Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
對話智慧軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

對話智慧軟體是一套旨在解釋和回應人類語言的工具和技術。透過利用自然語言處理 (NLP)、機器學習和數據分析，該軟體可以理解對話的上下文和細微差別，使互動更加高效和富有洞察力。

提議新的應用程式


AWS Console

AWS Console

amazon.com

AWS控制台是一個管理接口，用戶可從中訪問和管理各種AWS雲服務，並簡化多個帳戶和資源的管理。

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。

Podium

Podium

podium.com

講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic是一款AI寫作工具，提供內容創建、音頻生成及圖像創作的全面功能，並支援多種平台的聊天機器人整合。

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp是一款實時聊天和聊天機器人平台，幫助企業提升客戶互動和簡化通訊流程，支持多通道溝通和自定義選項。

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business 是一款綜合 WhatsApp 商務解決方案，提供 API、聊天機器人、CRM 和自動化工具，幫助企業管理客戶互動。

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ是一款客戶互動平台，具備實時聊天和訪客追蹤功能，幫助企業了解訪客並即時提供支援。

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress是一個生成性AI平台，用於建立聊天機器人，提供直觀的編輯體驗及多種集成功能，適合各類用戶使用。

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

聊天機器人應用可快速建立和自訂聊天機器人，支持多平台整合，並透過AI分析互動以改善客戶服務。

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat 是一個多渠道的對話參與解決方案，幫助企業通過即時聊天、電子郵件和社交媒體與客戶互動。

WATI

WATI

wati.io

WATI是一個基於WhatsApp Business API的客戶溝通平台，幫助企業自動化互動和提供即時支持。

SiteGPT

SiteGPT

sitegpt.ai

SiteGPT 是一款基於網頁的網站建立軟體，利用人工智慧在不到 1 分鐘內免費建立專業網站。

Nightbot

Nightbot

nightbot.tv

Nightbot是一款為Twitch、YouTube和Trovo設計的聊天機器人，可以自動管理直播聊天室並提供互動功能。

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。

YourGPT

YourGPT

yourgpt.ai

YourGPT 是一個無需編碼的聊天機器人構建平台，幫助企業快速建立和訓練基於AI的客製化聊天機器人，以改善客戶服務。

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise是一個客戶支持平台，整合多個通信渠道，簡化團隊協作，提升客戶服務效率與滿意度。

AITable

AITable

aitable.ai

AITable是一個無需編碼的AI開發平台，使用者可快速創建個性化的AI聊天機器人，無論是客戶服務還是企業助手皆可使用。

Cody

Cody

meetcody.ai

Cody是一個智能AI助手，能夠根據公司的資料訓練，提供即時商業回答、提高員工效率、解決問題及提供建議。

CustomGPT

CustomGPT

customgpt.ai

CustomGPT是一個平台，幫助企業創建定制聊天機器人，整合多種數據來源，提供準確的知識和反饋。

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。

Chatbot Builder AI

Chatbot Builder AI

chatbotbuilder.ai

Chatbot Builder AI 是一個平台，用於簡化創建和管理 AI 聊天機器人，支持多通道部署和個性化互動。

Norby AI

Norby AI

norby.io

Norby AI提供一個AI驅動的聊天機器人，幫助企業自動化網站客戶支持，實現24/7客戶互動。

Engati

Engati

engati.com

Engati是一個聊天機器人和實時聊天平台，幫助企業快速創建自定義聊天機器人，支持多語言，並可在多個渠道上發布。

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat是一款免費的實時聊天應用，幫助在線企業與客戶即時交流，整合多平台通訊，有助於提升客戶支持效率。

