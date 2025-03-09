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「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
提議新的應用程式
ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide是一個銷售參與平台，幫助管理內容、促進溝通並提供銷售數據分析，提高销售效能與客戶互動。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 是領先的內容營運平台，提供自動化工作流程、即時協作和進階內容管理，以高效簡化內容流程。我們注重使用者體驗，讓平台的使用簡單有效率。針對特定用戶需求進行客製化是有助於提高用戶參與度的主要方面之一。我們提供 SEO 工具，幫助用戶提高其內容在搜尋引擎上的可見度。該平台支援多種內容格式。此外，客戶支援和教育資源的可用性使用戶可以輕鬆解決問題並提高他們的寫作技能。該平台非常適合從事同一專案的團隊，因為它使他們能夠在一個地方管理所有步驟。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一個基於雲端的創意平台，可讓品牌團隊、設計師和本地行銷人員大規模規劃、製作和發布鼓舞人心的高效能內容和創意活動。 Re4m 由經驗豐富的行銷從業人員團隊打造，簡化了從最初想法到發布和推廣內容的脫節且繁瑣的創意製作流程。 Re4m 的核心是一個視覺協作引擎，它使企業、團隊和個人能夠對所有類型的內容（數位視訊、pdf、圖像、即時網站、設計文件等）提供即時互動回饋。一旦內容正確、合規並獲得批准，Re4m 就會提供閉環流程，使內容能夠發佈到第三方解決方案。
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 尋找並整理網路上的內容。它在數千個最佳網站中進行搜索，以提供行業特定的高品質新聞、影片、圖像和報價，從而節省時間和精力。
Vable
vable.com
Vable 是一個資訊管理平台，可讓您聚合、過濾並向您支援的人員提供客製化內容。 借助 Vable，資訊專業人員可以監控無盡的來源，並為您的組織所需的所有新聞和資訊建立自訂資料庫。
FeedOtter
feedotter.com
進食器是一個自動化工具，幫助B2B公司通過整合內容發送提高網站流量，簡化營銷流程。
Quuu
quuu.co
Quuu是一個自動化內容策劃工具，幫助用戶在社交媒體上分享相關內容，簡化管理流程並保持一致的在線形象。
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以輕鬆安排永無止境的內容、提高參與度並傾聽客戶對您和競爭對手的印象。
Walls.io
walls.io
Walls.io是一個社交牆解決方案，幫助用戶從多個社交平台收集和展示內容，並可直接讓觀眾發布內容。
Curatora
curatora.io
Curatora 讓客戶可以立即發現、策劃和分發目標受眾想要閱讀的一流相關內容。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial是一款社交媒體管理應用，幫助企業管理多個平台的發佈、廣告、互動和報告，並支援地理定位廣告。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可吸引受眾、吸引讀者並讓編輯團隊能夠無縫、有效地提供即時即時新聞報導。 Live Center 與其他新聞編輯室技術集成，簡化了工作流程。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 的動態消息可輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。 主要特點： * 完全可自訂的部落格設計 * 社群媒體自動化尋找與發佈內容 * 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素，以提高讀者參與度 * 直接在編輯器中快速建立互動式圖表和圖形 * 直覺的介面，帶有響應式編輯器，可提供帖子的即時預覽 * 與體育數據、市場數據等進行第三方集成 * 根據貼文的內容、優先順序和分類自動對貼文進行暗示性標記 * 自動即時部落格摘要，在儀表板視圖中為讀者提供即時部落格文章中涵蓋最多的主題的儀表板。 * 透過專門管道向數十萬讀者即時發布帖子 * 與現有 CMS 和任何媒體庫或系統集成 * 支持貨幣化策略
Smint.io
smint.io
Smint.io是一個數字平台，整合多種系統以管理和優化媒體資產，幫助企業創建品牌內容和改善數字體驗。
Tagshop
