對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 千里達及托巴哥

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對話智慧軟體是一套旨在解釋和回應人類語言的工具和技術。透過利用自然語言處理 (NLP)、機器學習和數據分析，該軟體可以理解對話的上下文和細微差別，使互動更加高效和富有洞察力。
提議新的應用程式
Whatstool Business
whatstool.business
WhatStool Business是一個多合一的WhatsApp業務解決方案，我們的產品包括官方WhatsApp API，聊天機器人，基於WhatsApp的CRM，自動化，與許多工具的集成等。WhatSuolTeam專注於為WhatsApp和在WhatsApp上運營其業務或市場營銷的WhatsApp和小型企業的工具。我們正在構建更多的應用程序，例如WhatsSave，可以幫助企業保留新的數字來利用它們的增長。
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI 是最先進的生成式 AI 聊天機器人平台，旨在改變企業與客戶互動的方式。我們的平台擅長提供自然、人性化的對話，為使用者提供無與倫比的體驗，並將銷售和客戶滿意度推向新的高度。 Orimon AI 的核心是無縫對話商務的能力。無論是與 Shopify、WooCommerce 集成，還是利用自訂產品表，我們的聊天機器人都像經驗豐富的銷售人員一樣吸引客戶。他們回應查詢、推薦產品並完成銷售，模仿真人互動的直覺性。此功能對於電子商務網站尤其有利，使他們能夠利用人工智慧來促進銷售和改善客戶旅程。 Orimon AI 的另一個突出特點是其先進的即時聊天功能，完美融合了人工智慧效率和人性化。當出現複雜的查詢或需要個人接觸時，平台會將互動平穩地過渡到人工代理，確保客戶的查詢始終得到謹慎處理。 Orimon AI 的多功能性延伸到其廣泛的整合功能。它與各種訊息傳遞管道無縫連接，包括網站聊天、WhatsApp、Telegram、Facebook Direct Messaging、Slack 和 Discord，確保您的業務可跨客戶最常使用的平台存取。此外，我們的平台還與 Zapier、Pabbly Connect、HubSpot 和 Salesforce 等領先的自動化工具和 CRM 整合。這種整合可實現高效的潛在客戶處理和管理，確保捕獲每一次互動並利用它們來促進業務成長。 我們的平台不僅限於面向客戶的角色；它還包括內部業務運營的用例。從簡單的支援查詢處理到複雜的銷售流程、潛在客戶資格認證，甚至充當人力資源、支援和銷售團隊的內部助理，Orimon AI 是一款多功能工具，旨在滿足各種業務需求。 總而言之，Orimon AI 不只是一個聊天機器人；它是一個全面的、由人工智慧驅動的通訊解決方案，可以增強您業務互動的各個方面。這是對尖端技術的投資，不僅能夠滿足而且超越數位商務和客戶服務不斷變化的需求。
Officely AI
officely.ai
Officely AI 是一個革命性的平台，旨在創建無縫整合到組織流程中的客製化 AI 代理。這些人工智慧代理商充當虛擬團隊成員，處理傳統上需要人工幹預的任務。他們擅長招募、培訓和指導新團隊成員，根據預先定義的業務資料和工具整合（例如 CRM 或 ERP 系統）充當員工的私人助理。
Jetlink
jetlink.io
人與企業之間的溝通正在發生永遠的變化，訊息傳遞將在今天和未來幾年發揮核心作用。社交和行動的融合正在塑造客戶的行為和期望。他們現在就在這裡問問題。 Jetlink 透過全通路訊息和先進的企業聊天機器人為您的企業帶來「當下的力量」。我們相信這是商業和客戶支援方面的革命。 Jetlink 讓您能夠在客戶所在的地方提供令人愉悅的對話式銷售和支援體驗。 Jetink 定位為 A.I.為客戶接觸點提供支援的中央通訊平台，例如網路聊天、IVR、社交訊息應用程式、Facebook Messenger、Whatsapp、Skype、Slack、Teams 和應用程式內訊息。
Netomi
netomi.com
Netomi 得到了世界頂級人工智慧領導者的支持並受到全球最大品牌的信賴，是企業客戶體驗人工智慧領域的領導者。 Netomi 提供多模式和全通路認可的生成式 AI，透過內建的 AI 治理控制確保準確性、安全性和資料隱私，從而確保大規模的品牌安全對話。 我們創新的人工智慧部署可確保節省成本、提高營運效率並提高客戶滿意度、忠誠度、收入和獲利能力。 Netomi 的無程式碼解決方案可在幾週內完成部署，自動擴展，並為非技術用戶提供全面的工具，以輕鬆大規模管理 CX AI。這可以降低總擁有成本、加快上市時間並減少對開發人員資源的依賴。 Netomi 成立於 2016 年，利用最新的人工智慧發展來增強客戶體驗，為品牌提供高品質的自動化支援和工具來增強人工代理團隊。 在快速發展的人工智慧領域，Netomi 使品牌能夠輕鬆滿足不斷增長的客戶期望並提供卓越的服務。
