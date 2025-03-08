Hubstaff

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Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率和成功的變革性影響。以下是 Hubstaff 如何成為我們客戶業務的寶貴資產： - 提高生產力：透過無縫自動化 PTO 流程，生產力顯著提高 5%。 - 策略資源配置：Hubstaff 的實施節省了相當於 10 名人員的人數，提高了營運效率。 - 贏得業務並提高利潤：有助於贏得新的商機並顯著提高財務利潤。 - 零停機時間：享有零停機時間不間斷的操作，確保工作流程持續順暢。 - 高效率的薪資和人力資源流程：簡化所有薪資和人力資源流程，減少管理開銷並確保準確性。 - 專案成本節省：各種專案實現了 10% 至 25% 的大幅節省，提高了整體獲利能力。 - 提升客戶價值：為客戶提供的價值顯著增加了30%，並提升了服務標準。 - 任務最佳化：透過消除浪費的任務並提高整體資源利用率，節省 25% 的成本。 - 降低招募成本：將招募成本降低 25%，降低與不良招募相關的風險並優化招募流程。 - 員工留任：為表現最佳的員工提供更快晉升所需的數據，從而提高員工留任率。事實證明，Hubstaff 是我們客戶追求卓越的關鍵工具，可在各種業務營運中推動實際成果。與 Hubstaff 一起擁抱工作的未來！