過即時行銷活動、自動提醒、多媒體文件等，輕鬆提高參與度和銷售量。
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一個旨在增強本地企業活力的平台。它顯著提高了客戶參與度和潛在客戶轉換率，超越了競爭對手。該軟體為評論管理、商務簡訊、文字聊天、集中收件匣、可簡訊固定電話、客戶調查、競爭基準測試等提供一體化解決方案！這種整合方法簡化了客戶互動、增強了業務運作並推動了成長。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智慧驅動的 CX 的新標準。 Regal 了解即時客戶意圖訊號，並與 Regal AI 代理商和人工代理商結合，自動客製化多點觸控入站和出站互動。 客戶至上的品牌包括 Angi（以前稱為 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（透過 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，透過 Regal 改善了與數億客戶的互動，領先收入達到5B 美元。 Regal.io 總部位於紐約，獲得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等領先投資者 8,300 萬美元的支持。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自動化所有勘探工作 透過唯一能夠實現一切自動化的人工智慧，實現銷售人員的潛力：從研究和發現到參與、互動和機會——免持。
360dialog
360dialog.com
360dialog 是 WhatsApp Business API 的官方商業解決方案提供者 (BSP)。 360dialog WhatsApp API 非常輕量級，不需要專有文檔，您可以使用 WhatsApp 提供的原始文檔。圍繞著WhatsApp API，360dialog正在提供許多企業服務。
SharurAI
sharurai.com
SharurAI 是人工智慧應用程式建置領域的活躍參與者，提供按需人工智慧聊天機器人服務，正在改變企業與客戶互動的方式。 SharurAI 專注於尖端人工智慧技術，專門針對各行業企業的獨特需求打造客製化人工智慧聊天機器人。 我們的使命是利用人工智慧的力量來增強客戶互動、提高效率並推動成長。我們為自己能夠創建人工智慧聊天機器人而感到自豪，這些機器人可以無縫整合到您現有的系統和流程中，提供個人化且高效的客戶支援、銷售協助等。 在 SharurAI，我們了解每項業務都是獨一無二的，這就是為什麼我們與客戶密切合作，開發符合其特定目的和目標的人工智慧聊天機器人。無論您是希望簡化營運、提高客戶滿意度還是推動銷售，我們的人工智慧專家團隊都可以幫助您實現願景。
Twixor
twixor.com
Twixor 透過生成式 AI 和 NLP 重新定義了 CX，在訊息傳遞管道上建立動態的客戶旅程。 Twixor 的低程式碼/無程式碼 CX 平台融合了數位助理和智慧流程自動化，提供個人化、目標導向的互動。它超越了腳本化的回應，產生富有同理心的客製化建議和解決方案，提高了行銷、業務交易和支援營運方面的客戶滿意度。 * 久經考驗的成功：Twixor 擁有 400 多家全球客戶（包括財富 500 強公司），每季管理的互動次數超過 10 億次，還擁有 7 項專利，受到信賴和認可。 * 變革性優勢：借助 Twixor，對話率提高 25% 以上，營運成本降低 15-25%，品牌參與度提高 80%。 * 主要功能：我們的平台提供拖放式 Journey Builder Studio、AI 和 NLP 支援的對話引擎、即時和虛擬代理、智慧行銷活動管理、對 120 種語言的全通路支援以及 AI 驅動的分析儀表板。 * 我們被公認為印度零售和電子商務領域的最佳客戶體驗平台，並且還獲得了 MEA 地區新興對話式 AI 供應商的認可。 Twixor 選擇的合作夥伴包括世界上最大的銀行平台和 CPaaS 參與者之一，以及中東和非洲地區以及亞太地區的許多其他信任我們白標解決方案的合作夥伴。 簡而言之，Twixor 讓企業能夠打造動態的客戶旅程，提供卓越的客戶體驗，讓您在業界脫穎而出。
