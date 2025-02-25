對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 東帝汶

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話智能 (CI) 軟體記錄、轉錄和評估銷售電話。透過仔細檢查這些電話，CI 軟體可以識別關鍵字和對話主題，使用戶能夠快速導航到記錄的銷售對話中的特定點進行深入分析。企業可以利用CI 軟體記錄與潛在買家的重要討論，找出潛在風險或不合規的對話主題，根據最佳實踐為新銷售代表提供指導，並探索從銷售電話分析和轉錄中得出的各種用例。
提議新的應用程式
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可協助銷售團隊深入了解客戶對話，以加速交易流程並實現輔導自動化。尋找加速交易流程的模式—評估單一銷售電話或分析團隊之間的對話，以發現更快完成交易的模式、銷售代表的表現，並獲得有關可以改進的方面的建議。個人化人工智慧輔導－人工智慧產生的個人化輔導計劃，模仿表現最好的銷售人員。使用通話記錄和人工智慧追蹤進度並評估對計劃的遵守情況。 CRM 自動化－產生自動通話和交易摘要、擷取客戶需求和後續電子郵件，並使用 AI 記錄客戶回饋。將這些內容傳送到您的 CRM 或直接從 MeetRecord 儀表板與合適的團隊分享。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球對話分析提供商，為行銷人員提供數據以做出自信的策略決策。包括華盛頓郵報、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在內的超過 10 萬名用戶依靠 CTM 做出數據驅動的廣告決策。 CTM 與行銷人員日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫追蹤提供者之一，目前仍由其創始人 Todd 和 Laure Fisher 夫婦擁有。 CallTrackingMetrics 年復一年被 G2 和 Capterra 等頂級軟體出版物評為行業領導者，並因其成長和創新文化而經常受到認可。
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一個對話式智慧平台，可協助銷售團隊提高績效並降低採購成本。該工具在銷售代表的談話過程中為他們提供即時提示，幫助他們更好地吸引客戶。該平台透過詳細的呼叫分析（包括情緒、反對意見、意圖等）讓經理和銷售代表能夠了解每個呼叫。
Modjo
modjo.ai
Modjo 的使命是徹底改變銷售組織的工作方式，並成為歐洲對話智慧領域的領導者。 Modjo 的平台透過偵測所有客戶/潛在客戶互動中的關鍵資訊來幫助公司改善業務策略和執行。這使公司能夠深入了解現場發生的情況，做出正確的決策並取得更好的結果。 Modjo 受到超過 400 家歐洲公司的信賴，其中包括 Bouygues Telecom、Doctolib、WorkMotion、PayFit。
Echo AI
echoai.com
Echo AI（以前稱為 Pathlight）透過其突破性的對話智慧平台改變了組織與客戶互動的方式。 Echo AI 利用先進的生成式人工智慧，自主處理數百萬次客戶交互，使企業能夠根據即時情報和見解採取行動。這不僅使面向客戶的團隊，而且使整個組織能夠理解每次客戶互動並採取行動。 最好的企業是最以客戶為中心的。這一直都是事實。新創公司能夠如此顛覆性的主要原因是它們更接近客戶並且能夠更快地對客戶不斷變化的需求做出反應。 然而，隨著企業的發展，矛盾就會出現。獲得的客戶越多，真正傾聽每位客戶的聲音就變得越困難。公司傾聽的越少，他們就越動搖。很快，一個更新的、更以客戶為中心的競爭對手取代了他們的位置。 您的客戶每天都會告訴您他們想要什麼。它就在您面前：在通話和聊天、調查和評論中。您所遇到的每一個價值百萬美元的問題的答案都隱藏在顯而易見的地方。到目前為止，這些答案都是不可能找到的。畢竟，沒有人或團隊可以實際分析每一次客戶互動。 生成式人工智慧的出現改變了這一切。我們建構 Echo AI 是因為我們看到解決這個問題的技術終於出現了。 我們的使命是讓您能夠無限地以客戶為中心，無論您擁有 10 個還是 1000 萬個客戶。我們從頭開始建立 Echo AI，以利用人工智慧的力量，以便您可以像剛開始時一樣專注地傾聽、學習和回應每個客戶。就像個人計算一樣，它是一種只能透過技術突破才能實現的人類放大，而這種能力現在已經觸手可及。 作為新創公司創辦人，您可以與每位客戶交談。 Echo AI 讓《財星》500 強主管也能做同樣的事情。想像一下，您所做的每一個決定都是基於您知道數百萬客戶想要什麼的信心。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Simpleem
