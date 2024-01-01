對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 白俄羅斯

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話智慧軟體是一套旨在解釋和回應人類語言的工具和技術。透過利用自然語言處理 (NLP)、機器學習和數據分析，該軟體可以理解對話的上下文和細微差別，使互動更加高效和富有洞察力。
提議新的應用程式
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platf...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidi...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。我們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。我們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 我們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，我們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶...
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 讓您在幾分鐘內使用不同的範本建立聊天機器人，並立即自動執行關鍵任務。輕鬆拖放新元素以使任何模板適應您的需求。 ChatBot 已準備好開箱即用，而 AI 演算法可協助您隨著時間的推移改進回應。 設計流暢的對話體驗，與客戶建立更好的關係。發送動態回應，鼓勵客戶聊天和互動。混合搭配文字、圖像、按鈕和快速回覆來展示您的品牌、產品和服務。 透過一鍵整合（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）在不同平台和頻道上使用 ChatBot。使用開放 API、Webhooks 和 Zapier 將您的聊天機器人連接到您能想到的任何東西。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
WATI
wati.io
Wati 是基於 WhatsApp Business API 建構的領先對話平台，重新構想客戶互動。我們易於使用的軟體使 100 多個國家/地區的 8,000 多家企業能夠大規模提供個人化的即時對話。 借助創新的人工智慧解決方案，我們正在改變公司的溝通方式： * 共享收件匣可實現無縫協作 * 強大的自動化提高效率 * 廣播訊息吸引客戶 * 智慧聊天機器人提供即時支持 作為一家快速發展的全球 SaaS 新創公司，我們熱衷於利用科技在企業和客戶之間建立有意義的關係。我們才華橫溢、積極進取的團隊的願景是透過有意義的對話賦予組織權力並重新定義聯繫。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款適用於 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天機器人，可讓您透過審核和新功能自動進行直播聊天，讓您有更多時間娛樂觀眾。
Helpwise
helpwise.io
留住客戶與獲取新客戶同樣重要。忠誠的客戶會產生更多收入，並以零成本為您帶來推薦。提供良好的客戶服務是保留客戶的重要組成部分。 有了Helpwise，管理客戶服務就變得容易。 1. 只需幾分鐘即可設定您的客戶服務中心。 2. 透過所有管道與客戶溝通並與您的團隊協作。 3. 建立責任制，不再共享密碼。 4. 設定自助服務和自動化。 5. 獲得有關提高團隊生產力和客戶滿意度的可行見解。 Helpwise 與電子郵件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、即時聊天、Whatsapp、簡訊、社交媒體等整合。 開始使用 Helpwise，這是一種可為您的企業帶來收入的客戶服務...
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
CustomGPT
customgpt.ai
透過 CustomGPT 體驗個人化 AI 的優勢：透過針對您的內容進行訓練的 AI 獲得獨特的見解和解決方案
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基於網路的網站建立軟體，使用人工智慧建立網站。只需不到 1 分鐘即可完全免費獲得您自己的專業網站。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一個用於建立 ChatGPT 聊天機器人的生成式 AI 平台，使用戶能夠創建具有直覺構建體驗的聊天機器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支援。 該平台提供廣泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，後者提供了下一代聊天機器人編輯器。 此外，該平台還包括 Hub，這是用戶可以用來將聊天機器人與其他工具和服務整合的最大整合集合。 它還提供各種資源，包括文件、影片教學、SDK 和 Discord 社群論壇。 Botpress Cloud 是該平台的新功能，用戶可以嘗試更快地建立和部署聊天機器人，而其視...
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。 WhatsTool 團隊專注於為 WhatsApp 和在 WhatsApp 上開展業務或行銷的小型企業建立工具。我們正在建立更多像 WhatsSave 這樣的應用程序，幫助企業保留新的號碼以利用它們來實現成長。
Cody
meetcody.ai
Cody 是一款類似 ChatGPT 的智慧 AI 助手，但還有一個額外的好處，那就是能夠根據您的業務、團隊、流程和客戶資料進行培訓。您可以使用 Cody 作為員工以多種方式支持您的團隊： * 透過分析公司累積的文件並充當流程專家，為業務問題提供即時答案。 * 透過提供即時答案、想法和現成的工作來提高員工效率，幫助您的團隊更聰明地工作。 * 使用支援文件解決問題並發現數位工具的隱藏功能。 * 根據您過去與 Cody 對話的背景，集思廣益並提供建議。 要使用Cody，您可以上傳公司的文件、文件和資料來建立您自己的客製化知識庫。然後，科迪使用這些資訊來提供量身定制的回應。 Cody 可以整合到各...
