找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話智能 (CI) 軟體記錄、轉錄和評估銷售電話。透過仔細檢查這些電話，CI 軟體可以識別關鍵字和對話主題，使用戶能夠快速導航到記錄的銷售對話中的特定點進行深入分析。企業可以利用CI 軟體記錄與潛在買家的重要討論，找出潛在風險或不合規的對話主題，根據最佳實踐為新銷售代表提供指導，並探索從銷售電話分析和轉錄中得出的各種用例。
提議新的應用程式
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可協助銷售團隊深入了解客戶對話，以加速交易流程並實現輔導自動化。尋找加速交易流程的模式—評估單一銷售電話或分析團隊之間的對話，以發現更快完成交易的模式、銷售代表的表現，並獲得有關可以改進的方面的建議。個人化人工智慧輔導－人工智慧產生的個人化輔導計劃，模仿表現最好的銷售人員。使用通話記錄和人工智慧追蹤進度並評估對計劃的遵守情況。 CRM 自動化－產生自動通話和交易摘要、擷取客戶需求和後續電子郵件，並使用 AI 記錄客戶回饋。將這些內容傳送到您的 CRM 或直接從 MeetRecord 儀表板與合適的團隊分享。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics為企業提供全面的呼叫跟踪和分析工具，有助於優化營銷策略和提升客戶互動。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一個會話智慧平台，幫助銷售團隊改善表現，提供實時建議，並進行通話分析以優化銷售流程。
Modjo
modjo.ai
Modjo 的使命是徹底改變銷售組織的工作方式，並成為歐洲對話智慧領域的領導者。 Modjo 的平台透過偵測所有客戶/潛在客戶互動中的關鍵資訊來幫助公司改善業務策略和執行。這使公司能夠深入了解現場發生的情況，做出正確的決策並取得更好的結果。 Modjo 受到超過 400 家歐洲公司的信賴，其中包括 Bouygues Telecom、Doctolib、WorkMotion、PayFit。
Echo AI
echoai.com
Echo AI（以前稱為 Pathlight）透過其突破性的對話智慧平台改變了組織與客戶互動的方式。 Echo AI 利用先進的生成式人工智慧，自主處理數百萬次客戶交互，使企業能夠根據即時情報和見解採取行動。這不僅使面向客戶的團隊，而且使整個組織能夠理解每次客戶互動並採取行動。 最好的企業是最以客戶為中心的。這一直都是事實。新創公司能夠如此顛覆性的主要原因是它們更接近客戶並且能夠更快地對客戶不斷變化的需求做出反應。 然而，隨著企業的發展，矛盾就會出現。獲得的客戶越多，真正傾聽每位客戶的聲音就變得越困難。公司傾聽的越少，他們就越動搖。很快，一個更新的、更以客戶為中心的競爭對手取代了他們的位置。 您的客戶每天都會告訴您他們想要什麼。它就在您面前：在通話和聊天、調查和評論中。您所遇到的每一個價值百萬美元的問題的答案都隱藏在顯而易見的地方。到目前為止，這些答案都是不可能找到的。畢竟，沒有人或團隊可以實際分析每一次客戶互動。 生成式人工智慧的出現改變了這一切。我們建構 Echo AI 是因為我們看到解決這個問題的技術終於出現了。 我們的使命是讓您能夠無限地以客戶為中心，無論您擁有 10 個還是 1000 萬個客戶。我們從頭開始建立 Echo AI，以利用人工智慧的力量，以便您可以像剛開始時一樣專注地傾聽、學習和回應每個客戶。就像個人計算一樣，它是一種只能透過技術突破才能實現的人類放大，而這種能力現在已經觸手可及。 作為新創公司創辦人，您可以與每位客戶交談。 Echo AI 讓《財星》500 強主管也能做同樣的事情。想像一下，您所做的每一個決定都是基於您知道數百萬客戶想要什麼的信心。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Simpleem
simpleem.com
Simpleem 是一款基於AI 的軟體（網路平台或API），可協助企業- 透過基於AI 的預測分數將潛在客戶資格速度提高3 倍- 將更多交易達成35% - 將保留率和追加銷售提高高達40% 它提供2 分鐘的互動式分析透過商務視訊通話進行人際互動，衡量參與度並與觀眾建立融洽的關係。 Simpleem 利用超過 10 億個視覺和音訊參數，在行為和結果之間建立高度準確的關聯，準確度高達 94%。您可以獲得談判見解，幫助企業提高指標並推動成功。將 Simpleem 與 Zoom、Webex 或 Zapier 整合最多需要 5 分鐘，然後 AI 系統： - 預測完成交易的機率 - 建立行為和會議結果之間的相關性 - 顯示危險信號和機會、參與程度和語音分析- 透過視訊播放器和文字記錄提供所有可行的見解Simpleem 幫助來自全球各個行業（美國、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲、印度）的客戶透過遠端格式推動他們的銷售流程、客戶成功和人才獲取，使視訊通訊更有效人。欲了解更多信息，請訪問 https://simpleem.com/