tagshop.ai
TagShop是一個社交商務平台，幫助電商品牌通過標記產品來整合用戶生成內容，增強購物體驗和提高轉換率。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使視覺內容民主化，以獨特的方式結合品牌社群和生成人工智慧的力量。正在申請專利的 VisualGPT 平台允許品牌大規模搜尋、發現、管理、創建、重新生成、分發和協作視覺內容。品牌現在可以在付費廣告、客戶購買體驗、網站參與和社群媒體活動中部署視覺內容，而所需的時間和成本卻很少。
Allego
allego.com
Allego是一個現代銷售增能平台，提供工具以提升銷售團隊的生產力、協作與學習。支援視頻課程及自動化任務。
involve.me
involve.me
involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作區協作功能- AI 圖像、免版稅圖像和圖形- 使用AI 進行批量內容創建（例如批量生成內容描述） 其他功能：指南和品牌資產存儲庫、多語言支持、抄襲和語法檢查、自定義報告、AI 品牌聲音等等。
PathFactory
pathfactory.com
透過 PathFactory 在整個 B2B 買家旅程中提供個人化、引人入勝且注重轉換的體驗，釋放 B2B 收入。增強買家的旅程並開始為買家提供內容智慧。 PathFactory 的 AI 驅動的內容智慧可讓您為個人買家和 ABM 策略的目標帳戶產生個人化內容體驗。根據最近的訪客歷史記錄、行業和趨勢主題推薦下一個最佳的消費資產，從而加快交易速度並擴大您的管道。領先的企業和中型市場 B2B 公司使用 PathFactory 透過提供智慧內容體驗和虛擬活動來消除買家的摩擦，從而加速培育、提高獲勝率並了解內容績效。 PathFactory 最近被德勤評為北美 2020 年高科技高成長 500 強公司之一。
Proof
useproof.com
事實證明，在行銷管道中加入 Proof 可以建立訪客的信任、創造緊迫感，並將每頁轉換率提高 10-15%。
Showpad
showpad.com
Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。
Skyword360
skyword.com
Skyword360是一個內容營銷平台，旨在協助品牌制定和執行一致的內容策略，以提升營銷效果和客戶體驗。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
Visually
visual.ly
Visually 是一個創意市場，它將企業與經過審查的創意專業人士聯繫起來，透過線上協作平台和定義明確、經過驗證的流程來創建引人注目的內容。內容由我們的 1000 多名人才網路成員交付給我們的客戶，這些成員經過人才教育（洛克大學）、我們的身分和聲譽評級演算法的結合審查。我們人才庫的專業知識使我們能夠向中端市場和企業客戶交付複雜的項目，例如 LinkedIn、Salesforce、Citizens Bank、Nike、Ford 和 Oracle。今天，我們的業務涵蓋北美和南美，是唯一一家能夠向英語、西班牙語和葡萄牙語品牌提供內容的公司。我們因在專案中提供可擴展性、靈活性和品質而脫穎而出。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack是一個無頭CMS平台，幫助企業管理和交付個性化內容，支持多渠道、全方位的數字體驗。
Joomag
joomag.com
Joomag是一個數字內容創建和分發平台，幫助用戶有效管理和優化數字雜誌及其他出版物。
Vev
vev.design
Vev 是專為開發人員、設計師和行銷人員打造的新型網頁創建平台。 Vev 將無程式碼和程式碼結合，幫助專業團隊在網路上發布他們最瘋狂的想法，並具有完全的創意和技術自由。 Vev 使領先的組織能夠增強其數位行銷材料並建立互動體驗。
Storylane
storylane.io
Storylane是一個無代碼平台，幫助企業創建和管理互動式產品演示，支持個性化和定制化，適用於銷售和市場營銷團隊。
Tourial
tourial.com
Tourial 使進入市場的團隊能夠創建互動式演示和演示中心，並將其分發到任何地方。演示中心使您能夠比以往更快、更好地教育您的買家——從頻道的最頂端一直向下。這是一個個性化的內容中心，供您的潛在客戶找到他們需要的最重要的信息，與他們的團隊共享，並向您提供有關他們關心的內容的數據。在任何管道嵌入或分享您的互動式演示，更快轉換潛在客戶、影響管道並加快交易週期。
StoryScale
storyscale.com
