對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 宏都拉斯

Chaport

chaport.com

Chaport 是一個一體化訊息平台，提供多管道即時聊天、聊天機器人、知識庫等。它為企業提供了一種與網站訪客互動的簡單方式，獲得更多合格的銷售線索，促進銷售並改善客戶服務，從而幫助企業成長和繁榮。如今，Chaport 已被全球 30,000 多個團隊使用。 為什麼是查波特？ Chaport 為您提供了一組強大的功能，幫助您將網站訪客轉化為忠實的客戶。然而，它仍然是用戶友好的，使與客戶的溝通像與朋友聊天一樣輕鬆愉快。 安裝過程很簡單，不需要超過5分鐘。只需將聊天小部件新增至您的網站即可開始回答客戶的問題。如果您還需要聊天機器人，借助 Chaport 的所見即所得聊天機器人建構器，您可以在幾分...