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI驅動的會議助理，幫助客戶團隊在會議中自動錄音、轉錄、記錄要點和提供見解，並與CRM系統無縫整合。
Kixie
kixie.com
Kixie是一個銷售參與平台，提供自動化的撥打和發送短信功能，並可與多個CRM系統整合，幫助銷售團隊提高效率。
Fathom
fathom.video
Fathom是一個AI會議記錄工具，能自動錄製、轉錄和總結會議重點，並與多種協作工具及CRM系統整合，提升團隊效率。
Scratchpad
scratchpad.com
Scratchpad是一款銷售工具，簡化管道管理和Salesforce更新，並運用AI技術支持銷售流程的準確性與效率。
Traq.ai
traq.ai
Traq.ai是一個銷售情報平台，通過分析通話錄音和文本，提供買方見解，幫助提升銷售業績和團隊績效。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一個也是唯一一個 RevBI 引擎提供支援的 RevOps 指揮中心。它可以加速您最關鍵的收入洞察的交付，並簡化收入流程的採用。借助 RevBI，BoostUp 讓 RevOps 能夠完全控制收入數據，以便他們能夠協調團隊並透過無可辯駁的見解讓他們負責。該平台包括3 個模組——RevBI 高級分析、交易審核和管理以及預測智慧和管理——構建在一個嵌入式倉庫上，該倉庫預先連接銷售活動、CRM 和第三方數據，將其轉換為近乎即時的洞察，無需任何操作。該平台的靈活性和創建自訂指標的簡單性使採用變得無縫，提高了可預測性和預測準確性，並使 RevOps 團隊能夠主動提高收入績效。 BoostUp.ai 是 Forrester 高績效企業和 G2 RevOps 與情報領導者。 TripActions、Lucid、Sisense、Branch、ContentSquare、Windstream、Degreed 和 Udemy 等領先公司都信任 BoostUp.ai 來推動可預測的收入和成長。
Salesroom
salesroom.com
體驗 Salesroom（我們的人工智慧視訊會議平台）的強大功能。 Salesroom 不僅追蹤買家參與度，還教授虛擬溝通最佳實務。透過即時存取您的知識庫，Salesroom 旨在提高代表在會議中的表現以及整個團隊的配額達成情況。
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker 會記錄您的銷售電話，產生高品質的筆記，並將其同步到您的 CRM。自動地。 Wudpecker 透過以下方式提高您的工作效率： - 自動根據客戶的話產生註解。 - 每週節省超過 5 小時的管理工作時間，例如使用註釋、操作項目等手動更新 CRM。精英銷售團隊使用 Wudpecker 來減少打字量並增加銷售量。
Convin
convin.ai
Convin是一款AI驅動的聯絡中心管理軟體，透過對話智能錄音、轉錄與分析客戶對話，提升代理效能與客戶體驗。
Zipteams
zipteams.com
專為內部銷售和客戶成功團隊設計的智慧會議室，可提供即時客戶背景、見解和建議，使客戶會議更具吸引力和成果。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 透過人工智慧驅動的見解幫助聯絡中心提高收入和客戶保留率。 Enthu.AI 可實現 100% 的客戶對話監控、自動顯示重要的交互，並透過個人化和針對性的輔導和培訓幫助品質團隊提高座席績效。 Enthu.AI 適用於收入和支援功能，有助於優化座席績效，從而在呼叫 QA 效率、客戶滿意度評分、新座席入職以及座席培訓和輔導時間方面取得可衡量的收益，最終影響收入。欲了解更多信息，請訪問 https://enthu.ai
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一個呼叫中心平台，可即時指導座席、消除主觀性並自動執行每次通話的 QA，從而直接改善您的業務成果。消除通話中的不確定性，並為您的客服人員提供即時的功能。
Verint
verint.com
Verint是一個客戶體驗管理平台，幫助企業收集和分析客戶反饋，以改善客戶滿意度和運營效率。
Capturi