Botmaker
botmaker.com
Botmaker 是最先進的對話平台，可讓您在所有數位管道中為客戶提供智慧、快速的答案。使用混合機器人和即時代理建立數位體驗。透過聊天商務、客戶服務和幫助台營運的自動化解決方案來發展您的業務。透過人工智慧和機器學習，該平台使您能夠了解和預測客戶的需求和要求。我們是 WhatsApp 解決方案提供者和 Messenger 合作夥伴。
Metanoz
metanoz.com
Metanoz AI 是一種虛擬聊天機器人解決方案，旨在為個人、企業家和企業提供問題解決服務。我們的專家團隊致力於 24/7 全天候為您的問題提供準確可靠的解決方案。 我們了解個人和企業在當今快節奏的世界中面臨的挑戰。我們的目標是幫助您克服這些挑戰並實現您的目標。我們專注於廣泛的領域，包括健康和疾病相關解決方案、商業解決方案、搜尋引擎優化、汽車機械、化妝藝術、影評、占星術、歷史、科學數據視覺化、瑜伽、社交媒體影響力、技術評論、室內裝飾、會計、醫學、網頁設計諮詢、房地產、心理健康、個人培訓、職業諮詢、哲學、動機、旅行、英語口語教學和文案寫作。 我們組建了一支訓練有素、經驗豐富的專業團隊，他們對自己的專業領域充滿熱情。我們的專家擁有最新的知識和技能，可以為您的問題提供最佳的解決方案。我們為能夠提供及時、準確的解決方案而感到自豪，這些解決方案是為滿足客戶的獨特需求而量身定制的。 在 Metanoz AI，我們致力於提供卓越的客戶服務。我們了解每個客戶都有不同的需求和要求，我們努力確保所有客戶都得到個人化的關注。我們隨時可以回答您的問題，提供指導，並幫助您應對可能面臨的任何挑戰。 我們的使命是透過為個人和企業提供最佳的問題解決方案來幫助他們實現目標。我們相信，透過利用最新技術和專業人員的專業知識，我們可以幫助客戶克服任何障礙並取得成功。 我們不斷擴展我們的服務和專業知識，以更好地為我們的客戶服務。我們的團隊致力於了解各自領域的最新趨勢和發展。我們在研發方面投入巨資，以確保我們始終處於產業前沿。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以來，Messangi 一直在全球數十億台設備上將公司與其客戶聯繫起來。我們的多功能且可靠的平台是由業內的一些頂級工程師內部建構的。為了推動我們的營運，我們在 7 個國家擁有世界一流的團隊，願意加倍努力滿足客戶的需求。 如今，頂級行動營運商、全球銀行和零售商依靠 Messangi 來解決客戶溝通和參與挑戰。我們的簡訊、電子郵件、應用程式、行動錢包和語音助理解決方案不斷革新公司與客戶的互動方式，使溝通比以往任何時候都更加輕鬆、高效和便捷。 Messangi 的雲端通訊平台即服務可以進行客製化和塑造，以創建最合適的解決方案。透過多種管道的結合，以更有效的方式接觸並吸引客戶。
Answered.so
answered.so
Answered.so：人工智慧驅動的客戶服務與人類專業知識。使用 GPT 聊天機器人、知識庫、HelpHub 和智慧搜尋欄解決高達 70% 的客戶問題。
Algomo
algomo.com
Algomo 是一個由 AI 驅動的生成平台，旨在透過自訂的類似 ChatGPT 的網站機器人自動提供客戶支援。它允許企業有效地解決客戶支援交互，透過機器人處理請求，在必要時升級問題，並且無需培訓或維護即可進行操作。 Algomo 的平台透過即時回答重複的客戶問題來發揮作用，從而降低成本並提高客戶滿意度 (CSAT) 和員工敬業度分數。它可以自動對支援互動進行標記、分類和分類，從而減少處理時間和手動任務。此外，它還為客服人員提供人工智慧建議和即時螢幕共享，以縮短回應時間並提高工作效率。 Algomo 對於希望實現以下目標的企業特別有用： * 自動化客戶服務：透過自動化解決大多數支援互動。 * 提高效率：減少用於客戶支援的時間和資源。 * 提高客戶和員工滿意度：透過更快的解決方案和更少的手動任務。 * 國際擴張：憑藉其多語言功能，它是企業在全球擴張的理想選擇。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基於人工智慧的客戶參與平台。它使用戶能夠向手機用戶發送簡訊。它透過對話介面提供自動化的客戶支援和參與，以提高用戶體驗和滿意度。它使用戶能夠透過整合 WhatsApp 業務 API 發送和接收訊息來提供雙向通訊。
AIhelp
aihelp.net
AIhelp是一家全球客戶支援平台公司，總部位於香港。該公司成立於2014年，目前擁有80多名員工，為32個國家和地區的12,000家客戶提供服務。 它專為熱衷於客戶關係和滿意度的公司而設計，使其更加強大、個性化和高效。我們的目標是透過為公司提供易於使用的 20 多種語言的所有工具和技術基礎設施，促使他們提供強大的支援、成熟的服務和積極的參與。 AIhelp 是一個人工智慧客戶支援平台，用於行動和網路的訊息傳遞和操作，包括許多客戶支援功能，例如應用程式內訊息傳遞、人工智慧聊天機器人、自動檢查表單、推播通知、警報、Spotlight、應用程式索引等等。 它使您能夠使用機器學習進行強大的基於雲端的分析來提供個人化支持，以提高排名和保留率並立即解決客戶問題，並且它可以高效地理解大量數據，從而使客戶保持快樂和滿意。
