承包商付款軟體 - 最受歡迎的應用程式

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承包商支付軟體使雇主能夠向獨立承包商和自由工作者發送數位付款。該軟體允許企業透過直接存款、支付卡、支付處理器整合或數位錢包向非僱員支付工資。它確保遵守相關稅法和法規，無需紙本支票、電子表格或非專門為承包商付款設計的支付軟體。 一些承包商支付解決方案專為單一國家（例如美國）的國內支付而量身定制，而其他解決方案則支援多種貨幣的國際支付。通常使用此軟體的公司包括那些依賴承包商（通常稱為零工工人或 1099 工人）的公司，涉及醫療保健、酒店、零售和建築等行業。人力資源人員使用這些平台來處理付款並保持稅務合規性，而承包商通常可以透過平台內的入口網站獲取資金並追蹤收入。
提議新的應用程式
Square
squareup.com
Square是一款綜合支付解決方案，幫助企業進行交易處理、庫存管理和銷售分析，特別適合小型商業使用。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Melio
meliopayments.com
Melio是一個免費的供應商付款工具，簡化企業應付帳款流程，可通過銀行轉帳或信用卡支付賬單。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Contra
contra.com
Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti是一個自動化應付賬款及全球付款的平台，簡化企業的財務流程，提供發票處理、供應商管理等功能。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一個管理獨立承包商和自由職業者的綜合平台，提供工人驗證、工作管理及自動付款等功能，幫助企業合規高效地擴展人力資源。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Branch app
branchapp.com
Branch 應用程式幫助用戶管理財務，提供零手續費的銀行帳戶、即時工資存取及自動預算工具。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Veem
veem.com
Veem是一個全球支付平台，簡化企業在100個國家之間的付款流程，支持多種貨幣，是小型企業和自由職業者的理想選擇。
Warp
joinwarp.com
Warp是一個為創始人打造的現代工資、合規及福利平台，自動化處理所有州稅登記和合規事宜，免去登入政府網站的麻煩。
Patriot
patriotsoftware.com
Patriot應用程式幫助美國企業和會計師在線管理帳目，提供基本與高級兩種會計選擇，包含開具發票、支付供應商和自動導入銀行交易等功能。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是一個管理和雇用自由職業者的平台，提供篩選、合規檢查、付款等功能，幫助企業簡化招聘流程。
Useme
useme.com
Useme 是一個平台，幫助企業支付自由職業者並生成發票，簡化國際合作和交易管理，無需自由職業者擁有公司。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界AI是一個全球薪資解決方案，利用AI自動化國際團隊成員的入職、管理和薪資支付流程。
Dots
dots.dev
Dots 是一個開發者友好的 API，幫助企業通過簡單的程式碼支付承包商的報酬，並處理支付及稅務事宜。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款自由職業者管理系統，用於管理及支付全球承包商和自由職業者，確保合規性並簡化流程。
Plane
plane.com
Plane（前身為Pilot）為美國企業提供薪資、福利及合規管理，支持在美國及全球雇用員工及承包商，並簡化支付流程。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla是一個金融科技平台，提供安全的銀行轉帳解決方案，支持即時資金管理與交易整合，適合各類企業使用。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
Ruul
ruul.io
Ruul 為企業提供與自由職業者及獨立承包商合作時的行政管理解決方案，包括發票及付款管理，幫助企業專注核心業務。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一個全球化的遠程工作和薪資管理平台，簡化企業在150個國家對遠程團隊的招募、付款和管理流程。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一個幫助企業在180多個國家雇用和管理全職員工及承包商的平臺，簡化入職、薪資支付及合規管理。
Xolo
xolo.io
Xolo是一款為自由職業者與企業家提供的商業管理工具，支援財務管理、發票生成、時間跟踪及其他業務功能。
Everee
everee.com
Everee是一個簡化工資管理的平台，支持按日支付員工工資，提供自動化工具以處理薪資和合規事務。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 是一個平台，簡化全球招聘、工資和合規流程，幫助企業在185個國家合法僱用員工和承包商。