capturi.ai
Capturi 是斯堪的納維亞半島領先的對話式人工智慧軟體，旨在自動分析您的公司與潛在客戶、現有客戶和公民的互動。 這種先進的人工智慧解決方案為您提供獨特的見解，可以快速轉化為可衡量的價值。 Capturi 提供三個關鍵解決方案，將客戶體驗轉化為寶貴的資產： Insights 提供可操作的數據驅動見解，幫助您的團隊充分發揮潛力、提高客戶滿意度、提高保留率並提高工作效率。這些見解也為自動化工作流程奠定了基礎。 Assistant 充當您的客服人員的副駕駛，確保他們擁有正確的資訊來提供快速、準確的回應。助理了解客戶的問題並建議所需的解決方案，以便客服人員在接聽電話時做好充分準備。 AI 代理程式處理日常查詢，讓您的團隊專注於更複雜的任務。 AI 代理的回應是基於您過去對話中經過驗證的最佳實踐。 如果您想與我們的團隊開始對話並親眼目睹該平台，大門永遠敞開，因此請隨時前往丹麥奧胡斯 C 的 Ankersgade 12e, 1.tv 喝杯咖啡。
Ender Turing
enderturing.com
安德圖靈辨識出在通話、聊天和視訊會議中表現最佳的人。使用它為每位員工提供最佳績效者的最佳實踐，以進行自我輔導並觀察績效成長。安德圖靈 (Ender Turing) 帶領您的銷售和客戶服務團隊實現更高的收入和更好的客戶服務。
Voyc
voyc.ai
Voyc 使受監管的公司能夠使用我們的語音分析 AI 軟體檢查聯絡中心的 100% 交互，幫助提高營運效率、捕捉投訴、識別弱勢客戶並提供卓越的客戶體驗。面對日益增加的監管壓力和消費者的不信任，金融服務公司必須監控 100% 的客戶互動。這是一個再熟悉不過的挑戰：公司如何確保 100% 的客戶通話得到有效監控以保證質量，並以可擴展、經濟高效且客觀準確的方式進行監控？ Voyc 可協助公司自動識別具有監管重要性的交互，例如投訴和弱勢客戶，指出需要特別關注的呼叫，提高代理績效並自動化 QA 工作流程。 Voyc 承諾快速實施、易於使用和銀行級安全性，致力於徹底改變您的品質保證流程。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虛擬會議的人工智慧助理。 Equal Time 不僅限於會議轉錄和自動化行動項目，還有助於促進更具包容性的會議。我們的技術可協助您降低聲音，並獲得有關如何提高領導力的個人化建議。稍後使用可搜尋和可共享的記錄查看會議的詳細資訊。透過估算所產生的費用來深入了解會議的費用。使用破冰活動、會議計時器和查輪活動來為您的會議增添趣味。今天就免費開始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由兩位科技領域女性於 2021 年創立，現已迅速發展壯大，擁有一支敬業且才華橫溢的團隊，他們熱衷於提高數位工作空間的生產力和包容性。在 Equal Time，我們的使命很明確——我們的目標是徹底改變團隊在虛擬會議中互動和協作的方式，培養平等和高效的文化。透過促進清晰的溝通、徹底的記錄保存和更公平的參與，Equal Time 使團隊能夠在現代數位工作空間中蓬勃發展。
Spinach
spinach.ai
菠菜是一款AI會議助理，幫助組織會議、彙總對話並自動處理會後任務，支持多語言且可與多種工具整合。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一個企業呼叫追蹤和呼叫優化平台。為了滿足電話互動中不斷增長的情報需求，我們將傳統的呼叫追蹤與強大的電話分析相結合。 Convirza 使用語音識別技術和複雜的演算法來衡量銷售線索品質、衡量轉換並透過完全成熟的營銷自動化採取行動。我們幫助經驗豐富的行銷人員做出更好的決策，提高成交率和客戶體驗，同時增加收入。我們為汽車、醫療保健、酒店、家居和金融服務領域的領先國內和國際品牌提供服務。我們專為各種規模的企業、媒體/出版機構、呼叫中心等而設計，提供通話錄音和數據解決方案，幫助您追蹤和分析通話，以了解呼叫者的意圖和行為。該公司最近在位於猶他州矽坡的總部發布了一個突破性的呼叫行銷優化平台。
Knowtworthy
knowtworthy.com
會議很糟糕。但他們不必這樣做。 Knowtworthy 提供會議生產力功能，例如即時會議記錄分享和協作編輯，以協助您和您的團隊召開有效的會議。
Meetric
meetric.com
利用人工智慧輕鬆有效地捕捉、分析和優化銷售會議，以增加收入和洞察力。只需與 Teams、Zoom 或 Google Meet 連接，或利用我們專為銷售而設計的會議平台將其提升到一個新的水平。
