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合約管理軟體簡化並自動化了整個合約生命週期，包括創建、追蹤和監控。這對於參與合約談判的專業人士（例如銷售人員或客戶代表）特別有利。這些人負責定義合約條款、服務等級協議、進行修改和執行合約。 除了談判方面外，雙方法律部門在簽約過程中也扮演著至關重要的角色。他們確保合約符合相關法律、法規和公司內部政策。 透過利用合約管理軟體，組織可以簡化和加快合約管理流程。它消除了手動任務，減少了錯誤，並提高了整體效率。該軟體可實現不同利害關係人之間的無縫協作，簡化合約工作流程，並確保整個合約生命週期的合規性。
提議新的應用程式
WhitePipe
whitepipe.io
最好的簡化合約管理和自動化！透過自動化和範本為所有中小型企業簡化合約管理和應收帳款，節省時間並同時實現數位化。
Acquirell
acquirell.com
Acquirell 是一款專為中小型市場企業量身定制的採購技術套件解決方案，可透過一個系統內的採購流程自動化來增加實際價值。本產品解決了中小企業在採購方面面臨的以下問題： *無法使用Excel、紙張等傳統工具來管理採購流程。 *由於審批流程複雜，無法管理公司的採購需求。 *由於手動執行所有採購流程（包括採購活動），導致大量時間浪費。 *由於各種溝通管道不方便使用，導致公司內部以及與供應商之間的溝通不良。 Acquirell 擁有以下模組可以解決上述問題： 需求規劃 收集和管理來自所有部門和員工的採購申請，以擺脫複雜的需求審批演算法和購買多餘的物品。電子採購 透過完全整合的採購系統，控制人員自動建立和批准採購訂單，以減少重工和錯誤。合約生命週期管理 透過自動化處理合約的所有階段來確保合規性，從而減少時間消耗並透過消除手動工作流程來最大限度地減少錯誤。電子採購 透過即時電子採購活動（正向拍賣、反向拍賣、荷蘭式拍賣和 RFx 活動）以最佳報價採購策略關鍵商品。供應商基礎管理 在一個資料庫中記錄所有供應商通訊和關係，並與合格的供應商建立真正的策略關係。支出分析 自動收集資料以計算採購費用。追蹤和控制費用以調整採購策略。
Advocat
advocat.ai
Advocat AI 是合約生成、談判、電子簽名和合約儲存庫。使用 Advocat AI 更快地轉移合同，同時降低風險。
top.legal
top.legal
top.legal 是一個徹底改變合約談判流程的 SaaS 平台。懷著消除合約談判麻煩和優化結果的明確願景，我們提供了一種將基於軟體的分析、談判和自動化整合到合約流程中的解決方案。我們的使命是為合約談判和成果改善的價值鋪平道路。透過我們的平台，我們使客戶能夠利用其現有合約並更有效和高效地進行談判。 top.legal 的關鍵價值主張是讓客戶更快達成更好的交易。我們的平台確保合規合約具有卓越的成果，最終導致更成功、更快速的談判。與 Top.Legal 一起體驗當今合約談判的未來。
Ignition
ignitionapp.com
Ignition 是一個提供專業服務的一體化平台，使企業能夠更快地獲得付款並更聰明地運作。 Ignition 可以自動化並優化提案、客戶協議、計費和收款，從而杜絕逾期付款、未計費工作和平凡的重複管理。 Ignition 還與 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等領先應用程式集成，以實現工作流程自動化並節省寶貴時間。全球超過 7,000 家專業服務企業依靠 Ignition 更快地獲得所有工作的報酬、更有效率地運作並獲得更多利潤。
DocuX
docux.ai
讓您的文件和合約處於自動駕駛狀態。 DocuX 是唯一一個由人工智慧驅動的平台，可讓您管理文件和合約的整個生命週期——從創建和協作到電子簽名和長期存檔。使用我們的智慧工作區，在幾分鐘而不是幾小時內完成工作，該工作區會自動確定您的文件優先級並為您收集所需的批准和電子簽名。從 500 多個內建的、經過法律審查的協議、表格、合約、政策等範本中進行選擇。 （價值超過 5 萬美元，適用於所有付費計劃，無需額外費用。）DocuX 預設為所有用戶提供銀行級安全性。只需點擊幾下，您就可以將目前的工具和平台與 DocuX 整合。使用DocuX 的團隊報告說，生產力提高了80%，成本降低了70%，交易完成速度提高了10 倍。 。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen是一款安全易用的合同管理軟體，提供無紙化董事會管理、實體管理及電子簽名整合，幫助組織簡化合同生命週期。
