Chatnode

chatnode.ai

ChatNode 是一個 AI 聊天機器人建構器，可讓任何人創建由 OpenAI 的 GPT 技術支援的智慧聊天機器人。透過 ChatNode，您可以使用自己的資料（例如網站、PDF、文件和文字）訓練聊天機器人。然後，聊天機器人可以進行自然對話並回答與您的數據相關的問題。 ChatNode 可以輕鬆地將聊天小工具新增到您的網站。有不同的定價方案可供選擇，包括免費測試方案。 ChatNode 利用 OpenAI 強大的自然語言處理模型，例如 GPT-3。您可以透過連接到網站或上傳文件來提供您想要訓練聊天機器人的資料。 ChatNode 處理並分析這些資料以建立知識庫。然後，它會根據您的資料微調人工智慧模型，以便聊天機器人可以進行知識淵博的對話。 當網站訪客與您的聊天機器人互動時，它會根據其訓練產生類似人類的回應。提供的數據越多，聊天機器人就會變得越聰明。 * 訓練任何資料 - 上傳 PDF、Word 文件、文字檔案或連接到網站來訓練聊天機器人。數據越多越好。 * 嵌入任何地方 - 只需幾行程式碼即可輕鬆將聊天機器人新增至您的網站。 ChatNode 提供可嵌入的小工具。 * 直覺的儀表板 - 儀表板可讓您訓練、管理和監控多個聊天機器人。追蹤對話並優化聊天機器人的效能。 * 自訂外觀 - 自訂聊天機器人的名稱、頭像、顏色和品牌以符合您的業務。 * Slack 集成 - 將您的聊天機器人與 Slack 集成，以便在您的工作區中回答問題。 * API 存取 - 對於高級定制，ChatNode 提供 API 存取以在平台之上構建。 * 價格實惠 - 計劃從免費開始，並隨著您的使用量增長而擴展。按年計費可免費使用 2 個月。