TITANPush
titanpush.com
將您的網站參與度和轉換率提高高達 20%！ TITANPush 是一個提供工具的平台，可幫助品牌透過其網站銷售更多產品並與客戶更好地溝通。在應用程式中，您會發現： * 歷史記錄：在您的網站上提供每個客戶之前造訪過的產品的歷史記錄。選擇從浮動氣泡中顯示它或將其整合到您的網站中，自訂每個元素的外觀並配置每個元素將顯示的頁面。我們還有重定向彈出視窗形式的變體！ *瀏覽次數最多：向您的客戶展示您網站上訪問次數最多的產品列表，並產生購買衝動。選擇以氣泡形式顯示它或將其整合到您的網站中，自訂卡片的外觀，並設定可用的網站頁面。 * 網路推播通知：發送可隨時到達手機和桌面的簡訊。您可以發送手動和自動行銷活動、細分受眾並選擇不同的投放類型：正常、智慧和計劃。 * 彈出視窗：當偵測到客戶試圖離開網站時，會顯示一個極醒目的彈出視窗。直到那時視窗才會顯示！彈出視窗可以包括可調整的文字、字體、顏色和圖像。 * 橫幅：使用自訂文字、字體和顏色在您的網站上傳達相關訊息。您也可以包含一個帶有可設定目標 URL 的按鈕。您還可以選擇日期、時間和頁面，為每個橫幅提供個人化的可見性。 * 連結頁面：透過主連結傳達所有連結。透過設定自訂顏色、文字、排版、圖像、圖示和背景來建立無限連結。視覺化客戶每個按鈕的點擊次數，並暫時隱藏按鈕以便在需要時恢復它們。 * 聊天：直接在您的網站上設定 WhatsApp 和 Messenger 聯絡按鈕。您將能夠配置這些按鈕在網站螢幕上的位置，為按鈕新增文字並選擇顯示它們的日期和時間。
PropFuel
propfuel.com
PropFuel 是一個 SaaS 平台，幫助協會將廣播通訊轉化為對話。這些對話捕捉會員的聲音，確定個人需求並簡化一對一的參與。
PowerTextor
powertextor.com
企業簡訊服務。 PowerTextor 是適用於 Microsoft Dynamics 365 和 Power Platform 的 SMS 連接器。我們透過簡訊行銷和 Microsoft Power Automate 的力量幫助企業與客戶建立更好的關係。
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) 是全球企業和行動營運商值得信賴的通訊服務供應商。 GMS 的 CPaaS 解決方案使品牌能夠透過單一 API 和自助服務平台統一多通路客戶通訊。與之相輔相成的是人工智慧驅動的聊天機器人和 CCaaS 平台，使品牌能夠在任何接觸點建立引人入勝的雙向 24/7 溝通，從而顯著增強客戶體驗。作為行動營運商的重要合作夥伴，GMS 透過優化 A2P、P2P 和 P2A 流量交換，同時防止簡訊和語音欺詐，增強其訊息業務並保護收入。 GMS 成立於 2006 年，是安全、合法和透明訊息傳遞的領導者和產業大使。其總部位於瑞士巴爾，在全球設有區域辦事處。
Makerobos
makerobos.com
在 Makerobos，我們建立了根深蒂固的商業關係，為客戶提供從策略與創新到部署的人工智慧之旅的諮詢服務。我們致力於增強客戶的內部人工智慧能力。我們幫助他們將獨特的數據和組織專業知識轉化為寶貴的智慧財產權資產。我們利用一流的人工智慧技術。 MakeRobos 受到多家全球領導者的信賴，是發展最快的 AIaaS 公司
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI 是一個智慧參與平台，可透過自動化銷售、行銷和客戶服務任務來幫助成長型公司加速成長。作為 CRM，JeffreyAI 旨在節省您的時間、挽回收入損失並刺激銷售。功能包括： - 開箱即用的 Outlook 和 GMail 整合 - 乾淨直覺的 UI - VOiP 整合 - 電子郵件管理和行銷自動化 - 儀表板 - 銷售流沙箱，幫助您建立完美的勘探策略 誕生於 Carbon 和 Finch作為一家成功的IT 顧問公司，它構成了ERP 產品的關鍵部分，幫助全球銷售團隊管理其管道並完成任務。如需了解更多資訊或尋求目前銷售流程的建議，請點擊以下連結。
Voxie
voxie.com
Voxie 是對話式 AI 文字行銷領導者，幫助零售、服務和餐廳熱情品牌與客戶建立聯繫並向客戶學習，從而顯著增加收入。要了解更多信息，請訪問 www.voxie.com。
