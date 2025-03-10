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合約管理軟體簡化並自動化了整個合約生命週期，包括創建、追蹤和監控。這對於參與合約談判的專業人士（例如銷售人員或客戶代表）特別有利。這些人負責定義合約條款、服務等級協議、進行修改和執行合約。 除了談判方面外，雙方法律部門在簽約過程中也扮演著至關重要的角色。他們確保合約符合相關法律、法規和公司內部政策。 透過利用合約管理軟體，組織可以簡化和加快合約管理流程。它消除了手動任務，減少了錯誤，並提高了整體效率。該軟體可實現不同利害關係人之間的無縫協作，簡化合約工作流程，並確保整個合約生命週期的合規性。
提議新的應用程式
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign是一款數字簽名解決方案，允許用戶安全地發送、簽署和管理文檔，並與多種平台無縫集成。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho合同是一款全面的合同管理應用，幫助用戶簡化合同生命周期，提升合規性及團隊協作。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。
Concord
concordnow.com
Concord 是一個合同管理工具，允許用戶撰寫、協商、簽署及管理所有合同，並提供多種功能如條款庫及無限電子簽名。
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper是一個合同生命週期管理平台，幫助企業集中管理供應商和合同信息，確保合規並降低風險。
Papernest
papernest.com
Papernest是一個便捷的平台，幫助用戶管理電力、天然氣、網路、保險等合約，集中訂閱和終止服務。
provakil
provakil.com
Provakil 幫助企業管理法律運作，提供關鍵信息以支持決策，涵蓋爭議解決、合同管理、信用追收和知識產權保護等流程。
Proposify
proposify.com
Proposify是一款線上提案管理軟體，用於簡化銷售提案的創建、管理和追蹤工作，並提供分析和電子簽名等功能。
Linksquares
linksquares.com
Linksquares是一種AI驅動的合同管理軟體，幫助法律團隊簡化合同的起草、審查和執行流程，並提高效率和準確性。
DocuX
docux.ai
DocuX是一個AI驅動的平台，可自動化文件和合約管理，包括創建、協作、電子簽名和長期歸檔。
Legistify
legistify.com
Legistify是一個法律管理平台，提供合同、訴訟和知識產權的管理工具，幫助組織優化法律流程和案例跟踪。
Juro
juro.com
Juro是一款自動化合同管理平台，支援合同的創建、執行及管理，提升法律和商務團隊的工作效率。
Legislate
legislate.ai
Legislate是一款法律科技應用，幫助非律師輕鬆創建、管理及搜尋合規的合約，無需法律預算。
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw是一個用於創建、管理法律文件的應用，幫助用戶簡化法律流程，提供合同自動化、法律建議及文件組織工具。
Contractzy
contractzy.io
Contractzy是一個企業法律合同生命週期管理平台，提供合同模板、起草、談判、存儲和簽署等功能，旨在提高合同管理效率。
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad是一款合同生命週期管理平台，通過自動化合同流程，幫助法律團隊提高效率並減少文書工作。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen是一款安全易用的合同管理軟體，提供無紙化董事會管理、實體管理及電子簽名整合，幫助組織簡化合同生命週期。
Contract Cardinal
contractcardinal.com
合同紅衣主教是一個便捷的合同管理應用，提供創建、管理、跟踪及分析合同的功能，旨在提高運營效率與合規性。
GetAccept
getaccept.com
GetAccept是一個數字銷售平台，幫助銷售團隊簡化文檔流程，加速交易，並增強客戶體驗。
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE是一個整合的企業數位平台，提供多種解決方案，如業務流程自動化、數據管理、客戶關係管理等，以簡化業務運營。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign是一款英國的電子簽名軟體，用於在線發送、簽署及管理合同，旨在簡化文件簽名流程，提升工作效率。
