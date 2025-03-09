Docsmore

docsmore.com

Docsmore 是一種基於雲端的解決方案，可讓使用者輕鬆、安全地收集、管理和報告文件事務中的資料。 透過 Docsmore，您可以透過以下方式更充分地利用文件： * FORM.FILL.SIGN - 使用 Docsmore，可以簡化設定表單並傳送給使用者完成或簽署的過程。使用我們的平台輕鬆上傳文件、指定表單欄位/標牌，然後傳送給使用者完成。以最自然的方式向使用者呈現表單 - 實際文件本身。 * 協作 - 與多個使用者即時分享和協作。將每個欄位指定給唯一的用戶，以獲得強大的協作體驗。 * 追蹤文件 - 不再打電話給您的客戶詢問他們是否已下載並閱讀表單。使用 Docsmore，您可以在客戶開啟文件後立即收到即時通知。透過 Docsmore 強大的儀表板功能追蹤所有文件的進度和狀態。 * 強大的報告 - Docsmore 配備了令人印象深刻的報告工具​​。只需打開該功能，即可輕鬆將客戶輸入的所有資料用於搜尋目的。它可以控製到文件中的特定字段，因此您只需讓它為您需要的字段準備好報告，使其非常強大。 * PDF 表單 - Docsmore 可識別大多數 pdf 表單字段，並在您上傳文件時保留字段名稱。您可以繼續使用您最喜歡的工具建立帶有表單欄位的 pdf 文檔，而不必擔心上傳到 Docsmore 時丟失它們。 * 品牌 - Docsmore 可以與您的應用程式直接集成，使其外觀和感覺成為您自己的應用程式或網站的一部分。我們提供專用伺服器和靜態 IP，使產品擴展變得輕而易舉。