對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話智能 (CI) 軟體記錄、轉錄和評估銷售電話。透過仔細檢查這些電話，CI 軟體可以識別關鍵字和對話主題，使用戶能夠快速導航到記錄的銷售對話中的特定點進行深入分析。企業可以利用CI 軟體記錄與潛在買家的重要討論，找出潛在風險或不合規的對話主題，根據最佳實踐為新銷售代表提供指導，並探索從銷售電話分析和轉錄中得出的各種用例。
提議新的應用程式
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai是一款AI語音助手，可自動記錄、轉錄會議內容，並整理要點，與多種會議和協作平台集成。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone是針對企業的雲端通訊工具，提供電話、短信和聯絡人管理，並支援協作和自動化功能，提升團隊效率與客戶關係。
CallRail
callrail.com
CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。
Aircall
aircall.io
Aircall是一個基於雲的客戶通訊平台，幫助銷售和支援團隊簡化業務通信，並整合多種CRM工具。
Fathom
fathom.video
Fathom是一個AI會議記錄工具，能自動錄製、轉錄和總結會議重點，並與多種協作工具及CRM系統整合，提升團隊效率。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch是一款結合AI筆記、螢幕錄影和協作視頻中心的應用，幫助團隊節省會議時間，快速獲取所需資訊。
Balto
balto.ai
Balto是一個AI平台，透過實時指導提升呼叫中心性能，幫助代理商增進客戶互動的效率與滿意度。
Gong.io
gong.io
Gong.io是一個收入情報平台，幫助團隊分析客戶互動，以增強銷售策略和提升收入增長。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一個雲端呼叫中心平台，提供呼叫管理、錄音、自動化工作流程及CRM整合，提升企業通訊效率。
Outreach
outreach.io
Outreach是一個雲端銷售平台，幫助銷售團隊提高生產力，簡化銷售流程，並提供交易管理與智能分析功能。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek是一款AI會議助理，提供自動錄影、轉錄和摘要功能，幫助用戶高效管理和回顧會議內容。
MightyCall
mightycall.com
MightyCall是一款商務電話系統，提供通話、短信、會議等功能，幫助企業簡化通訊和提高效率，支持多種設備訪問。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是一個為客戶成功經理而設的數位助理，能自動記錄會議筆記、分配任務、識別風險及提供產品反饋。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai是一款AI工具，可記錄、轉錄和分析客戶通話，提供即時建議及會議摘要，有助提高銷售效率。
Sybill
sybill.ai
Sybill是一款AI工具，通過分析買家在銷售通話中的肢體語言，提供銷售溝通見解，並自動生成通話摘要和後續步驟。
Salesroom
salesroom.com
Salesroom是一個具AI功能的視訊會議平台，能追蹤買家互動並提供虛擬溝通的最佳實踐，協助提升業務表現。
Kixie
kixie.com
Kixie是一個銷售參與平台，提供自動化的撥打和發送短信功能，並可與多個CRM系統整合，幫助銷售團隊提高效率。
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai是一個AI驅動的對話分析平台，分析銷售電話、會議和電子郵件，以提升銷售團隊績效和溝通策略。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一個會話智慧平台，幫助銷售團隊改善表現，提供實時建議，並進行通話分析以優化銷售流程。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics為企業提供全面的呼叫跟踪和分析工具，有助於優化營銷策略和提升客戶互動。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個專為遠端銷售設計的會議平台，利用人工智慧優化銷售流程並提供會議分析，以提升銷售表現。
Verint
verint.com
Verint是一個客戶體驗管理平台，幫助企業收集和分析客戶反饋，以改善客戶滿意度和運營效率。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft是一個銷售參與平台，幫助B2B銷售團隊簡化流程、有序外展並提高客戶參與度，與主流CRM系統整合。
Laxis
laxis.com
Laxis是一款AI會議助理，幫助專業人士自動錄製和轉錄會議內容，提取重要見解並整合至CRM系統中。
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個集成的收入平台，幫助銷售團隊通過預測分析和智能工具提高交易成功率和收入增長。
Echo AI
echoai.com
Echo AI 是一款對話智能平台，利用生成式 AI 自動處理客戶互動，幫助企業實時深入了解客戶需求。