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw是一個用於創建、管理法律文件的應用，幫助用戶簡化法律流程，提供合同自動化、法律建議及文件組織工具。
provakil
provakil.com
我們使企業能夠更好地了解其合法運營，並為他們提供決策和執行所需的關鍵資訊。公司使用 Provakil 來管理爭議解決、爭議解決前後、合約管理、信用追收和催收 - 法律以及智慧財產權保護和執行等流程。在這些產品套件中，我們的使用者發現了自動化關鍵流程的價值，這些流程包括收集和儲存資訊、產生文件、組合來自不同外部和內部資料來源的資訊、透過工作流程分配任務、尋找最需要解決的問題以及提取關鍵業務透過廣泛的報告獲得見解。 Provakil 受到 200 多家企業和律師事務所的信賴，徹底改變了法律專業人士的運作方式，使他們能夠實現前所未有的成長並簡化營運效率。
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT 協助企業起草文件的速度提高 70%，核准時間縮短 4-7 天。實施時間：1-3週。我們是一個文件自動化和合約管理系統，具有以下主要優勢： 1. 入門：我們為您自動化您的範本（無需 DIY），並在 1-3 週內啟動有效的自動化流程。 2. 靈活性：根據需要購買 AXDRAFT 的各項功能，以補充您現有的流程或在每個部門推出 AXDRAFT。我們滿足您的需求。 3. AXDRAFT 可自動處理任何語言的文檔，非常適合跨國公司在全球使用。 4. 易於使用：AXDRAFT 是一個簡單且可擴展的端到端 CLM 系統，適合任何法律預算，並滿足尋求快速獲勝的成長型團隊和成熟組織的需求。
Contractzy
contractzy.io
Contractzy是一個企業法律合同生命週期管理平台，提供合同模板、起草、談判、存儲和簽署等功能，旨在提高合同管理效率。
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 可協助企業科技公司快速輕鬆地建立專業服務報價。我們非常適合銷售複雜服務但難以滿足準確性和及時性的團隊。 WorkRails Services CPQ 平台標準化了服務的銷售方式，從而實現可重複性、規模化和收入加速。 WorkRails 打破了銷售、專業服務及其客戶之間的孤島，連接到其他記錄系統，消除了重複輸入和錯誤，並使銷售變得容易。 WorkRails 與您現有的技術堆疊集成，包括與 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的開箱即用集成。 WorkRails 的服務 CPQ 已配置超過 40,000 個專業服務報價。 WorkRails 客戶已將服務報價創建時間從數週縮短至數小時，從而縮短了整體銷售週期時間、提高了產品採用率並降低了客戶流失率。
DocTract
doctract.com
DocTract 徹底改變了組織透過具有高級協作功能的專用雲端解決方案利用關鍵文件的方式。策略管理、程序管理和合約管理轉變為真正的增值流程，直接使組織能夠協作、部署和保護關鍵文件。 DocTract 了解處理政策、程序、SOP 和合約所需的特殊要求。內建功能可在從協作修訂到核准等級和電子簽名的整個過程中提供協助。
Contractify
contractify.io
Contractify 是一款合同管理軟體，簡化了電子簽署、管理與自動化合同的流程，支持團隊協作及提供多種功能以滿足法律和商務需求。
Pergamin
pergam.in
Pergamin 是一款線上工具，可讓您建立、編輯、簽署、儲存和存檔合約等法律文件。感謝 Pergamin，您的公司節省了時間和紙張。 Pergamin 將合約處理的整個流程整合到一個直覺的線上平台上。您可以在文件管理的不同階段之間無縫切換。我們的模板建立器可讓您建立一個法律框架。使用 Pergamin，您可以將整個策略放入邏輯結構中。因此，您和您的人力資源、銷售、法律和管理團隊可以專注於對您公司重要的事情。
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow 是一種透過互動式表單在幾秒鐘內建立文件的解決方案，就像對話一樣。使用這款由人工智慧支援的軟體來改善您的合約管理，該軟體可讓您產生自動摘要、建立提醒、請求批准和簽名（生物識別或數位憑證）並從一個位置控製文件的狀態。您還可以透過 API 將其與您喜愛的工作流程和工具集成，並存取與 Zapier 的 5,000 多個集成。
