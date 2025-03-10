找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話智能 (CI) 軟體記錄、轉錄和評估銷售電話。透過仔細檢查這些電話，CI 軟體可以識別關鍵字和對話主題，使用戶能夠快速導航到記錄的銷售對話中的特定點進行深入分析。企業可以利用CI 軟體記錄與潛在買家的重要討論，找出潛在風險或不合規的對話主題，根據最佳實踐為新銷售代表提供指導，並探索從銷售電話分析和轉錄中得出的各種用例。
提議新的應用程式
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai是一款AI語音助手，可自動記錄、轉錄會議內容，並整理要點，與多種會議和協作平台集成。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone是針對企業的雲端通訊工具，提供電話、短信和聯絡人管理，並支援協作和自動化功能，提升團隊效率與客戶關係。
CallRail
callrail.com
CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。
Aircall
aircall.io
Aircall是一個基於雲的客戶通訊平台，幫助銷售和支援團隊簡化業務通信，並整合多種CRM工具。
Fathom
fathom.video
Fathom是一個AI會議記錄工具，能自動錄製、轉錄和總結會議重點，並與多種協作工具及CRM系統整合，提升團隊效率。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch是一款結合AI筆記、螢幕錄影和協作視頻中心的應用，幫助團隊節省會議時間，快速獲取所需資訊。
Gong.io
gong.io
Gong.io是一個收入情報平台，幫助團隊分析客戶互動，以增強銷售策略和提升收入增長。
Balto
balto.ai
Balto是一個AI平台，透過實時指導提升呼叫中心性能，幫助代理商增進客戶互動的效率與滿意度。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一個雲端呼叫中心平台，提供呼叫管理、錄音、自動化工作流程及CRM整合，提升企業通訊效率。
Outreach
outreach.io
Outreach是一個雲端銷售平台，幫助銷售團隊提高生產力，簡化銷售流程，並提供交易管理與智能分析功能。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek是一款AI會議助理，提供自動錄影、轉錄和摘要功能，幫助用戶高效管理和回顧會議內容。
MightyCall
mightycall.com
MightyCall是一款商務電話系統，提供通話、短信、會議等功能，幫助企業簡化通訊和提高效率，支持多種設備訪問。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是一個為客戶成功經理而設的數位助理，能自動記錄會議筆記、分配任務、識別風險及提供產品反饋。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai是一款AI工具，可記錄、轉錄和分析客戶通話，提供即時建議及會議摘要，有助提高銷售效率。
Sybill
sybill.ai
Sybill是一款AI工具，通過分析買家在銷售通話中的肢體語言，提供銷售溝通見解，並自動生成通話摘要和後續步驟。
Salesroom
salesroom.com
Salesroom是一個具AI功能的視訊會議平台，能追蹤買家互動並提供虛擬溝通的最佳實踐，協助提升業務表現。
Kixie
kixie.com
Kixie是一個銷售參與平台，提供自動化的撥打和發送短信功能，並可與多個CRM系統整合，幫助銷售團隊提高效率。
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai是一個AI驅動的對話分析平台，分析銷售電話、會議和電子郵件，以提升銷售團隊績效和溝通策略。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一個會話智慧平台，幫助銷售團隊改善表現，提供實時建議，並進行通話分析以優化銷售流程。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics為企業提供全面的呼叫跟踪和分析工具，有助於優化營銷策略和提升客戶互動。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個專為遠端銷售設計的會議平台，利用人工智慧優化銷售流程並提供會議分析，以提升銷售表現。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
Verint
verint.com
Verint是一個客戶體驗管理平台，幫助企業收集和分析客戶反饋，以改善客戶滿意度和運營效率。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft是一個銷售參與平台，幫助B2B銷售團隊簡化流程、有序外展並提高客戶參與度，與主流CRM系統整合。
Laxis
laxis.com
Laxis是一款AI會議助理，幫助專業人士自動錄製和轉錄會議內容，提取重要見解並整合至CRM系統中。
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個集成的收入平台，幫助銷售團隊通過預測分析和智能工具提高交易成功率和收入增長。
Echo AI
echoai.com
Echo AI 是一款對話智能平台，利用生成式 AI 自動處理客戶互動，幫助企業實時深入了解客戶需求。
Cordless
cordless.io
Cordless是一款雲端呼叫中心，提供客服團隊通話功能及對話智能，包括文字轉錄、情感分析和自動標籤等功能。
Attention
attention.tech
Attention是一個專為銷售部門設計的AI平台，能分析客戶對話數據、提供銷售訓練工具、自動化CRM任務，提高銷售效率。
Allego
allego.com
Allego是一個現代銷售增能平台，提供工具以提升銷售團隊的生產力、協作與學習。支援視頻課程及自動化任務。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai是一個會話智能平台，提供實時轉錄和分析無結構對話數據的解決方案，適用於多個行業。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI驅動的會議助理，幫助客戶團隊在會議中自動錄音、轉錄、記錄要點和提供見解，並與CRM系統無縫整合。
