合約管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬拉威

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合約管理軟體簡化並自動化了整個合約生命週期，包括創建、追蹤和監控。這對於參與合約談判的專業人士（例如銷售人員或客戶代表）特別有利。這些人負責定義合約條款、服務等級協議、進行修改和執行合約。 除了談判方面外，雙方法律部門在簽約過程中也扮演著至關重要的角色。他們確保合約符合相關法律、法規和公司內部政策。 透過利用合約管理軟體，組織可以簡化和加快合約管理流程。它消除了手動任務，減少了錯誤，並提高了整體效率。該軟體可實現不同利害關係人之間的無縫協作，簡化合約工作流程，並確保整個合約生命週期的合規性。
提議新的應用程式
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts 是一個功能豐富的 CLM 平台，可讓您簡化合約流程並以降低的成本實現大規模合規性。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款線上提案軟體，可讓您控制和了解銷售流程中最重要的階段。關閉。從交易設計到簽署，獲得主導交易的信心和彈性。建立令人印象深刻的銷售文檔，保持一致且無錯誤。獲得有關擴展流程、及時參與和準確預測的見解。為您的客戶和潛在客戶提供無縫簽核體驗。功能包括靈活且用戶友好的設計編輯器、電子簽名、CRM 整合、數據驅動的見解、互動式定價、內容管理、批准等等。如果您準備好為您的銷售團隊提供競爭優勢，請造訪我們的網站或透過 https://www.proposify.com 預訂簡報。
Concord
concordnow.com
Concord 是您所有合約所需的唯一工具。減少在應用程式、編輯器和電子簽名工具之間切換的時間，並節省金錢。超過 50 萬家公司信任 Concord 來履行其合約。 透過康科德，您可以： * 起草、談判、簽署和管理整個組織的每份合約 - 全部在一個地方完成 * 按照您想要的方式工作 - 在 Concord、Word 或 Google Docs 上 - 與每個人合作 - 您的團隊、客戶和供應商 * 只需幾分鐘即可開始，而不是幾個月 Concord 提供的主要功能： * 有條件批准工作流程，以便每份合約都由合適的人（並且只有該人）審核 * 私人評論和版本控制，以實現更有效的合約談判 * 所有預...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper 是領先的供應商和合約生命週期管理平台 (VCLM)，適用於各種規模的公司。在單一解決方案中恢復可見度、控制、保障合規性並管理第三方風險。
Papernest
papernest.com
您的所有合約和訂閱。只需點擊幾下，非常簡單。 電、瓦斯、網路盒、行動套餐、家庭保險、書面報紙等。 👉 100%免費！只需點擊幾下，即可在一個空間集中、訂閱、切換和自由終止所有合約和訂閱。
Linksquares
linksquares.com
法律團隊依靠 LinkSquares 透過人工智慧驅動的合約管理軟體輕鬆起草、審查和執行協議。
Ironclad
ironcladapp.com
合約是陷入行政任務中的商業決策。 Ironclad 是一款可以更好地由機器人完成所有行政工作的軟體，使法律團隊能夠騰出時間來做更多實質工作並推動業務策略。透過自動化簽約流程並從合約中提取情報，Ironclad 讓法律團隊專注於法律工作，而不是文書工作。 Gusto、HotelTonight、GoFundMe、Glassdoor、Procore 等公司的法律團隊使用 Ironclad 更有效率、更準確地完成合同，並維護有關其內容的單一事實來源。 Ironclad 總部位於舊金山，得到 Accel、Greylock、SV Angel、Formation 8 的支持，並在 Y Combinator...