simpleem.com
Simpleem 是一款基於AI 的軟體（網路平台或API），可協助企業- 透過基於AI 的預測分數將潛在客戶資格速度提高3 倍- 將更多交易達成35% - 將保留率和追加銷售提高高達40% 它提供2 分鐘的互動式分析透過商務視訊通話進行人際互動，衡量參與度並與觀眾建立融洽的關係。 Simpleem 利用超過 10 億個視覺和音訊參數，在行為和結果之間建立高度準確的關聯，準確度高達 94%。您可以獲得談判見解，幫助企業提高指標並推動成功。將 Simpleem 與 Zoom、Webex 或 Zapier 整合最多需要 5 分鐘，然後 AI 系統： - 預測完成交易的機率 - 建立行為和會議結果之間的相關性 - 顯示危險信號和機會、參與程度和語音分析- 透過視訊播放器和文字記錄提供所有可行的見解Simpleem 幫助來自全球各個行業（美國、拉丁美洲、歐洲、中東和非洲、印度）的客戶透過遠端格式推動他們的銷售流程、客戶成功和人才獲取，使視訊通訊更有效人。欲了解更多信息，請訪問 https://simpleem.com/
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客戶團隊的端到端人工智慧會議助理。其人工智慧技術可協助面向客戶的團隊在重要會議之前、期間和之後捕捉重要的客戶資訊。 Avama 分析對話見解和情報，幫助銷售代表縮短銷售週期並取悅更多客戶。透過 Avama，您可以自動記錄所有會議、取得完整的文字記錄和摘要筆記，以及直接同步到 CRM 的可操作見解。透過直接在記錄中搜尋並使用已確定的主題來準確找到您要查找的內容，可以更快地查看通話和會議。 Avama 與您最喜歡的工具無縫整合。
Kixie
kixie.com
Kixie 是一個銷售參與平台，透過為 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他領先的 CRM 提供超可靠、輕鬆的自動化呼叫和簡訊來提高銷售團隊的績效。只需單擊即可從 CRM（或 Google Chrome 中的任何網頁）撥打電話或發送短信，每次互動都會自動記錄在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 擴充功能使銷售和其他面向客戶的團隊能夠透過一套進階通話和簡訊功能提高績效。 Kixie 會自動識別您在 Chrome 中造訪的任何網頁上的電話號碼，並在每個號碼旁邊放置一個點擊通話按鈕，以進行一鍵撥號。電話、簡訊、處置和活動都會自動記錄在您的 CRM 中，實際上消除了繁瑣的手動記錄保存的需要，這些記錄會拖慢銷售人員的日常活動。 特點包括： • 自動透過聯絡人清單進行 PowerDial。使用多線 PowerDialer 同時撥打多達 10 個號碼，將工作效率提高十倍 • 先進的人工智慧支援的本地狀態讓使用者可以使用與呼叫對象具有相同本地區號的號碼進行呼叫
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基於人工智慧的工具，旨在徹底改變會議期間的筆記記錄方式。它專注於即時總結會議，使用戶能夠專注於對話而不是記錄細節。 該工具的工作原理是記錄、抄寫、突出顯示和總結會議期間討論的要點。會議結束後，Fathom 會提供摘要，這些摘要會在會議結束後在簡潔的時間內準備好。背景資訊非常有用。 除了其功能之外，Fathom 還自動將會議摘要和任務同步到使用者的客戶關係管理 (CRM) 軟體，從而為使用者節省大量會議後資料輸入任務的時間。 Fathom 旨在相容於多種視訊會議平台和語言，目前支援 28 種全球通用語言，使其成為國際團隊或企業的靈活工具。該工具還與各種流行的工作場所工具集成，使用戶能夠輕鬆地將摘要和操作項目複製/貼上到 Slack、Google Docs、Gmail 或其他任務管理程式中。 客戶回饋強調了該工具的效率、易用性及其在會議期間提高工作效率和整體對話參與度的能力。
Scratchpad
scratchpad.com
