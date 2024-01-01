對話式行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧蘭群島

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話式行銷軟體，也稱為信使行銷軟體，發起與潛在客戶的個人化一對一交互，引導他們推薦特定的產品或優惠。消費品牌利用這項技術在社交網路或產品網站上識別感興趣的買家、解決查詢、推薦最佳產品，並將客戶無縫轉移到支付網關或銷售代表以完成交易。透過整合的聊天機器人和人工智慧功能，銷售部門可以設計智慧回應流程，根據用戶活動和其他上下文詳細資訊引導訪客進行有意義的對話。這使得企業能夠跟進可能不會立即購買的有興趣的客戶，並無縫地繼續對話。對話式行銷平台大規模提升客戶服務標準，全天候簡化全球購買流程。成功利用這些平台不僅可以產生有價值的、合格的銷售線索，還可以深入了解客戶的人口統計和偏好，最終加快銷售週期。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易於使用的共享收件匣和電子郵件協作軟體，供團隊管理團隊電子郵件帳戶，如 help@、sales@ 等。立即為您的團隊獲取共享收件匣！
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Engati
engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是為 Facebook 創建人工智慧聊天機器人的領先機器人平台。了解如何快速輕鬆地建立 Facebook Messenger 機器人 - 無需編碼。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。
Continually
continual.ly
為您的網站提供免費聊天機器人和即時聊天。拖放聊天機器人建構器，無需編碼技能。
Messagely
messagely.com
Messagely 的客戶支援軟體和訊息傳遞平台。與更滿意的客戶進行更有意義的對話並更快地發展您的業務。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外撥電話和簡訊銷售解決方案，旨在推動更多對話，以便 B2C 品牌能夠更快地實現其成長目標。包括SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和AAA 在內的100 多個領先品牌使用Regal.io 透過事件驅動的電話和簡訊主動與客戶即時互動，從而實現更高的轉換率和更多收入。
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Landbot
landbot.io
最強大的無程式碼聊天機器人建構器 增加您的收入、降低營運成本並取悅您的客戶。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。我們是歐洲領先的聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。是什麼讓 Kindly 與眾不同？更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。易於自訂 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫用戶選擇甚至可能不相關的按鈕。多語言 用一種語言訓練聊天機器人，它就能理解一百多種查詢！我們的...
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox 可協助您偵測、參與並將意圖轉化為收入。 使用 Salesbox 基於意圖的對話式 ABM 平台和計劃加速管道和收入成長。
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo 是顧問和小型企業的全套行銷自動化和 CRM 選項。我們透過全通路和社群媒體推廣將「關係」重新融入 CRM 中。文字、視訊、通話、電子郵件、社交 - 這一切都可以在 Bonzo 中完成。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Text Request
textrequest.com
激發客戶參與度 這個商務訊息平台可讓您直接在電腦上使用辦公室電話號碼發送短信，讓您可以真正得到回复。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個現代化的、DMS 整合的自動化通訊平台，可以輕鬆地與客戶建立聯繫並轉換為客戶。推動經銷商的服務績效進入快車道。
Userlike
userlike.com
將即時聊天變成長期客戶。 即時聊天軟體可讓您與客戶保持密切聯繫。在您的網站上開始對話，透過訊息應用程式保持聯繫。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
