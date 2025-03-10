Velocity Global

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Velocity Global 加速了超越國界的未來工作。其全球工作平台簡化了雇主和人才的體驗，讓他們可以隨時隨地以任何方式與任何人合作。雇主和人才只需點擊一下其專有的基於雲端的勞動力管理技術即可進行互動，並以個性化專業知識和無與倫比的全球規模為後盾。作為遍布185 個國家和全部50 個美國的最大的全球記錄雇主（也稱為國際PEO），超過1,000 個品牌依靠Velocity Global 來建立全球團隊，而無需建立外國法人實體或國家註冊的成本或複雜性。該公司提供額外的服務，包括評估勞動力的獨立承包商合規性，以及簡化向承包商付款的記錄代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 評為全球記錄雇主服務領域的「領導者」。該公司成立於2014年，在六大洲擁有數百名員工。