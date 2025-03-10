Capturi

capturi.ai

Capturi 是斯堪的納維亞半島領先的對話式人工智慧軟體，旨在自動分析您的公司與潛在客戶、現有客戶和公民的互動。 這種先進的人工智慧解決方案為您提供獨特的見解，可以快速轉化為可衡量的價值。 Capturi 提供三個關鍵解決方案，將客戶體驗轉化為寶貴的資產： Insights 提供可操作的數據驅動見解，幫助您的團隊充分發揮潛力、提高客戶滿意度、提高保留率並提高工作效率。這些見解也為自動化工作流程奠定了基礎。 Assistant 充當您的客服人員的副駕駛，確保他們擁有正確的資訊來提供快速、準確的回應。助理了解客戶的問題並建議所需的解決方案，以便客服人員在接聽電話時做好充分準備。 AI 代理程式處理日常查詢，讓您的團隊專注於更複雜的任務。 AI 代理的回應是基於您過去對話中經過驗證的最佳實踐。 如果您想與我們的團隊開始對話並親眼目睹該平台，大門永遠敞開，因此請隨時前往丹麥奧胡斯 C 的 Ankersgade 12e, 1.tv 喝杯咖啡。