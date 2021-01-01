對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話智慧軟體是一套旨在解釋和回應人類語言的工具和技術。透過利用自然語言處理 (NLP)、機器學習和數據分析，該軟體可以理解對話的上下文和細微差別，使互動更加高效和富有洞察力。
提議新的應用程式
CustomGPT
customgpt.ai
透過 CustomGPT 體驗個人化 AI 的優勢：透過針對您的內容進行訓練的 AI 獲得獨特的見解和解決方案
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免費、無程式碼 AI 聊天機器人和即時聊天平台，可用於建立 AI 聊天機器人並在 WhatsApp、網站、Messenger 等上進行即時對話。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。
WATI
wati.io
WhatsApp 上的客戶互動變得簡單。 在世界上最受歡迎的訊息應用程式上推動銷售、支援和行銷對話。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款適用於 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天機器人，可讓您透過審核和新功能自動進行直播聊天，讓您有更多時間娛樂觀眾。
AiSensy
m.aisensy.com
AiSensy 是 Whatsapp 聊天機器人、CRM 和行銷平台。您可以在 AiSensy 上提高銷售額並自動化支援、向數千名用戶發送廣播訊息並管理 Whatsapp 聯絡人。 * 從預製的 NLP 聊天機器人模板中選擇（將 Google Dialogflow 連接到 Whatsapp） * 在 Whatsapp 上獲得驗證（綠色勾號） * 促進銷售和自動化支持
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Formaloo
formaloo.com
強大的協作平台，供團隊收集、組織和理解他們的數據。無需程式碼，只需幾分鐘即可從想法到執行！
Cohere
cohere.com
讓 NLP 成為每個開發人員工具包的一部分。 利用語言理解的力量。加入使用 Cohere 的開發人員和企業的行列，以以前難以想像的規模生成、分類和組織文本。
Landbot
landbot.io
最強大的無程式碼聊天機器人建構器 增加您的收入、降低營運成本並取悅您的客戶。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。我們是歐洲領先的聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。是什麼讓 Kindly 與眾不同？更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。易於自訂 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫用戶選擇甚至可能不相關的按鈕。多語言 用一種語言訓練聊天機器人，它就能理解一百多種查詢！我們的...
CommandBar
commandbar.com
CommandBar 在一個個人化、速度極快的小工具中為您的使用者提供引導提示、快速操作、相關支援內容和強大的搜尋。
IngestAI
ingestai.io
以企業規模引進人工智慧。 幫助您的客戶和員工更有效率地工作。
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai 超越了聊天機器人領域，成為一個可擴展、人工智慧驅動的通訊平台，徹底改變了客戶支援。作為行業領導者，Ivy 提供專為高等教育、醫療保健、政府和私營部門量身定制的高智商聊天機器人解決方案，提供豐富的功能集，透過24/7 自主全通路擴大資訊存取、減少員工工作量並提高營運效率支援。借助尖端的人工智慧，Ivy 的聊天機器人可以跨網路、簡訊、語音和電子郵件協調個人化的對話式幫助，將支援互動重塑為無縫的智慧對話。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美國客戶服務軟體公司，總部位於美國加州舊金山。它在紐約證券交易所上市，代號為ZEN，是羅素2000指數的成分股。 Zendesk 於 2007 年在丹麥哥本哈根成立，截至 2017 年擁有 2,000 名員工，為 150 個國家和地區的 119,000 名付費客戶提供服務。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 將客戶服務自動化，不錯過任何銷售或幫助客戶的機會。從頭開始建立自己的聊天機器人，無需任何技術技能！
Appy Pie
appypie.com
沒有程式碼開發平台。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易於使用的共享收件匣和電子郵件協作軟體，供團隊管理團隊電子郵件帳戶，如 help@、sales@ 等。立即為您的團隊獲取共享收件匣！
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
SiteGPT
sitegpt.ai
適用於每個網站的 ChatGPT。 透過根據您的網站內容進行培訓的個人化聊天機器人立即回答訪客的問題。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Cody
meetcody.ai
Cody - 針對您的業務進行培訓的人工智慧。
JivoChat
jivochat.com
在您的網站上安裝即時聊天，並使用 JivoChat 將訪客轉變為付費客戶。設定簡單，免費 5 個代理！
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Signals
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將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
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合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Gallabox
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Gallabox 是一個無程式碼工作區，可釋放 WhatsApp 的強大功能，透過分享收件匣、WhatsApp 無程式碼聊天機器人、WhatsApp 廣播等擴展您的業務
Norby AI
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為您的網站取得由 ChatGPT 提供支援的聊天機器人。 複製貼上您的產品/服務說明、文件或常見問題解答，Norby 將為您的客戶提供快速、正確的答案。
Zappr.AI
zappr.ai
創建一個使用您的資料進行訓練的人工智慧聊天機器人。 只需上傳 PDF 或提供網站鏈接，您就可以獲得類似於 ChatGPT 的聊天機器人，它能夠回答與您的文件相關的任何問題。
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使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
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日程安排和聊天機器人解決方案。增加您的銷售量、取悅您的客戶並節省時間。 以前的 ScheduleOnce。
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以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
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Payhip 是銷售數位下載和會員資格的最簡單方式。無需任何技術技能。創建您自己的一體化數位店面。免費嘗試！
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Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
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retune.so
缺少建立人工智慧應用程式的平台。 從客製化聊天機器人到自主代理，利用人工智慧實現業務轉型所需的一切
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Chaport 是一款一體化客戶訊息軟體，結合了多通路即時聊天、聊天機器人、知識庫等。免費試用！
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Get Answer 是一個由人工智慧驅動的個人助理平台，整合了 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和 PaLM、Meta 的 Llama 和 Anthropic 的 Claude 等先進的人工智慧模型。它透過行動應用程式、網路應用程式和 Chrome 擴充功能提供統一的體驗，提供適合個人需求的解決方案。功能包括預先建置的聊天提示、自訂工作流程以及與第三方工具的無縫整合。 Get Answer 旨在提高學生和開發人員、企業主和設計師等使用者的工作效率並簡化任務。
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託管 Apache Kafka 叢集。 AWS 和 Google Cloud 上提供經濟實惠、簡單、完全託管的叢集。
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憑藉 HappyFox、線上服務台軟體和基於網路的支援票系統的出色客戶支援而聞名 - 安排一對一演示
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在您的網站上部署自訂 ChatGPT AI 聊天機器人。 Chatsimple 的對話式 AI 提供簡單的無程式碼聊天機器人整合。與您的訪客互動並增強您的業務能力。
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永遠不會錯過客戶的電話。 轉接您的未接來電或取得新號碼，我們將使用人工智慧接聽。
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omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
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docsbot.ai
文檔機器人人工智慧。 ChatGPT 用於您的文件。 透過經過您的內容和文件訓練的人工智慧聊天機器人，為您、您的客戶或您的團隊獲得即時答案。 節省金錢並改善客戶的支援體驗、團隊的工作效率以及利用現有業務知識進行 AI 文案！