對話式行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 密克羅尼西亞

TITANPush

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將您的網站參與度和轉換率提高高達 20%！ TITANPush 是一個提供工具的平台，可幫助品牌透過其網站銷售更多產品並與客戶更好地溝通。在應用程式中，您會發現： * 歷史記錄：在您的網站上提供每個客戶之前造訪過的產品的歷史記錄。選擇從浮動氣泡中顯示它或將其整合到您的網站中，自訂每個元素的外觀並配置每個元素將顯示的頁面。我們還有重定向彈出視窗形式的變體！ *瀏覽次數最多：向您的客戶展示您網站上訪問次數最多的產品列表，並產生購買衝動。選擇以氣泡形式顯示它或將其整合到您的網站中，自訂卡片的外觀，並設定可用的網站頁面。 * 網路推播通知：發送可隨時到達手機和桌面的簡訊。您可以發送手動和自動行銷活動、...