追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一個也是唯一一個 RevBI 引擎提供支援的 RevOps 指揮中心。它可以加速您最關鍵的收入洞察的交付，並簡化收入流程的採用。借助 RevBI，BoostUp 讓 RevOps 能夠完全控制收入數據，以便他們能夠協調團隊並透過無可辯駁的見解讓他們負責。該平台包括3 個模組——RevBI 高級分析、交易審核和管理以及預測智慧和管理——構建在一個嵌入式倉庫上，該倉庫預先連接銷售活動、CRM 和第三方數據，將其轉換為近乎即時的洞察，無需任何操作。該平台的靈活性和創建自訂指標的簡單性使採用變得無縫，提高了可預測性和預測準確性，並使 RevOps 團隊能夠主動提高收入績效。 BoostUp.ai 是 Forrester 高績效企業和 G2 RevOps 與情報領導者。 TripActions、Lucid、Sisense、Branch、ContentSquare、Windstream、Degreed 和 Udemy 等領先公司都信任 BoostUp.ai 來推動可預測的收入和成長。
Salesroom
salesroom.com
體驗 Salesroom（我們的人工智慧視訊會議平台）的強大功能。 Salesroom 不僅追蹤買家參與度，還教授虛擬溝通最佳實務。透過即時存取您的知識庫，Salesroom 旨在提高代表在會議中的表現以及整個團隊的配額達成情況。
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker 會記錄您的銷售電話，產生高品質的筆記，並將其同步到您的 CRM。自動地。 Wudpecker 透過以下方式提高您的工作效率： - 自動根據客戶的話產生註解。 - 每週節省超過 5 小時的管理工作時間，例如使用註釋、操作項目等手動更新 CRM。精英銷售團隊使用 Wudpecker 來減少打字量並增加銷售量。
Convin
convin.ai
Convin 是一款由人工智慧支援的聯絡中心軟體，它使用對話智能來記錄、轉錄和分析客戶對話。 Convin 支援全通路聯絡中心，並對通話、聊天和電子郵件進行品質審核。它是您的一站式解決方案，可透過整體提高座席績效、提升客戶體驗並提高聯絡中心投資報酬率，將您的聯絡中心績效提高 3 倍。 康文的主要產品： 1. 品質管理系統：這是您的一站式解決方案，包括呼叫監聽、隨機產生器（用於抽樣）、呼叫審計和自訂報告。留下音訊和視訊評論以獲得直覺回饋並提示自動發送報告和回饋。 2. 自動 QA：透過自動 QA 消除隨機抽樣、人為偏差和不準確的評分。監控每一次對話，包括電話、聊天和電子郵件，以了解客服人員的表現並分配指導。 3. 學習管理系統：利用強大的 LMS 進行座席培訓，其中包括手動輔導、知識庫、評估和課程。為座席創建客製化評估，用所需資訊豐富知識庫，並追蹤座席在輔導課程中的參與情況。 4. 自動輔導：透過有針對性的點對點自動輔導，將呼叫中心輔導提升一個檔次。掌握 AI 根據表現最佳的座席對話自動分配的呼叫中心訓練課程。將座席入職時間縮短 60%，並提高呼叫中心的年度投資報酬率。 5. 對話行為分析：追蹤和分析座席與客戶互動背後的輸贏趨勢，並利用通話行為、操作和短語來推動更多贏得業務的交易。複製成功行為並消除失敗行為，以推動業務成功和向前發展。 6. 客戶智慧：利用客戶智慧釋放客戶通話中隱藏的洞見。尋找導致贏得和失去交易的關鍵字和短語。傾聽顧客對話，發現競爭對手、目標、產品功能、競爭和情緒。 7. 對話情報：釋放每一次座席與客戶對話背後隱藏的有價值資訊。提出有價值的見解，以推動更多的策略決策和業務產出。減少重複和冗餘的任務，例如記筆記、資料輸入等。
Zipteams
zipteams.com
專為內部銷售和客戶成功團隊設計的智慧會議室，可提供即時客戶背景、見解和建議，使客戶會議更具吸引力和成果。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 透過人工智慧驅動的見解幫助聯絡中心提高收入和客戶保留率。 Enthu.AI 可實現 100% 的客戶對話監控、自動顯示重要的交互，並透過個人化和針對性的輔導和培訓幫助品質團隊提高座席績效。 Enthu.AI 適用於收入和支援功能，有助於優化座席績效，從而在呼叫 QA 效率、客戶滿意度評分、新座席入職以及座席培訓和輔導時間方面取得可衡量的收益，最終影響收入。欲了解更多信息，請訪問 https://enthu.ai
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一個呼叫中心平台，可即時指導座席、消除主觀性並自動執行每次通話的 QA，從而直接改善您的業務成果。消除通話中的不確定性，並為您的客服人員提供即時的功能。
