對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話智慧軟體是一套旨在解釋和回應人類語言的工具和技術。透過利用自然語言處理 (NLP)、機器學習和數據分析，該軟體可以理解對話的上下文和細微差別，使互動更加高效和富有洞察力。
提議新的應用程式
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (CRM)。 AWS 技術在世界各地的伺服器場實施，並由亞馬遜子公司維護。費用是根據使用者選擇的使用量（稱為「即用即付」模式）、硬體、作業系統、軟體或網路功能的組合，以及所需的可用性、冗餘性、安全性和服務選項。訂閱者可以付費購買一台虛擬 AWS 電腦、一台專用實體電腦或兩者的叢集。作為訂閱協議的一部分，亞馬遜為訂閱者的系統提供安全保障。 AWS 在全球許多地理區域開展業務，其中有 6 個位於北美。所有服務均根據使用情況計費，但每種服務以不同的方式衡量使用情況。根據Synergy Group 的數據，截至2017 年，AWS 佔據了所有雲端（IaaS、PaaS）的34% 的主導地位，而緊隨其後的三個競爭對手微軟、谷歌和IBM 分別擁有11%、8% 和6% 的份額。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公有雲基礎設施，以及 G Suite、企業版 Android 和 Chrome OS，以及用於機器學習和企業地圖服務的應用程式介面 (API)。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一個免費的即時聊天工具，供線上企業與客戶即時交談。它可以幫助您建立 360° 客戶支援系統，並連接訊息管道、提供呼叫、自由配置和客製化。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能驅動的工作流程和代理工具、自動化以及包含1200 多個應用程序的市場- 所有這些都在一個屋簷下受到保護。我們的解決方案易於實施和動態調整，使團隊無需 IT、開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的變更。在 Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，讓公司輕鬆與客戶建立有意義的聯繫。從新創公司到大型企業，我們相信每家公司都應該能夠獲得智慧、創新的客戶體驗，無論其規模、產業或雄心。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的 13 萬多個全球品牌提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。他們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。它們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 他們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，他們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶參與度。 Botsonic 符合 GDPR，承諾安全的客戶互動。 他們的工具套件旨在重新定義內容產生和客戶體驗，使 Writesonic 成為滿足您所有數位需求的一站式解決方案。
Sobot
sobot.io
我們提供聯絡中心解決方案，包括客戶服務和行銷。我們的產品範圍包括人工智慧聊天機器人、即時聊天、語音、票務。我們致力於提供全通路和智慧解決方案，確保跨各種管道的無縫客戶互動。我們擁有三星、OPPO、DFS、飛利浦、J&T 和液化空氣等知名客戶。此外，我們也與AWS、阿里雲、Meta等產業巨頭建立了合作關係。我們希望幫助企業實現更好的客戶體驗和更高的滿意度。透過提供尖端的解決方案，我們希望推動全球客戶的成功。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款適用於 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天機器人，可讓您透過審核和新功能自動進行直播聊天，讓您有更多時間娛樂觀眾。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Infobip