Pactly
pactly.com
Pactly 是一個合約管理平台，旨在簡化從起草到簽署的合約生命週期。使各種規模的法律團隊能夠自動執行任務、與業務團隊高效協作並即時了解合約。憑藉可自訂的範本、人工智慧輔助的劇本審查以及先進的工作流程和分析，Pactly 可以節省時間、降低風險並改善流程。加入許多小型和大型團隊，使用 Pactly 徹底改變合約管理。
Zefort
zefort.com
Zefort 是一款合約管理軟體，提供了一種簡化且輕鬆的合約管理方式。借助 Zefort，用戶可以輕鬆建立、簽署、儲存合約並與團隊共享合約。 該軟體提供提醒和強大的搜尋功能等功能，讓您可以輕鬆保持條理並在需要時找到特定合約。銷售團隊和公司行政管理。 該軟體允許用戶將所有合約儲存在安全的儲存庫中，從而消除了遺失重要文件或錯過重要日期的風險。 Zefort 還提供了其他功能，例如 Zefort Forms，使用戶能夠創建易於簽署的線上文件用於各種目的，以及Zefort Sign，它提供了一個用戶友好的平台，用於獲取具有法律約束力和安全的電子簽名。 該軟體支援與領先的電子簽名服務集成，並可與現有文件管理系統無縫集成。確保銀行級安全。 該軟體提供 14 天免費試用，無需信用卡，允許用戶在使用前體驗其功能和優勢。
Contract Cardinal
contractcardinal.com
合同紅衣主教是一個便捷的合同管理應用，提供創建、管理、跟踪及分析合同的功能，旨在提高運營效率與合規性。
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound 是一款簡單且安全的合約管理軟體，具有合約儲存庫、警報和批准工作流程。
Docue
docue.com
Docue Technologies 是一家成立於 2015 年的法律科技公司，在倫敦、赫爾辛基和斯德哥爾摩設有辦事處。 Docue 使公司能夠以快速、經濟的方式創建、電子簽署、管理和儲存具有法律約束力的律師級合約。 Docue 擁有律師撰寫和律師維護的範本庫，只需點擊幾下即可實現自動化，是法律文件和合約管理領域的類別定義解決方案。已有超過 10 萬名客戶在使用 Docue。 Docue 在技術上投入巨資，發展迅速，年增長率超過 70%。
fynk
fynk.com
fynk 是一款支援人工智慧的合約管理軟體，旨在大幅簡化合約的創建、編輯、談判和簽署。其主要功能包括起草和創建、動態內容、協作編輯、批准工作流程和電子簽名。 fynk 利用人工智慧提供進階合約分析，以深入了解合約中的數據。可以建立重複文件類型的模板，確保合約和提案之間的一致性和品牌一致性。 憑藉其動態內容功能，用戶可以透過填寫表格來填寫合同，或者外部用戶可以透過問卷做出貢獻。它還維護智慧塊和條件，以便於合約輸入和可選部分。 它追蹤何時需要續約合約、設定提醒並維護風險價值的概覽。該軟體允許團隊協作，內部和外部用戶可以即時協同工作。 它與多個系統集成，確保與現有工作流程的兼容性，並將符合 GDPR 的安全協議引入合約管理中。
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc 是一款一體化 PaaS 解決方案，可提供更智慧的法律文件。為了輕鬆建立、談判、簽署和管理合同，我們獨特的平台可讓您完全控制法律文件工作流程。 Juridoc 將產生無錯誤法律文件的時間縮短 80%，幫助您提高合規性和效率。人們每年會損失多少時間、多少金錢，一次又一次地執行相同的任務，向收件者發送帶有錯誤訊息的錯誤文件？問題的嚴重性：- - 大公司每年談判合約的成本超過 1,3B$ - 31% 的情況下談判成本超過合約價值* 需求： - 確保合約的利潤和盈利能力 - 優化驗證程序並減少簽名時間-更快地完成交易- 對合同中的關鍵截止日期提供個性化警報- 訪問合同資產的數字化版本- 監控合同狀態Juridoc 為自動化、談判、執行和交付提供單一且完全數字化的環境更新所有合同，包括所有各方、所有編輯和所有簽名。 Juridoc 消除了對第三方電子簽名提供者、電子郵件和 Word 的需求。這消除了合約流程的碎片化，並消除了潛在的合規差距和漏洞。有了 Juridoc，您將節省大量時間和金錢。
Leeway
getleeway.com