AIChatbot
aichatbot.so
AIChatbot 是一款用於客戶支援的人工智慧會話聊天機器人建構器。這是透過上傳您的網站 URL、PDF 文件或網站地圖來實現的。 AIChatbot 可以用多種語言回覆客戶詢問，並提供將聊天機器人小工具直接嵌入到您的網站上的便利
3Dolphins
3dolphins.ai
3Dolphins.ai 由 PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) 開發，旨在協助企業加速數位客戶體驗。我們的方法建構為企業、雲端或本地解決方案，可實現技術與人員之間的無縫協作。 InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) 是一家總部位於印尼的科技公司，主要致力於利用新技術和客戶導向的管道幫助企業提升客戶體驗。我們服務於金融、汽車、線上旅遊、教育、公共部門等多個行業。
WeConnect.chat
weconnect.chat
一體化對話式人工智慧平台 利用 WeConnect.chat 的對話式 AI 介面增強您的業務。透過自訂 AI 聊天機器人簡化潛在客戶開發、提升客戶支援、徹底改變入職流程並釋放無限可能。無縫整合基於規則的組件並利用多通路代理儀表板的潛力。
Creative Virtual
creativevirtual.com
Creative Virtual 是業界公認的對話式人工智慧領導者，擁有近二十年的經驗和無與倫比的專業知識。我們創新的 V-Person™ 虛擬代理、聊天機器人和即時聊天解決方案將人類和人工智慧結合在一起，為客戶和員工提供無縫、個人化和可擴展的數位支援。全球領先的組織依靠我們屢獲殊榮的技術和專家諮詢來改善他們的支援體驗、降低成本、增加銷售並建立品牌忠誠度。我們的全球團隊和廣泛的合作夥伴網路支援以超過 37 種語言在世界各地安裝，提供在地化協作和國際見解。 Creative Virtual 總部位於英國，在美國、澳洲、印度、新加坡和香港設有業務。
tolk.ai
tolk.ai
tolk.ai 是專為企業主管設計的客戶關係自動化平台。 用於客戶支援和潛在客戶開發的無程式碼自動化平台。由人工智慧驅動，我們的智慧虛擬代理動態解決或分類您客戶的查詢。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一個綜合平台，使用戶能夠為各種業務應用程式創建和部署自訂 AI 聊天機器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 此平台的主要特性和功能包括： * 易於使用：該網站強調 ChatBotBuilder.ai 是“建立自訂聊天機器人和 GPT 的最快、最簡單的方法”，無需廣泛的技術專業知識。 * 靈活集成：該平台支援與數千個應用程式集成，並允許用戶連接他們的工具和團隊以獲得競爭優勢。 * 尖端人工智慧：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型語言模型 (LLM) 和人工智慧技術來為複雜的聊天機器人和 GPT 提供支援。 * 客製化：使用者可以使用平台的使用者友善介面自訂聊天機器人的外觀、功能和行為。 * 跨渠道支援：聊天機器人可以跨多個管道集成，包括網站、社交媒體、電子郵件和語音。 * 行銷工具：該平台提供內建行銷功能，幫助用戶透過聊天機器人更有效地吸引客戶。 * 分析：強大的分析功能可讓使用者追蹤和優化聊天機器人的效能。 該網站將 ChatBotBuilder.ai 定位為“2024 年全球最佳人工智慧聊天機器人建構器”，滿足希望透過人工智慧的力量實現客戶服務自動化、簡化溝通和增強用戶體驗的企業和組織的需求。 該平台為個人用戶提供專業計劃，為希望創建自己品牌的聊天機器人解決方案的機構和大型組織提供白標企業計劃。 總體而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一個全面的無程式碼平台，旨在使各種規模的企業能夠利用先進的人工智慧聊天機器人和生成式人工智慧模型的優勢。
ChatShape
chatshape.com
ChatShape 是下一代人工智慧驅動的工具，可讓您為您的網站建立人工智慧驅動的聊天機器人。只需訪問chatshape.com/create，添加將被抓取的網站鏈接，文本將用於訓練聊天機器人，您可以將其嵌入到您的網站上，以立即回答客戶查詢，將更多訪問者轉化為客戶，並為您節省成本數百小時的時間。
BotSpice
botspice.com