infobip.com
Infobip Email API 是一種電子郵件發送基礎設施，可透過 SMTP 或 HTTP API 立即發送大量電子郵件。幫助提供卓越的客戶體驗，及時交付電子郵件，透過最大限度地提高送達率來增加收入。支援所有格式的交易或促銷電子郵件。強大且易於擴展的基礎設施 在幾分鐘內處理數百萬封電子郵件，並在 2 秒內送達，送達率為 99.4%。準備好支援任何數量的電子郵件。專為產品團隊和開發人員打造簡單靈活的集成，支援所有流行的程式語言，中位數回應時間<100毫秒，正常運行時間SLA為99.99%。經驗豐富的工程師提供 24/7 的技術支援。全球資料中心本地部署和儲存可確保更低的延遲和更高的安全性。完全遵守地區法規。交付支援 專門的交付專家團隊可協助您完成入職、自訂網域預熱和最大限度地提高效能。報告和分析 使用日誌報告和 Webhook 快速診斷和解決傳送問題。追蹤電子郵件效能，並透過完整的電子郵件分析獲得見解。電子郵件驗證 使用 API 或 Web 應用程式識別高風險聯絡人、刪除無效電子郵件地址並保持郵件清單乾淨。透過優質資料庫保護寄件者聲譽並提高送達率。
Trring Me
trringme.com
Trring Me 是一款 WhatsApp for Business API 解決方案，使企業能夠透過 Whatsapp 與客戶聊天，就像與朋友和家人聊天一樣 - 透過快速、簡單且安全的訊息傳遞。各種規模的企業都可以使用其現有的客戶互動平台，透過 API 與 WhatsApp 集成，並透過訊息、通知、出貨確認、預約提醒、活動門票和促銷活動及時回覆客戶。
Teleform
teleform.io
Teleform 是一個無程式碼平台，使用戶能夠輕鬆創建、自訂和部署引人入勝的 Telegram 機器人，透過消除編碼複雜性的視覺化聊天機器人建置工具簡化數位通訊。 Teleform 專為初學者和經驗豐富的創作者而設計，提供直覺的介面，簡化了聊天機器人從開始到結束的創建過程。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視覺化流程編輯器提供了直覺的視覺化流程編輯器，讓用戶將用戶的對話變為現實。 該平台還提供由最大的聊天機器人開源社群提供支援的各種預建整合和技能，使用戶能夠加快建置過程。聊天機器人。 此外，Botpress 還提供跨所有管道的一鍵部署，以滿足使用者所在的位置。 Botpress 受到數千家組織的信賴，並建立了各種模板，包括購物伴侶、健康機器人模板、銀行支援、IT 助理、電信計費顧問、健身朋友、人力資源助理和語言導師聊天機器人。 總體而言，Botpress 提供了各種工具和功能，使建置和部署聊天機器人變得更快、更輕鬆。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidio 的即時聊天小工具。
Norby AI
norby.io
Norby AI 是一種領先的解決方案，為企業的網站提供人工智慧驅動的聊天機器人。該聊天機器人由先進的自然語言處理技術提供支援，可以理解客戶的查詢並提供快速、準確的回應。 Norby AI 的聊天機器人設定過程僅涉及四個簡單步驟： * 在Norby AI平台上建立帳戶 * 將 Norby AI 提供的一段程式碼加入您的網站 * 輸入您希望聊天機器人回覆的現有常見問題、產品描述、文件等 * 您的 AI 聊天機器人在您的網站上上線，準備好 24/7 與客戶互動
Gerabot
gerabot.com
Gerabot - 聊天網站，聊天機器人的設計者。 * 網站聊天。 * 聊天機器人的建構函式。 * 聊天機器人的開發。
Cody
meetcody.ai
Cody 是一款類似 ChatGPT 的智慧 AI 助手，但還有一個額外的好處，那就是能夠根據您的業務、團隊、流程和客戶資料進行培訓。您可以使用 Cody 作為員工以多種方式支持您的團隊： * 透過分析公司累積的文件並充當流程專家，為業務問題提供即時答案。 * 透過提供即時答案、想法和現成的工作來提高員工效率，幫助您的團隊更聰明地工作。 * 使用支援文件解決問題並發現數位工具的隱藏功能。 * 根據您過去與 Cody 對話的背景，集思廣益並提供建議。 要使用Cody，您可以上傳公司的文件、文件和資料來建立您自己的客製化知識庫。然後，科迪使用這些資訊來提供量身定制的回應。 Cody 可以整合到各種工具中，例如 PowerPoint、PDF、Word、Discord、網站等。 