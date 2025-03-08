合約管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏拉圭

Ontra

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Ontra 是私人資產管理公司合約自動化和智慧領域的全球領導者。 Ontra 平台將人工智慧軟體與訓練有素的律師全球網路結合，實現重複性法律工作流程的現代化。 Ontra 的解決方案改善了合約生命週期的各個方面——從談判和處理常規合約到追蹤複雜協議中的義務。最終，Ontra 減少了與合約管理相關的時間、費用和風險，使客戶能夠專注於其他策略優先事項。合約自動化 Ontra 的合約自動化是一種簡單、快速地協商和管理日常合約的卓越方式。合約自動化將經驗豐富的律師組成的全球網路與我們為私人市場構建的人工智慧軟體 Ontra Synapse 配對。這種人在循環組合可以有效地處理常規合同，並獲得準確、可靠的結果。 Insight Ontra 的 Insight 讓世界領先的基金經理人能夠集中其文件、比較和基準關鍵條款，並遵守合約義務。我們的人工智慧軟體可以轉換文檔，以便合約資料可存取且可操作。加入 600 多家使用 Ontra 解決方案的投資公司，以獲得競爭優勢，並且不會錯過投資者的承諾。 Ontra Atlas Ontra Atlas 是一個集中式實體管理軟體解決方案，用於管理、操作和共享實體資訊、結構圖和相關文件。透過部署 Ontra Atlas，基金經理可以減少與維護實體資訊相關的手動耗時任務，同時集中合規工作、降低成本並改善協作。 Ontra Synapse AI Ontra Synapse 是業界領先的人工智慧解決方案，旨在自動化私人市場中關鍵但常規的法律工作流程。 Ontra Synapse 透過將世界領先的行業特定合約資料儲存庫與專有機器學習模型和人類專業知識的創新結合相結合，克服了與傳統人工智慧相關的挑戰。這種獨特的配對減少了傳統人工智慧技術固有的錯誤，提供了卓越、值得信賴的解決方案。透過採用 Ontra Synapse，基金經理人可以消除過時的手動法律流程，從而降低風險、降低成本並提高法律團隊的生產力。