BOTSPICE 是一個創新平台解決方案，供使用者建立 DIY WorkBot，以提高技能、利害關係人參與、業務流程轉型和組織知識管理。它還可以透過 API 與後端系統集成，以實現所需的客製化級別，從而促進機器人流程自動化 (RPA)。
Botifi
botifi.me
聊天機器人構造器，自動執行 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 等上的銷售、行銷和支持
BotDistrikt
botdistrikt.com
BotDistrikt 是一個以使用者體驗為中心的平台，可讓企業建立聊天機器人，而無需任何編碼技能。它為新創公司和成熟企業提供了完整的聊天機器人解決方案。 該工具專為行銷人員、客戶和開發人員設計。對於行銷人員來說，它可以設計虛擬人物、創建有針對性的行銷活動，並提供數據驅動的見解。 對於客戶而言，BotDistrikt 可確保機器人 24/7 全天候可用，從而實現流暢且互動的對話。它還支援人工切換來管理票證並允許多通道通訊。 對於開發者來說，該平台是高度可自訂的；它包括邏輯條件、正規表示式模式、AI 訓練、API 整合和 Javascript 函數，以支援複雜的雙向對話。 BotDistrikt 的聊天機器人能夠在各種管道上運行，包括 Whatsapp、Facebook Messenger、Telegram、網站、Google Assistant 和 Skype。 它還整合了 Dialogflow、Wit.ai、Gmail 和 Slack 等有用的工具。該平台得到了 Entrepreneur First 和新加坡資訊通信發展局的支持。 BotDistrikt 強調以客戶為中心、人工智慧驅動的聊天機器人，旨在提供一種簡單、有趣且聰明的工具來建立和實施聊天機器人策略。
Bot9
bot9.ai
創建您自己的人工智慧助手，它不僅智能，而且獨一無二！
arabot
arabot.io
領先的無程式碼聊天機器人平台。 專為企業打造，可超快速地大規模自動化客戶互動和服務履行。 arabot 是中東和北非地區領先的低程式碼企業聊天機器人平台，旨在幫助企業自動化任務、推動卓越的客戶服務、增加銷售額並使用對話式 AI 與客戶創造有意義的對話體驗。 arabot.io 為任何人提供在幾分鐘內建置、測試、管理和部署機器人的工具。憑藉強大的管理功能和企業級安全性，我們每月處理超過 200 萬次企業對客戶對話。我們的目標是幫助企業更快、更順暢、更有效率地與客戶溝通。 自 2016 年以來，我們在 FB Messenger、WhatsApp、Slack、Telegram、Hangouts、網站和其他通訊平台上為電子商務、汽車、電子政府、能源和公用事業、零售和電信創建了聊天機器人。
FranklyAI
frankly.ai
FranklyAI 是一家提供培訓服務和 Microsoft Teams 整合的公司，旨在幫助組織和個人釋放 ChatGPT 等生成式 AI 技術的力量。 FranklyAI 的要點： * 培訓服務：FranklyAI 提供核心培訓計劃，幫助組織和個人掌握使用生成式人工智慧工具和技術。 * FranklyAI for Microsoft Teams：這是一款 Microsoft Teams 應用程序，可直接在 Teams 平台內安全、適度地存取生成式 AI 功能。這使得員工可以在受控的企業環境中使用 ChatGPT 等人工智慧助理。 * 客製化解決方案：FranklyAI 還根據其業務客戶的特定需求和要求開發客製化的生成式人工智慧解決方案。 該網站強調了採用生成式人工智慧的組織將如何超越那些不採用生成式人工智慧的組織，因為它可以提高員工的生產力並節省時間和金錢。 FranklyAI Teams 應用程式的定位是釋放這些技術的潛力，同時保持安全性和控制力。 該網站包括客戶評價、有關 FranklyAI 團隊和方法的信息，以及各種媒體報導的他們的工作示例。總體而言，Frankly.ai 似乎專注於透過培訓、軟體整合和客製化解決方案推動生成式人工智慧技術在企業領域的採用。
Evie
evie.ai
Evie 是世界上最好的人工智慧招募協調員，協助招募人員接手耗時的面試安排工作，同時保持人性化。西門子人才招募顧問 Marta Brockwell 如此評價 Evie：「我每個月安排近一百次面試，有了 Evie，我節省了 30% 的時間！這使我能夠專注於真正重要的任務，例如尋找候選人，並投入更多時間篩選最優秀的人才加入我們公司。我還使用 Evie 自動向候選人和招募經理發送正確的訊息（附件、說明等），從而節省了我更多的時間，並確保為所有候選人和麵試官提供一致的體驗。 Evie 也與我們的候選人進行了良好的互動，提供了順暢的候選人體驗。 Evie 團隊反應敏捷，合作愉快。即使有了自動化，今天的招募人員仍然很難兼顧面試、讓候選人驚嘆並贏得人才爭奪戰。 54% 的招募人員希望面試安排自動化。 Evie 是由AI 提供支援的同類最佳面試安排方案，可讓招募人員擺脫面試安排的痛苦，在面試官和候選人之間提供協作體驗，並實現： • 面試安排速度提高10 倍• 重新安排時間減少2 倍• 面試時間節省30%招聘人員日聯繫 [email protected] 安排演示和免費試用。