該平台強調先進的資料安全和隱私，具有 AWS 加密、SOC II 合規性和可自訂存取控制等功能。 Cody 旨在透過提供經過特定業務環境培訓的人工智慧助理來增強團隊能力。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天機器人簡化了建立客製化的、行業特定的聊天機器人的過程，無需編碼。我們的下一代 AI 和基於 GPT 的聊天機器人建構器允許用戶在短短幾分鐘內使用自己的資料快速創建和訓練機器人。使用 YourGPT 聊天機器人充分利用人工智慧並節省時間和金錢。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 產品，旨在滿足您的獨特需求。 * 透過我們強大的人工智慧聊天機器人增強客戶支援 * 使用 LLM Spark 建立生產就緒的 LLM 應用程式。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 讓您在幾分鐘內使用不同的範本建立聊天機器人，並立即自動執行關鍵任務。輕鬆拖放新元素以使任何模板適應您的需求。 ChatBot 已準備好開箱即用，而 AI 演算法可協助您隨著時間的推移改進回應。 設計流暢的對話體驗，與客戶建立更好的關係。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。混合搭配文字、圖像、按鈕和快速回覆來展示您的品牌、產品和服務。 透過一鍵整合（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）在不同平台和頻道上使用 ChatBot。使用開放 API、Webhooks 和 Zapier 將您的聊天機器人連接到您能想到的任何東西。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。 WhatsTool 團隊專注於為 WhatsApp 和在 WhatsApp 上開展業務或行銷的小型企業建立工具。我們正在建立更多像 WhatsSave 這樣的應用程序，幫助企業保留新的號碼以利用它們來實現成長。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot 是一款由人工智慧驅動的聊天機器人，有助於自動化客戶支援並提高團隊生產力。它允許企業提供有關其產品的詳細而直接的答案，包括程式碼範例和格式化輸出。 DocsBot 可以透過可嵌入的小部件輕鬆添加到網站，並提供自訂文案等功能，其中定制的 ChatGPT 經過培訓以了解有關產品的所有信息，從而幫助生成高質量的內容。此外，DocsBot 可以回覆支援票證、充當內部知識機器人，並透過強大的 API 整合到產品中。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Acquire
acquire.io
Acquire 為企業團隊提供了創造最佳客戶體驗所需的數位工具。憑藉安全協同瀏覽、人工智慧聊天機器人、即時聊天和視訊通話等功能，Acquire 使團隊能夠在所有管道中主動即時解決複雜的銷售、服務和支援問題。透過 Acquire，企業可以持續吸引客戶，同時最大限度地減少解決時間和冗餘。 Acquire 靈活且可擴展的軟體套件可滿足任何企業在任何裝置上的客戶服務、銷售和支援需求。 Acquire 總部位於舊金山。該公司的客戶遍及全球，包括多個財富 500 強品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等團體的支持。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力可以透過人工智慧將人類智慧融入機器來提高生產力。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在為溝通的新時代鋪平道路，在這個時代，品牌可以以一種無摩擦、有意義且鼓舞人心的方式與客戶進行溝通。 Hubtype 使公司能夠透過對話應用程式大規模地進行簡單、有意義且以客戶為中心的對話；一項超越聊天機器人的新技術，結合了最好的圖形介面（如網站和行動應用程式），提供出色的用戶體驗和最佳的訊息應用程式（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或網路聊天。