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing 藉由分析通話、聊天及視頻會議的表現，幫助員工自我提升，促進銷售及客戶服務的效益成長。
Modjo
modjo.ai
Modjo 是一款對話智慧平台，幫助企業分析客戶互動中的重要資訊，提升商業策略與執行效率，已獲得超過400家歐洲公司的信任。
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker自動錄音銷售電話，生成高品質筆記並同步至CRM，節省行政工作時間，提升銷售流程的效率。
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad是一款銷售工具，簡化管道管理和Salesforce更新，並運用AI技術支持銷售流程的準確性與效率。
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 是一個幫助商業團隊通過對話智能來最大化收入的平台，提供通話錄音、轉錄和分析功能，助力提升團隊表現。
CallSource
callsource.com
CallSource是一個呼叫跟踪和潛在客戶管理平台，幫助企業分析營銷效果、優化策略和提升客戶滿意度。
Spinach
spinach.ai
菠菜是一款AI會議助理，幫助組織會議、彙總對話並自動處理會後任務，支持多語言且可與多種工具整合。
Convin
convin.ai
Convin是一款AI驅動的聯絡中心管理軟體，透過對話智能錄音、轉錄與分析客戶對話，提升代理效能與客戶體驗。
Marchex
marchex.com
Marchex應用程式提供呼叫跟踪與分析，幫助企業了解行銷效果和客戶互動，從而優化營銷策略和改善客戶體驗。
Meetric
meetric.com
Metr的應用程式可輕鬆地錄製、分析和優化銷售會議，支持Teams、Zoom或Google Meet，幫助提高收益和洞察。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.ai幫助聯絡中心通過AI分析提高收入和客戶保持率，提供客戶對話監控、績效評估和個性化訓練。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是一款 RevOps 中心應用，提供收入數據分析和管理，幫助團隊協調和監控收入過程，增強預測準確性。
Convirza
convirza.com
Convirza是一個呼叫跟踪和優化平台，幫助企業分析電話互動，提升轉化率和客戶體驗，適合各行業使用。
Knowtworthy
knowtworthy.com
會議很糟糕。但他們不必這樣做。 Knowtworthy 提供會議生產力功能，例如即時會議記錄分享和協作編輯，以協助您和您的團隊召開有效的會議。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虛擬會議的人工智慧助理。 Equal Time 不僅限於會議轉錄和自動化行動項目，還有助於促進更具包容性的會議。我們的技術可協助您降低聲音，並獲得有關如何提高領導力的個人化建議。稍後使用可搜尋和可共享的記錄查看會議的詳細資訊。透過估算所產生的費用來深入了解會議的費用。使用破冰活動、會議計時器和查輪活動來為您的會議增添趣味。今天就免費開始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由兩位科技領域女性於 2021 年創立，現已迅速發展壯大，擁有一支敬業且才華橫溢的團隊，他們熱衷於提高數位工作空間的生產力和包容性。在 Equal Time，我們的使命很明確——我們的目標是徹底改變團隊在虛擬會議中互動和協作的方式，培養平等和高效的文化。透過促進清晰的溝通、徹底的記錄保存和更公平的參與，Equal Time 使團隊能夠在現代數位工作空間中蓬勃發展。
Capturi
capturi.ai
Capturi 是斯堪的納維亞半島領先的對話式人工智慧軟體，旨在自動分析您的公司與潛在客戶、現有客戶和公民的互動。 這種先進的人工智慧解決方案為您提供獨特的見解，可以快速轉化為可衡量的價值。 Capturi 提供三個關鍵解決方案，將客戶體驗轉化為寶貴的資產： Insights 提供可操作的數據驅動見解，幫助您的團隊充分發揮潛力、提高客戶滿意度、提高保留率並提高工作效率。這些見解也為自動化工作流程奠定了基礎。 Assistant 充當您的客服人員的副駕駛，確保他們擁有正確的資訊來提供快速、準確的回應。助理了解客戶的問題並建議所需的解決方案，以便客服人員在接聽電話時做好充分準備。 AI 代理程式處理日常查詢，讓您的團隊專注於更複雜的任務。 AI 代理的回應是基於您過去對話中經過驗證的最佳實踐。 如果您想與我們的團隊開始對話並親眼目睹該平台，大門永遠敞開，因此請隨時前往丹麥奧胡斯 C 的 Ankersgade 12e, 1.tv 喝杯咖啡。
Zipteams
zipteams.com
專為內部銷售和客戶成功團隊設計的智慧會議室，可提供即時客戶背景、見解和建議，使客戶會議更具吸引力和成果。
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai是一個銷售情報平台，通過分析通話錄音和文本，提供買方見解，幫助提升銷售業績和團隊績效。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是一款提供即時對話智慧和自動合規功能的應用，協助銷售和客服團隊提升通話質量並遵守法律規範。
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一個呼叫中心平台，可即時指導座席、消除主觀性並自動執行每次通話的 QA，從而直接改善您的業務成果。消除通話中的不確定性，並為您的客服人員提供即時的功能。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家軟體公司，利用人工智慧語音自動化的力量來增強客戶體驗。借助人工智慧語音助手，您的呼叫中心可以以閃電般的速度進行高品質的類人呼叫，自動收集和分析數據，以接觸和激活更多客戶。 AI Rudder 透過自動執行重複任務和降低座席工作量來幫助呼叫中心降低成本。這使得智能體能夠專注於只有人類才能做的事情。從長遠來看，AI Rudder 旨在重新思考商業通訊的未來。
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 是語音和語言人工智慧領域的世界領導者。我們教機器理解和說人類語言。我們每年處理數十億分鐘的語音數據，是語音技術和應用於語言的生成人工智慧的先驅。 Gridspace 是一家應用程式人工智慧公司，也是 Grace 的創辦人。我們為聯絡中心建立有用的語音技術和人工智慧軟體。十多年來，我們一直為領先的聯絡中心提供服務。
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