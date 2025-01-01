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合約管理軟體簡化並自動化了整個合約生命週期，包括創建、追蹤和監控。這對於參與合約談判的專業人士（例如銷售人員或客戶代表）特別有利。這些人負責定義合約條款、服務等級協議、進行修改和執行合約。 除了談判方面外，雙方法律部門在簽約過程中也扮演著至關重要的角色。他們確保合約符合相關法律、法規和公司內部政策。 透過利用合約管理軟體，組織可以簡化和加快合約管理流程。它消除了手動任務，減少了錯誤，並提高了整體效率。該軟體可實現不同利害關係人之間的無縫協作，簡化合約工作流程，並確保整個合約生命週期的合規性。
提議新的應用程式
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign是一款數字簽名解決方案，允許用戶安全地發送、簽署和管理文檔，並與多種平台無縫集成。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho合同是一款全面的合同管理應用，幫助用戶簡化合同生命周期，提升合規性及團隊協作。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。
Concord
concordnow.com
Concord 是一個合同管理工具，允許用戶撰寫、協商、簽署及管理所有合同，並提供多種功能如條款庫及無限電子簽名。
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper是一個合同生命週期管理平台，幫助企業集中管理供應商和合同信息，確保合規並降低風險。
Papernest
papernest.com
Papernest是一個便捷的平台，幫助用戶管理電力、天然氣、網路、保險等合約，集中訂閱和終止服務。
provakil
provakil.com
Provakil 幫助企業管理法律運作，提供關鍵信息以支持決策，涵蓋爭議解決、合同管理、信用追收和知識產權保護等流程。
Proposify
proposify.com
Proposify是一款線上提案管理軟體，用於簡化銷售提案的創建、管理和追蹤工作，並提供分析和電子簽名等功能。
Linksquares
linksquares.com
Linksquares是一種AI驅動的合同管理軟體，幫助法律團隊簡化合同的起草、審查和執行流程，並提高效率和準確性。
DocuX
docux.ai
DocuX是一個AI驅動的平台，可自動化文件和合約管理，包括創建、協作、電子簽名和長期歸檔。
Legistify
legistify.com
Legistify是一個法律管理平台，提供合同、訴訟和知識產權的管理工具，幫助組織優化法律流程和案例跟踪。
Juro
juro.com
Juro是一款自動化合同管理平台，支援合同的創建、執行及管理，提升法律和商務團隊的工作效率。
Legislate
legislate.ai
Legislate是一款法律科技應用，幫助非律師輕鬆創建、管理及搜尋合規的合約，無需法律預算。
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw是一個用於創建、管理法律文件的應用，幫助用戶簡化法律流程，提供合同自動化、法律建議及文件組織工具。
Contractzy
contractzy.io
Contractzy是一個企業法律合同生命週期管理平台，提供合同模板、起草、談判、存儲和簽署等功能，旨在提高合同管理效率。
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad是一款合同生命週期管理平台，通過自動化合同流程，幫助法律團隊提高效率並減少文書工作。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen是一款安全易用的合同管理軟體，提供無紙化董事會管理、實體管理及電子簽名整合，幫助組織簡化合同生命週期。
Contract Cardinal
contractcardinal.com
合同紅衣主教是一個便捷的合同管理應用，提供創建、管理、跟踪及分析合同的功能，旨在提高運營效率與合規性。
GetAccept
getaccept.com
GetAccept是一個數字銷售平台，幫助銷售團隊簡化文檔流程，加速交易，並增強客戶體驗。
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE是一個整合的企業數位平台，提供多種解決方案，如業務流程自動化、數據管理、客戶關係管理等，以簡化業務運營。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign是一款英國的電子簽名軟體，用於在線發送、簽署及管理合同，旨在簡化文件簽名流程，提升工作效率。
Zefort
zefort.com
Zefort 是一款合約管理軟體，方便用戶創建、簽署、儲存及分享合約，並提供提醒和搜尋功能，適合各種團隊使用。
ContractWorks
contractworks.com
ContractWorks是一款簡化合同管理的雲端軟件，提供合同生命週期的全控制、易於使用的介面和自動化工具。
Ignition
ignitionapp.com
Ignition是一個專業服務的多合一平台，幫助商業加快收款，優化提案、客戶協議、帳單及付款流程，並自動化工作流程。
Ontra
ontra.ai
Ontra是一款法律技術平台，專注於自動化合同管理、義務跟踪和實體管理，幫助私人資產管理公司提升法律工作效率。
Lexion
lexion.ai