Practice Ignition
practiceignition.com
將提案、合約和付款全部發送到一個文件中 — 這是一種更快、更有效的管理客戶互動的方式。練習點火使其超級e
provakil
provakil.com
我們使企業能夠更好地了解其合法運營，並為他們提供決策和執行所需的關鍵資訊。公司使用 Provakil 來管理爭議解決、爭議解決前後、合約管理、信用追收和催收 - 法律以及智慧財產權保護和執行等流程。在這些產品套件中，我們的使用者發現了自動化關鍵流程的價值，這些流程包括收集和儲存資訊、產生文件、組合來自不同外部和內部資料來源的資訊、透過工作流程分配任務、尋找最需要解決的問題以及提取關鍵業務透過廣泛的報告獲得見解。 Provakil 受到 200 多家企業和律師事務所的信賴，徹底改變了法律專業人士的運作方式，使他們能夠實現前所未有的成長並簡化營運效率。
Juro
juro.com
支援人工智慧的合約自動化平台使法律和業務團隊能夠比以往更快地創建、執行和管理合約。端到端平台為從啟動到續約的整個合約生命週期提供支持，所有這些都在安全的瀏覽器本機環境中進行。 Juro 與 Trustpilot、Soundcloud 和 WeWork 等快速擴張的企業合作，簡化合約工作流程並更好地洞察合約數據。 Juro 得到了 8 Roads、Union Square Ventures、Point Nine Capital、Seedcamp 以及 Wise、Gumtree 和 Indeed 創辦人的支持。
Legislate
legislate.ai
Legislate 是一家成立於牛津的法律科技公司，讓非律師無需法律預算即可輕鬆安全地建立、管理和搜尋律師批准的合約。 Legislate 的合約管理軟體建立在專利知識圖譜技術的基礎上，使合約資料可大規模使用和搜尋。
DocuX
docux.ai
讓您的文件和合約處於自動駕駛狀態。 DocuX 是唯一一個由人工智慧驅動的平台，可讓您管理文件和合約的整個生命週期——從創建和協作到電子簽名和長期存檔。使用我們的智慧工作區，在幾分鐘而不是幾小時內完成工作，該工作區會自動確定您的文件優先級並為您收集所需的批准和電子簽名。從 500 多個內建的、經過法律審查的協議、表格、合約、政策等範本中進行選擇。 （價值超過 5 萬美元，適用於所有付費計劃，無需額外費用。）DocuX 預設為所有用戶提供銀行級安全性。只需點擊幾下，您就可以將目前的工具和平台與 DocuX 整合。使用DocuX 的團隊報告說，生產力提高了80%，成本降低了70%，交易完成速度提高...
Contractzy
contractzy.io
Contractzy（原The Legal Capsule）是一個企業法律合約生命週期管理平台。平台提供合約範本、起草、談判、儲存簽署、法律合約等功能，幫助企業更有效率、更快速地達成交易。
Pocketlaw
pocketlaw.com
各種規模的團隊都可以使用 Pocketlaw 以自動化、可擴展且使用者友好的方式輕鬆地與合法的跨組織合作。我們直覺的一體化法律平台可協助法律和非法律團隊管理組織的日常法律需求，以釋放商機。在該平台中，您可以透過合約自動化（+400個最新的司法管轄區特定範本）、整合電子簽名和巧妙的合約管理功能輕鬆管理您的法律工作。輕鬆協作和談判，並將所有法律文件安全地儲存在一個地方。原生人工智慧功能將賦予並幫助法律和非法律團隊比以往更快地做出明智的決策。探索法律的未來。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易於使用且安全的治理軟體，其定價適合任何組織，包括先進的合約管理、100% 無紙化董事會會議管理、輕鬆的實體管理、無縫整合的電子簽名提供商和內建虛擬數據室(VDR) - 合而為一。 ContractZen 的使命是幫助組織每天為盡職調查做好準備，為全球數百萬中小型企業和非營利組織帶來現代治理。我們讓高階主管、投資者和董事會安心無憂。這就是為什麼我們的名字是 ContractZen。
Legistify
legistify.com
Legistify 是全球領先且快速發展的法律科技公司之一，為企業客戶提供 LegisTrak 單一整合的端到端法律管理套件。該平台涵蓋各種用例，包括合約、訴訟、法律聲明、智慧財產權以及透過我們內建的、完全可自訂的自動化模組實現的合規性。被多個國家300多家大型企業使用。 Legistify 也利用機器學習，利用印度各地的歷史案例資料來提供情報和見解。我們的一些支持者包括 Y Combinator、Cathexis Ventures、Indiamart、GSF、Java Capital 和 Titan VC。欲了解更多信息，請訪問 - www.legistify.com
Contractify
contractify.io