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一個免費的即時聊天工具，供線上企業與客戶即時交談。它可以幫助您建立 360° 客戶支援系統，並連接訊息管道、提供呼叫、自由配置和客製化。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Norby AI
norby.io
Norby AI 是一種領先的解決方案，為企業的網站提供人工智慧驅動的聊天機器人。該聊天機器人由先進的自然語言處理技術提供支援，可以理解客戶的查詢並提供快速、準確的回應。 Norby AI 的聊天機器人設定過程僅涉及四個簡單步驟： * 在Norby AI平台上建立帳戶 * 將 Norby AI 提供的一段程式碼加入您的網站 * 輸入您希望聊天機器人回覆的現有常見問題、產品描述、文件等 * 您的 AI 聊天機器人在您的網站上上線，準備好 24/7 與客戶互動
Engati
engati.com
Engati 聊天機器人和即時聊天平台榮獲 2021 年 CODiE 獎。它使您能夠在幾分鐘內建立智慧機器人，而無需編程。一次建置並在 15 個頻道上發布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的網站和行動應用程式。支援智慧路徑、訓練、複製、分析和私人標籤。使用 Engati，您可以利用機器學習、NLP/NLU 的力量來設計您自己的聊天機器人，並以 50 多種語言與您的客戶互動。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 透過 WhatsApp Business API 協助企業有效率地與客戶互動、產生更多潛在客戶並增加銷售。透過適合您企業的 WhatsApp 聊天機器人，將客戶對話轉換為智慧操作。 Gallabox 致力於為客戶提供端到端的通訊解決方案。這是透過 Gallabox 易於使用的多代理 WhatsApp 共享收件匣來實現的。因此，企業迅速接受了這個平台，在我們推出後的短短一年內，已有數百名客戶使用 Gallabox。您可以使用 Gallabox 設定 WhatsApp 點滴行銷活動，並向細分受眾發送廣播訊息。 Gallabox 還提供與您現有系統和 CRM 的簡單即插即用整合...
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的營收團隊的管道產生平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和VMWare 等領先的B2B 品牌相信Qualified 能夠利用其最大的銷售和行銷資產（企業網站）來識別最有價值的買家、發現買家意圖的訊號，並立即擴大其管道。使用 Qualified 的客戶報告，銷售會議次數增加了 10 倍，潛在客戶轉換率增加了 4 倍，管道增加了 6 倍。 Qualified 基於 Salesforce 構建，將網站與 Salesforce 資料連接起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進即時銷售對話。 Qu...
Zappr.AI
zappr.ai
創建一個使用您的資料進行訓練的人工智慧聊天機器人。 只需上傳 PDF 或提供網站鏈接，您就可以獲得類似於 ChatGPT 的聊天機器人，它能夠回答與您的文件相關的任何問題。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一個工作區，您可以使用它來建立從調查到 Web 應用程式和入口網站的任何內容 - 一切都在一個地方。 Formaloo 附帶了一組強大的構建塊來收集、組織和理解您的資料。各種規模的團隊都使用 Formaloo 來建立參與度調查、會員入口網站、公告板、聊天機器人以及更多工具來吸引受眾。
Cohere
cohere.com
Cohere 是領先的企業人工智慧平台。我們世界一流的人工智慧獨特地適合業務需求，帶來前所未有的易用性、可訪問性和資料隱私。 Cohere 的平台與雲端無關，可以透過API 作為託管服務進行訪問，並且可以部署在虛擬私有雲(VPC) 上，甚至可以部署在現場以滿足公司資料所在的位置，從而提供最高級別的靈活性和控制。 Cohere 由 Google Brain 校友和開創性 Transformer 研究論文的合著者創立，其使命是利用人工智慧改造企業及其產品，以比以往更直觀的方式產生、搜尋和總結資訊。我們得到了許多全球機構和策略投資者的支持，包括Index Ventures、Oracle、NVIDI...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個頂級的客戶溝通平台，適用於您的支援、行銷和銷售。透過 HelpCrunch 提高轉換率和銷量、改善支援並實現更快成長。功能包括： - 即時聊天 - 聊天機器人 - 知識庫 - 電子郵件行銷 - 彈出視窗 免費試用 HelpCrunch 14 天。
Payhip
payhip.com
Payhip 是銷售數位下載和課程的最簡單方式。我們讓直接向您的客戶銷售和推廣您的電子書、課程、軟體、設計資產、音樂或任何類型的數位產品變得輕而易舉。 Payhip 可以滿足您的需求。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 讓企業能夠透過我們由人工智慧驅動的生成式客戶服務自動化平台創造令人難忘的客戶對話。我們的願景是推動完全自主的客戶支援的未來，釋放無與倫比的效率並顯著降低營運成本。 Yellow.ai 總部位於聖馬特奧，為1000 多家企業提供服務，包括索尼、Domino's、現代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、現代、大眾、ITC Ltd、OYO 、斯柯達汽車，遍佈超過 85 個國家。 我們的平台建立在多法學碩...