Lexion是一個合約管理平台，通過簡化流程，提高法律團隊的效率，並利用AI自動跟踪合約關鍵條款。
WhitePipe
whitepipe.io
WhitePipe應用程式專為中小企業設計，通過自動化和模板簡化合同管理及應收帳款，提高效率並數位化流程。
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft是一個基於AI的合同管理和自動化解決方案，幫助企業優化合同生成、審查和管理過程。
Evisort
evisort.com
Evisort是一個智能合同管理平台，可集中管理合同，提供實時分析，並自動化合同生命週期管理。
Practice Ignition
practiceignition.com
實踐點火是一個客戶參與平台，簡化提案、合同及付款管理，並自動化會計過程，提高工作效率。
Contractify
contractify.io
Contractify 是一款合同管理軟體，簡化了電子簽署、管理與自動化合同的流程，支持團隊協作及提供多種功能以滿足法律和商務需求。
Zoopsign
zoopsign.com
Zoopsign是一款數字簽名應用程序，可簡化合約管理，增強安全性，並優化工作流程，支持文件追蹤和多重簽名。
DeepStream
deep.stream
DeepStream 是一個雲端電子採購平台，簡化從需求到合同的流程，包括供應商評估、電子拍賣和合同管理。
Leeway
getleeway.com
Leeway是合同管理工具，幫助Qonto、Luko、Alma和Voodoo等公司縮短管理時間，增強對法律和財務風險的控制與可見性。
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc是一個一站式法律文件管理平台，簡化合同創建、談判、簽署和管理，全自動化流程提高效率和準確性。
Contract Hound
contracthound.com
合同獵犬是一款簡單安全的合同管理軟體，提供合同存儲、提醒和審核流程，有助於企業有效管理合同。
Advocat
advocat.ai
Advocat AI 是一款合約生成、談判、電子簽名及合約存儲的應用程式，旨在加快合約流程並降低風險。
Summize
summize.com
Summize是一款數位合約管理應用，透過融入現有工具以提升效率，並利用AI提供合約摘要，協助法律團隊快速處理合約。
Tradogram
tradogram.com
Tradogram 是一款基於雲的採購管理軟件，提供工具來簡化採購申請、訂單、合同等流程，支持供應商管理和預算跟蹤。
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely是一款合同生命周期管理軟體，簡化合同的起草、審批與執行，幫助法律部門提高工作效率與合規性。
fynk
fynk.com
fynk 是一款人工智慧合約管理軟體，能簡化合約的創建、編輯、協商及簽署，並提供動態內容和團隊協作功能。
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow 是一款利用互動表單快速生成文件的軟體，提供合約管理、摘要、自動提醒及簽名功能，並可與多種工具整合。
DocTract
doctract.com
DocTract是一個雲端應用，簡化政策、程序及合同的管理，支持協作、電子簽名及與多平台集成，方便用戶隨時管理文檔。
WorkRails
workrails.com
WorkRails 是一款服務 CPQ 平台，幫助企業快速準確地生成專業服務報價，提升銷售效率和準確性，簡化工作流程。
top.legal
top.legal
top.legal是一個SaaS平台，優化合同談判流程，結合分析、談判及自動化，幫助用戶更有效地處理合同。
Zuva
zuva.ai
Zuva是一款AI驅動的合同分析平台，簡化合同審查流程，提供詳細見解，幫助法律團隊有效管理合同。
Docsmore
docsmore.com
Docsmore是一個雲端解決方案，方便用戶安全地收集、管理和報告文件交易數據，支援表單填寫、實時協作及文件跟蹤等功能。
Contractbook
contractbook.com
Contractbook是一個合同管理平台，幫助用戶創建、管理和分析合同，以提高協作和合規性，簡化整個合同生命週期。
Oneflow
oneflow.com
Oneflow是一個自動化合同管理平台，簡化合同創建、簽署和歸檔流程，並支持實時協作和跟踪修改。
SpringCM
springcm.com
SpringCM是一個安全的雲端平台，用於管理銷售合同和文件，支持與Salesforce等應用的集成，並自動化合同生命週期管理。
Docue
docue.com
Docue是一個法律科技應用程式，幫助企業快速創建、電子簽署、管理和存儲具法律效力的合同，擁有多種模板可供自動化使用。
Pergamin
pergam.in
Pergamin是一款在線工具，可創建、編輯、簽署、存儲和歸檔法律文檔，如合同，幫助企業節省時間和紙張。
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT是一款文件自動化和合同管理系統，幫助企業快速草擬文件並縮短審批時間。
Acquirell
acquirell.com
Acquirell 是一套針對中小企業的採購技術解決方案，透過流程自動化提升採購效率，解決傳統工具無法管理採購問題。
Pactly
pactly.com
Pactly是一個合同管理平台，幫助法律團隊自動化合同的起草與簽署，並提供即時可見性和流程分析。
Inhubber
inhubber.com
Inhubber是一個合同管理平台，利用區塊鏈和人工智能簡化合同流程，提升安全性和可管理性，支持數位簽名和自動化管理。
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