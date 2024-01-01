合約分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 古巴

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合約分析軟體利用人工智慧 (AI) 和自然語言理解（機器學習 (ML) 的子集）從合約資料中提取有價值的見解。其主要目標是確保所有協議中合約條款的一致性。傳統上，審查和識別合約中的風險是一項費力且耗時的任務，容易出現人為錯誤。然而，在合約分析軟體的幫助下，這個過程變得更有效率。 透過分析合約數據，該軟體可以快速識別潛在風險和不一致之處，從而減少合約審查和最終確定期間出現錯誤的可能性。它使公司能夠捕獲重要的合約訊息，例如到期、終止和延期，確保這些條款得到準確記錄並易於存取。 合約分析軟體在降低風險和改善合約管理實務方面發揮著至關重要的作用。它使公司能夠保持合約條款的一致性，簡化審查流程，並最大限度地減少出現代價高昂的錯誤的可能性。透過使用該軟體，組織可以提高合約管理效率，並根據從合約數據中獲得的見解做出明智的決策。
提議新的應用程式
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper 是領先的供應商和合約生命週期管理平台 (VCLM)，適用於各種規模的公司。在單一解決方案中恢復可見度、控制、保障合規性並管理第三方風險。
Linksquares
linksquares.com
法律團隊依靠 LinkSquares 透過人工智慧驅動的合約管理軟體輕鬆起草、審查和執行協議。
Legaliser
legaliser.com
Legaliser 以其先進的人工智慧技術顛覆了合約分析領域。該工具同時滿足企業和個人專業人士的需求，簡化了合約審查，以無與倫比的精確度提供對優勢和劣勢的深入洞察。從識別潛在漏洞到提供可行的建議，Legaliser 可確保您的合約遵守最高的清晰度和合規性標準。除了單純的分析之外，Legaliser 還具有創新功能，例如根據文字提示產生合約和不斷擴展的合約範本庫。作為法律科技領域中經濟實惠的解決方案，它脫穎而出，將用戶友善性與先進功能結合起來。透過 Legaliser 體驗現代、高效且技術先進的法律合約評估方法。
Catylex
catylex.com
Catylex® 是一款革命性的合約分析解決方案，適用於任何需要提取和優化合約資料的企業。我們一流的合約人工智慧可以自動識別數以千計的開箱即用的法律和商業概念，使其易於上手并快速證明價值。
Kira Systems
kirasystems.com
獲得合約儲存庫的可見性，加速並提高合約審查的準確性，降低錯誤風險，贏得新業務，並提高為客戶提供的價值。
Lexion
lexion.ai
Lexion 是一個功能強大、簡單的合約管理平台，透過在按照您的方式工作的系統中簡化和集中合約流程，幫助每個團隊更快地開展更多業務。從一個集中式儀表板管理所有端到端交易操作，任何團隊都可以立即使用簡單的電子郵件驅動的接收和工作流程，直觀的無代碼自動化來簡化流程和工作流程，以及行業領先的實用人工智能，可以讀取合約自動追蹤關鍵條款、產生報告等。我們在微軟聯合創始人 Paul Allen 的人工智慧研究所 (AI2) 建立了 Lexion。憑藉來自微軟、Facebook、谷歌和亞馬遜的頂尖且經驗豐富的團隊，我們建立了一家公司，CB Insights 連續兩年將其評為全球最有前途的人工智慧法律科技新創...
Avvoka
avvoka.com
Avvoka 是一種文件自動化、談判和分析工具，旨在幫助律師事務所、內部法律團隊和企業（各種規模）起草文件、進行談判，並利用該流程中的數據洞察來起草更好的文件，並獲得“是的”更快。與傳統工具不同，借助 Avvoka，您可以使用我們直覺的自動化建構器快速建立最複雜文件的自動化版本。這意味著 Word 文件中不再需要棘手的編碼。我們的客戶透過 Avvoka 線上平台與同事即時協作處理文件並與交易對手進行談判，從而快速達成協議。 Avvoka 擁有一系列複雜的報告工具，使企業能夠監控對其標準合約條款的抵制、追蹤關鍵商業條款並比較個人談判者的表現。您的文件和問卷可以使用任何語言。該平臺...
TermScout
termscout.com
探索世界排名第一的人工智慧合約審查軟體，並透過由市場數據支援的人工智慧驅動的合約審查獲得即時洞察。使用 Certify 更快完成交易。受到頂級組織的信賴。立即上傳您的合約。
Superlegal
superlegal.ai
Superlegal 是一種人工智慧驅動的合約談判解決方案，可協助您加快簽訂合約的速度。透過 Superlegal，您可以在 24 小時內收回合同，從而獲得更高的成交率和更短的交易週期。 Superlegal 是您的法律合作夥伴，費用僅為律師的 10%。讓我們將您的合約從您的辦公桌上拿走，以便您可以重新開始發展您的業務。合法的？我們為您提供保障。更簡單、更快、更好。充滿信心地簽署合約。
LexCheck
lexcheck.com
LexCheck 是一個合約加速和智慧平台，可在幾分鐘內審查合同，幫助更快地完成交易。
ContractHero
contracthero.com
ContractHero 是最簡單、最直覺的基於雲端的軟體，可有效管理您的合約。我們的安全軟體託管在歐盟的ISO27001 和ISO9001 認證伺服器上，受到數百名客戶的信賴，提供自動化、集中的合約管理，將遺忘的文檔轉化為潛在的文檔，使您能夠快速適應並釋放公司資源。從我們自己的人工智慧支援的合約分析、各個欄位和合格的電子簽名到多客戶端功能和獲獎的客戶支持，ContractHero 是您公司每個部門的強大軟體。欲了解更多信息，包括計劃和更多功能，請訪問我們的網站 www.contracthero.com
Evisort
evisort.com
Evisort 的智慧合約管理平台可協助您集中管理合約、取得即時合約分析並自動化合約生命週期。