Get Answer

Get Answer

get-answer.ai

Get Answer 是一個 AI 驅動的個人助手平台，整合多種 AI 模型，提供定制化的解決方案和高效的工作流程，適合各類使用者。

Payhip

Payhip

payhip.com

Payhip 是一個電子商務平台，幫助用戶銷售數字下載、在線課程和實物產品，並管理交易與庫存。

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。

Zappr.AI

Zappr.AI

zappr.ai

Zappr.AI 允許用戶上傳 PDF 或輸入網站鏈接，以創建一個基於該數據訓練的 AI 聊天機器人，能回答與文檔相關的問題。

Cohere

Cohere

cohere.com

Cohere是一個以企業為重點的AI平台，提供自定義AI工作區，支持自動化和多模式數據搜索，幫助企業提升生產力和數據安全。

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox是一個綜合通訊解決方案，透過WhatsApp Business API增強客戶互動和銷售過程的自動化，支持多平台集成及任務自動化。

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified是一個為使用Salesforce的營收團隊設計的管道生成平台，幫助企業從網站中識別買家意圖，並促進即時銷售對話。

Wonderchat

Wonderchat

wonderchat.io

Wonderchat是一個AI聊天機器人構建工具，允許用戶通過上傳網站鏈接來創建自定義聊天機器人，並回答相關問題。

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai是一個對話AI平台，幫助企業利用自動化提升客戶服務和互動效果，支持多語言和無代碼搭建。

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。

Atom

Atom

atomchat.io

Atom 提供 AI 驅動的 WhatsApp 聊天機器人解決方案，幫助企業生成合格潛在客戶，並整合 CRM 系統。

Chaport

Chaport

chaport.com

Chaport是一個即時聊天平台，提供多渠道即時聊天、聊天機器人和知識庫功能，幫助企業與網站訪問者互動，增強客戶服務。

Chatbit

Chatbit

chatbit.co

Chatbit 是一個無需編碼的工具，可以根據自訂數據建立 AI 聊天機器人助手，並能自訂外觀和性格。

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch是一個集客戶支持、行銷和銷售於一身的通信平台，提供實時聊天、電子郵件、聊天機器人等功能，幫助企業增長.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo是一個多功能平台，使用戶能夠在一個地方創建問卷、網頁應用和門戶，方便數據收集和管理。

re:tune

re:tune

retune.so

re:tune 是一個無需編碼的 AI 應用程式建構平台，支援客製化聊天機器人和整合各種工具以提升商業效率。

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly 是一個基於AI的聊天機器人平台，自動化客戶支持和銷售，支持多語言並易於客製化。

Robofy

Robofy

robofy.ai

Robofy是一款AI聊天機器人構建器，幫助網站自動回答訪客查詢，提升客戶支持和用戶體驗。

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow是一款AI驅動的全渠道對話套件，幫助企業通過多種平台與客戶進行個性化互動，以優化客戶參與和業務操作。

CloudKarafka

CloudKarafka

cloudkarafka.com

CloudKarafka是一款託管Apache Kafka服務的平台，簡化Kafka簇的部署和管理，支持高通量數據處理和多種數據集成。

Drift

Drift

drift.com

Drift是一個客戶通信平台，提供實時聊天和聊天機器人，幫助企業簡化客戶互動並提升銷售轉換。

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike是一款客戶信息和支持自動化的軟體，集中管理多個通訊渠道，提供即時聊天、AI聊天機器人和數據保護功能。

Simple Phones

Simple Phones

simplephones.ai

Simple Phones 為企業提供 AI 電話助理，可代替接聽來電，並自動撥打跟進電話及冷電話，以不錯過客戶聯繫。

Chatnode

Chatnode

chatnode.ai

ChatNode 是一款 AI 聊天機器人構建器，允許用戶使用各種資料訓練聊天機器人，有效回答問題並進行對話。

ChatWizard

ChatWizard

chatwizardai.com

ChatWizard是一個幫助企業創建自定義AI聊天機器人的平台，支持24/7客戶服務和多語言對話。

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud是一個基於雲的客戶聯繫中心平台，支持全渠道客戶服務和智能自動化，以提升客戶體驗和代理效率。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.

對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - WebCatalog