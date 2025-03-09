承包商管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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承包商管理軟體旨在幫助公司有效管理由合約工或分包商處理的外包工作。這些解決方案有助於追蹤績效和生產力，同時組織和管理工作訂單。它們對於依賴承包商的專業技能和專業知識來完成特定任務和專案的公司特別有用。該軟體可確保任務符合公司標準，並協助發布 1099 表格、任務管理和完成情況追蹤。承包商管理工具廣泛應用於建築、零售、餐飲、能源、公用事業等產業。
提議新的應用程式
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是一個管理和雇用自由職業者的平台，提供篩選、合規檢查、付款等功能，幫助企業簡化招聘流程。
Sonovate
sonovate.com
Sonovate 為新的工作世界提供動力。幫助招聘機構、顧問公司和個人透過採用客製化技術的簡單、快速的發票融資獲得報酬。
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit 是一個完整的業務管理解決方案，旨在幫助自由工作者和中小型企業簡化營運。您可以使用 LancerKit 在一個地方輕鬆管理發票、投標、聯絡人和文檔，從而節省時間並提高工作效率。平台使用簡單、直觀，可以輕鬆立即上手。無論您是獨立工作的自由工作者還是想要管理員工的小型公司所有者，LancerKit 都是幫助您發展和蓬勃發展的理想選擇。 LancerKit 具有自動發票、可自訂報價和安全文件儲存等功能，讓您井然有序並處於領先地位。
ContractHub
contracthub.com
數位化您的文件流程 ContractHub 幫助團隊產生、批准、執行和管理文件的速度提高約 80%。上傳您的文檔，並設定您的工作流程 - 就這麼簡單！
ISNetworld
isnetworld.com
包括用於健康，安全和環境控制，保險和採購管理，EMPLYEE合規性和培訓，審計和評估跟踪等模塊。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是全球團隊的最強大且易於使用的全球入職和薪資平台。我們的願景是創造一個任何人都可以在任何地方工作，同時獲得福利和金融服務的世界。透過消除流程的複雜性，我們正在為前瞻性的公司和遠距團隊重塑薪資和福利。對於公司而言，我們的一體化解決方案可協助您控制整個遠距工作生命週期，讓您輕鬆入職、支付費用和管理 150 個國家/地區的遠端團隊。對於團隊和承包商，RemotePass 可確保您按時並以您選擇的付款方式和貨幣獲得付款，而我們的超級應用程式可讓您無縫存取領先的金融服務和福利 - 無論您身在世界何處。我們的團隊專注於使用者體驗，我們經營具有消費級使用者體驗的複雜產品。我們非常關心使人力資源和財務團隊能夠避免手工工作並保持合規性，以便您可以專注於吸引和留住全球頂尖人才。立即預約演示，了解 RemotePass 如何讓您的入職和薪資管理變得真正輕鬆。 RemotePass：隨時隨地為任何人提供服務並付款。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多個國家/地區僱用全職員工和/或承包商。無需花費數月和數萬美元建立本地實體來與您的頂尖人才合作。使用當地合規合約支付、管理和入職全職員工和/或承包商，同時避免錯誤分類風險、通過合規審計並在一個地方管理您的國際員工隊伍。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款自由職業者管理系統，用於管理及支付全球承包商和自由職業者，確保合規性並簡化流程。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界AI是一個全球薪資解決方案，利用AI自動化國際團隊成員的入職、管理和薪資支付流程。
Thera
getthera.com
萬物皆金錢運動。專為全球團隊打造。 Thera 是一個旨在為您省錢的應用程式生態系統 - 薪資、銀行、帳單支付。無論您想要使用我們的產品還是全套產品，我們都能滿足您的需求。
Contra
contra.com
Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。
Avetta
avetta.com
Avetta是一個綜合的承包商風險管理平台，幫助企業管理供應商的安全性和工人能力，促進合規與效率。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Xolo
xolo.io
Xolo是一款為自由職業者與企業家提供的商業管理工具，支援財務管理、發票生成、時間跟踪及其他業務功能。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Ruul
ruul.io
Ruul 為企業提供全面的解決方案，以簡化與自由工作者和獨立承包商合作時的營運。透過處理發票和管理分包商付款等各種管理任務，Ruul 使企業能夠專注於其核心活動。 Ruul 非常適合一系列企業，特別是數位經濟領域的企業。它非常適合： - 尋求高效分包和財務管理解決方案的新創公司和中小型企業 (SME)。 - 需要靈活的人才管理和支付解決方案的數位機構和媒體公司。 - 定期與自由工作者和獨立承包商合作的平台和社區。全球有超過 10,000 家企業和 70,000 名自由工作者依靠 Ruul 以無縫且合規的方式管理他們的工作和財務關係。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一個管理獨立承包商和自由職業者的綜合平台，提供工人驗證、工作管理及自動付款等功能，幫助企業合規高效地擴展人力資源。
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel是一個設施管理平台，用於管理維修和保養服務，包括承包商的採購、跟蹤和付款。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
HireArt
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管理您自己的合約工所需的一切。 使用單一工具建構和管理現代合約工隊伍。記錄雇主、隨選採購、供應商管理和自由工作者管理，全部都在同一個自助使用者介面中。
Deel
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Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Braintrust
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Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。