Verint
verint.com
Verint 透過連結整個企業的工作、數據和體驗，幫助世界上最具代表性的品牌建立持久的客戶關係。透過這種方法，品牌可以在適應未來工作的過程中導航並蓬勃發展，消除組織和資料孤島造成的低效率，並在每次互動中持續提供大規模的差異化體驗。 Verint 的解決方案可協助品牌縮小因缺乏提供滿足客戶期望的體驗所需的資源而產生的差距。縮小敬業度能力差距™有助於他們與客戶建立持久的關係並推動真正的業務成果。 Verint 客戶參與平台利用人工智慧和分析、開放式整合以及客戶參與科學的最新進展，以滿足不斷增長、不斷變化的消費者互動和需求。他們透過與廣泛的解決方案和合作夥伴生態系統密切合作，幫助客戶從技術投資中獲得更大的價值。 借助 Verint，品牌最終可以釋放業務各領域的客戶參與潛力，為客戶和員工提供一致的差異化體驗，並大規模實現實際的業務成果。 全球影響力 • 總部位於紐約州梅爾維爾，在全球設有 40 多個辦事處 • 由 4,500 名敬業的專業人員和全球合作夥伴網絡提供支持 縮小參與能力差距 現今的品牌面臨著跨越數十個參與管道、數百個客戶旅程和數百萬次互動提供優質客戶體驗的挑戰 - 所有這些都需要使用相同的團隊和資源。這導致了參與能力差距。 Verint 解決方案專門致力於縮小這一差距。
Capturi
capturi.ai
Capturi 是斯堪的納維亞半島領先的對話式人工智慧軟體，旨在自動分析您的公司與潛在客戶、現有客戶和公民的互動。 這種先進的人工智慧解決方案為您提供獨特的見解，可以快速轉化為可衡量的價值。 Capturi 提供三個關鍵解決方案，將客戶體驗轉化為寶貴的資產： Insights 提供可操作的數據驅動見解，幫助您的團隊充分發揮潛力、提高客戶滿意度、提高保留率並提高工作效率。這些見解也為自動化工作流程奠定了基礎。 Assistant 充當您的客服人員的副駕駛，確保他們擁有正確的資訊來提供快速、準確的回應。助理了解客戶的問題並建議所需的解決方案，以便客服人員在接聽電話時做好充分準備。 AI 代理程式處理日常查詢，讓您的團隊專注於更複雜的任務。 AI 代理的回應是基於您過去對話中經過驗證的最佳實踐。 如果您想與我們的團隊開始對話並親眼目睹該平台，大門永遠敞開，因此請隨時前往丹麥奧胡斯 C 的 Ankersgade 12e, 1.tv 喝杯咖啡。
Ender Turing
enderturing.com
安德圖靈辨識出在通話、聊天和視訊會議中表現最佳的人。使用它為每位員工提供最佳績效者的最佳實踐，以進行自我輔導並觀察績效成長。安德圖靈 (Ender Turing) 帶領您的銷售和客戶服務團隊實現更高的收入和更好的客戶服務。
Voyc
voyc.ai
Voyc 使受監管的公司能夠使用我們的語音分析 AI 軟體檢查聯絡中心的 100% 交互，幫助提高營運效率、捕捉投訴、識別弱勢客戶並提供卓越的客戶體驗。面對日益增加的監管壓力和消費者的不信任，金融服務公司必須監控 100% 的客戶互動。這是一個再熟悉不過的挑戰：公司如何確保 100% 的客戶通話得到有效監控以保證質量，並以可擴展、經濟高效且客觀準確的方式進行監控？ Voyc 可協助公司自動識別具有監管重要性的交互，例如投訴和弱勢客戶，指出需要特別關注的呼叫，提高代理績效並自動化 QA 工作流程。 Voyc 承諾快速實施、易於使用和銀行級安全性，致力於徹底改變您的品質保證流程。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虛擬會議的人工智慧助理。 Equal Time 不僅限於會議轉錄和自動化行動項目，還有助於促進更具包容性的會議。我們的技術可協助您降低聲音，並獲得有關如何提高領導力的個人化建議。稍後使用可搜尋和可共享的記錄查看會議的詳細資訊。透過估算所產生的費用來深入了解會議的費用。使用破冰活動、會議計時器和查輪活動來為您的會議增添趣味。今天就免費開始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由兩位科技領域女性於 2021 年創立，現已迅速發展壯大，擁有一支敬業且才華橫溢的團隊，他們熱衷於提高數位工作空間的生產力和包容性。在 Equal Time，我們的使命很明確——我們的目標是徹底改變團隊在虛擬會議中互動和協作的方式，培養平等和高效的文化。透過促進清晰的溝通、徹底的記錄保存和更公平的參與，Equal Time 使團隊能夠在現代數位工作空間中蓬勃發展。
Spinach
spinach.ai