WotNot
wotnot.io
立即自動與您目前和未來的客戶互動！建造機器人很容易，但獲得期望的結果卻很難。這就是 WotNot 介入的地方，為您提供客製化服務。我們透過我們的無程式碼聊天機器人平台建立了合格潛在客戶的管道，自動化您的支持，而無需增加人員數量。
GoSquared
gosquared.com
透過行銷自動化、即時聊天和即時分析來發展您的業務。
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
Jebbit
jebbit.com
利用可轉換的行動體驗，將行動流量轉換為可操作的數據。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理商或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自動化所有勘探工作 透過唯一能夠實現一切自動化的人工智慧，實現銷售人員的潛力：從研究和發現到參與、互動和機會——免持。
Dashly
dashly.io
Dashly 是一個對話式行銷平台。它透過將與客戶的每次互動轉變為人與人之間的對話，幫助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高轉換率和收入。透過通話安排和視訊通話將其提升到另一個層次。透過主動訊息傳遞、聊天機器人和彈出窗口，您可以產生更多潛在客戶並對其進行篩選。潛在客戶在 eCRM 中收集並進行細分 - 這就是您開始電子郵件行銷的方式。管理手動和觸發通訊 - 這些可透過即時聊天訊息、彈出視窗和電子郵件來實現。特點： - 使用由易於使用的 Chatbot Builder 製作的聊天機器人來捕捉潛在客戶； - 在 eCRM 中儲存和管理它們； - 追蹤訪客的行為； - 使用彈出視窗提...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售外展自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件外展活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
Blip
blip.ai
全球有遠見的領導者相信我們的人工智慧對話平台能夠將他們的品牌、客戶關係和多樣化的溝通策略提升到一個新的水平。我們透過創建超過 125,000 個虛擬助理釋放了價值，迄今為止已在全球範圍內與 2000 多個客戶交換了超過 200 億條訊息。我們直覺且易於使用的雲端平台和專業服務是根據您的公司和挑戰量身定制的。我們使品牌能夠隨時隨地接觸並吸引客戶。我們是領先的多通路通訊平台的首選合作夥伴 - 完全整合、安全且合規。依靠我們透過建立潛在的無限且相關的關係和對話來支持您的成長。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立於 2016 年，是批發經銷商的領先客戶體驗管理軟體。 Prokeep 透過將溝通轉化為商業來發展關係和業務；透過集中溝通提高銷售額，透過更好的洞察和參與機會改善客戶體驗，並透過系統自動化提高生產力。 Prokeep 被北美超過 1,000 家經銷商使用，實現了超過 1,100 萬次對話和超過 60 億美元的收入。發展您的分銷業務。建立更牢固的客戶關係。提高員工生產力。所有這些都透過 Prokeep 的客戶體驗管理軟體專為經銷商在現代市場中蓬勃發展而建構。 Prokeep：- 由 50 個州、10 個省和 2 個地區的經銷商使用。 - 透過Prokeep 進行超過1100 ...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一種全通路訊息服務，可讓任何客戶和員工透過 WhatsApp Business 等日常訊息應用程式進行旅程。無需 IT 技能。無需下載行動應用程式。
Instabot
instabot.io
使用 Instabot 發掘潛在客戶並增強您的客戶體驗。易於使用的平台，具有功能強大、可自訂的聊天機器人。只需幾分鐘即可完成設定。
Watermelon
watermelon.ai
在幾分鐘內建立您的 GPT-4 聊天機器人、抓取您的網站、上傳您的文件並減少客戶服務團隊的工作量。您的客戶和員工一定會喜歡它。
Gleen AI
gleen.ai
建立針對您的文件進行訓練的自訂 AI 聊天機器人 無論您是尋求簡化客戶服務營運的企業，還是尋求快速高效幫助的個人，我們的人工智慧機器人都可以提供您所需的支援。
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企業和行動營運商值得信賴的通訊服務供應商。 GMS 的 CPaaS 解決方案使品牌能夠透過單一 API 和自助服務平台統一多通路客戶通訊。與之相輔相成的是人工智慧驅動的聊天機器人和 CCaaS 平台，使品牌能夠在任何接觸點建立引人入勝的雙向 24/7 溝通，從而顯著增強客戶體驗。作為行動營運商的重要合作夥伴，GMS 透過優化 A2P、P2P 和 P2A 流量交換，同時防止簡訊和語音欺詐，增強其訊息業務並保護收入。 GMS 成立於 2006 年，是安全、合法和透明訊息傳遞的領導者和產業大使。其總部位於瑞士巴爾，在全球設有區域辦事處...