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 是語音和語言人工智慧領域的世界領導者。我們教機器理解和說人類語言。我們每年處理數十億分鐘的語音數據，是語音技術和應用於語言的生成人工智慧的先驅。 Gridspace 是一家應用程式人工智慧公司，也是 Grace 的創辦人。我們為聯絡中心建立有用的語音技術和人工智慧軟體。十多年來，我們一直為領先的聯絡中心提供服務。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家軟體公司，利用人工智慧語音自動化的力量來增強客戶體驗。借助人工智慧語音助手，您的呼叫中心可以以閃電般的速度進行高品質的類人呼叫，自動收集和分析數據，以接觸和激活更多客戶。 AI Rudder 透過自動執行重複任務和降低座席工作量來幫助呼叫中心降低成本。這使得智能體能夠專注於只有人類才能做的事情。從長遠來看，AI Rudder 旨在重新思考商業通訊的未來。
MightyCall
mightycall.com
MightyCall是一款商務電話系統，提供通話、短信、會議等功能，幫助企業簡化通訊和提高效率，支持多種設備訪問。
Allego
allego.com
Allego是一個現代銷售增能平台，提供工具以提升銷售團隊的生產力、協作與學習。支援視頻課程及自動化任務。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個整合收入平台，可協助現代銷售組織和收入團隊透過專利的人工智慧指導達成更多交易、推動收入成長並降低風險。作為基於人工智慧的收入營運解決方案的行業領導者，Aviso AI 是唯一一家為銷售、行銷和客戶成功團隊提供最全面的智慧工具和解決方案的公司，可以發現每個客戶隱藏的收入機會。 Aviso AI 平台可分為六個核心支柱：1) 預測性預測 2) 交易智能 3) 活動與關係智能 4) 對話智能。 5) GTM 和客戶協作 6) CRM 自動化 我們的平台靈活且可擴展，可配置任何複雜的客戶層次結構。銷售領導、經理和銷售代表都可以從使用我們的管道管理、預測、交易協作和對話智慧工具中受益。借助 Aviso，銷售團隊可以設定目標、統一預測、指導交易並採取正確的路線以取得成功。在虛擬銷售時代，銷售團隊應該有一個能夠幫助他們成功遠距工作的平台。 Aviso 平台由先進的 Auto-ML、NLP 和深度時間序列資料庫提供支援，結合了人類和人工智慧的最佳優勢來指導銷售。 Honeywell、Dell、LaunchDarkly、Elastic、RingCentral、Microsoft GitHub、FireEye 等公司都使用 Aviso 取得了良好的效果，例如交易獲勝率平均提高了 20%。使用 Aviso AI 找到您的收入真北。
CallRail
callrail.com
CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。
CallSource
callsource.com
CallSource是一個呼叫跟踪和潛在客戶管理平台，幫助企業分析營銷效果、優化策略和提升客戶滿意度。
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus.ai是一個AI驅動的對話分析平台，分析銷售電話、會議和電子郵件，以提升銷售團隊績效和溝通策略。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai是一款AI工具，可記錄、轉錄和分析客戶通話，提供即時建議及會議摘要，有助提高銷售效率。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai是一款AI語音助手，可自動記錄、轉錄會議內容，並整理要點，與多種會議和協作平台集成。
Gong.io
gong.io
Gong.io是一個收入情報平台，幫助團隊分析客戶互動，以增強銷售策略和提升收入增長。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個專為遠端銷售設計的會議平台，利用人工智慧優化銷售流程並提供會議分析，以提升銷售表現。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是合規性和人工智慧對話智慧領域的領導者，也是市場上唯一為銷售和客戶服務團隊提供即時對話智慧和自動合規性的解決方案。 Gryphon 透過即時智慧引導每次對話，為代理商和最終用戶提供一流的體驗。 Gryphon 專有的合規引擎會根據 TCPA、收款、州、聯邦和其他謝絕來電清單自動篩選所有出站通信，以便企業可以增加收入，同時避免昂貴的違規費用。 Gryphon 能夠透過語音關鍵字提供即時建議和必要的內容，並透過進階情緒分析讓座席立即了解通話品質。 Gryphon.ai 提供每次創建完美對話的能力！
