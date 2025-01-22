對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

Chaport

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Chaport 是一個一體化訊息平台，提供多通路即時聊天、聊天機器人、知識庫等。它透過為企業提供與網站訪客互動的簡單方式、獲得更多合格的銷售線索、促進銷售和改善客戶服務來幫助企業發展和繁榮。如今，Chaport 已被全球 30,000 多個團隊使用。 為什麼是查波特？ Chaport 為您提供了一組強大的功能，幫助您將網站訪客轉化為忠實的客戶。然而，它仍然是用戶友好的，使與客戶的溝通像與朋友聊天一樣輕鬆愉快。 安裝過程很簡單，不需要超過5分鐘。只需將聊天小部件新增至您的網站即可開始回答客戶的問題。如果您還需要聊天機器人，借助 Chaport 的所見即所得聊天機器人建構器，您可以在幾分鐘內創建它。 主要特點： – 即時聊天：與您的客戶即時交談。 – 聊天機器人：讓聊天機器人回答常見問題並確定潛在客戶資格。即使您的團隊處於離線狀態，也可以 24/7 提供即時協助。 – 知識庫 + 常見問題解答機器人：為您的客戶提供知識庫並啟動常見問題解答機器人以在聊天小工具中自動推薦文章。 – 與 Facebook、Viber、Telegram 等整合：在一個地方回答來自所有管道的問題。 – 自動邀請：與網站訪客發起更多聊天。 – 已儲存的回覆：準備常見問題的答案模板，只需點擊幾下即可回答，節省您的時間。 – 打字洞察：在發送訊息之前閱讀訊息並更快回覆。 – Web、桌面和行動應用程式：無論您身在何處，都可以與客戶聊天。 – Zapier 和 API：將 Chaport 與您的網站更緊密地整合或將其連接到第三方應用程式。 – 還有更多... 立即註冊並增加您的銷售！可以免費試用。