eBotify
ebotify.com
eBotify 是一個人工智慧驅動的對話機器人建立平台，可為您的業務創建客製化的聊天機器人，用於潛在客戶開發、即時聊天支援、互動式登陸頁面、調查、查詢、預約、回饋和建議。
crafter.ai
crafter.ai
Crafter.ai：一個對話式人工智慧平台，結合了規則、機器學習和生成式人工智慧，讓所有經驗水平的使用者都能快速輕鬆地創建聊天機器人和虛擬助理。
Botmakers
botmakers.net
Botmakers 使用 150 多個即插即用聊天機器人範本幫助代理商和行銷人員在更短的時間內創建機器人。 ------------------ 目前可用的模板類型如下： • 客戶服務、即時聊天、客戶支援和常見問題解答聊天機器人。 • 餐飲服務公司和連鎖餐廳的餐廳預訂機器人。 • 為醫生、律師、私人教練、政治家、飯店、實體機構等提供預約、日程安排和接待聊天機器人。 • 電子商務聊天機器人。 • 服裝公司、電影、非營利組織等的品牌聊天機器人。 • 名人、音樂家和政治家的個人聊天機器人。 • 餐廳和餐飲服務公司的外送聊天機器人。 • 適用於航空公司、公車、火車和其他大眾運輸公司的交通聊天機器人。 • 出版商的新聞機器人。 • 線上旅行社和飯店的旅行機器人。 • 適用於經紀人和房地產機構的房地產調度聊天機器人。
Codar.io
codar.io
Codar.io 是一個一體化數位行銷平台，旨在簡化企業網路行銷的各個方面。它整合了多種工具和功能，以提高行銷效率和效果。其中包括 Facebook、Instagram、Telegram 和 WhatsApp 等平台的聊天機器人，以及電子商務、簡訊/電子郵件行銷和社群媒體管理功能。 該平台以其易用性和經濟性而聞名，適合希望提高線上形象和客戶參與度的中小型企業。使用者可以在一個介面中實現自動化回應、管理行銷活動和分析績效。
Jekka.ai
jekka.ai
Jekka 是一款由人工智慧驅動的聊天機器人，全天候 24/7 運行，像真人一樣說話。它可以快速處理客戶詢問、指導購買並提高轉換率。 Jekka 配備內建邏輯和票務系統，可在必要時無縫升級為人工協助。透過利用您的內容，它可以提供準確、及時的回應，同時避免錯誤訊息。 Jekka 支援超過 175 種語言，幫助電子商務賣家提高銷售並確保客戶滿意度。
Howazit
howazit.com
在 Howazit，我們透過實現簡單且最重要的是相關的溝通，幫助各種類型、規模和行業的組織滿足客戶期望，並引導他們完成整個旅程。我們的行銷和營運解決方案使您能夠在相關接觸點與客戶互動，衡量他們的客戶體驗，並以個人化、客製化的方式採取相應的行動。
Hello Moe
hellomoe.co.uk
Hello Moe 是一個透過自動對話和 1-2-1 人工支援幫助公司建立聯繫、溝通和轉換的平台。使用我們直覺的無程式碼機器人建構器設計流暢的對話體驗。將每次訪問變成對話。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。 聊天機器人 - 訪問廣泛的模板或創建您自己的客製化對話流程。 即時聊天 – 無縫手動切換，需要時立即加入對話。
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一個由人工智慧驅動的個人助理平台，整合了 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和 PaLM、Meta 的 Llama 和 Anthropic 的 Claude 等先進的人工智慧模型。它透過行動應用程式、網路應用程式和 Chrome 擴充功能提供統一的體驗，並提供根據個人需求量身定制的解決方案。功能包括預先建置的聊天提示、自訂工作流程以及與第三方工具的無縫整合。 Get Answer 旨在提高學生和開發人員、企業主和設計師等使用者的工作效率並簡化任務。
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - 聊天網站，聊天機器人的設計者。 * 網站聊天。 * 聊天機器人的建構函式。 * 聊天機器人的開發。
Thinkstack
thinkstack.ai
Thinkstack，我們相信人工智慧應該讓對話變得更容易，而不是更困難。我們的工具使您能夠快速建立人工智慧驅動的聊天機器人，感覺就像真正的對話。 使用 thinkstack，您可以： * 使用您網站、文件等中的知識武裝您的聊天機器人。我們將提取並建立關鍵細節。 * 自訂您的聊天機器人的外觀和風格以配合您的品牌。 * 將聊天機器人無縫整合到您的網站中以獲得個人化支援。 * 輕鬆處理多種語言。 * 收集線索資訊。 我們處理人工智慧，因此您可以專注於真正的聯繫。