Routee
routee.net
Routee 是一家領先的雲端通訊供應商，設計、開發和分發先進的 Web 和 API 自動化解決方案。透過其強大的平台和可擴展的 API，它可以幫助世界各地的企業、零售企業和服務提供者與目標受眾進行有效溝通。在 AMD Telecom 強大的基礎設施的支持下，Routee 為其值得信賴的全球合作夥伴和一些最著名的財富 500 強企業帶來了強大的互動工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -簡訊 使用 Routee 提供的簡訊服務在全球範圍內有效傳播您的訊息。行銷簡訊、交易簡訊、雙向簡訊、簡訊雙重認證、簡訊調查、大量彩信、驗證簡訊發送者。 -語音 透過眾多 VoIP 選擇，讓人們聽到您企業的聲音。透過語音廣播、雙向語音、點擊通話、文字轉語音、雲端 IVR 和語音雙重認證提升您的品牌。 -電子郵件 發現哪種電子郵件服務適合您，對其進行自訂並實現它。促銷電子郵件、交易電子郵件、電子郵件驗證器。您需要哪一個？ - 訊息應用程式 透過更多互動訊息吸引您的客戶並增加您的收入。透過 Viber、RCS、Facebook、Telegram 和 WhatsApp 與他們互動。 -號碼 取得您自己的高級費率或免費電話號碼，驗證您的聯絡人清單並防止與電話相關的詐欺。這個先進的通訊平台包括虛擬號碼、號碼驗證、號碼查找、未接來電、呼叫封鎖、免費號碼。 - 雙重認證透過結合使用兩種不同的元件，為您的企業添加第二層安全保障。防止詐欺者存取您的敏感資訊、應用程式或軟體。使用具有回退、簡訊、語音、Viber 或未接來電的雙重認證。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai 是一個潛在客戶轉換平台，可透過人工智慧驅動和人力的即時對話將您的新潛在客戶轉化為銷售機會。數十億美元花在潛在客戶上，但只有 27% 得到實際回應，Verse.ai 已成為每個企業最緊迫問題的事實上的技術解決方案：潛在客戶回應和跟進。僅由於 Verse.io 多方面潛在客戶回應的即時性，潛在客戶轉換的可能性就增加了 21 倍。透過將創新技術與行業專業知識相結合，Verse.ai 開發了完整的公式來減少篩選低於標準的線上潛在客戶所花費的時間，從而使銷售代表能夠最大程度地關注重要的潛在客戶，並將其轉換率提高至300%。該平台以訂閱方式提供。 Verse.ai 平台適用於所有潛在客戶類型、來源和 CRM，一旦收到潛在客戶就會自動匯集。與靜態潛在客戶參與解決方案不同，Verse.io 使用自動化、人性化和經過驗證的腳本的完美組合，可以立即聯繫每個潛在客戶並對其進行徹底審查。此外，Verse.io 為銷售團隊提供了對潛在客戶參與流程的完全控制：客製化偏好、即時對話存取以及將所有參與資料傳遞回 CRM 的能力。一旦潛在客戶被認為合格，它們就會傳回給銷售代表。這種交接可以透過即時轉移或直接在銷售代表的日曆上預訂的約會來完成。 Verse.io 可作為您團隊的延伸 - 無論是精神上還是名義上。因此，為公司和潛在客戶創造了無縫體驗。
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo 是顧問和小型企業的全套行銷自動化和 CRM 選項。我們透過全通路和社群媒體推廣將「關係」重新融入 CRM 中。文字、視訊、通話、電子郵件、社交 - 這一切都可以在 Bonzo 中完成。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。 我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將所有聯絡管道（例如視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話）整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。 我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台，並能夠分享特定行業的見解和專業知識。我們在與電信、汽車、旅遊、保險和銀行領域的全球企業密切合作方面擁有無與倫比的經驗。 