Leeway 為 Qonto、Luko、Alma 或 Voodoo 等數百家現代且快速發展的公司提供合約支持，幫助他們減少在合約管理上花費的時間，並使他們能夠控制和了解法律和財務風險。
Legalesign
legalesign.com
Legalesign是一款英國的電子簽名軟體，用於在線發送、簽署及管理合同，旨在簡化文件簽名流程，提升工作效率。
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely 是一款合約生命週期管理軟體，可協助法律部門專注於真正重要的工作。透過自動化合約起草、審批工作流程、電子簽名、智慧歸檔和監控，Precisely 使法律能夠為其組織帶來結構和真正的商業價值。我們以企業為中心的功能包括複雜的合約自動化和生成，讓您可以設定複雜的審批工作流程、發送合約以供審核和電子簽名，並將所有合約存檔在一處。恰恰成為您唯一的事實來源。我們的解決方案受到法律界的信賴，並受到 Red Bull、Orange、Adverity、Engel & Völkers AG、Mærsk Mc-Kinney Møller 零碳航運中心等業務團隊的喜愛。
Docsmore
docsmore.com
Docsmore 是一種基於雲端的解決方案，可讓使用者輕鬆、安全地收集、管理和報告文件事務中的資料。 透過 Docsmore，您可以透過以下方式更充分地利用文件： * FORM.FILL.SIGN - 使用 Docsmore，可以簡化設定表單並傳送給使用者完成或簽署的過程。使用我們的平台輕鬆上傳文件、指定表單欄位/標牌，然後傳送給使用者完成。以最自然的方式向使用者呈現表單 - 實際文件本身。 * 協作 - 與多個使用者即時分享和協作。將每個欄位指定給唯一的用戶，以獲得強大的協作體驗。 * 追蹤文件 - 不再打電話給您的客戶詢問他們是否已下載並閱讀表單。使用 Docsmore，您可以在客戶開啟文件後立即收到即時通知。透過 Docsmore 強大的儀表板功能追蹤所有文件的進度和狀態。 * 強大的報告 - Docsmore 配備了令人印象深刻的報告工具。只需打開該功能，即可輕鬆將客戶輸入的所有資料用於搜尋目的。它可以控製到文件中的特定字段，因此您只需讓它為您需要的字段準備好報告，使其非常強大。 * PDF 表單 - Docsmore 可識別大多數 pdf 表單字段，並在您上傳文件時保留字段名稱。您可以繼續使用您最喜歡的工具建立帶有表單欄位的 pdf 文檔，而不必擔心上傳到 Docsmore 時丟失它們。 * 品牌 - Docsmore 可以與您的應用程式直接集成，使其外觀和感覺成為您自己的應用程式或網站的一部分。我們提供專用伺服器和靜態 IP，使產品擴展變得輕而易舉。
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Legislate
legislate.ai
Legislate 是一家成立於牛津的法律科技公司，讓非律師無需法律預算即可輕鬆安全地建立、管理和搜尋律師批准的合約。 Legislate 的合約管理軟體建立在專利知識圖譜技術的基礎上，使合約資料可大規模使用和搜尋。
DeepStream
deep.stream
借助 DeepStream，您最終可以避免採購團隊浪費時間使用手動工具運行原始程式碼到合約流程，並讓他們重新投入到能夠增加業務價值的策略工作中。作為同類最佳的電子採購平台，我們準備好協助團隊從業務需求轉向授予供應商和管理合約 - 規劃您的 RFx 流程，並在我們基於雲端的平台上邀請、評估和與供應商進行談判。採購流程所需的一切：資格預審 建立客製化的供應商入職問卷，並每次都自信地與合適的供應商合作。 RFx 標準化您的要求，將您的溝通集中在一處並輕鬆評估您的供應商。電子拍賣透過邀請供應商即時線上競爭，節省數小時的談判時間，並顯著減少您的支出。合約管理 根據您授予的 RFx 建立合同，並體驗高效且可審核的來源到合約流程。管理報告 關於 RFx 流程的可操作且資訊豐富的見解 – 使您能夠做出明智的採購決策。 AI 供應商發現告訴我們您的要求，只需幾分鐘即可點擊搜尋並探索新供應商清單。整合 快速、經濟高效且具彈性，我們使整合變得簡單 – 並且可以整合到任何現代軟體中。準備好簡化您的採購到合約流程，使您能夠節省時間、減少支出並充滿信心地進行交易。
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE是一個整合的企業數位平台，提供多種解決方案，如業務流程自動化、數據管理、客戶關係管理等，以簡化業務運營。
