合約管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 茅利塔尼亞

AXDRAFT

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AXDRAFT 協助企業起草文件的速度提高 70%，核准時間縮短 4-7 天。實施時間：1-3週。我們是一個文件自動化和合約管理系統，具有以下主要優勢： 1. 入門：我們為您自動化您的範本（無需 DIY），並在 1-3 週內啟動有效的自動化流程。 2. 靈活性：根據需要購買 AXDRAFT 的各項功能，以補充您現有的流程或在每個部門推出 AXDRAFT。我們滿足您的需求。 3. AXDRAFT 可自動處理任何語言的文檔，非常適合跨國公司在全球使用。 4. 易於使用：AXDRAFT 是一個簡單且可擴展的端到端 CLM 系統，適合任何法律預算，並滿足尋求快速獲勝的成長型團隊和成熟組織的需求。