菠菜AI由Y Combinator，Zoom和Atlassian的支持，是AI會議助理，可幫助您舉辦會議，總結對話並自動化會議後任務。菠菜與您現有工具集成在一起，並支持100種語言。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一個企業呼叫追蹤和呼叫優化平台。為了滿足電話互動中不斷增長的情報需求，我們將傳統的呼叫追蹤與強大的電話分析相結合。 Convirza 使用語音識別技術和複雜的演算法來衡量銷售線索品質、衡量轉換並透過完全成熟的營銷自動化採取行動。我們幫助經驗豐富的行銷人員做出更好的決策，提高成交率和客戶體驗，同時增加收入。我們為汽車、醫療保健、酒店、家居和金融服務領域的領先國內和國際品牌提供服務。我們專為各種規模的企業、媒體/出版機構、呼叫中心等而設計，提供通話錄音和數據解決方案，幫助您追蹤和分析通話，以了解呼叫者的意圖和行為。該公司最近在位於猶他州矽坡的總部發布了一個突破性的呼叫行銷優化平台。
Knowtworthy
knowtworthy.com
會議很糟糕。但他們不必這樣做。 Knowtworthy 提供會議生產力功能，例如即時會議記錄分享和協作編輯，以協助您和您的團隊召開有效的會議。
Meetric
meetric.com
利用人工智慧輕鬆有效地捕捉、分析和優化銷售會議，以增加收入和洞察力。只需與 Teams、Zoom 或 Google Meet 連接，或利用我們專為銷售而設計的會議平台將其提升到一個新的水平。
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 是語音和語言人工智慧領域的世界領導者。我們教機器理解和說人類語言。我們每年處理數十億分鐘的語音數據，是語音技術和應用於語言的生成人工智慧的先驅。 Gridspace 是一家應用程式人工智慧公司，也是 Grace 的創辦人。我們為聯絡中心建立有用的語音技術和人工智慧軟體。十多年來，我們一直為領先的聯絡中心提供服務。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家軟體公司，利用人工智慧語音自動化的力量來增強客戶體驗。借助人工智慧語音助手，您的呼叫中心可以以閃電般的速度進行高品質的類人呼叫，自動收集和分析數據，以接觸和激活更多客戶。 AI Rudder 透過自動執行重複任務和降低座席工作量來幫助呼叫中心降低成本。這使得智能體能夠專注於只有人類才能做的事情。從長遠來看，AI Rudder 旨在重新思考商業通訊的未來。
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虛擬電話領域擁有 20 多年專業知識的團隊創建，可輕鬆適應您的業務工作流程。我們的可自訂設定可確保解決方案滿足您的獨特需求，從而簡化溝通並提高收入。突出屬性：即時回饋工具、專用主管工作區和詳細的座席績效報告可提供高效的管理和深入的績效分析。有效的呼叫處理：高效率的呼叫管理功能和多層級 IVR 系統可確保順利、及時地回應客戶的詢問。簡化的記錄保存：語音郵件記錄有助於輕鬆參考和高效跟進。直覺的介面：使用者友善的介麵包含這些強大的功能，簡化了導航和操作。堅定不移的支援：我們忠誠的支援團隊隨時準備協助解決即時入職或任何其他問題，強調我們致力於讓您滿意。選擇 MightyCall 建立合作夥伴關係，將您的業務溝通提升到虛擬電話領域的新高度。
Allego
allego.com
Allego 是現代創收軟體的領先供應商。 GO 是 Allego 的現代收入支援平台，匯集了銷售、支援和行銷團隊，在一個綜合平台上提供 B2B 買家所需的體驗。憑藉其專利技術，GO 平台可確保收入團隊策劃正確的內容，讓銷售團隊充滿信心地獲勝，並在正確的時間以正確的方式與買家互動，以實現更快的銷售週期和更大的收入。 Allego 是四分之一道瓊工業平均指數公司、美國15 家最大銀行中的5 家、8 家最大保險公司中的4 家、全球5 家最大醫療器材公司中的4 家、10 家最大財富管理公司中的6 家值得信賴的選擇， 5 家最大的資產管理公司中的 5 家，以及許多其他全球企業。請造訪 Allego.com，以了解有關贏得賣家和買家的收入支援的更多資訊。無論是透過非同步視訊相互提供回饋，還是透過人工智慧支援的輔導和點對點協作提高技能，近 100 萬專業人士正在使用 Allego 徹底改變他們的入職、培訓、協作和銷售方式。在 allego.com 上了解有關 Allego 和我們正在打造的運動的更多資訊。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個整合收入平台，可協助現代銷售組織和收入團隊透過專利的人工智慧指導達成更多交易、推動收入成長並降低風險。