ContractWorks
contractworks.com
ContractWorks是一款簡化合同管理的雲端軟件，提供合同生命週期的全控制、易於使用的介面和自動化工具。
Ignition
ignitionapp.com
Ignition是一個專業服務的多合一平台，幫助商業加快收款，優化提案、客戶協議、帳單及付款流程，並自動化工作流程。
Ontra
ontra.ai
Ontra是一款法律技術平台，專注於自動化合同管理、義務跟踪和實體管理，幫助私人資產管理公司提升法律工作效率。
Lexion
lexion.ai
Lexion是一個合約管理平台，通過簡化流程，提高法律團隊的效率，並利用AI自動跟踪合約關鍵條款。
WhitePipe
whitepipe.io
WhitePipe應用程式專為中小企業設計，通過自動化和模板簡化合同管理及應收帳款，提高效率並數位化流程。
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft是一個基於AI的合同管理和自動化解決方案，幫助企業優化合同生成、審查和管理過程。
Evisort
evisort.com
Evisort是一個智能合同管理平台，可集中管理合同，提供實時分析，並自動化合同生命週期管理。
Practice Ignition
practiceignition.com
實踐點火是一個客戶參與平台，簡化提案、合同及付款管理，並自動化會計過程，提高工作效率。
Contractify
contractify.io
Contractify 是一款合同管理軟體，簡化了電子簽署、管理與自動化合同的流程，支持團隊協作及提供多種功能以滿足法律和商務需求。
Zoopsign
zoopsign.com
Zoopsign是一款數字簽名應用程序，可簡化合約管理，增強安全性，並優化工作流程，支持文件追蹤和多重簽名。
DeepStream
deep.stream
DeepStream 是一個雲端電子採購平台，簡化從需求到合同的流程，包括供應商評估、電子拍賣和合同管理。
Leeway
getleeway.com
Leeway是合同管理工具，幫助Qonto、Luko、Alma和Voodoo等公司縮短管理時間，增強對法律和財務風險的控制與可見性。
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc是一個一站式法律文件管理平台，簡化合同創建、談判、簽署和管理，全自動化流程提高效率和準確性。
Contract Hound
contracthound.com
合同獵犬是一款簡單安全的合同管理軟體，提供合同存儲、提醒和審核流程，有助於企業有效管理合同。
Advocat
advocat.ai
Advocat AI 是一款合約生成、談判、電子簽名及合約存儲的應用程式，旨在加快合約流程並降低風險。
Summize
summize.com
Summize是一款數位合約管理應用，透過融入現有工具以提升效率，並利用AI提供合約摘要，協助法律團隊快速處理合約。
Zefort
zefort.com
Zefort 是一款合約管理軟體，方便用戶創建、簽署、儲存及分享合約，並提供提醒和搜尋功能，適合各種團隊使用。
Tradogram
tradogram.com
Tradogram 是一款基於雲的採購管理軟件，提供工具來簡化採購申請、訂單、合同等流程，支持供應商管理和預算跟蹤。
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely 是一款合約生命週期管理軟體，可協助法律部門專注於真正重要的工作。透過自動化合約起草、審批工作流程、電子簽名、智慧歸檔和監控，Precisely 使法律能夠為其組織帶來結構和真正的商業價值。我們以企業為中心的功能包括複雜的合約自動化和生成，讓您可以設定複雜的審批工作流程、發送合約以供審核和電子簽名，並將所有合約存檔在一處。恰恰成為您唯一的事實來源。我們的解決方案受到法律界的信賴，並受到 Red Bull、Orange、Adverity、Engel & Völkers AG、Mærsk Mc-Kinney Møller 零碳航運中心等業務團隊的喜愛。
fynk
fynk.com
fynk 是一款支援人工智慧的合約管理軟體，旨在大幅簡化合約的創建、編輯、談判和簽署。其主要功能包括起草和創建、動態內容、協作編輯、批准工作流程和電子簽名。 fynk 利用人工智慧提供進階合約分析，以深入了解合約中的數據。可以建立重複文件類型的模板，確保合約和提案之間的一致性和品牌一致性。 憑藉其動態內容功能，用戶可以透過填寫表格來填寫合同，或者外部用戶可以透過問卷做出貢獻。它還維護智慧塊和條件，以便於合約輸入和可選部分。 它追蹤何時需要續約合約、設定提醒並維護風險價值的概覽。該軟體允許團隊協作，內部和外部用戶可以即時協同工作。 它與多個系統集成，確保與現有工作流程的兼容性，並將符合 GDPR 的安全協議引入合約管理中。