Contractify 是一款合約管理軟體，可簡化線上電子簽署、管理和自動化合約的流程。它使團隊能夠有效協作，並提供為法律團隊、財務團隊和業務領導者量身定制的各種功能。 該軟體有助於合約創建、談判和數位化，以及審批工作流程和電子簽名，支援三種類型的電子簽名。 它還提供簽署後管理功能，包括透過人工智慧技術從合約PDF中提取關鍵數據以及生成合約時間表。 Contractify 提供用戶友好的起草助手，將人工智慧技術與用戶的專業知識相結合，輕鬆創建合同，並透過可自訂的劇本自動化法律起草。 它允許與來自各個部門的同事進行協作，並提供廣泛的標準業務合約範本庫。該軟體透過與 DocuSign 和 ...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept 是一款數位銷售室軟體，使收入團隊能夠簡化文件工作流程、更快地完成交易並推動卓越的客戶體驗（從機會到簽署交易）。我們的數位銷售室是一個集中中心，賣家和買家在整個銷售過程中會面、協作和談判。它有兩個強大的部分：交易室（從第一次會議到提案）和合約室（從提案到簽署交易）。交易室：透過在一個共享空間中簡化買家和賣家之間的協作來提高您的獲勝率。上傳銷售資料、建立共同行動計畫並與買家即時聊天。 Contract Room：讓銷售代表成為頂尖人才，並在幾分鐘內提出令人驚嘆的提案。使用我們的應用程式內編輯器從頭開始，或使用智慧模板來建立互動式品牌合約。憑藉旨在提高獲勝率的一整套功能，GetA...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
使用市場上最簡單、最實惠的合約管理軟體，節省時間、金錢和精力。
Ontra
ontra.ai
Ontra 是私人資產管理公司合約自動化和智慧領域的全球領導者。 Ontra 平台將人工智慧軟體與訓練有素的律師全球網路結合，實現重複性法律工作流程的現代化。 Ontra 的解決方案改善了合約生命週期的各個方面——從談判和處理常規合約到追蹤複雜協議中的義務。最終，Ontra 減少了與合約管理相關的時間、費用和風險，使客戶能夠專注於其他策略優先事項。合約自動化 Ontra 的合約自動化是一種簡單、快速地協商和管理日常合約的卓越方式。合約自動化將經驗豐富的律師組成的全球網路與我們為私人市場構建的人工智慧軟體 Ontra Synapse 配對。這種人在循環組合可以有效地處理常規合同，並獲得準確、可靠...
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Legalesign
legalesign.com
Legalesign 是一款總部位於英國的電子簽名軟體，用於線上發送、簽署和管理合約。公司使用Legalesign 來獲得顯著的生產力和財務收益，透過消除對印表機的需求並使客戶能夠從任何地方進行簽名來提高客戶的滿意度，最後但並非最不重要的一點是，減輕各地長期受苦的員工的繁瑣文書工作的負擔。 Legalesign 的客戶包括律師事務所、保險公司、房地產公司、招聘人員、會計師等。 Legalesign 是從頭開始建造的，旨在為我們的客戶提供最大價值。商業軟體的關稅價格往往遠遠超過其使用成本——採用成本、培訓成本、日常使用時間和變更成本。 Legalesign 的設計始終致力於最大限度地降低這些成本...
WhitePipe
whitepipe.io
最好的簡化合約管理和自動化！透過自動化和範本為所有中小型企業簡化合約管理和應收帳款，節省時間並同時實現數位化。
ContractWorks
contractworks.com
恢復確定性 — 獲得一個簡單且可擴展的合約管理軟體，只需幾分鐘即可完成設定。 端到端地完全控制您的合約生命週期，起草完美的協議，提高合約可見性，並且不錯過另一個續約日期。
Leeway
getleeway.com
Leeway 為 Qonto、Luko、Alma 或 Voodoo 等數百家現代且快速發展的公司提供合約支持，幫助他們減少在合約管理上花費的時間，並使他們能夠控制和了解法律和財務風險。
Juridoc
juridoc.com.br
Juridoc 是一款一體化 PaaS 解決方案，可提供更智慧的法律文件。為了輕鬆建立、談判、簽署和管理合同，我們獨特的平台可讓您完全控制法律文件工作流程。 Juridoc 將產生無錯誤法律文件的時間縮短 80%，幫助您提高合規性和效率。人們每年會損失多少時間、多少金錢，一次又一次地執行相同的任務，向收件者發送帶有錯誤訊息的錯誤文件？問題的嚴重性：- - 大公司每年談判合約的成本超過 1,3B$ - 31% 的情況下談判成本超過合約價值* 需求： - 確保合約的利潤和盈利能力 - 優化驗證程序並減少簽名時間-更快地完成交易- 對合同中的關鍵截止日期提供個性化警報- 訪問合同資產的數字化版本- ...