讓您的行銷和銷售以產品為主導。無需程式碼即可創建像素完美的產品演示。優化您在所有裝置上的演示體驗。 StoryScale 演示具有電影效果，具有動畫轉換和縮放。憑藉一流的頂級行銷網站交付和個人化銷售演示，StoryScale 為現代收入團隊提供了完整的演示自動化解決方案。 • 具有響應式交付和潛在客戶開發功能的網站產品導覽• 具有安全共享和外向交付的個人化銷售演示• 引導式非線性產品導覽路徑• 無需用於屏幕編輯和定制的代碼演示工作室•指南庫和螢幕互動•克隆即時應用程式或使用媒體截圖• Demo-lytics 來追蹤參與度和簡報效能• 影片、電子書、部落格和其他媒體的內容體驗我們相信人們應該獲得更好的數位購買體驗。這是一個簡單的哲學：想怎麼買就怎麼賣。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Mediafly
mediafly.com
Mediafly是一個增強銷售團隊能力的平台，提供創建互動內容的工具，簡化銷售過程以提高客戶參與和轉化率。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Consensus
goconsensus.com
共識帶領世界進入了演示自動化的新時代。它的平台為您的買家在需要時需要什麼。然後，它通過對這些買家的獨特見解將您的收入團隊的影響倍增。結果，您會看到更快的近距離，更大的交易和更高的近距離率。 購買企業軟件是緩慢，令人沮喪和破損的。其專利的演示自動化平台可以解決此問題。它結合了最好的視頻，產品互動和發現自動化，為買家和客戶提供無與倫比的體驗。從C-Suite到最終用戶，其演示可以病毒地傳播，適應每個觀眾，揭示隱藏的利益相關者並回答關鍵問題。然後，他們每次點擊時都需要提供強大的數據，並需要回到您的團隊，從而使他們的影響倍增。 共識是一個產品體驗平台，可幫助上市團隊自動化演示，將浪費的演示從50％降低到5％，並將演示等待時間從14天減少到按需（將銷售週期）減少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共識在G2 Presales軟件中排名第一，並被認為是2025年的好地方。 超過50％的演示觀看了同一天分享，而下班後的13％，共識迅速參與，同時通過病毒內共享揭示了新的利益相關者及其優先事項。結果？更快的收入，不合格的演示和更好的見解。
Navattic
navattic.com
Navattic是一個幫助營銷和銷售團隊創建交互式產品演示的工具，增強潛在客戶參與度並簡化銷售流程。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是為網路創建沉浸式數位內容的首要平台。 Shorthand 的簡單編輯器可讓任何人在幾分鐘內創建、編輯和發布令人驚嘆的閱讀體驗 - 無需任何程式碼或網頁設計技能。現在，媒體、行銷和傳播團隊可以大規模創建沉浸式內容，從而推動更深入的受眾參與、更好的指標和更強大的品牌成果。速記使用戶能夠輕鬆協作。透過在速記工作區中組建您的團隊，您可以改善內容協作並加快交付速度。多個用戶可以無縫地協同處理一個內容，而不會造成任何中斷。此外，自訂主題意味著所有發布的內容都保持品牌特色。借助靈活的發布選項，用戶幾乎可以在任何地方發布速記內容 - 透過 AWS、他們的 CMS、速記託管或直接嵌入到他們的網站上。我們很自豪地說，我們的客戶（包括 BBC、Salesforce、聯合國兒童基金會、劍橋大學和曼城）在網路上發布了一些最具電影感和吸引力的內容。這包括從數位雜誌和長篇專題到內部通訊、品牌故事、部落格的一切——甚至是虛擬逃脫室！ Shorthand 帶來了可觀的投資回報，顧客不斷誇耀他們的參與度指標得到了根本性的改進。 Shorthand 成立於澳洲布里斯班，現已成為一家真正的全球性公司。我們是一群充滿藝術和愛心的極客，致力於幫助內容團隊建立世界上最令人印象深刻和最具影響力的數位內容。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一個用於統一混合 IT 營運的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。透過將人工智慧驅動的洞察力和集體智慧與應用程式工作負載、基礎設施和網路互連的即時藍圖相結合，提高應用程式效能、削減營運成本並實現 IT 現代化。借助 OneIQ，營運團隊、值得信賴的顧問和供應商可以無縫協作，同時建立共享的專業知識、透明度和信任。使用專利的安全介面，每個人都可以從相互的、前瞻性的見解中受益——激發堆疊每一層的創新，塑造組織的未來。 OneIQ 已通過 ISO/IEC 27001 認證，並使用專利的安全資料協作技術 (US-11797701-B1)。
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog是一個數字出版平台，幫助用戶輕鬆創建和管理數字目錄，以視覺化方式展示產品，支持HTML5翻頁技術。
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky是一個AI驅動的視頻平台，幫助企業有效創建、個性化及擴展視頻內容，提升客戶參與度。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Aligned
