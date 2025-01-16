承包商付款軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 葡萄牙

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承包商支付軟體使雇主能夠向獨立承包商和自由工作者發送數位付款。該軟體允許企業透過直接存款、支付卡、支付處理器整合或數位錢包向非僱員支付工資。它確保遵守相關稅法和法規，無需紙本支票、電子表格或非專門為承包商付款設計的支付軟體。 一些承包商支付解決方案專為單一國家（例如美國）的國內支付而量身定制，而其他解決方案則支援多種貨幣的國際支付。通常使用此軟體的公司包括那些依賴承包商（通常稱為零工工人或 1099 工人）的公司，涉及醫療保健、酒店、零售和建築等行業。人力資源人員使用這些平台來處理付款並保持稅務合規性，而承包商通常可以透過平台內的入口網站獲取資金並追蹤收入。
提議新的應用程式
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股權等。立即預訂 Deel 平台個人指南的演示並解鎖您的全球員工隊伍。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Contra
contra.com
Contra 是一個網路平台，為使用者提供獨立工作的自由和機會。它透過專屬社區和推薦網絡向人們提供靈活的工作機會，展示工作組合，使自由工作者和其他獨立專業人士能夠以自己的方式謀生。
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多個國家/地區僱用全職員工和/或承包商。無需花費數月和數萬美元建立本地實體來與您的頂尖人才合作。使用當地合規合約支付、管理和入職全職員工和/或承包商，同時避免錯誤分類風險、通過合規審計並在一個地方管理您的國際員工隊伍。
TalentDesk
talentdesk.io
用於管理和支付承包商和自由工作者費用的軟體。無論他們在哪裡。 TalentDesk.io 是一個端到端自由工作者管理系統 (FMS)，由領先市場 PeopleHour.com 背後的團隊建構。憑藉在自由職業經濟領域 15 年以上的經驗，我們是唯一專為嚴重依賴外部資源的公司打造的平台。合規地招募最優秀的自由工作者人才，使用客製化目錄即時分配工作，並自動向任何地方的承包商進行多幣種付款。受到全球電子學習、製作/媒體、諮詢和高成長科技公司的信賴。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越國界的未來工作。其全球工作平台簡化了雇主和人才的體驗，讓他們可以隨時隨地以任何方式與任何人合作。雇主和人才只需點擊一下其專有的基於雲端的勞動力管理技術即可進行互動，並以個性化專業知識和無與倫比的全球規模為後盾。作為遍布185 個國家和全部50 個美國的最大的全球記錄雇主（也稱為國際PEO），超過1,000 個品牌依靠Velocity Global 來建立全球團隊，而無需建立外國法人實體或國家註冊的成本或複雜性。該公司提供額外的服務，包括評估勞動力的獨立承包商合規性，以及簡化向承包商付款的記錄代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 評為全球記錄雇主服務領域的「領導者」。該公司成立於2014年，在六大洲擁有數百名員工。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是全球團隊的最強大且易於使用的全球入職和薪資平台。我們的願景是創造一個任何人都可以在任何地方工作，同時獲得福利和金融服務的世界。透過消除流程的複雜性，我們正在為前瞻性的公司和遠距團隊重塑薪資和福利。對於公司而言，我們的一體化解決方案可協助您控制整個遠距工作生命週期，讓您輕鬆入職、支付費用和管理 150 個國家/地區的遠端團隊。對於團隊和承包商，RemotePass 可確保您按時並以您選擇的付款方式和貨幣獲得付款，而我們的超級應用程式可讓您無縫存取領先的金融服務和福利 - 無論您身在世界何處。我們的團隊專注於使用者體驗，我們經營具有消費級使用者體驗的複雜產品。我們非常關心使人力資源和財務團隊能夠避免手工工作並保持合規性，以便您可以專注於吸引和留住全球頂尖人才。立即預約演示，了解 RemotePass 如何讓您的入職和薪資管理變得真正輕鬆。 RemotePass：隨時隨地為任何人提供服務並付款。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Everee
everee.com
Everee 是一個勞動力支付平台，可以輕鬆地每天（甚至在週末和假日）向人們支付工資，這是工人喜愛的福利。我們消除了薪資帶來的所有繁忙工作，因此您可以在幾秒鐘內支付工資並重新開始經營您的業務。使用我們的平台來管理員工並為其支付工資，或利用我們的技術解決方案（包括 API 和嵌入式組件）來大規模支付 1099 名和 W-2 員工的工資。如果您想快速支付員工工資，但需要等待數週甚至更長時間才能收到客戶的工資，我們可以幫助您彌補這一差距。我們為您支付工人工資。您在開立發票後付款給我們。