作為基於人工智慧的收入營運解決方案的行業領導者，Aviso AI 是唯一一家為銷售、行銷和客戶成功團隊提供最全面的智慧工具和解決方案的公司，可以發現每個客戶隱藏的收入機會。 Aviso AI 平台可分為六個核心支柱：1) 預測性預測 2) 交易智能 3) 活動與關係智能 4) 對話智能。 5) GTM 和客戶協作 6) CRM 自動化 我們的平台靈活且可擴展，可配置任何複雜的客戶層次結構。銷售領導、經理和銷售代表都可以從使用我們的管道管理、預測、交易協作和對話智慧工具中受益。借助 Aviso，銷售團隊可以設定目標、統一預測、指導交易並採取正確的路線以取得成功。在虛擬銷售時代，銷售團隊應該有一個能夠幫助他們成功遠距工作的平台。 Aviso 平台由先進的 Auto-ML、NLP 和深度時間序列資料庫提供支援，結合了人類和人工智慧的最佳優勢來指導銷售。 Honeywell、Dell、LaunchDarkly、Elastic、RingCentral、Microsoft GitHub、FireEye 等公司都使用 Aviso 取得了良好的效果，例如交易獲勝率平均提高了 20%。使用 Aviso AI 找到您的收入真北。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
Chorus.ai
chorus.ai
ZoomInfo 的 Chorus 是一個由人工智慧驅動的對話智慧平台，可擷取和分析電話、視訊會議和電子郵件中的所有客戶互動，以便您的團隊達成目標。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot 是一款人工智慧工具，可實現更好的客戶對話和對話洞察。它在客戶通話、錄音、轉錄和分析對話過程中發揮作用，即時為賣家提供有用的提示，幫助他們遵循最佳實踐並避免代價高昂的錯誤。每次通話後，Colibri 都會產生人工智慧會議摘要並建議後續步驟。它還提供呼叫分析，對於尋求改進領域的銷售人員和經理很有用。透過將 Colibri 與 Salesforce 整合來提高效率：每次會議後自動在 Salesforce 中記錄通話和 AI 會議記錄。將您的團隊從管理任務中解放出來，這樣他們就可以花更多時間完成交易。要了解更多信息，請訪問 colibri.ai
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些有價值的數據，銷售領導者就可以做出數據驅動的決策、優化銷售流程並確定需要改進的領域。各種規模的企業都依賴我們來實現銷售數位化、提高生產力並增加收入。我們客戶的主要成果： 手動任務節省了25% 的時間(Pipedrive) ↑ 轉換率提高了2 倍(Clark) 每個賣家的收入提高了30% (Treatwell) ↑ 座席工作效率提高了3 倍(Eigensonne)欲了解更多信息，請訪問demodesk.com 。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤並瀏覽整個會議！協作：加入評論並標記通話中的重要時刻，以便隊友輕鬆查看。搜尋：在 5 分鐘內查看長達一小時的通話。篩選操作項目、日期、指標和其他重要主題。整合：當您的會議筆記、筆錄和錄音自動與您已使用的工具和平台同步時，它們會更有價值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和協作應用程式中記錄會議筆記、文字記錄和錄音。分析：對話智能產生有關通話時間、主題趨勢、情緒等的見解。對話智慧套件可讓您識別哪些內容在通話中，哪些內容不在通話中。見解可協助您指導銷售團隊完成更多交易。它們透過識別候選人面試中的趨勢來幫助您的招募人員更快地聘用頂尖人才。您的整個組織可以透過傾聽客戶的聲音來建立更好的產品。透過客戶和團隊的互動，了解哪些訊息傳遞有效，哪些無效。
Gong.io
gong.io
看更多。了解更多。贏得更多。收入智慧平台（Gong 設計）透過準確了解客戶互動來實現組織轉型，從而提高業務效率、改善決策並加速收入成長。它使公司能夠在一個整合平台上捕獲、理解所有客戶互動並採取行動。 ，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等數以千計的創新公司信賴 Kong 為他們的客戶現實提供支援。龔是一家總部位於舊金山灣區的私人公司。 G2 的軟體使用者受眾將Gong 在2021 年和2022 年「百大最佳軟體產品」名單中排名第一。前50 名排名第一企業產品 50 強中端市場產品中排名第一 最佳銷售產品 小型企業產品 增長最快的產品 欲了解更多信息，請訪問 www.gong.io。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是合規性和人工智慧對話智慧領域的領導者，也是市場上唯一為銷售和客戶服務團隊提供即時對話智慧和自動合規性的解決方案。 Gryphon 透過即時智慧引導每次對話，為代理商和最終用戶提供一流的體驗。 Gryphon 專有的合規引擎會根據 TCPA、收款、州、聯邦和其他謝絕來電清單自動篩選所有出站通信，以便企業可以增加收入，同時避免昂貴的違規費用。 Gryphon 能夠透過語音關鍵字提供即時建議和必要的內容，並透過進階情緒分析讓座席立即了解通話品質。 Gryphon.ai 提供每次創建完美對話的能力！