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat 是一個由人工智慧驅動的全通路消費者參與平台，提供即時銷售和支援。自動即時聊天平台可協助您每天 24 小時與客戶互動、確定不同管道的潛在客戶並提高轉換率。它是一個客戶溝通平台，可簡化客戶與企業的每一次互動。 REVE Chat 提供了一套全面的視覺參與功能，例如聊天機器人、即時聊天、共同瀏覽和視訊聊天，透過個人化互動實現更快的解決方案。您可以使用 REVE Chat 輕鬆地透過客戶的首選管道與他們互動，以提供全通路訊息體驗。 REVE Chat 還包括進階路由、排隊、自動觸發和訪客分析。企業透過各種管道吸引客戶，包括網站、WhatsApp、Facebook、Instagram、Viber、Telegram、App 等。 REVE Chat 讓從單一平台與他們的溝通變得非常有效率。聊天機器人可以自動化客戶協助和參與，即時聊天解決方案可以透過人性化將客製化提升到一個新的水平。這個強大的平台可以在整個客戶體驗中為企業提供幫助，從潛在客戶創造到客戶滿意度和保留。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
QuickReply.ai
quickreply.ai
QuickReply.ai 是一款即用型 WhatsApp 商務解決方案，適用於 Shopify、WooCommerce、Magento 等線上商店平台。 插入後幾分鐘內，QuickReply 就會同步商店的資訊： 1. 產品， 2.庫存， 3.優惠券， 4. 顧客， 5.訂單。 它附帶自動預先規劃的 WhatsApp 活動，用於： 1. 回收廢棄的手推車 2. 訂單提醒 3. 訂單確認 4. 將貨到付款訂單轉換為預付訂單 5.追加銷售及交叉銷售產品 6. 帶有個人化折扣優惠券和訊息的促銷廣播 7. 訂單退款/換貨 8. 獲取回饋。 還有更多... 其餘 30% 會轉移到一個收件匣，以便人工代理快速採取行動並更快地為客戶提供服務。
Octocom
octocom.ai
Octocom 是一個適用於電子商務商店的人工智慧客戶支援平台，可自動執行日常任務的客戶支持，並讓您的團隊只處理特殊情況。與主要電子商務平台和幫助台一鍵集成、售前和售後人工智能支持以及屢獲殊榮的 24/7/365 實時客戶支持，幫助任何規模的品牌設置和集成我們的人工智能 - 所有沒有誇大的成本。
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart 受到 3,000 多家 Shopify 和 Shopify Plus 商店的信賴。我們為電子商務企業提供透過對話式文字行銷來增加銷售額和與客戶建立關係的能力。使用TxtCart，您的團隊將能夠發展合規的訂閱者列表，利用商店的歷史Shopify 數據創建有針對性的短信營銷活動，減少廢棄的購物車，並與客戶進行雙向對話，解鎖全新的營銷渠道，以提高有意義的投資報酬率。我們對我們的產品充滿信心，我們保證 10 倍的投資回報率或退款，這是業界領先的統計數據。我們是一個由 20 多名員工組成的完全遠端團隊，遍佈美國、加拿大及其他地區！我們是一家以客戶支援為先的公司，但最重要的是，我們的競爭優勢在於我們非常注重結果，從我們的保證到我們的結果，再到我們的定價。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
SmatBot
smatbot.com
SmatBot 是 ByteQuark Solutions 的子公司，是人工智慧聊天機器人產業的領導企業，業務遍及美國、中東和印度，擁有 5000 多名活躍用戶。 我們的全通路、多語言（50 多種語言）AI 聊天機器人平台是一款易於使用、無需編碼、功能豐富的工具，可跨渠道（網站、行動應用程式、Messenger、Instagram、WhatsApp、 ETC）。 我們的一些能力包括： * 產生潛在客戶， * 客戶支援， * 回答常見問題， * 即時聊天 * Whatsapp 行銷和促銷訊息 * OCR掃描， * 電子郵件和簡訊 OTP 驗證 * AdWords 跟踪， * 意圖映射 * 基於上下文的自動化 最適合： * D2C電子商務， * 教育 * 後勤 * 房地產 * 熱情好客 * 衛生保健 * 金融科技
Sobot
sobot.io
我們提供聯絡中心解決方案，包括客戶服務和行銷。我們的產品範圍包括人工智慧聊天機器人、即時聊天、語音、票務。我們致力於提供全通路和智慧解決方案，確保跨各種管道的無縫客戶互動。我們擁有三星、OPPO、DFS、飛利浦、J&T 和液化空氣等知名客戶。此外，我們也與AWS、阿里雲、Meta等產業巨頭建立了合作關係。我們希望幫助企業實現更好的客戶體驗和更高的滿意度。透過提供尖端的解決方案，我們希望推動全球客戶的成功。