Oneflow
oneflow.com
Oneflow 是一個平台，可以在一個地方自動執行從開始到結束的整個合約流程。將笨重的靜態合約變成有用的、真正的數字合約，感覺就像魔法一樣。流程更快、決策更好、交易更快。對於各種類型和規模的團隊來說，這是一種更簡單、更順暢、更聰明的方式來處理合約。在 oneflow.com 免費試用 Oneflow
Concord
concordnow.com
Concord 是您所有合約所需的唯一工具。減少在應用程式、編輯器和電子簽名工具之間切換的時間，並節省金錢。超過 50 萬家公司信任 Concord 來履行其合約。 透過康科德，您可以： * 起草、談判、簽署和管理整個組織的每份合約 - 全部在一個地方完成 * 按照您想要的方式工作 - 在 Concord、Word 或 Google Docs 上 - 與每個人合作 - 您的團隊、客戶和供應商 * 只需幾分鐘即可開始，而不是幾個月 Concord 提供的主要功能： * 有條件批准工作流程，以便每份合約都由合適的人（並且只有該人）審核 * 私人評論和版本控制，以實現更有效的合約談判 * 所有預先批准的條款的條款庫，可根據需要添加到合約中 * 簡化合約起草流程的模板 * 無限制、免費的電子簽名 * 無限合約
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一個自動化的報價和訂閱管理平台，幫助企業簡化銷售流程和管理合同，提高客戶滿意度。
Evisort
evisort.com
Evisort 的智慧合約管理平台可協助您集中管理合約、取得即時合約分析並自動化合約生命週期。
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad是一款合同生命週期管理平台，通過自動化合同流程，幫助法律團隊提高效率並減少文書工作。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。
Practice Ignition
practiceignition.com
實踐點火是一個客戶參與平台，簡化提案、合同及付款管理，並自動化會計過程，提高工作效率。
Proposify
proposify.com
Proposify是一款線上提案管理軟體，用於簡化銷售提案的創建、管理和追蹤工作，並提供分析和電子簽名等功能。
SpringCM
springcm.com
SpringCM 是一個安全的雲端平台，可跨桌面、行動和 Salesforce 等合作夥伴應用程式管理銷售合約和所有類型的文件。 SpringCM 透過先進的工作流程管理整個合約生命週期，自動執行手動任務和複雜流程。 SpringCM 建立在自己的雲端基礎設施平台之上，是一個注重效能、可用性和安全性的內容交付網路。 2016 年，SpringCM 在舊金山和倫敦開設了兩個新辦事處，並於 2018 年在布加勒斯特開設了辦事處。它在合約管理領域獲得了所有 Salesforce AppExchange 合作夥伴中最多 5 顆星的評價。 2018 年 9 月 4 日，DocuSign 收購了 SpringCM Solution。
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho合同是一款全面的合同管理應用，幫助用戶簡化合同生命周期，提升合規性及團隊協作。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign是一款數字簽名解決方案，允許用戶安全地發送、簽署和管理文檔，並與多種平台無縫集成。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Juro
juro.com
Juro是一款自動化合同管理平台，支援合同的創建、執行及管理，提升法律和商務團隊的工作效率。
GetAccept
getaccept.com
GetAccept是一個數字銷售平台，幫助銷售團隊簡化文檔流程，加速交易，並增強客戶體驗。
Papernest
papernest.com
Papernest是一個便捷的平台，幫助用戶管理電力、天然氣、網路、保險等合約，集中訂閱和終止服務。
Bonsai
hellobonsai.com
盆景是一款綜合管理平台，專為創意與數位機構設計，提供項目管理、客戶關係及財務追蹤等功能，簡化業務運營。
Linksquares
linksquares.com
