對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

Convin

convin.ai

Convin 是一款由人工智慧支援的聯絡中心軟體，它使用對話智能來記錄、轉錄和分析客戶對話。 Convin 支援全通路聯絡中心，並對通話、聊天和電子郵件進行品質審核。它是您的一站式解決方案，可透過整體提高座席績效、提升客戶體驗並提高聯絡中心投資報酬率，將您的聯絡中心績效提高 3 倍。 康文的主要產品： 1. 品質管理系統：這是您的一站式解決方案，包括呼叫監聽、隨機產生器（用於抽樣）、呼叫審計和自訂報告。留下音訊和視訊評論以獲得直覺回饋並提示自動發送報告和回饋。 2. 自動 QA：透過自動 QA 消除隨機抽樣、人為偏差和不準確的評分。監控每一次對話，包括電話、聊天和電子郵件，以了解客服人員的表現並分配指導。 3. 學習管理系統：利用強大的 LMS 進行座席培訓，其中包括手動輔導、知識庫、評估和課程。為座席創建客製化評估，用所需資訊豐富知識庫，並追蹤座席在輔導課程中的參與情況。 4. 自動輔導：透過有針對性的點對點自動輔導，將呼叫中心輔導提升一個檔次。掌握 AI 根據表現最佳的座席對話自動分配的呼叫中心訓練課程。將座席入職時間縮短 60%，並提高呼叫中心的年度投資報酬率。 5. 對話行為分析：追蹤和分析座席與客戶互動背後的輸贏趨勢，並利用通話行為、操作和短語來推動更多贏得業務的交易。複製成功行為並消除失敗行為，以推動業務成功和向前發展。 6. 客戶智慧：利用客戶智慧釋放客戶通話中隱藏的洞見。尋找導致贏得和失去交易的關鍵字和短語。傾聽顧客對話，發現競爭對手、目標、產品功能、競爭和情緒。 7. 對話情報：釋放每一次座席與客戶對話背後隱藏的有價值資訊。提出有價值的見解，以推動更多的策略決策和業務產出。減少重複和冗餘的任務，例如記筆記、資料輸入等。