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最受歡迎 最近新增 承包商付款軟體 - 最受歡迎的應用程式

承包商支付軟體使雇主能夠向獨立承包商和自由工作者發送數位付款。該軟體允許企業透過直接存款、支付卡、支付處理器整合或數位錢包向非僱員支付工資。它確保遵守相關稅法和法規，無需紙本支票、電子表格或非專門為承包商付款設計的支付軟體。 一些承包商支付解決方案專為單一國家（例如美國）的國內支付而量身定制，而其他解決方案則支援多種貨幣的國際支付。通常使用此軟體的公司包括那些依賴承包商（通常稱為零工工人或 1099 工人）的公司，涉及醫療保健、酒店、零售和建築等行業。人力資源人員使用這些平台來處理付款並保持稅務合規性，而承包商通常可以透過平台內的入口網站獲取資金並追蹤收入。