Contract Hound
contracthound.com
Contract Hound 是一款簡單且安全的合約管理軟體，具有合約儲存庫、警報和批准工作流程。
Ignition
ignitionapp.com
Ignition 是一個提供專業服務的一體化平台，使企業能夠更快地獲得付款並更聰明地運作。 Ignition 可以自動化並優化提案、客戶協議、計費和收款，從而杜絕逾期付款、未計費工作和平凡的重複管理。 Ignition 還與 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等領先應用程式集成，以實現工作流程自動化並節省寶貴時間。全球超過 7,000 家專業服務企業依靠 Ignition 更快地獲得所有工作的報酬、更有效率地運作並獲得更多利潤。
Summize
summize.com
Summize 透過將使用者體驗放在首位的 CLM 解決方案開創了真正的數位化合約。它採用了一種故意不同的方法，將工作流程直接嵌入到您（和您的企業）已經了解和日常使用的現有技術中，包括 Teams、Slack 和 Word。這種獨特的方法可以提高用戶採用率、加快合約週期、提高效率並降低風險。現在，內部法律團隊可以透過人工智慧驅動的元資料摘要立即將合約內容變為現實，從而節省數小時的手動審核時間。全面的分析和集中存儲庫提供了做出明智決策的所有洞察力。這就是與眾不同的 CLM。
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft 是一款由人工智慧驅動的合約管理和自動化解決方案，專為快速發展的公司而設計。它為法律、銷售、行銷、人力資源、業務營運和採購團隊提供端到端合約管理服務。憑藉其一流的平台，SpotDraft 充當法律團隊的副駕駛，透過消除效率低下和減少重複性任務來幫助他們優化合約管理流程。透過直覺的介面、智慧合約儲存庫、可自訂的範本和工作流程等簡化您的合約流程。 SpotDraft 與 Salesforce、HubSpot、Slack 和 Google Drive 等流行的 SaaS 工具集成，為 Airbnb、Notion、STRAVA、Beamery 和 Fidelity Internati...
Lexion
lexion.ai
Lexion 是一個功能強大、簡單的合約管理平台，透過在按照您的方式工作的系統中簡化和集中合約流程，幫助每個團隊更快地開展更多業務。從一個集中式儀表板管理所有端到端交易操作，任何團隊都可以立即使用簡單的電子郵件驅動的接收和工作流程，直觀的無代碼自動化來簡化流程和工作流程，以及行業領先的實用人工智能，可以讀取合約自動追蹤關鍵條款、產生報告等。我們在微軟聯合創始人 Paul Allen 的人工智慧研究所 (AI2) 建立了 Lexion。憑藉來自微軟、Facebook、谷歌和亞馬遜的頂尖且經驗豐富的團隊，我們建立了一家公司，CB Insights 連續兩年將其評為全球最有前途的人工智慧法律科技新創...
Tradogram
tradogram.com
探索商業支出管理的未來。 Tradogram 提供可自訂的工具來簡化：請購單、採購訂單、RFQ/RFP、合約、收貨和發票匹配。此外，還可以透過以下方式管理流程：使用者權限、位置、預算、專案目錄、供應商管理、專案等等。具有最高安全性和性能標準的最新技術，價格簡單。立即取得您的免費帳戶，看看它是多麼容易使用。
SYDLE ONE
sydle.com
SYDLE ONE 是一款一體化企業數位平台，可在一個位置提供多種解決方案，讓您能夠跟上數位轉型的步伐。 該平台為您提供本機無縫整合的解決方案、連接其他企業系統和應用程式的靈活架構，以及許多額外的資源來豐富您的使用者體驗。 看看不同方案中提供的一些 SYDLE ONE 解決方案： * BPM：業務流程自動化與工作流程。 * ECM：集中資料和完整的內容和文件管理。 * 分析：即時業務指標。 * CRM：360度客戶關係管理。 * 服務台：全面管理您的門票和客戶服務。 * 服務入口網站：下一級自助服務和關係入口網站。 * SYBOX：共享服務解決方案，例如人力資源、採購、財務等。 * 電...