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer 是一個由人工智慧驅動的客戶參與平台，旨在提高客戶服務效率和個人化。它提供 24/7 的可用性、對查詢的快速回應，並透過減少對人類客戶服務代表的需求來顯著節省成本。該平台支援一系列功能，包括自動化支援、潛在客戶收集、會議安排和高級分析。 GPT-Trainer 受到超過 25,000 家企業的信賴，並與各種 CRM 和訊息傳遞管道無縫整合。
STAN AI
stan.ai
STAN是第一位數位財產經理助理。它使用人工智慧為物業經理 24/7 回覆簡訊和電子郵件。 STAN 於 2019 年由兩位前物業管理高管創立，他們在該行業工作了 20 多年，並曾在北美最大的管理公司工作。 STAN 是一個屢獲殊榮的平台，已獲得羅傑斯、聯邦快遞、國家研究顧問、喬治布朗學院、加拿大新創公司、滑鐵盧加速器中心等機構的認可！
VirtualSpirits
virtualspirits.com
VirtualSpirits 聊天機器人為任何企業提供聯繫解決方案。它涵蓋電子商務、專業服務、技術支援、電子或時尚。適用於公共或私人機構的網站。可根據個人興趣進行配置。添加徽標，回答客戶的問題，吸引用戶的注意力，並回答他們的詢問，將其轉化為潛在客戶。選擇最適合公司需求的計劃類型。
Web2Chat
web2chat.ai
Web2Chat 是一個動態的人工智慧聊天機器人平台，旨在改變企業處理客戶支援業務的方式。其主要特點包括： 1. AI 支援的回應：Web2Chat 利用機器學習演算法從您的網站內容、文件或匯出的 Notion 檔案中學習，為使用者查詢產生精確且即時的回應。 2. 無縫用戶互動：該平台託管一個組織良好的收件匣，管理員或客戶主管可以在其中監控所有機器人用戶對話。它包括一些功能，例如對濫用機器人的用戶進行封鎖以及「標記所有已讀」按鈕來輕鬆管理用戶訊息。 3. 多源機器人訓練：Web2Chat 可以靈活地使用各種來源來訓練機器人，包括網域、Intercom、Gitbook、Zendesk 文章和文件（PDF、txt、CSV、Markdown）。它為機器人擁有廣泛的知識庫打開了大門。 4. 多個機器人和頁面管理：該平台可讓您管理多個機器人，每個機器人分配給不同的頁面或網站。每個機器人都可以使用不同的來源進行單獨訓練。 5. 免費計劃存取：Web2Chat 在註冊後提供免費計劃，為用戶提供在選擇付費計劃之前探索平台潛力的機會。 6. 狀態指示器和已讀回執：在非機器人會話中，狀態指示器和已讀回執有助於更好地理解使用者互動。它顯示用戶是否在線上以及用戶是否已閱讀主管的消息。 Web2Chat 的強大功能旨在顯著增強您的客戶服務體驗，確保及時、準確且有效率地回應客戶的查詢。
Yugasa Bot
helloyubo.com
Yugasa Bot 是一個基於 NLP 的生成式 AI SaaS 平台，用於建立虛擬接待，以自動化醫院/診所/實驗室的前台和支援任務，24x7。這些虛擬聊天助理可以用 100 多種語言聊天，其中包括多種印度方言。 YugasaBot 經過訓練後可以處理與醫生預約預訂、實驗室報告狀態、血庫資訊、藥房、床位可用性、保險等相關的任務和查詢。 使用YugasaBot 平台創建的聊天機器人是全通道的，可以放置在任何通訊管道，如WhatsApp、FB Messenger、網站、行動應用程式等。圍繞商業。它的各種擴展（如Yu-Desk、Yu-DB、Yu-Consult）以及多個開箱即用的功能（如WhatsApp Campaigning、HACK（人工代理控制套件）和電子商務）使YugasaBot 成為360 度、隨時可用的醫療保健企業所使用的解決方案。 該產品經過 VAPT 驗證，位於非常安全的生態系統中。來自電子商務、教育、房地產和 BFSI 業務領域的其他 D2C 客戶目前也在利用 YugasaBot 的潛力來實現促銷、潛在客戶開發和客戶支援的自動化。
Zifront
zifront.com
用於潛在客戶開發和客戶成功的聊天機器人和即時聊天軟體。
Stackchat
stackchat.com
Stackchat.com 是一個促進就廣泛主題進行參與性討論和對話的平台。它是一個虛擬的聚會場所，來自不同背景的人們可以聚集在一起分享想法、尋求建議並與具有相似興趣的其他人建立聯繫。無論您是想深入探討技術、探索錯綜複雜的文學，還是只是隨意開玩笑，Stackchat.com 都可以提供有意義的互動空間。憑藉其用戶友好的介面和強大的社區，它是一個交流知識、建立友誼和慶祝好奇心的地方。立即加入 Stackchat.com 的對話吧！
Teleform
teleform.io
Teleform 是一個無程式碼平台，使用戶能夠輕鬆創建、自訂和部署引人入勝的 Telegram 機器人，透過消除編碼複雜性的視覺化聊天機器人建置工具簡化數位通訊。 Teleform 專為初學者和經驗豐富的創作者而設計，提供直覺的介面，簡化了聊天機器人從開始到結束的創建過程。
nativeMsg
nativemsg.com