我們的解決方案已成功實現： * 7 億次展示， * 4700 萬次點擊， * 18M 呼叫請求， * 1000萬次對話 迄今為止，我們已向全球客戶交付了超過 150 萬份銷售額。我們才剛開始！ Whisbi 將人際互動置於線上客戶體驗的中心，並提高數位行銷活動的投資報酬率。它使品牌能夠更好地利用其網站流量、提高 NPS 分數、透過 CX 實現差異化並增加線上銷售。我們與最好的行銷和銷售解決方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，幫助為整個客戶旅程提供更強大的洞察。 從本質上講，Whisbi 使現代行銷和銷售團隊能夠提供多通路體驗，支援和補充現有的數位商務系統。
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa 聊天機器人是一款 Messenger 聊天機器人和 Instagram DM 自動化工具。它是市場上最好的聊天機器人自動化工具之一。它有一些 SocialNowa 獨有的附加功能，許多競爭對手都沒有提供。例如無限聯絡人/訂閱者名單、多個機器人和社交媒體時間表。使用 SocialNowa 聊天機器人，製作聊天機器人漏斗變得很容易，並且有助於非常快速地轉換交易。該工具與許多支付網關集成，使企業家可以非常簡單地在聊天機器人內銷售產品或服務。 SocialNowa 讓企業能夠自動回答產品問題、建立產品測驗並將客戶引導至購買點。 SocialNowa 聊天機器人可以幫助大幅降低客戶獲取成本。其他功能包括- Facebook Messenger 機器人Instagram DM 自動化Instagram 自動評論- 回复Facebook 自動評論- 回复電子商務功能數字產品商店社交媒體調度程序視覺拖放流程生成器訂閱者廣播實時聊天功能Messenger 選擇表單聊天機器人模板網站比較(即將推出） Hashtag Research（即將推出） Facebook Interest Explorer（即將推出） GMB Manager（即將推出） Data Insight Analytics Integrated Google Sheet
Dashly
dashly.io
Dashly 是一個對話式行銷平台。它透過將與客戶的每次互動轉變為人與人之間的對話，幫助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高轉換率和收入。透過通話安排和視訊通話將其提升到另一個層次。透過主動訊息傳遞、聊天機器人和彈出窗口，您可以產生更多潛在客戶並對其進行篩選。潛在客戶在 eCRM 中收集並進行細分 - 這就是您開始電子郵件行銷的方式。管理手動和觸發通訊 - 這些可透過即時聊天訊息、彈出視窗和電子郵件來實現。特點： - 使用由易於使用的 Chatbot Builder 製作的聊天機器人來捕捉潛在客戶； - 在 eCRM 中儲存和管理它們； - 追蹤訪客的行為； - 使用彈出視窗提供最佳報價； - 與您喜愛的服務整合； - 將所有訪客的訊息集中在一個管理面板中； - 在即時聊天中回覆訪客以獲得完美支援； - 透過觸發電子郵件提高轉換率； - 分析您的績效建置管道。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售推廣自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件推廣活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Verint
verint.com
Verint 透過連結整個企業的工作、數據和體驗，幫助世界上最具代表性的品牌建立持久的客戶關係。透過這種方法，品牌可以在適應未來工作的過程中導航並蓬勃發展，消除組織和資料孤島造成的低效率，並在每次互動中持續提供大規模的差異化體驗。 Verint 的解決方案可協助品牌縮小因缺乏提供滿足客戶期望的體驗所需的資源而產生的差距。縮小敬業度能力差距™有助於他們與客戶建立持久的關係並推動真正的業務成果。 Verint 客戶參與平台利用人工智慧和分析、開放式整合以及客戶參與科學的最新進展，以滿足不斷增長、不斷變化的消費者互動和需求。他們透過與廣泛的解決方案和合作夥伴生態系統密切合作，幫助客戶從技術投資中獲得更大的價值。 借助 Verint，品牌最終可以釋放業務各領域的客戶參與潛力，為客戶和員工提供一致的差異化體驗，並大規模實現實際的業務成果。 全球影響力 • 總部位於紐約州梅爾維爾，在全球設有 40 多個辦事處 • 由 4,500 名敬業的專業人員和全球合作夥伴網絡提供支持 縮小參與能力差距 現今的品牌面臨著跨越數十個參與管道、數百個客戶旅程和數百萬次互動提供優質客戶體驗的挑戰 - 所有這些都需要使用相同的團隊和資源。這導致了參與能力差距。 Verint 解決方案專門致力於縮小這一差距。
