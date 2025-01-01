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「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
提議新的應用程式
Patreon
patreon.com
Patreon是一個會員平台，幫助創作者通過訂閱模式獲得收入，並與支持者保持互動。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一個綜合平台，幫助創作者和企業家建立和管理在線業務，如課程、社區和會員訂閱。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Bitly
bitly.com
Bitly是一個網址縮短服務和鏈接管理平台，幫助用戶簡化鏈接共享並提供分析功能以優化營銷策略。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs是一款全方位的SEO工具，提供競爭對手研究、關鍵字分析、網站審核、內容研究等功能，幫助用戶提升網站可見性。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex是一款AI驅動的內容生成工具，幫助用戶創建和改進電子郵件及其他文本內容，提升溝通效率。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一個全面的SEO工具，幫助用戶執行關鍵字研究、網站審核、反向鏈接分析等，以提升搜索引擎排名。
Ubersuggest
neilpatel.com
Ubersuggest是一款簡易工具，能將冷淡潛在客戶轉化為顧客，並自動化轉換漏斗與流程。
Issuu
issuu.com
Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一個 AI 驅動的視頻生成器，用戶可快速創建多語言的 AI 化身視頻，提供超過 300 種模板和翻譯功能。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly是一個鏈接管理平台，幫助用戶創建、縮短和管理自定義品牌鏈接，提供分析工具和多域名支持。
VideoDubber.ai
videodubber.ai
VideoDubber.ai是一個AI驅動的視頻翻譯與配音平台，支持超過150種語言，提供語音克隆和即時音頻翻譯功能。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒體行銷自動化工具，幫助用戶調度和分析社交媒體活動，提升效率和觸及範圍。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款綜合SEO工具，提供網站審核、反向鏈接分析、關鍵字研究和排名追蹤，幫助用戶提升網站排名和可見性。
Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv是一個為創作者和出版商設計的新聞通訊管理平台，提供創建、發佈和收益的工具。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。
Storyly
storyly.io
Storyly是一個用戶參與平台，允許在移動應用和網站中嵌入互動故事，幫助品牌與用戶進行吸引人的互動和交流。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款綜合的社交媒體管理工具，幫助用戶簡化內容創建、策展和發布，並支持團隊協作與性能分析。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆幫助行銷人員在一個地方查看、安排和分享所有的行銷活動，並提供即時的視覺化工具。
Showpad
showpad.com
Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 是一款專為 WordPress/WooCommerce 設計的插件，能自動生成產品文本和元描述，支援單品及批量處理。
WriterX
writerx.co
WriterX是一款AI寫作工具，幫助用戶創建和完善內容，適用於各種寫作任務，提供自動草擬、語法檢查及內容結構控制等功能。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款專為數據驅動的行銷人員設計的 SEO 工具，提供超過 40 種功能以提升網站排名，支援批量數據分析。
IO Technologies
public.iotechnologies.com
IO Technologies應用程式提供即時內容分析，幫助用戶改善內容、增長讀者及收益，具備創新的儀表板以支持快速決策。
BL.INK
bl.ink
BL.INK是一個鏈接縮短與QR碼生成平台，提供數據跟踪和管理功能，協助用戶優化數字營銷效果。
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo是一個社交媒體智能工具，幫助用戶發現、分析及追蹤流行內容，以優化內容策略和與影響者合作。
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI是一款先進的AI寫作和社交媒體內容生成工具，幫助企業創建和優化內容以增強數字存在。
Anyword
anyword.com
Anyword是一個由AI驅動的文案創作平台，幫助營銷人員生成高轉換率的內容，提供預測性能分析及自定義品牌語調功能。
NexMind
nexmind.ai
NexMind是一個由AI驅動的內容生成和SEO自動化平台，可快速生成多語言的優化內容，幫助企業提升網站排名和可見性。
Podia
podia.com
Podia是一個綜合數字平台，幫助用戶銷售在線課程和數字產品，支持電子郵件營銷和社區建設。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
Shakespeare
shakespeare.ai
莎士比亞應用程序是一款AI驅動的營銷工具，幫助企業優化廣告系列，提高營銷效率和轉化率。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一個數字營銷平台，提供23種工具以支援關鍵字研究、排名追蹤、SEO審核及社交媒體管理等功能，適合企業和代理商使用。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat是一個實時分析平台，幫助內容創建者和發佈者監控受眾互動及內容表現，以改善內容策略。
Readable
readable.com
Readable是一款可讀性和寫作工具，幫助提高網站及文檔內容的可讀性，支持多種文檔格式並提供實時反饋。
involve.me
involve.me
involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
Sniply
sniply.io
Sniply是一個鏈接縮短工具，允許用戶在共享的鏈接上添加個性化的行動呼籲，從而提高轉換率和用戶參與度。
MemberSpace
memberspace.com
會員空間是一款幫助用戶在網站上銷售會員資格和數字產品的工具，支持不同平台的整合和靈活的成員管理。
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storychief.io
StoryChief是一個內容營銷解決方案，幫助企業集中管理和分發多渠道內容，提升團隊協作和內容表現。
Blogely
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Blogely是一款內容創建工具，幫助用戶有效管理和優化其部落格的寫作、SEO和內容發布流程。
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StoryScale幫助用戶無需編碼即可創建精美的產品演示，優化多設備演示體驗，並提供自動化的銷售和行銷解決方案。
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KAWO是一個針對中國社交媒體團隊的營銷軟體平台，幫助團隊合作、規劃、管理及分析內容，涵蓋微信、微博、抖音和快手。
Botify
botify.com
Botify 是一個平台，幫助企業網站發現並轉化被忽視的商機，提供有關有機搜索過程的見解，並自動化重要的 SEO 任務。
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AutoWrite是一款由AI驅動的寫作工具，專為創建優化的SEO內容而設計，幫助作家簡化內容創建過程並提升可見度。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
Contentstack
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Contentstack是一個無頭CMS平台，幫助企業管理和交付個性化內容，支持多渠道、全方位的數字體驗。
Akamai
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Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
DCatalog
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DCatalog是一個數字出版平台，幫助用戶輕鬆創建和管理數字目錄，以視覺化方式展示產品，支持HTML5翻頁技術。
Taboola
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Taboola是一個內容發現平台，通過分析用戶偏好提供個性化建議，幫助出版商優化內容和廣告，提高觀眾參與度及收入。
Smint.io
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Smint.io是一個數字平台，整合多種系統以管理和優化媒體資產，幫助企業創建品牌內容和改善數字體驗。
Joomag
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Joomag是一個數字內容創建和分發平台，幫助用戶有效管理和優化數字雜誌及其他出版物。
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EX.CO 是一個全球領先的內容體驗平台，幫助出版商和品牌透過個性化互動提升與觀眾的參與度，無需開發資源即可輕鬆創建網站經驗。
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ScreenSpace 是一個幫助行銷和銷售團隊創建沉浸式產品故事的工具，轉化現有內容以增強買家體驗和參與度。
GetSocial
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GetSocial 是一個內容分析平台，幫助行銷人員衡量、推廣和增強最佳內容，追蹤社交活動、分析互動並提供自動化報告。
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MavSocial是一款社交媒體管理應用，幫助企業管理多個平台的發佈、廣告、互動和報告，並支援地理定位廣告。
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