DeepStream
deep.stream
借助 DeepStream，您最終可以避免採購團隊浪費時間使用手動工具運行原始程式碼到合約流程，並讓他們重新投入到能夠增加業務價值的策略工作中。作為同類最佳的電子採購平台，我們準備好協助團隊從業務需求轉向授予供應商和管理合約 - 規劃您的 RFx 流程，並在我們基於雲端的平台上邀請、評估和與供應商進行談判。採購流程所需的一切：資格預審 建立客製化的供應商入職問卷，並每次都自信地與合適的供應商合作。 RFx 標準化您的要求，將您的溝通集中在一處並輕鬆評估您的供應商。電子拍賣透過邀請供應商即時線上競爭，節省數小時的談判時間，並顯著減少您的支出。合約管理 根據您授予的 RFx 建立合同，並體驗高效且...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore 是一種基於雲端的解決方案，可讓使用者輕鬆、安全地收集、管理和報告文件事務中的資料。 透過 Docsmore，您可以透過以下方式更充分地利用文件： * FORM.FILL.SIGN - 使用 Docsmore，可以簡化設定表單並傳送給使用者完成或簽署的過程。使用我們的平台輕鬆上傳文件、指定表單欄位/標牌，然後傳送給使用者完成。以最自然的方式向使用者呈現表單 - 實際文件本身。 * 協作 - 與多個使用者即時分享和協作。將每個欄位指定給唯一的用戶，以獲得強大的協作體驗。 * 追蹤文件 - 不再打電話給您的客戶詢問他們是否已下載並閱讀表單。使用 Docsmore，您可以在...
Zefort
zefort.com
Zefort 是一款合約管理軟體，提供了一種簡化且輕鬆的合約管理方式。借助 Zefort，用戶可以輕鬆建立、簽署、儲存合約並與團隊共享合約。 該軟體提供提醒和強大的搜尋功能等功能，讓您可以輕鬆保持條理並在需要時找到特定合約。銷售團隊和公司行政管理。 該軟體允許用戶將所有合約儲存在安全的儲存庫中，從而消除了遺失重要文件或錯過重要日期的風險。 Zefort 還提供了其他功能，例如 Zefort Forms，使用戶能夠創建易於簽署的線上文件用於各種目的，以及Zefort Sign，它提供了一個用戶友好的平台，用於獲取具有法律約束力和安全的電子簽名。 該軟體支援與領先的電子簽名服務集成，並可與現...
Bounsel
bounsel.com
Bounsel Flow 是一種透過互動式表單在幾秒鐘內建立文件的解決方案，就像對話一樣。使用這款由人工智慧支援的軟體來改善您的合約管理，該軟體可讓您產生自動摘要、建立提醒、請求批准和簽名（生物識別或數位憑證）並從一個位置控製文件的狀態。您還可以透過 API 將其與您喜愛的工作流程和工具集成，並存取與 Zapier 的 5,000 多個集成。
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 可協助企業科技公司快速輕鬆地建立專業服務報價。我們非常適合銷售複雜服務但難以滿足準確性和及時性的團隊。 WorkRails Services CPQ 平台標準化了服務的銷售方式，從而實現可重複性、規模化和收入加速。 WorkRails 打破了銷售、專業服務及其客戶之間的孤島，連接到其他記錄系統，消除了重複輸入和錯誤，並使銷售變得容易。 WorkRails 與您現有的技術堆疊集成，包括與 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的開箱即用集成。 WorkRails 的服務 CPQ 已配置超過 40,00...