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一個基於雲端的平台，可透過一個收件匣管理和自動化客戶對話。它允許企業提供 24/7 的客戶支援並提高 CSAT 分數。即時聊天、電子郵件等訊息傳遞管道和 Facebook Messenger 等社群訊息傳遞管道匯集在一處。無腳本、人工智慧驅動的聊天機器人可以與客戶提供自然、類似人類的互動。預先訓練的模型可以在幾分鐘內輕鬆實施。支援的語言包括英語、西班牙語、法語、德語、荷蘭語和瑞典語。
ShopPop
shoppop.com
ShopPop 透過大規模啟動和自動化對話，讓 Messenger 成為您企業強大的行銷管道。當您將 ShopPop 連接到您的業務時，您將擴大受眾群體，在一個收件匣中處理所有對話並重新吸引他們，以獲得更多銷售並產生更好的潛在客戶。
Senter
senterhq.com
Senter 是一款簡單的評論管理和簡訊行銷軟體，可連接到日常應用程式。它易於設定、快速整合且易於發送強大的 SMS 行銷活動。
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni 是一項透過 WhatsApp、Telegram、Facebook Messenger、Instagram、Viber 和線上聊天等通訊工具提供客戶支援和銷售的服務。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳行銷效果。所有 Sender 計劃均提供所有這些功能，其中包括慷慨的永久免費計劃，該計劃允許每月向 2,500 名訂閱者發送最多 15,000 封電子郵件。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一款全面的通訊解決方案，旨在透過使用 WhatsApp Business API 來增強客戶參與度並簡化銷售流程。該平台使企業能夠利用先進的 WhatsApp 聊天機器人促進無縫溝通，將客戶互動轉化為可行的見解。透過利用這些工具，組織可以有效地管理客戶詢問、產生潛在客戶並最終推動銷售成長。 Gallabox 主要針對尋求最佳化顧客溝通策略的企業，可滿足不同產業的需求。其用戶友好的介面和多代理共享收件匣使團隊能夠有效協作，確保客戶的查詢得到解答。該平台對於嚴重依賴客戶互動的企業特別有利，例如電子商務、服務提供者和客戶支援團隊。透過 Gallabox，公司可以實施 WhatsApp 點滴行銷活動並廣播針對特定受眾群體的訊息，從而增強行銷力度並提高客戶保留率。 Gallabox 的突出特點之一是它的整合能力。該平台提供簡單的即插即用選項，讓企業連接現有系統和客戶關係管理 (CRM) 工具。這包括 Zoho、Shopify、WooCommerce、Wix、WebEngage、Razorpay 和 Shiprocket 等流行平台。透過將 WhatsApp 整合到當前的工作流程中，企業可以簡化營運並確保在所有接觸點上提供一致的客戶體驗。 此外，Gallabox 的 WhatsApp 聊天機器人在自動化客戶互動方面發揮著至關重要的作用。這些智慧機器人可以處理各種任務，從回答常見問題到引導客戶完成購買流程。這不僅減少了人工座席的工作量，還確保客戶得到及時回應，從而提高整體滿意度。將對話轉化為智慧行動的能力進一步使企業能夠做出數據驅動的決策並客製化其產品以滿足客戶需求。 總體而言，Gallabox 為希望利用 WhatsApp 的力量來吸引客戶的企業提供了強大的解決方案。 Gallabox 專注於易用性、整合靈活性和自動化功能，對於旨在改善溝通策略和推動銷售成長的組織而言，它是一個有價值的工具。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
