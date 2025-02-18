承包商管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土克斯及開科斯群島

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承包商管理軟體旨在幫助公司有效管理由合約工或分包商處理的外包工作。這些解決方案有助於追蹤績效和生產力，同時組織和管理工作訂單。它們對於依賴承包商的專業技能和專業知識來完成特定任務和專案的公司特別有用。該軟體可確保任務符合公司標準，並協助發布 1099 表格、任務管理和完成情況追蹤。承包商管理工具廣泛應用於建築、零售、餐飲、能源、公用事業等產業。
提議新的應用程式
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno 是企業尋找、僱用、管理和支付承包商費用所需的唯一平台。 YunoJuno 將自由工作者管理系統與由 100,000 多個經過行業審查的承包商組成的精英市場相結合，將人力資源、招聘經理、財務和法律團隊集中到一個地方。從人才招募到合規性檢查、文件、付款和見解，我們的平台幫助全球領先的公司在 150 多個國家/地區降低成本、縮短招募時間並防止錯誤分類。立即免費探索該平台或預訂演示 - 了解 PepsiCo、Depop 和 12,000 多家全球領先公司如何使用 YunoJuno 輕鬆與承包商合作。
Sonovate
sonovate.com
Sonovate 為新的工作世界提供動力。幫助招聘機構、顧問公司和個人透過採用客製化技術的簡單、快速的發票融資獲得報酬。
Lancerkit
lancerkit.com
LancerKit 是一個完整的業務管理解決方案，旨在幫助自由工作者和中小型企業簡化營運。您可以使用 LancerKit 在一個地方輕鬆管理發票、投標、聯絡人和文檔，從而節省時間並提高工作效率。平台使用簡單、直觀，可以輕鬆立即上手。無論您是獨立工作的自由工作者還是想要管理員工的小型公司所有者，LancerKit 都是幫助您發展和蓬勃發展的理想選擇。 LancerKit 具有自動發票、可自訂報價和安全文件儲存等功能，讓您井然有序並處於領先地位。
ContractHub
contracthub.com
數位化您的文件流程 ContractHub 幫助團隊產生、批准、執行和管理文件的速度提高約 80%。上傳您的文檔，並設定您的工作流程 - 就這麼簡單！
ISNetworld
isnetworld.com
包括健康、安全和環境控制、保險和採購管理、員工合規和培訓、審計和評估追蹤等模組。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是全球團隊的最強大且易於使用的全球入職和薪資平台。我們的願景是創造一個任何人都可以在任何地方工作，同時獲得福利和金融服務的世界。透過消除流程的複雜性，我們正在為前瞻性的公司和遠距團隊重塑薪資和福利。對於公司而言，我們的一體化解決方案可協助您控制整個遠距工作生命週期，讓您輕鬆入職、支付費用和管理 150 個國家/地區的遠端團隊。對於團隊和承包商，RemotePass 可確保您按時並以您選擇的付款方式和貨幣獲得付款，而我們的超級應用程式可讓您無縫存取領先的金融服務和福利 - 無論您身在世界何處。我們的團隊專注於使用者體驗，我們經營具有消費級使用者體驗的複雜產品。我們非常關心使人力資源和財務團隊能夠避免手工工作並保持合規性，以便您可以專注於吸引和留住全球頂尖人才。立即預約演示，了解 RemotePass 如何讓您的入職和薪資管理變得真正輕鬆。 RemotePass：隨時隨地為任何人提供服務並付款。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多個國家/地區僱用全職員工和/或承包商。無需花費數月和數萬美元建立本地實體來與您的頂尖人才合作。使用當地合規合約支付、管理和入職全職員工和/或承包商，同時避免錯誤分類風險、通過合規審計並在一個地方管理您的國際員工隊伍。
TalentDesk
talentdesk.io
用於管理和支付承包商和自由工作者費用的軟體。無論他們在哪裡。 TalentDesk.io 是一個端到端自由工作者管理系統 (FMS)，由領先市場 PeopleHour.com 背後的團隊建構。憑藉在自由職業經濟領域 15 年以上的經驗，我們是唯一專為嚴重依賴外部資源的公司打造的平台。合規地招募最優秀的自由工作者人才，使用客製化目錄即時分配工作，並自動向任何地方的承包商進行多幣種付款。受到全球電子學習、製作/媒體、諮詢和高成長科技公司的信賴。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界人工智慧是一種獨特的全球薪資解決方案，利用生成式人工智慧的力量來自動化並加速國際團隊成員的入職、管理和支付流程。為什麼獨特？我們將直覺的技術與高接觸性的服務融為一體，使組織能夠快速、合規地吸引世界各地的員工並為其支付工資。
Thera
getthera.com
萬物皆金錢運動。專為全球團隊打造。 Thera 是一個旨在為您省錢的應用程式生態系統 - 薪資、銀行、帳單支付。無論您想要使用我們的產品還是全套產品，我們都能滿足您的需求。
Contra
contra.com
Contra 是一個網路平台，為使用者提供獨立工作的自由和機會。它透過專屬社區和推薦網絡向人們提供靈活的工作機會，展示工作組合，使自由工作者和其他獨立專業人士能夠以自己的方式謀生。
Avetta
avetta.com
您需要的唯一一體化承包商風險管理平台。 使用受到 120 多個國家/地區 130,000 多家企業信賴的平台來建立安全、可持續且可靠的連接。
Skuad
skuad.io