NativeMsg 專注於利用人工智慧 (AI) 和豐富的訊息傳遞管道為企業創造創新的對話體驗。 我們的平台將 SMS、RCS（豐富通訊服務）、Google 商業訊息和社群媒體等不同的通訊管道整合到一個統一的介面中，使企業能夠更有效地與客戶互動。 這些解決方案可協助企業改善客戶服務、增強參與度、推動銷售並提高整體效率。 此外，NativeMsg 還提供分析和報告功能，可深入了解客戶行為和互動模式。該平台可與現有的CRM系統集成，幫助企業更有效地追蹤和管理客戶對話。 這些解決方案圍繞著聊天機器人和人工智慧構建，使互動變得無縫、個性化和即時，並且 24/7 全天候可用。 我們的技術具有可擴展性和靈活性，確保能夠適應不同行業的企業成長和不斷變化的需求。
Louisebot
louisebot.com
LouiseBot 是用於智慧互動對話的終極人工智慧聊天機器人解決方案。借助這項尖端技術，他們提供了可自訂的基於文字的聊天機器人，可以與他們的品牌無縫融合，滿足他們的獨特需求。這個強大的工具旨在吸引來自全球各個角落的訪客，將每次互動轉化為轉換的黃金機會。但 LouiseBot 不只是一個聊天機器人，它還是他們走向國際成功的門票。告別語言障礙，向全球觀眾問好。透過這個聊天機器人，他們可以完美地客製化對話，確保每位訪客都能得到個人化的關注和卓越的客戶體驗。提高轉換率並以前所未有的方式與客戶建立聯繫，這種先進的人工智慧技術可以即時理解並響應客戶的對話，提供根據他們的個人需求量身定制的精確解決方案。與人類代理不同，這個不知疲倦的聊天機器人永遠不會疲倦，全年每天提供 24/7 支援。在 LouiseBot 的協助下，提升客戶服務體驗並保證為客戶提供全天候協助。
Lucy
lucy.ai
Lucy 是一個由人工智慧驅動的一站式知識平台，適用於組織擁有和授權的所有資料。她是根據客戶的需求而塑造的，並隨著市場的發展而不斷發展。露西的存在是為了讓知識工作者感到驚訝、高興並賦予他們力量。
Lyris.ai
lyris.ai
關於 Lyris 是您基於 GPT4 的人工智慧團隊成員，能夠根據您的要求自訂各種角色。 我們的無程式碼人工智慧聊天機器人平台可協助銷售和行銷、營運和客戶服務團隊輕鬆建立端到端的無縫對話體驗，徹底改變企業與受眾互動的方式，並確保提高績效和生產力。 Lyris 可以作為您的 - 1.人工智慧銷售聊天機器人：增強您的銷售能力 - 轉換率提高 30% 以上 - 1:1 個人化 2. AI客戶支援：為您的客戶提供VIP待遇 - FCRR 提高 70% 以上 - 24/7 即時支持 3. AI員工助理：自動化您的銷售流程 - 資訊存取速度提高 70 倍 - 97% 準確度 只需選擇一個角色，貼上您的代碼，然後就可以看到它的銷售！
Mevo
usemevo.com
Mevo 是一款易於使用的聊天機器人建構器，配備基於規則和人工智慧驅動的選項、大量模板等。 借助 Mevo，您可以建立和發布聊天機器人頁面，並在幾分鐘內將其作為彈出視窗整合到您的登陸頁面，而無需任何編碼經驗，這要歸功於其用戶友好的拖放介面。 Mevo 提供多種功能，讓您的資訊收集體驗更加順暢，包括參與度分析、會話重播以及以 CSV 格式匯出資料的功能。 您還可以使用自己的品牌自訂聊天機器人，並設定初始訊息和後備訊息，以便您的機器人在沒有回應時使用。
OCA
ocaindonesia.co.id
OCA 是您的全方位通訊助理。基於網路的全向通訊儀表板成立於 2019 年，是 Telkom 集團的成員。我們提供即時溝通解決方案，幫助您提高知名度、改善客戶體驗並為您的企業制定全面的溝通策略。
Atom
atomchat.io
Atom 提供基於人工智慧的 WhatsApp 聊天機器人解決方案，幫助企業產生更多合格的銷售線索、創建更聰明的聊天機器人、衡量結果以及與 CRM 整合。 主要特點包括： * 24/7智慧虛擬助理回答客戶疑問 * 能夠透過 WhatsApp 廣播活動覆蓋高達 98% 的客戶 * 自動化工作流程，過濾有興趣的潛在客戶並讓銷售團隊專注於完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客戶對話的全面可見性 該解決方案與 HubSpot 集成，允許企業將 WhatsApp 聯絡人同步到其 CRM 中，並使用 AI 聊天機器人創建自動化工作流程。 Atom 提供個人化顧問和 WhatsApp 人工智慧專家團隊，引導企業完成整合流程，將自己定位為市場上的「交鑰匙」解決方案。 案例研究強調了客戶如何看到顯著的改進，例如每月銷售額從 200 筆增加到 3,000 筆以上，數位銷售轉換率增加兩倍，以及在 2.5 個月內預訂超過 5,000 筆確認預約。 該公司曾出現在《CIO Peru》、《富比士》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突顯了其在市場中的成長和認可。 企業受邀與 Atom 顧問交談，以了解更多資訊並親自嘗試該平台。