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Invoca
invoca.com
Invoca 是一個收入執行平台，它連接行銷和銷售團隊，幫助他們追蹤和優化購買旅程，以增加收入。透過使用與領先技術平台深度整合的綜合收入執行平台，收入團隊可以更好地將付費媒體投資直接與收入聯繫起來，提高數位參與度，並提供最佳的買家體驗以推動更多銷售。透過 Invoca，AutoNation、DIRECTV、Mayo Clinic、Mutual of Omaha 和 Verizon 等頂級消費品牌在不可否認的數據的支持下體驗到了令人難以置信的結果。 Invoca 已從領先的創投家籌集了 1.84 億美元，包括 Upfront Ventures、Accel、Silver Lake Waterman、H.I.G. Growth Partners 和 Salesforce Ventures。 Invoca 透過釋放通話中的新數據來幫助企業推動收入成長，以便他們能夠以更少的資金獲得並留住更多客戶。透過 Invoca 的收入執行平台，企業正在取得令人難以置信的成果： * 行銷團隊（例如 Rogers Communications 的行銷團隊）正在提高潛在客戶品質並將獲取成本降低 82% * 聯絡中心（例如 MoneySolver 的聯絡中心）正在將座席績效和轉換率提高 100% * 多地點企業（例如 Andersen 的 Renewal）將透過電話進行的預約增加了近 50%
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge 提供易於使用的對話智慧解決方案，可揭示哪些行銷活動和管道正在產生呼入電話和簡訊、這些對話中發生了什麼，並支援數據驅動的決策，以提高數位行銷績效並最大限度地提高收入。從呼叫路由到呼叫結果，Marchex Marketing Edge 可協助您優化每個來電或簡訊的價值。
Aircall
aircall.io
Aircall 是客戶溝通和參與平台，專為銷售和支援團隊設計。它是一個完全基於雲端的語音解決方案，易於使用、可靠，並與所有 CRM 以及關鍵業務和對話工具（如 Salesforce、HubSpot、Intercom、Slack、Gong 等）整合。透過強大的軟體和敬業的員工的結合，Aircall 幫助中小型企業提高生產力，並將客戶和員工滿意度轉化為關鍵的成長動力。 Aircall 已擴大其國際影響力，目前擁有來自 40 個國家/地區的 700 多名員工，分佈在 6 個辦事處，並被評為「Built In 最佳工作場所」之一。作為德勤高成長 500 強名單的一部分，Aircall 在 2022 年初實現了超過 1 億美元的年度經常性收入後，獲得了半人馬地位。
OpenPhone
openphone.com
OpenPhone是適合企業的簡單協作手機。它旨在直觀有效，是一種可靠，強大的基於雲的通話和消息傳遞解決方案，可改變團隊管理客戶和聯繫關係的方式。憑藉深厚的集成和可配置性，OpenPhone可幫助企業利用生產力並提高客戶滿意度以推動增長。在Mac，Windows，Web，iOS和Android上可用。 - 讓每個人都與共享電話號碼保持一致，這使隊友共同努力以無縫支持客戶。 - 使用AI轉錄和總結電話，提供下一步等。 - 通過自動化和集成更有效地工作。 - 隨著您的團隊的發展，輕鬆添加新的數字並自定義，以確保呼叫者被路由到正確的位置。 - 並與迷你CRM建立更牢固的關係，以供團隊的聯繫人，並提供自定義屬性和註釋。
Otter
otter.ai
Otter是一個聰明的筆記應用程序，可以使您能夠記住，搜索和分享您的語音對話。水獺會創建智能語音註釋，將音頻，轉錄，揚聲器標識，內聯照片和關鍵短語結合在一起。它可以幫助商人，記者和學生在會議，訪談，講座以及重要的對話中更加專注，協作和有效。
Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Balto
balto.ai
Balto 將代理與人工智慧結合起來，以實現更好的對話並交付結果。表現最佳的聯絡中心信賴 Balto 的即時企業解決方案，以防止錯失銷售機會、代價高昂的合規錯誤以及負面的客戶體驗。 Balto 的成果令人震驚： - National General Insurance 將銷售轉換率提高了16% - AmTrust 將CSAT 分數提高了25% - Arsenal Business Growth 將爬坡時間縮短了83% - Florida Window & Door 將轉換率和預約率提高了30% - Junkluggers 將通話時間縮短了 6% 幫助您的客服人員和主管提高客戶滿意度、增加收入並提高保留率。請造訪 balto.ai 以了解更多信息
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 透過對話智慧幫助商業團隊最大化收入。透過 Jiminny，您可以記錄、轉錄和分析對話，從而獲得寶貴的客戶見解並全面了解績效。 Jiminny 是唯一能夠將優秀的銷售領導者轉變為優秀的銷售教練的合作夥伴，讓您能夠推動整個銷售團隊的真正變革並建立高績效的創收團隊。
EvaluAgent
evaluagent.com
在理解、提升和區分客戶體驗 (CX) 方面，每次參與都很重要。 EvaluAgent 透過分析 100% 的互動（從電話和電子郵件到網路聊天、票證和社交媒體）來幫助您改進 CX。我們不遺餘力地為您提供可與您的組織分享的可行見解，並能夠將 QA 工作集中在必須監控的互動和代理開發上。 EvaluAgent 幫助全球企業： * 彌合洞察力差距 透過跨渠道 100% 覆蓋率識別必須監控的交互，透過情緒分析發現見解，並透過有意義的儀表板可視化進度 * 提升他們的品質保證方法 透過自動分配的交互作用減少選擇偏差，使用久經考驗的記分卡，並透過 SmartScore 自動進行 QA 評分 * 提供實際的顧客體驗改進 與一系列一流的 WFM 平台集成，透過將輔導、學習和報告結合起來，實現真正的聯合方法，幫助座席進行改進 * 吸引並激勵他們的代理人 使代理商能夠透明地存取自己的數據和目標，將認可和獎勵遊戲化，並在一個平台上促進雙向溝通 將 evaluagent 視為您的人工智慧驅動的 QA 副駕駛。利用每次互動中的智慧來大規模地理解、提升和區分您的客戶體驗 - 同時永遠不要忘記人性化的價值。
Cloudtalk
cloudtalk.com
透過 CloudTalk 的商務通話軟體，讓 CX 成為您的最大優勢。直接使用 CloudTalk 通話、存取所有客戶資料並自動執行任務。使用 CloudTalk 體驗商務通話的未來。存取 160 多個國際號碼，將呼叫效率提高高達 87%，並節省團隊時間來處理真正重要的事情 - 提高客戶滿意度。使用 CloudTalk 的點擊通話功能直接撥打和接聽電話。消除重複性任務並自動化您的工作流程。透過輕鬆的雙向同步，在兩個系統之間同步聯絡人詳細資訊、過去的互動、通話錄音和簡訊。透過超過 35 種整合自訂您的設定和客戶體驗。選擇如何使用進階呼叫記錄功能記錄呼入、呼出和未接來電。每次通話結束時，使用語音轉文字轉錄功能將重要資訊直接記錄到 CRM 中。透過將從 CloudTalk 發送的 SMS 訊息同步到您的 CRM 帳戶，以獲得互動的全面概述，確保在達成交易時不會錯過任何重要資訊。了解 CloudTalk 如何為您提供對客戶體驗無與倫比的控制，並立即開始滿足他們的期望。立即與我們的專家安排示範！
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，旨在使會議流程更加高效和富有洞察力。該工具提供會議的自動視訊錄製功能，再加上人工智慧驅動的轉錄功能，以便稍後輕鬆查看和理解會議內容。 除此之外，MeetGeek 還包括自動摘要等功能，幫助使用者有效地了解會議要點，而無需查看幾個小時的內容。 該工具還利用人工智慧提取並突出顯示每次會議的關鍵主題，提供一種快速了解過去事件的方法。搜尋功能使用戶能夠從一個位置輕鬆存取過去的會議、錄音、文字記錄和亮點。 MeetGeek 也強調團隊協作，允許分享有關會議內容的規則。其「對話智慧」功能為會議中產生的銷售和客戶洞察提供人工智慧驅動的分析。 此外，MeetGeek 透過自動化功能提高工作效率，自動將錄音和精彩片段與使用者係統同步。自訂品牌選項使用戶能夠使會議體驗與其品牌形象產生共鳴。 MeetGeek 的實用性涵蓋從銷售團隊到人力資源的一系列角色，並且還適合不同類型的專業通話，包括客戶通話和訪談。