承包商付款軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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承包商支付軟體使雇主能夠向獨立承包商和自由工作者發送數位付款。該軟體允許企業透過直接存款、支付卡、支付處理器整合或數位錢包向非僱員支付工資。它確保遵守相關稅法和法規，無需紙本支票、電子表格或非專門為承包商付款設計的支付軟體。 一些承包商支付解決方案專為單一國家（例如美國）的國內支付而量身定制，而其他解決方案則支援多種貨幣的國際支付。通常使用此軟體的公司包括那些依賴承包商（通常稱為零工工人或 1099 工人）的公司，涉及醫療保健、酒店、零售和建築等行業。人力資源人員使用這些平台來處理付款並保持稅務合規性，而承包商通常可以透過平台內的入口網站獲取資金並追蹤收入。
提議新的應用程式
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Everee
everee.com
Everee 是一個勞動力支付平台，可以輕鬆地每天（甚至在週末和假日）向人們支付工資，這是工人喜愛的福利。我們消除了薪資帶來的所有繁忙工作，因此您可以在幾秒鐘內支付工資並重新開始經營您的業務。使用我們的平台來管理員工並為其支付工資，或利用我們的技術解決方案（包括 API 和嵌入式組件）來大規模支付 1099 名和 W-2 員工的工資。如果您想快速支付員工工資，但需要等待數週甚至更長時間才能收到客戶的工資，我們可以幫助您彌補這一差距。我們為您支付工人工資。您在開立發票後付款給我們。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是全球團隊的最強大且易於使用的全球入職和薪資平台。我們的願景是創造一個任何人都可以在任何地方工作，同時獲得福利和金融服務的世界。透過消除流程的複雜性，我們正在為前瞻性的公司和遠距團隊重塑薪資和福利。對於公司而言，我們的一體化解決方案可協助您控制整個遠距工作生命週期，讓您輕鬆入職、支付費用和管理 150 個國家/地區的遠端團隊。對於團隊和承包商，RemotePass 可確保您按時並以您選擇的付款方式和貨幣獲得付款，而我們的超級應用程式可讓您無縫存取領先的金融服務和福利 - 無論您身在世界何處。我們的團隊專注於使用者體驗，我們經營具有消費級使用者體驗的複雜產品。我們非常關心使人力資源和財務團隊能夠避免手工工作並保持合規性，以便您可以專注於吸引和留住全球頂尖人才。立即預約演示，了解 RemotePass 如何讓您的入職和薪資管理變得真正輕鬆。 RemotePass：隨時隨地為任何人提供服務並付款。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多個國家/地區僱用全職員工和/或承包商。無需花費數月和數萬美元建立本地實體來與您的頂尖人才合作。使用當地合規合約支付、管理和入職全職員工和/或承包商，同時避免錯誤分類風險、通過合規審計並在一個地方管理您的國際員工隊伍。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款自由職業者管理系統，用於管理及支付全球承包商和自由職業者，確保合規性並簡化流程。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越國界的未來工作。其全球工作平台簡化了雇主和人才的體驗，讓他們可以隨時隨地以任何方式與任何人合作。雇主和人才只需點擊一下其專有的基於雲端的勞動力管理技術即可進行互動，並以個性化專業知識和無與倫比的全球規模為後盾。作為遍布185 個國家和全部50 個美國的最大的全球記錄雇主（也稱為國際PEO），超過1,000 個品牌依靠Velocity Global 來建立全球團隊，而無需建立外國法人實體或國家註冊的成本或複雜性。該公司提供額外的服務，包括評估勞動力的獨立承包商合規性，以及簡化向承包商付款的記錄代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 評為全球記錄雇主服務領域的「領導者」。該公司成立於2014年，在六大洲擁有數百名員工。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界AI是一個全球薪資解決方案，利用AI自動化國際團隊成員的入職、管理和薪資支付流程。
Dots
dots.dev
Dots 是一個開發人員友好的 API，企業只需透過幾行程式碼即可向承包商付款。無論是 Uber 司機等零工工人、Etsy 等市場上的賣家，還是當地的勤雜工，Dots 都完全消除了支付的複雜性。我們管理整個流程：資訊收集 (KYC)、透過任何鐵路（ACH、Venmo、CashApp、Zelle、國際等）付款，甚至提交稅務表格！ Dots 讓開發者只需幾個小時即可獲得付款並運行，而不是通常需要幾個月的時間。
Warp
joinwarp.com
Warp 是一個為創辦人打造的現代化薪資、合規和福利平台。我們將所有州稅務登記和合規性置於自動駕駛狀態，因此您無需再次登入另一個 .gov 網站。
Contra
contra.com
Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。
Branch app
branchapp.com
Branch 應用程式幫助用戶管理財務，提供零手續費的銀行帳戶、即時工資存取及自動預算工具。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Useme
useme.com
Useme 是一個平台，幫助企業支付自由職業者並生成發票，簡化國際合作和交易管理，無需自由職業者擁有公司。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是一個管理和雇用自由職業者的平台，提供篩選、合規檢查、付款等功能，幫助企業簡化招聘流程。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
Xolo
xolo.io
Xolo是一款為自由職業者與企業家提供的商業管理工具，支援財務管理、發票生成、時間跟踪及其他業務功能。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti是一個自動化應付賬款及全球付款的平台，簡化企業的財務流程，提供發票處理、供應商管理等功能。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Ruul
ruul.io
Ruul 為企業提供全面的解決方案，以簡化與自由工作者和獨立承包商合作時的營運。透過處理發票和管理分包商付款等各種管理任務，Ruul 使企業能夠專注於其核心活動。 Ruul 非常適合一系列企業，特別是數位經濟領域的企業。它非常適合： - 尋求高效分包和財務管理解決方案的新創公司和中小型企業 (SME)。 - 需要靈活的人才管理和支付解決方案的數位機構和媒體公司。 - 定期與自由工作者和獨立承包商合作的平台和社區。全球有超過 10,000 家企業和 70,000 名自由工作者依靠 Ruul 以無縫且合規的方式管理他們的工作和財務關係。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一個管理獨立承包商和自由職業者的綜合平台，提供工人驗證、工作管理及自動付款等功能，幫助企業合規高效地擴展人力資源。
Veem
veem.com
Veem是一個全球支付平台，簡化企業在100個國家之間的付款流程，支持多種貨幣，是小型企業和自由職業者的理想選擇。
Square
squareup.com
Square是一款綜合支付解決方案，幫助企業進行交易處理、庫存管理和銷售分析，特別適合小型商業使用。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Patriot
patriotsoftware.com
愛國者的會計軟體可以讓美國企業及其會計師在線上管理他們的帳簿。 Patriot 有兩種會計選項可供選擇： 1. 基本會計：20 美元/月2. 高級會計：30 美元/月使用這兩種選項，您可以向無限客戶開立發票、向1099 供應商和承包商付款、接受信用卡付款、自動匯入您的銀行交易，等等！而且，只需單擊按鈕即可存取易於使用的財務報告，包括公司的損益表和資產負債表。
Melio
meliopayments.com
Melio是一個免費的供應商付款工具，簡化企業應付帳款流程，可通過銀行轉帳或信用卡支付賬單。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla是一個金融科技平台，提供安全的銀行轉帳解決方案，支持即時資金管理與交易整合，適合各類企業使用。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。