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Invoca
invoca.com
Invoca 是一個收入執行平台，它連接行銷和銷售團隊，幫助他們追蹤和優化購買旅程，以增加收入。透過使用與領先技術平台深度整合的綜合收入執行平台，收入團隊可以更好地將付費媒體投資直接與收入聯繫起來，提高數位參與度，並提供最佳的買家體驗以推動更多銷售。透過 Invoca，AutoNation、DIRECTV、Mayo Clinic、Mutual of Omaha 和 Verizon 等頂級消費品牌在不可否認的數據的支持下體驗到了令人難以置信的結果。 Invoca 已從領先的創投家籌集了 1.84 億美元，包括 Upfront Ventures、Accel、Silver Lake Waterman、H.I.G. Growth Partners 和 Salesforce Ventures。 Invoca 透過釋放通話中的新數據來幫助企業推動收入成長，以便他們能夠以更少的資金獲得並留住更多客戶。透過 Invoca 的收入執行平台，企業正在取得令人難以置信的成果： * 行銷團隊（例如 Rogers Communications 的行銷團隊）正在提高潛在客戶品質並將獲取成本降低 82% * 聯絡中心（例如 MoneySolver 的聯絡中心）正在將座席績效和轉換率提高 100% * 多地點企業（例如 Andersen 的 Renewal）將透過電話進行的預約增加了近 50%
Marchex
marchex.com
Marchex應用程式提供呼叫跟踪與分析，幫助企業了解行銷效果和客戶互動，從而優化營銷策略和改善客戶體驗。
Aircall
aircall.io
Aircall是一個基於雲的客戶通訊平台，幫助銷售和支援團隊簡化業務通信，並整合多種CRM工具。
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone是針對企業的雲端通訊工具，提供電話、短信和聯絡人管理，並支援協作和自動化功能，提升團隊效率與客戶關係。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
Outreach
outreach.io
Outreach是一個雲端銷售平台，幫助銷售團隊提高生產力，簡化銷售流程，並提供交易管理與智能分析功能。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft是一個銷售參與平台，幫助B2B銷售團隊簡化流程、有序外展並提高客戶參與度，與主流CRM系統整合。
Balto
balto.ai
Balto是一個AI平台，透過實時指導提升呼叫中心性能，幫助代理商增進客戶互動的效率與滿意度。
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 是一個幫助商業團隊通過對話智能來最大化收入的平台，提供通話錄音、轉錄和分析功能，助力提升團隊表現。
EvaluAgent
evaluagent.com
在理解、提升和區分客戶體驗 (CX) 方面，每次參與都很重要。 EvaluAgent 透過分析 100% 的互動（從電話和電子郵件到網路聊天、票證和社交媒體）來幫助您改進 CX。我們不遺餘力地為您提供可與您的組織分享的可行見解，並能夠將 QA 工作集中在必須監控的互動和代理開發上。 EvaluAgent 幫助全球企業： * 彌合洞察力差距 透過跨渠道 100% 覆蓋率識別必須監控的交互，透過情緒分析發現見解，並透過有意義的儀表板可視化進度 * 提升他們的品質保證方法 透過自動分配的交互作用減少選擇偏差，使用久經考驗的記分卡，並透過 SmartScore 自動進行 QA 評分 * 提供實際的顧客體驗改進 與一系列一流的 WFM 平台集成，透過將輔導、學習和報告結合起來，實現真正的聯合方法，幫助座席進行改進 * 吸引並激勵他們的代理人 使代理商能夠透明地存取自己的數據和目標，將認可和獎勵遊戲化，並在一個平台上促進雙向溝通 將 evaluagent 視為您的人工智慧驅動的 QA 副駕駛。利用每次互動中的智慧來大規模地理解、提升和區分您的客戶體驗 - 同時永遠不要忘記人性化的價值。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一個雲端呼叫中心平台，提供呼叫管理、錄音、自動化工作流程及CRM整合，提升企業通訊效率。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek是一款AI會議助理，提供自動錄影、轉錄和摘要功能，幫助用戶高效管理和回顧會議內容。
© 2025 WebCatalog, Inc.