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI 是一個智慧參與平台，可透過自動化銷售、行銷和客戶服務任務來幫助成長型公司加速成長。作為 CRM，JeffreyAI 旨在節省您的時間、挽回收入損失並刺激銷售。功能包括： - 開箱即用的 Outlook 和 GMail 整合 - 乾淨直覺的 UI - VOiP 整合 - 電子郵件管理和行銷自動化 - 儀表板 - 銷售流沙箱，幫助您建立完美的勘探策略 誕生於 Carbon 和 Finch作為一家成功的IT 顧問公司，它構成了ERP 產品的關鍵部分，幫助全球銷售團隊管理其管道並完成任務。如需了解更多資訊或尋求目前銷售流程的建議，請點擊以下連結。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
PowerTextor
powertextor.com
企業簡訊服務。 PowerTextor 是適用於 Microsoft Dynamics 365 和 Power Platform 的 SMS 連接器。我們透過簡訊行銷和 Microsoft Power Automate 的力量幫助企業與客戶建立更好的關係。
Voxie
voxie.com
Voxie 是對話式 AI 文字行銷領導者，幫助零售、服務和餐廳熱情品牌與客戶建立聯繫並向客戶學習，從而顯著增加收入。要了解更多信息，請訪問 www.voxie.com。
Routee
routee.net
Routee 是一家領先的雲端通訊供應商，設計、開發和分發先進的 Web 和 API 自動化解決方案。透過其強大的平台和可擴展的 API，它可以幫助世界各地的企業、零售企業和服務提供者與目標受眾進行有效溝通。在 AMD Telecom 強大的基礎設施的支持下，Routee 為其值得信賴的全球合作夥伴和一些最著名的財富 500 強企業帶來了強大的互動工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -簡訊 使用 Routee 提供的簡訊服務在全球範圍內有效傳播您的訊息。行銷簡訊、交易簡訊、雙向簡訊、簡訊雙重認證、簡訊調查、大量彩信、驗證簡訊發送者。 -語音 透過眾多 VoIP 選擇，讓人們聽到您企...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將您的被動網站流量轉換為主動潛在客戶和實際的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，並沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，我們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型，並共同創造新的商業效率。我們透過以下方式做到這一點： - 吸引現場機器人來推動轉換旅程- 強大的個人化以改善用戶體驗- 公司識別以識別潛在客戶- 用戶旅程映射以繪製您的銷售週期， - 分析以了解您的使用者- 人工智慧自動回答使用者問題您的網站內容- 銷售提醒為...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是美國企業客戶服務對話式人工智慧解決方案。它由 Genesis Media LLC 聯合創始人 Richard Smullen 於 2015 年 4 月創立。 Pypestream 在紐約和舊金山設有辦事處。它因其旨在連接企業與消費者的 Pypestream 訊息平台而廣受歡迎。每個公司帳戶都包含用於各種類型通訊的“Pype”和“Streams”。該應用程式使用人工智慧和機器學習來實現客戶服務自動化。
TITANPush
titanpush.com
將您的網站參與度和轉換率提高高達 20%！ TITANPush 是一個提供工具的平台，可幫助品牌透過其網站銷售更多產品並與客戶更好地溝通。在應用程式中，您會發現： * 歷史記錄：在您的網站上提供每個客戶之前造訪過的產品的歷史記錄。選擇從浮動氣泡中顯示它或將其整合到您的網站中，自訂每個元素的外觀並配置每個元素將顯示的頁面。我們還有重定向彈出視窗形式的變體！ *瀏覽次數最多：向您的客戶展示您網站上訪問次數最多的產品列表，並產生購買衝動。選擇以氣泡形式顯示它或將其整合到您的網站中，自訂卡片的外觀，並設定可用的網站頁面。 * 網路推播通知：發送可隨時到達手機和桌面的簡訊。您可以發送手動和自動行銷活動、...