對話式行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

Userlike

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Userlike 是德國領先的客戶訊息傳遞和支援自動化軟體解決方案。它是一種統一的訊息傳遞解決方案，可讓公司在一個中央收件匣中接收來自不同管道的訊息。透過網站聊天、WhatsApp、Facebook Messenger、Telegram 等收到的所有請求都會直接發送到 Userlike 的訊息中心。 Userlike 提供了一個現代的網站通訊工具，用於產生潛在客戶並跟進客戶。客戶服務團隊獲得語音訊息、即時翻譯和智慧路由等專業服務功能的支援。對於複雜的請求，服務代理可以輕鬆地從聊天切換到基於瀏覽器的視訊通話，其中包括螢幕共享。 透過 Userlike 的 AI Automation Hub，您只需幾個步驟即可建立人工智慧驅動的聊天機器人、智慧常見問題解答頁面和互動式聯絡表單，從而實現約 70% 的數位客戶服務的自動化。為了獲得更好的結果，請選擇我們的 GTP-4 集成，它將世界上最強大的大型語言模型的技能添加到您的客戶支援中。這使得聊天機器人能夠創造性地結合您的知識庫中的答案，並為客戶提供個人化的答案。人工智慧支援機器人甚至會記住聊天上下文，以便對後續問題進行分類並正確回答。 Userlike 的聊天機器人 API 還允許您將現有的聊天機器人整合到軟體中。 自Userlike成立十多年來，資料保護始終是重中之重。所有資料都安全地儲存在德國伺服器上，使 Userlike 成為符合 GDPR 的客戶訊息解決方案。憑藉其安全的資料基礎設施和特殊功能，Userlike 可以保證您的客戶、員工和整個公司的資料保護和安全。 Userlike 適合所有規模的公司，因為軟體非常靈活，可適應您的需求和目標。中小型公司以及豐田和愛馬仕等大公司都已經依賴 Userlike。