OnceHub
oncehub.com
OnceHub 透過即時適應客戶偏好的預約安排和數位參與解決方案，幫助大大小小的組織快速追蹤銷售並簡化服務交付。 我們以前稱為ScheduleOnce，被廣泛認為是在線預訂和日曆領域的領跑者，但我們的產品遠遠超出了這一範圍，包括一系列市場領先的工具，旨在以最高的效率和監管來捕獲、限定、吸引和轉換潛在客戶。 每個行業的自由工作者、業主經營者、代理商、附屬機構和內部團隊都依靠我們來加強他們的數位銷售和行銷，實現他們的招募目標，並提供優質服務，一對一或團隊親自提供、遠程或兩者兼具。 篩選和權衡機會，自動將其路由給適當的人員，管理團隊協作的資源池，並隨時預訂房間或設備。當時機成熟時，立即接...
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
orimon.ai
orimon.ai
Orimon AI 是最先進的生成式 AI 聊天機器人平台，旨在改變企業與客戶互動的方式。我們的平台擅長提供自然、人性化的對話，為使用者提供無與倫比的體驗，並將銷售和客戶滿意度推向新的高度。 Orimon AI 的核心是無縫對話商務的能力。無論是與 Shopify、WooCommerce 集成，還是利用自訂產品表，我們的聊天機器人都像經驗豐富的銷售人員一樣吸引客戶。他們回應查詢、推薦產品並完成銷售，模仿真人互動的直覺性。此功能對於電子商務網站尤其有利，使他們能夠利用人工智慧來促進銷售和改善客戶旅程。 Orimon AI 的另一個突出特點是其先進的即時聊天功能，完美融合了人工智慧效率和人性化...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參...
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一個由人工智慧驅動的個人助理平台，整合了 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和 PaLM、Meta 的 Llama 和 Anthropic 的 Claude 等先進的人工智慧模型。它透過行動應用程式、網路應用程式和 Chrome 擴充功能提供統一的體驗，並提供根據個人需求量身定制的解決方案。功能包括預先建置的聊天提示、自訂工作流程以及與第三方工具的無縫整合。 Get Answer 旨在提高學生和開發人員、企業主和設計師等使用者的工作效率並簡化任務。
Chaport
chaport.com
Chaport 是一個一體化訊息平台，提供多管道即時聊天、聊天機器人、知識庫等。它為企業提供了一種與網站訪客互動的簡單方式，獲得更多合格的銷售線索，促進銷售並改善客戶服務，從而幫助企業成長和繁榮。如今，Chaport 已被全球 30,000 多個團隊使用。 為什麼是查波特？ Chaport 為您提供了一組強大的功能，幫助您將網站訪客轉化為忠實的客戶。然而，它仍然是用戶友好的，使與客戶的溝通像與朋友聊天一樣輕鬆愉快。 安裝過程很簡單，不需要超過5分鐘。只需將聊天小部件新增至您的網站即可開始回答客戶的問題。如果您還需要聊天機器人，借助 Chaport 的所見即所得聊天機器人建構器，您可以在幾分...
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。 我們是歐洲領先的優質聊天機器人供應商之一，專注於開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。 我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。 是什麼讓 Kindly 與眾不同？ 更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。 易於客製化 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！ 不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫使用者選擇甚至可能不相關的按鈕。 多種語言 用一種語言...
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在您的日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
re:tune
retune.so
re:tune 是一個綜合平台，專為建立人工智慧應用程式而設計，無需編碼。該平台有助於創建客製化人工智慧應用程序，以優化業務的各個方面，從客戶支援到銷售。 其核心功能包括客製化聊天機器人創建並使用任何可以想像的資料來源（從網站生成的資料到個人化客戶資訊）對其進行培訓。 此外，re:tune 可以整合到各種現有工具中，透過人工智慧功能增強其功能。其平台旨在盡可能易於訪問，並計劃滿足具有獨特安全和性能需求的愛好者、新創公司、小型企業和大型機構的需求。 為了靈活性和可自訂性，該平台支援無限的訊息和用戶、網路爬行、文件上傳、聊天機器人的記憶體分配，甚至自訂白標品牌。 對適應性的承諾也延伸到應用...