Contractbook
contractbook.com
Contractbook 將靜態合約轉變為整個組織的資料庫，釋放資料的全部價值，確保工具之間的透明度和無縫資料流。輕鬆創建和簽署，與您的團隊協作，在一個地方追蹤您的所有義務，並自動化整個流程以提高效率。 Contractbook 於 2017 年在哥本哈根成立，由 Tiger Global、Bessemer Venture Partners 和 Gradient Ventures 等投資者資助，為超過 85 個國家的超過 25 萬用戶提供服務。步入新時代，在 Contractbook.com 掌控您的合約。
Zuva
zuva.ai
合約人工智慧使用起來非常簡單。 輕鬆將合約智慧添加到您的工作流程和應用程式中。
Oneflow
oneflow.com
Oneflow 是一個平台，可以在一個地方自動執行從開始到結束的整個合約流程。將笨重的靜態合約變成有用的、真正的數字合約，感覺就像魔法一樣。流程更快、決策更好、交易更快。對於各種類型和規模的團隊來說，這是一種更簡單、更順暢、更聰明的方式來處理合約。在 oneflow.com 免費試用 Oneflow
Evisort
evisort.com
Evisort 的智慧合約管理平台可協助您集中管理合約、取得即時合約分析並自動化合約生命週期。
SpringCM
springcm.com
SpringCM 是一個安全的雲端平台，可跨桌面、行動和 Salesforce 等合作夥伴應用程式管理銷售合約和所有類型的文件。 SpringCM 透過先進的工作流程管理整個合約生命週期，自動執行手動任務和複雜流程。 SpringCM 建立在自己的雲端基礎設施平台之上，是一個注重效能、可用性和安全性的內容交付網路。 2016 年，SpringCM 在舊金山和倫敦開設了兩個新辦事處，並於 2018 年在布加勒斯特開設了辦事處。它在合約管理領域獲得了所有 Salesforce AppExchange 合作夥伴中最多 5 顆星的評價。 2018 年 9 月 4 日，DocuSign 收購了 Spri...
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely 是一款合約生命週期管理軟體，可協助法律部門專注於真正重要的工作。透過自動化合約起草、審批工作流程、電子簽名、智慧歸檔和監控，Precisely 使法律能夠為其組織帶來結構和真正的商業價值。我們以企業為中心的功能包括複雜的合約自動化和生成，讓您可以設定複雜的審批工作流程、發送合約以供審核和電子簽名，並將所有合約存檔在一處。恰恰成為您唯一的事實來源。我們的解決方案受到法律界的信賴，並受到 Red Bull、Orange、Adverity、Engel & Völkers AG、Mærsk Mc-Kinney Møller 零碳航運中心等業務團隊的喜愛。
fynk
fynk.com
fynk 是一款支援人工智慧的合約管理軟體，旨在大幅簡化合約的創建、編輯、談判和簽署。其主要功能包括起草和創建、動態內容、協作編輯、批准工作流程和電子簽名。 fynk 利用人工智慧提供進階合約分析，以深入了解合約中的數據。可以建立重複文件類型的模板，確保合約和提案之間的一致性和品牌一致性。 憑藉其動態內容功能，用戶可以透過填寫表格來填寫合同，或者外部用戶可以透過問卷做出貢獻。它還維護智慧塊和條件，以便於合約輸入和可選部分。 它追蹤何時需要續約合約、設定提醒並維護風險價值的概覽。該軟體允許團隊協作，內部和外部用戶可以即時協同工作。 它與多個系統集成，確保與現有工作流程的兼容性，並將符合 ...