Linksquares是一種AI驅動的合同管理軟體，幫助法律團隊簡化合同的起草、審查和執行流程，並提高效率和準確性。
Tradogram
tradogram.com
探索商業支出管理的未來。 Tradogram 提供可自訂的工具來簡化：請購單、採購訂單、RFQ/RFP、合約、收貨和發票匹配。此外，還可以透過以下方式管理流程：使用者權限、位置、預算、專案目錄、供應商管理、專案等等。具有最高安全性和性能標準的最新技術，價格簡單。立即取得您的免費帳戶，看看它是多麼容易使用。
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign 透過整個合約生命週期中更好的交互，幫助公司更快完成交易並輕鬆管理合約。
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper是一個合同生命週期管理平台，幫助企業集中管理供應商和合同信息，確保合規並降低風險。
Zuva
zuva.ai
合約人工智慧使用起來非常簡單。 輕鬆將合約智慧添加到您的工作流程和應用程式中。
Lexion
lexion.ai
Lexion是一個合約管理平台，通過簡化流程，提高法律團隊的效率，並利用AI自動跟踪合約關鍵條款。
ContractHero
contracthero.com
ContractHero 是最簡單、最直覺的基於雲端的軟體，可有效管理您的合約。我們的安全軟體託管在歐盟的ISO27001 和ISO9001 認證伺服器上，受到數百名客戶的信賴，提供自動化、集中的合約管理，將遺忘的文檔轉化為潛在的文檔，使您能夠快速適應並釋放公司資源。從我們自己的人工智慧支援的合約分析、各個欄位和合格的電子簽名到多客戶端功能和獲獎的客戶支持，ContractHero 是您公司每個部門的強大軟體。欲了解更多信息，包括計劃和更多功能，請訪問我們的網站 www.contracthero.com
Ontra
ontra.ai
Ontra是一款法律技術平台，專注於自動化合同管理、義務跟踪和實體管理，幫助私人資產管理公司提升法律工作效率。
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft 是一款由人工智慧驅動的合約管理和自動化解決方案，專為快速發展的公司而設計。它為法律、銷售、行銷、人力資源、業務營運和採購團隊提供端到端合約管理服務。憑藉其一流的平台，SpotDraft 充當法律團隊的副駕駛，透過消除效率低下和減少重複性任務來幫助他們優化合約管理流程。透過直覺的介面、智慧合約儲存庫、可自訂的範本和工作流程等簡化您的合約流程。 SpotDraft 與 Salesforce、HubSpot、Slack 和 Google Drive 等流行的 SaaS 工具集成，為 Airbnb、Notion、STRAVA、Beamery 和 Fidelity International 等全球企業提供無縫體驗。 SpotDraft 由哈佛大學法學院畢業生和兩位卡內基美隆大學電腦工程師於2017 年創立，於2023 年在A 輪融資中籌集了2,600 萬美元，以進一步增強其平台、擴大團隊並加速增長。
Summize
summize.com
Summize 透過將使用者體驗放在首位的 CLM 解決方案開創了真正的數位化合約。它採用了一種故意不同的方法，將工作流程直接嵌入到您（和您的企業）已經了解和日常使用的現有技術中，包括 Teams、Slack 和 Word。這種獨特的方法可以提高用戶採用率、加快合約週期、提高效率並降低風險。現在，內部法律團隊可以透過人工智慧驅動的元資料摘要立即將合約內容變為現實，從而節省數小時的手動審核時間。全面的分析和集中存儲庫提供了做出明智決策的所有洞察力。這就是與眾不同的 CLM。
Inhubber
inhubber.com
具有本機數位簽章的合約管理平台。 INHUBBER 利用區塊鏈和人工智慧，為基於雲端的 CLM 軟體提供前所未有的安全性和數據分析。 INHUBBER 簡化了合同，使其易於理解、互動、易於管理和自動化。它減少了與談判、創建、批准和管理合約相關的時間、成本和風險。 INHUBBER 的人工智慧回答上下文問題，數位簽名可以簽署任何文件格式。
Legistify
legistify.com
Legistify是一個法律管理平台，提供合同、訴訟和知識產權的管理工具，幫助組織優化法律流程和案例跟踪。
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