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客戶的互動、改善評論和評級以及統一的客戶資料庫來指導品牌和企業。集成 透過將 Promanage 與現有工具集成，簡化您的客戶體驗管理。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司獲得了由Tiger Global領投、AEF大灣區基金和Transcend Capital Partners參與的800萬美元A輪融資。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai 超越了聊天機器人領域，成為一個可擴展的、人工智慧驅動的通訊平台，徹底改變了客戶支援。作為行業領導者，Ivy 提供專為高等教育、醫療保健、政府和私營部門量身定制的高智商聊天機器人解決方案，提供豐富的功能集，透過24/7 自主全通路擴大資訊存取、減少員工工作量並提高營運效率支援。借助尖端的人工智慧，Ivy 的聊天機器人可以跨網路、簡訊、語音和電子郵件協調個人化的對話式幫助，將支援互動重塑為無縫的智慧對話。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Tars
hellotars.com
Tars 幫助行銷和客戶服務團隊優化他們的轉換管道，自動化他們的客戶服務交互，並使用聊天機器人重新定義他們的客戶體驗。 在聊天機器人或對話式登陸頁面上，訪客會看到一個自動聊天機器人，它會透過文字開始更人性化的對話，僅向他們提供有關您的產品/服務的相關信息，並在正確的時間詢問他們的聯絡資訊。 透過這種方法，用戶不會被典型靜態登入頁面上列出的所有資訊淹沒，他們可以專注於與聊天機器人進行一次對話。這增加了用戶提供資訊並將其轉化為您的潛在客戶的機會。 受到沃達豐、美國運通、博世、加州大學、Adobe、戴姆勒等 500 多個全球品牌的信賴。 Tars 擁有世界上最大的聊天機器人範本庫，擁有超過 950 個跨行業和用例的聊天機器人範本。
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一個快速發展的早期 B2B 平台，讓企業在 Whatsapp 上實現客戶支援和互動自動化。 透過我們基於 WhatsApp Business API 建立的尖端客戶互動軟體，企業現在能夠進行個人化對話、輕鬆存取並與客戶進行大規模即時互動！ 這是透過 BotSpace 易於使用的平台實現的，該平台可以立即建置並運行。因此，中小型企業迅速接受了該平台，在推出後的短短一年內，來自 13 個國家的數千名客戶現在正在使用 BotSpace。
Zappr.AI
zappr.ai
創建一個使用您的資料進行訓練的人工智慧聊天機器人。 只需上傳 PDF 或提供網站鏈接，您就可以獲得類似於 ChatGPT 的聊天機器人，它能夠回答與您的文件相關的任何問題。
MegaCHAT
megachat247.com
MegaCHAT 是一個用於全通路銷售和行銷自動化的銷售聊天機器人平台。它具有以下功能： * 個人化互動對話，精準捕捉微瞬間 * 各種「RoleBot」聊天機器人，可以像真人一樣24/7操作 * 整合的快速商務系統，用於產品展示、詢問、訂購、線上付款和運輸 * 語音辨識（語音轉文字）支持 * 多種支付方式整合 主要優勢和產品包括： * 新註冊的終身免費聊天機器人帳戶和 3 個 MegaCHAT 用戶許可證 * 免費PARA企業品牌推廣套餐（價值港幣800元） * 升級至 AI WorkBot（如 OrderBot、SocialBot、CouponBot）可享 30% 折扣 * 1小時入職培訓課程（價值港幣2,500元） *該平台強調透過對話式商務功能在行銷、銷售和管理方面提供更好的客戶體驗。它旨在幫助企業透過聊天機器人驅動的互動創造新的銷售機會。 MegaCHAT 由 Parami Co Limited 提供。該網站提供有關公司、管理團隊、部落格、使用手冊和聯絡資訊的資訊。
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基於網路的網站建立軟體，使用人工智慧建立網站。只需不到 1 分鐘即可完全免費獲得您自己的專業網站。
CustomGPT
customgpt.ai
透過 CustomGPT 體驗個人化 AI 的優勢：透過針對您的內容進行訓練的 AI 獲得獨特的見解和解決方案
Chaport
chaport.com