AITable
aitable.ai
AITable 是一個革命性的無程式碼 AI 開發平台，可以透過一鍵式表格建立您自己的 AI ChatGPT。透過利用您的獨特數據，AITable 讓您可以訓練您自己版本的高級 ChatGPT 系統，充當 24/7 AI 客戶服務聊天機器人或企業 ChatGPT 助理。 它消除了編碼的複雜性，提供了無縫且輕鬆的設定。借助 AITable，您不僅獲得了人工智慧助手，還可以根據您的業務需求創建智慧、響應靈敏且量身定制的解決方案。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天機器人簡化了建立客製化的、行業特定的聊天機器人的過程，無需編碼。我們的下一代 AI 和基於 GPT 的聊天機器人建構器允許用戶在短短幾分鐘內使用自己的資料快速創建和訓練機器人。使用 YourGPT 聊天機器人充分利用人工智慧並節省時間和金錢。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 產品，旨在滿足您的獨特需求。 * 透過我們強大的人工智慧聊天機器人增強客戶支援 * 使用 LLM Spark 建立生產就緒的 LLM 應用程式。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一個綜合平台，使用戶能夠為各種業務應用程式創建和部署自訂 AI 聊天機器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 此平台的主要特性和功能包括： * 易於使用：該網站強調 ChatBotBuilder.ai 是“建立自訂聊天機器人和 GPT 的最快、最簡單的方法”，無需廣泛的技術專業知識。 * 靈活集成：該平台支援與數千個應用程式集成，並允許用戶連接他們的工具和團隊以獲得競爭優勢。 * 尖端人工智慧：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型語言模型 (LLM) 和人工智慧技術來為複雜的聊天機器人和 GPT 提供支援。 * 客製化：使用者可以使用平台的...
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones 為企業提供人工智慧電話代理，可以代表他們接聽電話，這樣他們就不會錯過客戶的電話。座席還可以執行外撥電話以跟進客戶、與潛在客戶保持聯繫以及在自動駕駛儀上進行推銷電話。
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka 是一種高吞吐量訊息系統，用於在進程、應用程式和伺服器之間發送資料。所有 Kafka 訊息都被組織成 Apache Kafka 叢集中的主題，連接的服務可以毫不延遲地使用這些訊息，從而創建快速、健壯且可擴展的架構。 Apache Kafka 專為處理大量資料而構建，是需要高吞吐量時的完美訊息系統。
HappyFox
happyfox.com
HappyFox 是一款實用的幫助台軟體，可為電子郵件、網路、電話和社群媒體的客戶要求提供多管道支援。 HappyFox 與會計、客戶回饋、CRM、商務等業務應用程式整合。該應用程式的 iOS、Android 和 Windows 版本可透過智慧型手機和平板電腦提供支援。社群論壇和知識庫幫助客戶提供即時支援並相互聯繫。
Wonderchat
wonderchat.io
Wonderchat 是一個人工智慧聊天機器人建構器。它允許您透過上傳附加連結來建立自己的自訂 GPT 聊天機器人。聊天機器人將回答與附加連結相關的任何問題。 透過在 3 分鐘內分享您的知識庫連結來建立 AI 聊天機器人。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 整合的「Omni AI」以及 WhatsApp 目錄和支付來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，...
Chatsimple
chatsimple.ai
Chatsimple 是一個用於入站銷售和支援的人工智慧代理，它與您的網站訪客互動以了解他們的需求。它為他們的問題提供了清晰的答案，展示了您的企業提供的價值，幫助您透過個人化電子郵件跟進並指導他們進行購買（如果不是當時、很快或以後）。 * 推廣您的產品和服務 * 確保優質潛在客戶 24/7 全天候流入您的 CRM * 預訂與合格領導的會議 * 了解訪客的需求和願望 * 透過超個人化的電子郵件轉換潛在客戶 這就是 Chatsimple - 您網站的自主銷售代理
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
DocsBot
docsbot.ai
DocsBot 是一款由人工智慧驅動的聊天機器人，有助於自動化客戶支援並提高團隊生產力。它允許企業提供有關其產品的詳細而直接的答案，包括程式碼範例和格式化輸出。 DocsBot 可以透過可嵌入的小部件輕鬆添加到網站，並提供自訂文案等功能，其中定制的 ChatGPT 經過培訓以了解有關產品的所有信息，從而幫助生成高質量的內容。此外，DocsBot 可以回覆支援票證、充當內部知識機器人，並透過強大的 API 整合到產品中。