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銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
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SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及之後的流程。享受以下功能： - 展示您產品實力的產品陳列室- 簡單的拖放構建塊即可輕鬆創建大規模的精美陳列室- 客戶參與儀表板和通知- 您和客戶之間的共享任務- 來自產品表和合約的共享文件- 具有智慧議程的互動式視訊會議- 智慧時間軸- 錄製、轉錄和人工智慧分析的會議- 視訊訊息傳遞- 讓您的銷售代表立即工作的銷售流程模板- 高級安全性和隱私- CRM、Zoom 和Teams整合 - 存取等級管理 - 公共、註冊或私人空間
OneMob
onemob.com
OneMob是一個平台，使用戶能夠輕鬆創建、分享和跟踪微網站，專注於增強銷售和營銷的效果。
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。本地化內容本地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能無摩擦的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需求 全部透過自助用戶介面在雲端進行管理。使我們的技術適用於各種類型的公司，無論規模大小。
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic是一個多功能插件，幫助網站輕鬆整合社交媒體，促進內容分享和受眾參與，提供專業的自定義選項和分析工具。
Arena
arena.im
Arena正在開發下一代的實時參與工具，該工具由第一方數據提供動力，以建立到處可信的，充滿活力的觀眾。我們的解決方案 - 實時聊天，現場博客，競技場角色）利用社交媒體最受歡迎的功能快速在您管理的任何平台上創造深度參與。超過20,000個客戶信任競技場，可以在網絡上，應用程序或現場活動（或所有三個）將觀眾聚集在一起，以參與內容，社區和商業。
Fotaflo
fotaflo.com
您提供客戶想要記住的體驗。 Fotaflo 將客戶記憶轉化為業務成長。 Fotaflo 是最簡單的工具，可以為任何提供客戶想要記住的體驗的人增加推薦和重複業務。 Fotaflo 讓您的企業能夠利用客戶捕捉並與朋友、家人和線上世界分享其體驗的照片和影片的自然願望。 Fotaflo 透過一個集中平台簡化並自動化將捕獲的記憶分發給所有客戶，從而改善您的內部流程，並幫助您透過增加直接線上轉換來實現成長。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、測驗、調查和辯論等應用程序，以提高參與度和收入機會。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus是一個綜合創意和行銷平台，提供內容生成、設計編輯、社交媒體管理和分析工具，簡化工作流程。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案允許行銷人員收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
KAWO
kawo.com
KAWO是中國領先的營銷SaaS廠商之一，致力於打造最人性化的軟體平台，賦能中國社群媒體團隊成就輝煌。它為行銷團隊提供了一個有效協作、規劃、管理和分析微信、微博、抖音和快手內容的中心樞紐；中國四大社群媒體管道。其在當地社交媒體環境、客戶洞察和法規方面無與倫比的專業知識已幫助超過 500 個全球品牌在中國社交媒體平台上取得成功。
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit是一個品牌資源管理平台，幫助企業集中管理品牌資產，確保一致的品牌形象，並簡化內容分發過程。
Connatix
connatix.com
Connatix是一個視頻技術平台，幫助發布者創建、管理和貨幣化視頻內容，並提供廣告商精確的視頻投放服務。
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。在地化內容在地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能最順暢的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需求 全部透過自助用戶介面在雲端進行管理。使我們的技術適用於各種類型的公司，無論規模大小。
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