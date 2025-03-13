承包商管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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承包商管理軟體旨在幫助公司有效管理由合約工或分包商處理的外包工作。這些解決方案有助於追蹤績效和生產力，同時組織和管理工作訂單。它們對於依賴承包商的專業技能和專業知識來完成特定任務和專案的公司特別有用。該軟體可確保任務符合公司標準，並協助發布 1099 表格、任務管理和完成情況追蹤。承包商管理工具廣泛應用於建築、零售、餐飲、能源、公用事業等產業。
提議新的應用程式
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Contra
contra.com
Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一個管理獨立承包商和自由職業者的綜合平台，提供工人驗證、工作管理及自動付款等功能，幫助企業合規高效地擴展人力資源。
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel是一個設施管理平台，用於管理維修和保養服務，包括承包商的採購、跟蹤和付款。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Avetta
avetta.com
Avetta是一個綜合的承包商風險管理平台，幫助企業管理供應商的安全性和工人能力，促進合規與效率。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是一個管理和雇用自由職業者的平台，提供篩選、合規檢查、付款等功能，幫助企業簡化招聘流程。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界AI是一個全球薪資解決方案，利用AI自動化國際團隊成員的入職、管理和薪資支付流程。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款自由職業者管理系統，用於管理及支付全球承包商和自由職業者，確保合規性並簡化流程。
Plane
plane.com
Plane（前身為Pilot）為美國企業提供薪資、福利及合規管理，支持在美國及全球雇用員工及承包商，並簡化支付流程。
Thera
getthera.com
Thera是一款專為全球團隊設計的應用生態系統，提供工資支付、銀行業務及帳單付款等功能，幫助用戶節省開支。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
Ruul
ruul.io
Ruul 為企業提供與自由職業者及獨立承包商合作時的行政管理解決方案，包括發票及付款管理，幫助企業專注核心業務。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一個全球化的遠程工作和薪資管理平台，簡化企業在150個國家對遠程團隊的招募、付款和管理流程。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一個幫助企業在180多個國家雇用和管理全職員工及承包商的平臺，簡化入職、薪資支付及合規管理。
Xolo
xolo.io
Xolo是一款為自由職業者與企業家提供的商業管理工具，支援財務管理、發票生成、時間跟踪及其他業務功能。
HireArt
hireart.com
HireArt 是一款管理合約工作力量的應用程式，提供雇主記錄、按需招募、供應商管理及自由職業者管理功能。
ContractHub
contracthub.com
ContractHub幫助團隊以更快速度生成、批准、執行和管理合同，簡化文件處理流程和增強透明度。
Sonovate
sonovate.com
Sonovate 是一款幫助企業通過簡單迅速的發票金融服務獲得資金的應用程式，提供靈活的資金管理解決方案。
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit 是一個全面的商務管理解決方案，幫助自由工作者和中小型企業管理發票、報價、聯絡人和文件。
ISNetworld
isnetworld.com
ISNetworld是一個整合平台，提供健康、安全、環境管理、合規追蹤及保險管理等功能，支持承包商和客戶的合規性監控。