Cordless
cordless.io
Cordless是一款雲端呼叫中心，提供客服團隊通話功能及對話智能，包括文字轉錄、情感分析和自動標籤等功能。
Attention
attention.tech
Attention是一個專為銷售部門設計的AI平台，能分析客戶對話數據、提供銷售訓練工具、自動化CRM任務，提高銷售效率。
Allego
allego.com
Allego是一個現代銷售增能平台，提供工具以提升銷售團隊的生產力、協作與學習。支援視頻課程及自動化任務。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai是一個會話智能平台，提供實時轉錄和分析無結構對話數據的解決方案，適用於多個行業。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI驅動的會議助理，幫助客戶團隊在會議中自動錄音、轉錄、記錄要點和提供見解，並與CRM系統無縫整合。
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker自動錄音銷售電話，生成高品質筆記並同步至CRM，節省行政工作時間，提升銷售流程的效率。
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing 藉由分析通話、聊天及視頻會議的表現，幫助員工自我提升，促進銷售及客戶服務的效益成長。
Modjo
modjo.ai
Modjo 是一款對話智慧平台，幫助企業分析客戶互動中的重要資訊，提升商業策略與執行效率，已獲得超過400家歐洲公司的信任。
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad是一款銷售工具，簡化管道管理和Salesforce更新，並運用AI技術支持銷售流程的準確性與效率。
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 是一個幫助商業團隊通過對話智能來最大化收入的平台，提供通話錄音、轉錄和分析功能，助力提升團隊表現。
CallSource
callsource.com
CallSource是一個呼叫跟踪和潛在客戶管理平台，幫助企業分析營銷效果、優化策略和提升客戶滿意度。
Spinach
spinach.ai
菠菜是一款AI會議助理，幫助組織會議、彙總對話並自動處理會後任務，支持多語言且可與多種工具整合。
Convin
convin.ai
Convin是一款AI驅動的聯絡中心管理軟體，透過對話智能錄音、轉錄與分析客戶對話，提升代理效能與客戶體驗。
Marchex
marchex.com
Marchex應用程式提供呼叫跟踪與分析，幫助企業了解行銷效果和客戶互動，從而優化營銷策略和改善客戶體驗。
Meetric
meetric.com
Metr的應用程式可輕鬆地錄製、分析和優化銷售會議，支持Teams、Zoom或Google Meet，幫助提高收益和洞察。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.ai幫助聯絡中心通過AI分析提高收入和客戶保持率，提供客戶對話監控、績效評估和個性化訓練。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是一款 RevOps 中心應用，提供收入數據分析和管理，幫助團隊協調和監控收入過程，增強預測準確性。
Convirza
convirza.com
Convirza是一個呼叫跟踪和優化平台，幫助企業分析電話互動，提升轉化率和客戶體驗，適合各行業使用。
Knowtworthy
knowtworthy.com
Knowtworthy 是一款提高會議效率的應用程式，提供實時會議紀錄共享和協作編輯功能，幫助團隊進行有效會議。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time是一款虛擬會議的AI助手，提供錄音轉寫、自動行動項目、會議成本估算及鼓勵更包容的參與。
Capturi
capturi.ai
Capturi 是斯堪地那維亞的對話 AI 軟體，自動分析企業與客戶和公民的互動，提供數據洞察、助手及 AI 代理服務。
Zipteams
zipteams.com
Zipteams 是為內部銷售和客戶成功團隊設計的智慧會議室，提供即時客戶資訊和建議，提高會議的互動性和成果。
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai是一個銷售情報平台，通過分析通話錄音和文本，提供買方見解，幫助提升銷售業績和團隊績效。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是一款提供即時對話智慧和自動合規功能的應用，協助銷售和客服團隊提升通話質量並遵守法律規範。
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一個呼叫中心平台，可實時指導代理、消除主觀性，並自動檢查每通通話的質量，提升業務結果。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一款利用人工智慧語音自動化提升客戶體驗的軟體，幫助呼叫中心快速進行人性化通話並自動分析數據。
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 是一家專注於語音與語言 AI 的公司，開發適用於聯絡中心的語音技術與 AI 軟體，具十多年服務經驗。