Chaport 是一個一體化訊息平台，提供多通路即時聊天、聊天機器人、知識庫等。它透過為企業提供與網站訪客互動的簡單方式、獲得更多合格的銷售線索、促進銷售和改善客戶服務來幫助企業發展和繁榮。如今，Chaport 已被全球 30,000 多個團隊使用。 為什麼是查波特？ Chaport 為您提供了一組強大的功能，幫助您將網站訪客轉化為忠實的客戶。然而，它仍然是用戶友好的，使與客戶的溝通像與朋友聊天一樣輕鬆愉快。 安裝過程很簡單，不需要超過5分鐘。只需將聊天小部件新增至您的網站即可開始回答客戶的問題。如果您還需要聊天機器人，借助 Chaport 的所見即所得聊天機器人建構器，您可以在幾分鐘內創建它。 主要特點： – 即時聊天：與您的客戶即時交談。 – 聊天機器人：讓聊天機器人回答常見問題並確定潛在客戶資格。即使您的團隊處於離線狀態，也可以 24/7 提供即時協助。 – 知識庫 + 常見問題解答機器人：為您的客戶提供知識庫並啟動常見問題解答機器人以在聊天小工具中自動推薦文章。 – 與 Facebook、Viber、Telegram 等整合：在一個地方回答來自所有管道的問題。 – 自動邀請：與網站訪客發起更多聊天。 – 已儲存的回覆：準備常見問題的答案模板，只需點擊幾下即可回答，節省您的時間。 – 打字洞察：在發送訊息之前閱讀訊息並更快回覆。 – Web、桌面和行動應用程式：無論您身在何處，都可以與客戶聊天。 – Zapier 和 API：將 Chaport 與您的網站更緊密地整合或將其連接到第三方應用程式。 – 還有更多... 立即註冊並增加您的銷售！可以免費試用。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 讓企業能夠透過我們由人工智慧驅動的生成式客戶服務自動化平台創造令人難忘的客戶對話。我們的願景是推動完全自主的客戶支援的未來，釋放無與倫比的效率並顯著降低營運成本。 Yellow.ai 總部位於聖馬特奧，為1000 多家企業提供服務，包括索尼、Domino's、現代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、現代、大眾、ITC Ltd、OYO 、斯柯達汽車，遍佈超過 85 個國家。 我們的平台建立在多法學碩士架構之上，每年持續接受 16B+ 對話培訓，使企業能夠提供卓越的體驗並建立持久的客戶關係。 Yellow.ai 成立於 2016 年，在六個國家設有辦事處，已從藍籌投資者籌集了超過 1.02 億美元。
Botmother
botmother.com
Botmother 是一個無需編程即可創建和啟動任何複雜性聊天機器人的單一平台。 使用視覺構建器，可以透過簡單的拖放從現成的塊構建機器人。無需一行程式碼即可實現您的任何想法。我們不限制場景大小或使用者數量。 為了快速入門，有包含流行機器人場景的現成範本。您可以將它們與信使連接並按原樣使用它們，或更改它們以滿足您的需求。您不必為不同的信使創建單獨的機器人。在 Botmother 建構器中建立的機器人將能夠在 Telegram、Viber、WhatsApp、Facebook、Instagram、VKontakte 和 Odnoklassniki 上運作。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個用於支援、行銷和銷售的一體化客戶溝通平台。 它結合了一組工具來幫助您發展業務： 👉 多頻道即時聊天 👉 聊天機器人 👉 共享收件箱 👉 知識庫 👉 電子郵件行銷 👉 彈出窗口 👉 客戶關係管理
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
WotNot
wotnot.io
WotNot 透過聊天機器人大規模自動化您的客戶互動。解決業務挑戰，例如獲得更多潛在客戶、預訂更多預約、利用尖端聊天機器人擴展客戶支援。客戶使用 WotNot 為其當前或未來的客戶提供個人化的客戶體驗，該體驗 24/7 可用、即時回應、完全可靠並且使用客戶語言。將聊天機器人添加到房地產、保險、金融、醫療保健、汽車、SaaS、銀行、消費品、製造和教育等任何垂直領域，以滿足多種用例。透過 WotNot 的無程式碼機器人建構器，您可以使用直覺的視覺化建構器相當輕鬆地建造機器人。根據您定義的觸發器和條件，管理不同活動的多個機器人。此外，WotNot 還提供為您量身定制的服務，其中我們經驗豐富的對話設計專家團隊了解您的需求，並仔細創建符合您業務需求的對話流程，並透過審查結果不斷優化流程。加入全球 3000 多家信任 WotNot 進行顧客互動的企業。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