Skuad 是一個快速發展的全球就業和薪資平台，使像您這樣的公司能夠合規地在世界任何地方僱用優秀人才並為其支付工資。 Skuad 專為新的工作世界而打造，大型企業和新興新創公司可以在其中接觸到全球最優秀的人才，以發展業務並建立多元化的分散式團隊。不涉及任何預付費用、隱藏成本或長期鎖定。在 160 多個國家招募 ||以 100 多種貨幣付款 ||獲得 24x5 專家支持
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Worksome
worksome.com
強大的外部勞動力管理：重新定義承包商體驗。 使用唯一用於管理獨立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部勞動力，並具有強大的合規性和快速的付款能力。
Xolo
xolo.io
Xolo 是一款全功能型業務引擎，可為業務組建、增值稅合規發票、會計、稅務報告、業務費用等提供本地和全球解決方案。
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，無需設立商業實體即可合規招聘，並透過單一自動化平台處理所有僱用功能。 Oyster 比傳統的有記錄的雇主更好，部署了深入的就業洞察力以及法律和人力資源專家團隊，以確保 180 多個國家的合規性。
Ruul
ruul.io
Ruul 為企業提供全面的解決方案，以簡化與自由工作者和獨立承包商合作時的營運。透過處理發票和管理分包商付款等各種管理任務，Ruul 使企業能夠專注於其核心活動。 Ruul 非常適合一系列企業，特別是數位經濟領域的企業。它非常適合： - 尋求高效分包和財務管理解決方案的新創公司和中小型企業 (SME)。 - 需要靈活的人才管理和支付解決方案的數位機構和媒體公司。 - 定期與自由工作者和獨立承包商合作的平台和社區。全球有超過 10,000 家企業和 70,000 名自由工作者依靠 Ruul 以無縫且合規的方式管理他們的工作和財務關係。
WorkMarket
workmarket.com
ADP 的 WorkMarket 提供了最先進的技術平台，使您的企業能夠在當今的競爭格局中擴展。我們的平台使公司能夠有效率、合規地組織、管理和支付其擴展的勞動力。 WorkMarket 位於紐約州紐約市，成立於 2010 年，2018 年被 ADP 收購。
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel 為設施經理提供了一個單一平台，用於從整個企業的商業承包商那裡尋找、採購、管理和支付維修和維護服務。透過為所有行業、地點和承包商提供前所未有的透明度和數據驅動的服務品質分析，設施經理可以為其組織帶來顯著的品牌資產和投資回報率，而無需外包或投資新的基礎設施。 ServiceChannel 確保設施和商店營運團隊能夠提供最佳的賓客和員工體驗，讓他們高枕無憂。各行業的市場領導者與我們合作，加速其關鍵業務資產的績效。我們透過 SaaS 平台實現這一目標，該平台提供單一事實來源、將企業與頂級服務提供者聯繫起來的市場以及專業管理的服務。 ServiceChannel 每天被 500 多個領先品牌使用，管理 66 個國家/地區 500,000 多個商業地點的 70,000 多名承包商。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更輕鬆地在另一個國家僱用人才嗎？ Multiplier 是您的解決方案—我們的技術可讓您無縫入職、向員工支付薪資、遵守監管法律、提供跨境福利，並與您的全球團隊保持聯繫。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一個多產品解決方案，提供全球薪資、福利、合規支援、時間追蹤、人力資源工具等，並由人力資源認證專家提供屢獲殊榮的支援。我們處理細節，以便您可以專注於重要的事情：建立您的業務和團隊。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率和成功的變革性影響。以下是 Hubstaff 如何成為我們客戶業務的寶貴資產： - 提高生產力：透過無縫自動化 PTO 流程，生產力顯著提高 5%。 - 策略資源配置：Hubstaff 的實施節省了相當於 10 名人員的人數，提高了營運效率。 - 贏得業務並提高利潤：有助於贏得新的商機並顯著提高財務利潤。 - 零停機時間：享有零停機時間不間斷的操作，確保工作流程持續順暢。 - 高效率的薪資和人力資源流程：簡化所有薪資和人力資源流程，減少管理開銷並確保準確性。 - 專案成本節省：各種專案實現了 10% 至 25% 的大幅節省，提高了整體獲利能力。 - 提升客戶價值：為客戶提供的價值顯著增加了30%，並提升了服務標準。 - 任務最佳化：透過消除浪費的任務並提高整體資源利用率，節省 25% 的成本。 - 降低招募成本：將招募成本降低 25%，降低與不良招募相關的風險並優化招募流程。 - 員工留任：為表現最佳的員工提供更快晉升所需的數據，從而提高員工留任率。事實證明，Hubstaff 是我們客戶追求卓越的關鍵工具，可在各種業務營運中推動實際成果。與 Hubstaff 一起擁抱工作的未來！
HireArt
hireart.com
管理您自己的合約工所需的一切。 使用單一工具建構和管理現代合約工隊伍。記錄雇主、隨選採購、供應商管理和自由工作者管理，全部都在同一個自助使用者介面中。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股權等。立即預訂 Deel 平台個人指南的演示並解鎖您的全球員工隊伍。
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usebraintrust.com
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