Docue
docue.com
Docue Technologies 是一家成立於 2015 年的法律科技公司，在倫敦、赫爾辛基和斯德哥爾摩設有辦事處。 Docue 使公司能夠以快速、經濟的方式創建、電子簽署、管理和儲存具有法律約束力的律師級合約。 Docue 擁有律師撰寫和律師維護的範本庫，只需點擊幾下即可實現自動化，是法律文件和合約管理領域的類別定義解決方案。已有超過 10 萬名客戶在使用 Docue。 Docue 在技術上投入巨資，發展迅速，年增長率超過 70%。
Pergamin
pergam.in
Pergamin 是一款線上工具，可讓您建立、編輯、簽署、儲存和存檔合約等法律文件。感謝 Pergamin，您的公司節省了時間和紙張。 Pergamin 將合約處理的整個流程整合到一個直覺的線上平台上。您可以在文件管理的不同階段之間無縫切換。我們的模板建立器可讓您建立一個法律框架。使用 Pergamin，您可以將整個策略放入邏輯結構中。因此，您和您的人力資源、銷售、法律和管理團隊可以專注於對您公司重要的事情。
DocTract
doctract.com
DocTract 徹底改變了組織透過具有高級協作功能的專用雲端解決方案利用關鍵文件的方式。策略管理、程序管理和合約管理轉變為真正的增值流程，直接使組織能夠協作、部署和保護關鍵文件。 DocTract 了解處理政策、程序、SOP 和合約所需的特殊要求。內建功能可在從協作修訂到核准等級和電子簽名的整個過程中提供協助。
AXDRAFT
axdraft.com
AXDRAFT 協助企業起草文件的速度提高 70%，核准時間縮短 4-7 天。實施時間：1-3週。我們是一個文件自動化和合約管理系統，具有以下主要優勢： 1. 入門：我們為您自動化您的範本（無需 DIY），並在 1-3 週內啟動有效的自動化流程。 2. 靈活性：根據需要購買 AXDRAFT 的各項功能，以補充您現有的流程或在每個部門推出 AXDRAFT。我們滿足您的需求。 3. AXDRAFT 可自動處理任何語言的文檔，非常適合跨國公司在全球使用。 4. 易於使用：AXDRAFT 是一個簡單且可擴展的端到端 CLM 系統，適合任何法律預算，並滿足尋求快速獲勝的成長型團隊和成熟組織的需求。
top.legal
top.legal
top.legal 是一個徹底改變合約談判流程的 SaaS 平台。懷著消除合約談判麻煩和優化結果的明確願景，我們提供了一種將基於軟體的分析、談判和自動化整合到合約流程中的解決方案。我們的使命是為合約談判和成果改善的價值鋪平道路。透過我們的平台，我們使客戶能夠利用其現有合約並更有效和高效地進行談判。 top.legal 的關鍵價值主張是讓客戶更快達成更好的交易。我們的平台確保合規合約具有卓越的成果，最終導致更成功、更快速的談判。與 Top.Legal 一起體驗當今合約談判的未來。
Advocat
advocat.ai
Advocat AI 是合約生成、談判、電子簽名和合約儲存庫。使用 Advocat AI 更快地轉移合同，同時降低風險。
Acquirell
acquirell.com
Acquirell 是一款專為中小型市場企業量身定制的採購技術套件解決方案，可透過一個系統內的採購流程自動化來增加實際價值。本產品解決了中小企業在採購方面面臨的以下問題： *無法使用Excel、紙張等傳統工具來管理採購流程。 *由於審批流程複雜，無法管理公司的採購需求。 *由於手動執行所有採購流程（包括採購活動），導致大量時間浪費。 *由於各種溝通管道不方便使用，導致公司內部以及與供應商之間的溝通不良。 Acquirell 擁有以下模組可以解決上述問題： 需求規劃 收集和管理來自所有部門和員工的採購申請，以擺脫複雜的需求審批演算法和購買多餘的物品。電子採購 透過完全整合的採購系統，控制人員自動...
Pactly
pactly.com
Pactly 是一個合約管理平台，旨在簡化從起草到簽署的合約生命週期。使各種規模的法律團隊能夠自動執行任務、與業務團隊高效協作並即時了解合約。憑藉可自訂的範本、人工智慧輔助的劇本審查以及先進的工作流程和分析，Pactly 可以節省時間、降低風險並改善流程。加入許多小型和大型團隊，使用 Pactly 徹底改變合約管理。
Inhubber
inhubber.com
具有本機數位簽章的合約管理平台。 INHUBBER 利用區塊鏈和人工智慧，為基於雲端的 CLM 軟體提供前所未有的安全性和數據分析。 INHUBBER 簡化了合同，使其易於理解、互動、易於管理和自動化。它減少了與談判、創建、批准和管理合約相關的時間、成本和風險。 INHUBBER 的人工智慧回答上下文問題，數位簽名可以簽署任何文件格式。