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow 是一種透過互動式表單在幾秒鐘內建立文件的解決方案，就像對話一樣。使用這款由人工智慧支援的軟體來改善您的合約管理，該軟體可讓您產生自動摘要、建立提醒、請求批准和簽名（生物識別或數位憑證）並從一個位置控製文件的狀態。您還可以透過 API 將其與您喜愛的工作流程和工具集成，並存取與 Zapier 的 5,000 多個集成。
DocTract
doctract.com
DocTract 徹底改變了組織透過具有高級協作功能的專用雲端解決方案利用關鍵文件的方式。策略管理、程序管理和合約管理轉變為真正的增值流程，直接使組織能夠協作、部署和保護關鍵文件。 DocTract 了解處理政策、程序、SOP 和合約所需的特殊要求。內建功能可在從協作修訂到核准等級和電子簽名的整個過程中提供協助。
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 可協助企業科技公司快速輕鬆地建立專業服務報價。我們非常適合銷售複雜服務但難以滿足準確性和及時性的團隊。 WorkRails Services CPQ 平台標準化了服務的銷售方式，從而實現可重複性、規模化和收入加速。 WorkRails 打破了銷售、專業服務及其客戶之間的孤島，連接到其他記錄系統，消除了重複輸入和錯誤，並使銷售變得容易。 WorkRails 與您現有的技術堆疊集成，包括與 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的開箱即用集成。 WorkRails 的服務 CPQ 已配置超過 40,000 個專業服務報價。 WorkRails 客戶已將服務報價創建時間從數週縮短至數小時，從而縮短了整體銷售週期時間、提高了產品採用率並降低了客戶流失率。
top.legal
top.legal
top.legal 是一個徹底改變合約談判流程的 SaaS 平台。懷著消除合約談判麻煩和優化結果的明確願景，我們提供了一種將基於軟體的分析、談判和自動化整合到合約流程中的解決方案。我們的使命是為合約談判和成果改善的價值鋪平道路。透過我們的平台，我們使客戶能夠利用其現有合約並更有效和高效地進行談判。 top.legal 的關鍵價值主張是讓客戶更快達成更好的交易。我們的平台確保合規合約具有卓越的成果，最終導致更成功、更快速的談判。與 Top.Legal 一起體驗當今合約談判的未來。
Zuva
zuva.ai
合約人工智慧使用起來非常簡單。 輕鬆將合約智慧添加到您的工作流程和應用程式中。
Docsmore
docsmore.com
Docsmore 是一種基於雲端的解決方案，可讓使用者輕鬆、安全地收集、管理和報告文件事務中的資料。 透過 Docsmore，您可以透過以下方式更充分地利用文件： * FORM.FILL.SIGN - 使用 Docsmore，可以簡化設定表單並傳送給使用者完成或簽署的過程。使用我們的平台輕鬆上傳文件、指定表單欄位/標牌，然後傳送給使用者完成。以最自然的方式向使用者呈現表單 - 實際文件本身。 * 協作 - 與多個使用者即時分享和協作。將每個欄位指定給唯一的用戶，以獲得強大的協作體驗。 * 追蹤文件 - 不再打電話給您的客戶詢問他們是否已下載並閱讀表單。使用 Docsmore，您可以在客戶開啟文件後立即收到即時通知。透過 Docsmore 強大的儀表板功能追蹤所有文件的進度和狀態。 * 強大的報告 - Docsmore 配備了令人印象深刻的報告工具。只需打開該功能，即可輕鬆將客戶輸入的所有資料用於搜尋目的。它可以控製到文件中的特定字段，因此您只需讓它為您需要的字段準備好報告，使其非常強大。 * PDF 表單 - Docsmore 可識別大多數 pdf 表單字段，並在您上傳文件時保留字段名稱。您可以繼續使用您最喜歡的工具建立帶有表單欄位的 pdf 文檔，而不必擔心上傳到 Docsmore 時丟失它們。 * 品牌 - Docsmore 可以與您的應用程式直接集成，使其外觀和感覺成為您自己的應用程式或網站的一部分。我們提供專用伺服器和靜態 IP，使產品擴展變得輕而易舉。
Contractbook
contractbook.com
Contractbook 將靜態合約轉變為整個組織的資料庫，釋放資料的全部價值，確保工具之間的透明度和無縫資料流。輕鬆創建和簽署，與您的團隊協作，在一個地方追蹤您的所有義務，並自動化整個流程以提高效率。 Contractbook 於 2017 年在哥本哈根成立，由 Tiger Global、Bessemer Venture Partners 和 Gradient Ventures 等投資者資助，為超過 85 個國家的超過 25 萬用戶提供服務。步入新時代，在 Contractbook.com 掌控您的合約。
Oneflow
oneflow.com
Oneflow 是一個平台，可以在一個地方自動執行從開始到結束的整個合約流程。將笨重的靜態合約變成有用的、真正的數字合約，感覺就像魔法一樣。流程更快、決策更好、交易更快。對於各種類型和規模的團隊來說，這是一種更簡單、更順暢、更聰明的方式來處理合約。在 oneflow.com 免費試用 Oneflow