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界人工智慧是一種獨特的全球薪資解決方案，利用生成式人工智慧的力量來自動化並加速國際團隊成員的入職、管理和支付流程。為什麼獨特？我們將直覺的技術與高接觸性的服務融為一體，使組織能夠快速、合規地吸引世界各地的員工並為其支付工資。
Dots
dots.dev
Dots 是一個開發人員友好的 API，企業只需透過幾行程式碼即可向承包商付款。無論是 Uber 司機等零工工人、Etsy 等市場上的賣家，還是當地的勤雜工，Dots 都完全消除了支付的複雜性。我們管理整個流程：資訊收集 (KYC)、透過任何鐵路（ACH、Venmo、CashApp、Zelle、國際等）付款，甚至提交稅務表格！ Dots 讓開發者只需幾個小時即可獲得付款並運行，而不是通常需要幾個月的時間。
Warp
joinwarp.com
Warp 是一個為創辦人打造的現代化薪資、合規和福利平台。我們將所有州稅務登記和合規性置於自動駕駛狀態，因此您無需再次登入另一個 .gov 網站。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Branch app
branchapp.com
Branch 幫助企業加快支付速度，增強美國勞工階級的能力。企業向 Branch 求助，尋求更具成本效益、更快捷的方式向員工支付工資，並降低紙本支票和工資卡的成本。與 Branch 簽約的工人和獨立承包商可以獲得零費用銀行帳戶、免費即時獲取工資以及自動預算工具來幫助他們管理工資之間的現金流。 Branch 與一些全國領先的薪資和勞動力技術合作，為零售、餐飲、物流、製造和醫療保健領域的雇主提供支援。
Skuad
skuad.io
Skuad 是一個快速發展的全球就業和薪資平台，使像您這樣的公司能夠合規地在世界任何地方僱用優秀人才並為其支付工資。 Skuad 專為新的工作世界而打造，大型企業和新興新創公司可以在其中接觸到全球最優秀的人才，以發展業務並建立多元化的分散式團隊。不涉及任何預付費用、隱藏成本或長期鎖定。在 160 多個國家招募 ||以 100 多種貨幣付款 ||獲得 24x5 專家支持
Useme
useme.com
Useme 為想要向自由工作者付款的公司以及沒有自己的公司但想要開立稅務發票的自由工作者提供快速且簡單的解決方案。透過 Useme，一旦您與分包商達成交易，您就會收到稅務發票，無論您的自由工作者是否有自己的業務。最好的部分是什麼？我們處理與達成交易相關的所有行政任務，使企業主和自由工作者能夠專注於他們的核心業務。這項服務適用於所有國家，讓自由工作者和客戶都能輕鬆建立國際合作。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是企業尋找、僱用、管理和支付承包商費用所需的唯一平台。 YunoJuno 將自由工作者管理系統與由 100,000 多個經過行業審查的承包商組成的精英市場相結合，將人力資源、招聘經理、財務和法律團隊集中到一個地方。從人才招募到合規性檢查、文件、付款和見解，我們的平台幫助全球領先的公司在 150 多個國家/地區降低成本、縮短招募時間並防止錯誤分類。立即免費探索該平台或預訂演示 - 了解 PepsiCo、Depop 和 12,000 多家全球領先公司如何使用 YunoJuno 輕鬆與承包商合作。
Worksome
worksome.com
強大的外部勞動力管理：重新定義承包商體驗。 使用唯一用於管理獨立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部勞動力，並具有強大的合規性和快速的付款能力。
Xolo
xolo.io
Xolo 是一款全功能型業務引擎，可為業務組建、增值稅合規發票、會計、稅務報告、業務費用等提供本地和全球解決方案。
Tipalti
tipalti.com
自動化端到端應付帳款流程的唯一解決方案。使用 Tipalti 自動執行完整的應付帳款、全球合作夥伴付款和採購流程，並消除 80% 的手動工作量。 Tiplati 使您能夠輕鬆加入供應商、合作夥伴和自由工作者，簡化 PO 生成，加快審批速度，消除發票條目，並以當地貨幣向 196 個國家/地區快速進行全球付款。還包括全球稅務合規性、2 路和3 路PO 匹配、多實體支援、OCR 發票掃描、員工費用、實體卡和虛擬卡享受與ERP 整合（包括NetSuite、Quickbooks、Xero 和Sage Intacct）的即時對帳。我們在做到這一切的同時，保持了 98% 的客戶滿意度，並與 Amazon Twitch、ClassPass、GoPro、GoDaddy、Twitter、Roblox 和 Zola 等一些全球發展最快的公司合作。