Cohere
cohere.com
Cohere 是領先的企業人工智慧平台。我們世界一流的人工智慧獨特地適合業務需求，帶來前所未有的易用性、可訪問性和資料隱私。 Cohere 的平台與雲端無關，可以透過API 作為託管服務進行訪問，並且可以部署在虛擬私有雲(VPC) 上，甚至可以部署在現場以滿足公司資料所在的位置，從而提供最高級別的靈活性和控制。 Cohere 由 Google Brain 校友和開創性 Transformer 研究論文的合著者創立，其使命是利用人工智慧改造企業及其產品，以比以往更直觀的方式產生、搜尋和總結資訊。我們得到了許多全球機構和策略投資者的支持，包括Index Ventures、Oracle、NVIDIA、Salesforce Ventures、Inovia Capital、DTCP、Mirae Asset、Radical Ventures、Section 32 和Tiger Global，以及包括Geoffrey Hinton 在內的幾位AI 傑出人士、傑夫·迪恩、李飛飛、彼得·阿貝爾和拉克爾·烏爾塔桑。
Alendei
alendei.com
Alendei 是基於人工智慧的客戶參與平台。它使用戶能夠向手機用戶發送簡訊。它透過對話介面提供自動化的客戶支援和參與，以提高用戶體驗和滿意度。它使用戶能夠透過整合 WhatsApp 業務 API 發送和接收訊息來提供雙向通訊。
Mevo
usemevo.com
Mevo 是一款易於使用的聊天機器人建構器，配備基於規則和人工智慧驅動的選項、大量模板等。 借助 Mevo，您可以建立和發布聊天機器人頁面，並在幾分鐘內將其作為彈出視窗整合到您的登陸頁面，而無需任何編碼經驗，這要歸功於其用戶友好的拖放介面。 Mevo 提供多種功能，讓您的資訊收集體驗更加順暢，包括參與度分析、會話重播以及以 CSV 格式匯出資料的功能。 您還可以使用自己的品牌自訂聊天機器人，並設定初始訊息和後備訊息，以便您的機器人在沒有回應時使用。
Messangi
messangi.com
自 2001 年以來，Messangi 一直在全球數十億台設備上將公司與其客戶聯繫起來。我們的多功能且可靠的平台是由業內的一些頂級工程師內部建構的。為了推動我們的營運，我們在 7 個國家擁有世界一流的團隊，願意加倍努力滿足客戶的需求。 如今，頂級行動營運商、全球銀行和零售商依靠 Messangi 來解決客戶溝通和參與挑戰。我們的簡訊、電子郵件、應用程式、行動錢包和語音助理解決方案不斷革新公司與客戶的互動方式，使溝通比以往任何時候都更加輕鬆、高效和便捷。 Messangi 的雲端通訊平台即服務可以進行客製化和塑造，以創建最合適的解決方案。透過多種管道的結合，以更有效的方式接觸並吸引客戶。
Swiftsell
swiftsell.biz
Swiftsell 是一款支援人工智慧的無程式碼產生工具，消費品牌可透過該工具在各種管道上無縫自動化其潛在客戶對話，並提高銷售、行銷和客戶滿意度。
Answered.so
answered.so
Answered.so：人工智慧驅動的客戶服務與人類專業知識。使用 GPT 聊天機器人、知識庫、HelpHub 和智慧搜尋欄解決高達 70% 的客戶問題。
Algomo
algomo.com
Algomo 是一個由 AI 驅動的生成平台，旨在透過自訂的類似 ChatGPT 的網站機器人自動提供客戶支援。它允許企業有效地解決客戶支援交互，透過機器人處理請求，在必要時升級問題，並且無需培訓或維護即可進行操作。 Algomo 的平台透過即時回答重複的客戶問題來發揮作用，從而降低成本並提高客戶滿意度 (CSAT) 和員工敬業度分數。它可以自動對支援互動進行標記、分類和分類，從而減少處理時間和手動任務。此外，它還為客服人員提供人工智慧建議和即時螢幕共享，以縮短回應時間並提高工作效率。 Algomo 對於希望實現以下目標的企業特別有用： * 自動化客戶服務：透過自動化解決大多數支援互動。 * 提高效率：減少用於客戶支援的時間和資源。 * 提高客戶和員工滿意度：透過更快的解決方案和更少的手動任務。 * 國際擴張：憑藉其多語言功能，它是企業在全球擴張的理想選擇。
Lucy
lucy.ai
Lucy 是一個由人工智慧驅動的一站式知識平台，適用於組織擁有和授權的所有資料。她是根據客戶的需求而塑造的，並隨著市場的發展而不斷發展。露西的存在是為了讓知識工作者感到驚訝、高興並賦予他們力量。