SpringCM
springcm.com
SpringCM 是一個安全的雲端平台，可跨桌面、行動和 Salesforce 等合作夥伴應用程式管理銷售合約和所有類型的文件。 SpringCM 透過先進的工作流程管理整個合約生命週期，自動執行手動任務和複雜流程。 SpringCM 建立在自己的雲端基礎設施平台之上，是一個注重效能、可用性和安全性的內容交付網路。 2016 年，SpringCM 在舊金山和倫敦開設了兩個新辦事處，並於 2018 年在布加勒斯特開設了辦事處。它在合約管理領域獲得了所有 Salesforce AppExchange 合作夥伴中最多 5 顆星的評價。 2018 年 9 月 4 日，DocuSign 收購了 SpringCM Solution。
Docue
docue.com
Docue Technologies 是一家成立於 2015 年的法律科技公司，在倫敦、赫爾辛基和斯德哥爾摩設有辦事處。 Docue 使公司能夠以快速、經濟的方式創建、電子簽署、管理和儲存具有法律約束力的律師級合約。 Docue 擁有律師撰寫和律師維護的範本庫，只需點擊幾下即可實現自動化，是法律文件和合約管理領域的類別定義解決方案。已有超過 10 萬名客戶在使用 Docue。 Docue 在技術上投入巨資，發展迅速，年增長率超過 70%。
Pergamin
pergam.in
Pergamin 是一款線上工具，可讓您建立、編輯、簽署、儲存和存檔合約等法律文件。感謝 Pergamin，您的公司節省了時間和紙張。 Pergamin 將合約處理的整個流程整合到一個直覺的線上平台上。您可以在文件管理的不同階段之間無縫切換。我們的模板建立器可讓您建立一個法律框架。使用 Pergamin，您可以將整個策略放入邏輯結構中。因此，您和您的人力資源、銷售、法律和管理團隊可以專注於對您公司重要的事情。
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT 協助企業起草文件的速度提高 70%，核准時間縮短 4-7 天。實施時間：1-3週。我們是一個文件自動化和合約管理系統，具有以下主要優勢： 1. 入門：我們為您自動化您的範本（無需 DIY），並在 1-3 週內啟動有效的自動化流程。 2. 靈活性：根據需要購買 AXDRAFT 的各項功能，以補充您現有的流程或在每個部門推出 AXDRAFT。我們滿足您的需求。 3. AXDRAFT 可自動處理任何語言的文檔，非常適合跨國公司在全球使用。 4. 易於使用：AXDRAFT 是一個簡單且可擴展的端到端 CLM 系統，適合任何法律預算，並滿足尋求快速獲勝的成長型團隊和成熟組織的需求。
Acquirell
acquirell.com
Acquirell 是一款專為中小型市場企業量身定制的採購技術套件解決方案，可透過一個系統內的採購流程自動化來增加實際價值。本產品解決了中小企業在採購方面面臨的以下問題： *無法使用Excel、紙張等傳統工具來管理採購流程。 *由於審批流程複雜，無法管理公司的採購需求。 *由於手動執行所有採購流程（包括採購活動），導致大量時間浪費。 *由於各種溝通管道不方便使用，導致公司內部以及與供應商之間的溝通不良。 Acquirell 擁有以下模組可以解決上述問題： 需求規劃 收集和管理來自所有部門和員工的採購申請，以擺脫複雜的需求審批演算法和購買多餘的物品。電子採購 透過完全整合的採購系統，控制人員自動建立和批准採購訂單，以減少重工和錯誤。合約生命週期管理 透過自動化處理合約的所有階段來確保合規性，從而減少時間消耗並透過消除手動工作流程來最大限度地減少錯誤。電子採購 透過即時電子採購活動（正向拍賣、反向拍賣、荷蘭式拍賣和 RFx 活動）以最佳報價採購策略關鍵商品。供應商基礎管理 在一個資料庫中記錄所有供應商通訊和關係，並與合格的供應商建立真正的策略關係。支出分析 自動收集資料以計算採購費用。追蹤和控制費用以調整採購策略。
Pactly
pactly.com
Pactly 是一個合約管理平台，旨在簡化從起草到簽署的合約生命週期。使各種規模的法律團隊能夠自動執行任務、與業務團隊高效協作並即時了解合約。憑藉可自訂的範本、人工智慧輔助的劇本審查以及先進的工作流程和分析，Pactly 可以節省時間、降低風險並改善流程。加入許多小型和大型團隊，使用 Pactly 徹底改變合約管理。
Inhubber
inhubber.com
具有本機數位簽章的合約管理平台。 INHUBBER 利用區塊鏈和人工智慧，為基於雲端的 CLM 軟體提供前所未有的安全性和數據分析。 INHUBBER 簡化了合同，使其易於理解、互動、易於管理和自動化。它減少了與談判、創建、批准和管理合約相關的時間、成本和風險。 INHUBBER 的人工智慧回答上下文問題，數位簽名可以簽署任何文件格式。
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