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，無需設立商業實體即可合規招聘，並透過單一自動化平台處理所有僱用功能。 Oyster 比傳統的有記錄的雇主更好，部署了深入的就業洞察力以及法律和人力資源專家團隊，以確保 180 多個國家的合規性。
Ruul
ruul.io
Ruul 為企業提供全面的解決方案，以簡化與自由工作者和獨立承包商合作時的營運。透過處理發票和管理分包商付款等各種管理任務，Ruul 使企業能夠專注於其核心活動。 Ruul 非常適合一系列企業，特別是數位經濟領域的企業。它非常適合： - 尋求高效分包和財務管理解決方案的新創公司和中小型企業 (SME)。 - 需要靈活的人才管理和支付解決方案的數位機構和媒體公司。 - 定期與自由工作者和獨立承包商合作的平台和社區。全球有超過 10,000 家企業和 70,000 名自由工作者依靠 Ruul 以無縫且合規的方式管理他們的工作和財務關係。
WorkMarket
workmarket.com
ADP 的 WorkMarket 提供了最先進的技術平台，使您的企業能夠在當今的競爭格局中擴展。我們的平台使公司能夠有效率、合規地組織、管理和支付其擴展的勞動力。 WorkMarket 位於紐約州紐約市，成立於 2010 年，2018 年被 ADP 收購。
Veem
veem.com
Veem 是一家位於舊金山的線上全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 於 2014 年創立。它的前身為 Align Commerce，於 2017 年 3 月 8 日更名為 Veem。 100 個國家的客戶可以接收付款，其中 25 個國家的客戶可以發送付款。 付款是使用各種軌道發送的，所使用的軌道是在發送付款時在內部確定的。該公司使用 SWIFT、自動清算所 (ACH)、財務帳戶、數位錢包、金融卡和區塊鏈進行支付。該公司的目標客戶是中小型企業、自由工作者和提供國際服務的企業。 2020 年，Veem 的客戶群達到 225,000 名用戶。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Patriot
patriotsoftware.com
愛國者的會計軟體可以讓美國企業及其會計師在線上管理他們的帳簿。 Patriot 有兩種會計選項可供選擇： 1. 基本會計：20 美元/月2. 高級會計：30 美元/月使用這兩種選項，您可以向無限客戶開立發票、向1099 供應商和承包商付款、接受信用卡付款、自動匯入您的銀行交易，等等！而且，只需單擊按鈕即可存取易於使用的財務報告，包括公司的損益表和資產負債表。
Melio
meliopayments.com
Melio 是一款免費的供應商/帳單支付工具，可最大限度地提高現金流並最大限度地減少忙碌。即使他們只接受支票，也可以使用銀行轉帳或金融卡免費支付供應商帳單！您還可以在不接受信用卡的地方使用信用卡，以更長時間地保留現金並賺取卡片獎勵！應付帳款重新發明。 Melio 會自動與您的 QuickBooks 同步，甚至代表您將支票郵寄給供應商，因此您無需再刪除支票。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一個多產品解決方案，提供全球薪資、福利、合規支援、時間追蹤、人力資源工具等，並由人力資源認證專家提供屢獲殊榮的支援。我們處理細節，以便您可以專注於重要的事情：建立您的業務和團隊。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率和成功的變革性影響。以下是 Hubstaff 如何成為我們客戶業務的寶貴資產： - 提高生產力：透過無縫自動化 PTO 流程，生產力顯著提高 5%。 - 策略資源配置：Hubstaff 的實施節省了相當於 10 名人員的人數，提高了營運效率。 - 贏得業務並提高利潤：有助於贏得新的商機並顯著提高財務利潤。 - 零停機時間：享有零停機時間不間斷的操作，確保工作流程持續順暢。 - 高效率的薪資和人力資源流程：簡化所有薪資和人力資源流程，減少管理開銷並確保準確性。 - 專案成本節省：各種專案實現了 10% 至 25% 的大幅節省，提高了整體獲利能力。 - 提升客戶價值：為客戶提供的價值顯著增加了30%，並提升了服務標準。 - 任務最佳化：透過消除浪費的任務並提高整體資源利用率，節省 25% 的成本。 - 降低招募成本：將招募成本降低 25%，降低與不良招募相關的風險並優化招募流程。 - 員工留任：為表現最佳的員工提供更快晉升所需的數據，從而提高員工留任率。事實證明，Hubstaff 是我們客戶追求卓越的關鍵工具，可在各種業務營運中推動實際成果。與 Hubstaff 一起擁抱工作的未來！
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. 是一家金融科技公司，透過先進的帳戶到帳戶支付解決方案推動創新。 Dwolla 強大的平台、低程式碼 API 和合作夥伴生態系統簡化了與各種支付網路整合以創建單一端到端解決方案的複雜流程。整合 Dwolla 的現代支付技術使企業能夠在同一天即時編程支付。透過與 Dwolla 合作，從新創公司到財富 500 強公司，只需最少的開發即可獲得效率、靈活性和改善的現金流。