WotNot
wotnot.io
WotNot 透過聊天機器人大規模自動化您的客戶互動。解決業務挑戰，例如獲得更多潛在客戶、預訂更多預約、利用尖端聊天機器人擴展客戶支援。客戶使用 WotNot 為其當前或未來的客戶提供個人化的客戶體驗，該體驗 24/7 可用、即時回應、完全可靠並且使用客戶語言。將聊天機器人添加到房地產、保險、金融、醫療保健、汽車、SaaS、銀行、消費品、製造和教育等任何垂直領域，以滿足多種用例。透過 WotNot 的無程式碼機器人建構器，您可以使用直覺的視覺化建構器相當輕鬆地建造機器人。根據您定義的觸發器和條件，管理不同活動的多個機器人。此外，WotNot 還提供為您量身定制的服務，其中我們經驗豐富的對話設計專家團隊了解您的需求，並仔細創建符合您業務需求的對話流程，並透過審查結果不斷優化流程。加入全球 3000 多家信任 WotNot 進行顧客互動的企業。
Userlike
userlike.com
Userlike 是德國領先的客戶訊息傳遞和支援自動化軟體解決方案。它是一種統一的訊息傳遞解決方案，可讓公司在一個中央收件匣中接收來自不同管道的訊息。透過網站聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Telegram 等收到的所有請求都會直接發送到 Userlike 的訊息中心。 Userlike 提供了一個現代的網站通訊工具，用於產生潛在客戶並跟進客戶。客戶服務團隊獲得語音訊息、即時翻譯和智慧路由等專業服務功能的支援。對於複雜的請求，服務代理可以輕鬆地從聊天切換到基於瀏覽器的視訊通話，其中包括螢幕共享。 透過 Userlike 的 AI Automation Hub，您只需幾個步驟即可建立人工智慧驅動的聊天機器人、智慧常見問題解答頁面和互動式聯絡表單，從而實現約 70% 的數位客戶服務的自動化。為了獲得更好的結果，請選擇我們的 GTP-4 集成，它將世界上最強大的大型語言模型的技能添加到您的客戶支援中。這使得聊天機器人能夠創造性地結合您的知識庫中的答案，並為客戶提供個人化的答案。人工智慧支援機器人甚至會記住聊天上下文，以便對後續問題進行分類並正確回答。 Userlike 的聊天機器人 API 還允許您將現有的聊天機器人整合到軟體中。 自Userlike成立十多年來，資料保護始終是重中之重。所有資料都安全地儲存在德國伺服器上，使 Userlike 成為符合 GDPR 的客戶訊息解決方案。憑藉其安全的資料基礎設施和特殊功能，Userlike 可以保證您的客戶、員工和整個公司的資料保護和安全。 Userlike 適合所有規模的公司，因為軟體非常靈活，可適應您的需求和目標。中小型公司以及豐田和愛馬仕等大公司都已經依賴 Userlike。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論他們是否使用 Spike。 Spike 是第一個專為有意義的團隊互動而設計的商業電子郵件服務。透過使用您自己的電子郵件網域或從 Spike 購買自訂網域來保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存檔的電子郵件和訊息傳遞，確保溝通順暢。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是一個自助服務自動化平台，它改變了企業與客戶互動並為其提供支援的方式。我們的數位平台成立於 2015 年，堅信客戶應該得到更好的服務，隨時可以透過任何管道提供卓越的客戶服務。我們為多個行業的客戶提供服務，主要是財富 500 強企業，他們致力於提供積極的客戶體驗。 Pypestream 為保險、醫療保健、旅遊、電信、串流媒體、金融服務和電子商務等各個行業的中型到大型公司提供服務，這些公司致力於提供卓越的客戶體驗。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Messagely
messagely.com
Messagely 的客戶支援軟體和訊息傳遞平台。與更滿意的客戶進行更有意義的對話並更快地發展您的業務。