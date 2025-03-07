內容行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
提議新的應用程式
Patreon
patreon.com
Patreon是一個會員平台，使藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。成千上萬的音樂家，播客，視頻遊戲開發人員，漫畫創作者和其他人在Patreon上獲得薪水。通過持續的資金，他們能夠花更多的時間以交互式方式吸引粉絲群，並繼續用數百萬人喜歡的美麗事物來填充互聯網。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一個多合一的平台，可以通過提供簡單的解決方案將他們的熱情，技能和經驗轉變為各種收入來源，來幫助創建者和企業家建立成功的在線業務。借助Kajabi，任何人都可以建立豐富的在線課程，提供獨家會員資格，成長一個蓬勃發展的社區，創建免費或訂閱播客，開發個性化的教練經驗，等等。借助Kajabi，他們還可以訪問強大的分析，無縫的銷售和營銷工具，簡單的付款方式以及無與倫比的客戶服務，教育和社區。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場領先的收入、員工保留率和增強的創新能力。
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資料庫擁有超過 110 億個關鍵字和超過 4000 億個索引頁面。這就是 Ahrefs 能夠為其用戶提供最大數據準確性的原因。
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly 是市場領先的連結管理平台，允許使用者品牌化和縮短自訂 URL。 Rebrandly 幫助各種規模的公司安全地管理和衡量其連結參與度、提高品牌知名度、提高轉換率並追蹤高級分析。 成立於2015年，總部位於美國，在羅馬和都柏林設有辦事處。 Rebrandly 為全球數百萬用戶和全球品牌提供服務，包括 Versace、豐田、PayPal 和 Zillow。對於進階用戶和自訂項目，Rebrandly 是市場上最先進且可擴展的連結管理平台。 Rebrandly 提供了一套很棒的 AP 和專家工程師的支持，以便圍繞鏈接（短信、交易消息、附屬機構和影響者、單點登錄、oAuth 等）構建小型和大型項目。其他相關功能： * UTM 建構器 * 連結重定向 * 移動深度鏈接 * URL條件路由 * 開啟圖形控件 * 重塑人工智慧品牌 * 連結分析 * 可自訂的報告 * 多個席位、權限和工作空間管理 * 多域名管理 透過 Rebrandly，您可以在上網時直接透過瀏覽器擴充功能建立和分享品牌連結。然後，他們將其儲存在您的儀表板中，您可以在其中使用我們一流的工具套件來衡量結果。您可以直接透過 Rebrandly 註冊新域名，從 2,000 多個擴展名中進行選擇 - 從 .link 到 .shop 以及介於兩者之間的所有擴展名。他們負責所有設置，讓您只需幾分鐘即可開始共享品牌連結。品牌連結令人難忘、可發音且完全可自訂。透過品牌鏈接，公司可以提高其品牌知名度，因為品牌名稱嵌入在鏈接中 - 即使它被其他人共享。它們提高了連結信任度，事實上，與通用短 URL 相比，品牌連結可以幫助將點擊率提高高達 39%。
Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的內容發佈和行銷平台，使人們能夠在所有數位發行管道中以各種動態格式轉換、託管和分享引人入勝的內容。 Issuu 擁有 6000 萬以上的出版物，使其 100 萬以上的全球用戶可以輕鬆轉換內容一次，然後在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 透過將靜態文件轉換為行銷資產，將單一文件轉變為獨特的沉浸式閱讀體驗- 包括嵌入網站和部落格的翻頁書、針對行動裝置優化的文章、社交媒體的動態圖形故事、電子郵件的GIF 等。每天都有超過 30 萬頁的內容上傳到 Issuu，讓世界各地的讀者能夠發現並參與更多他們喜歡的內容，從雜誌和報紙到作品集和目錄。企業行銷人員和個人創作者都選擇 Issuu，因為它具有用戶友好的平台，無需任何程式碼即可將他們的資訊置於最前面和中心位置。 Issuu 總部位於加州帕洛阿爾托，在哥本哈根、柏林和布拉加設有全球辦事處。
Beehiiv
beehiiv.com
存取電子郵件中可用的最佳工具，幫助您的新聞通訊以前所未有的方式擴大規模並實現盈利。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團隊協作功能委託分享和排程。 5) 使用大量計劃功能上傳 CSV，一次規劃 100 個貼文。 6) 一次為個人社交帳戶建立客製化帖子，並提及其他 Facebook 和 Twitter 個人資料以提高參與度。 7) 透過易於理解的社群媒體分析和報告來分析您的社群媒體行銷活動。 8) 使用社群媒體行事曆直觀地查看您安排的時間和內容。 9) 永遠不要忽略新的內容創意，策劃內容建議並將其儲存為草稿以供以後使用。新增精選內容和 RSS 來源以實現永無止境的佇列。 10) 無需再等待客戶的社交媒體帳戶憑證 - 只需邀請他們並使用客戶管理功能輕鬆管理他們的社交帳戶。 11) 使用 SocialPilot 提供的 URL 縮短器創建您自己的定製品牌域，以獲得更高的可見性和識別度，並刪除長的、不需要的、難看的 URL。 12) 在您安排 Facebook 貼文時立即宣傳。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改進您的社群媒體和內容策略 - 企業、機構和行銷人員的終極動力來源。簡化您的內容創建流程並擴大您的線上形象。 ContentStudio 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。它是一個完整的解決方案，可在所有社交和部落格平台上提升您的內容行銷。造訪我們的網站：https://contentstudio.io 為什麼選擇 ContentStudio？原因如下： 加快內容創建速度：利用 AI 將高品質內容的製作速度提高 10 倍，確保您的社群媒體管道始終充滿引人入勝的貼文。一體化平台：告別使用多種工具。 ContentStudio 將從內容發現到發布的一切都集中在一個屋簷下。發現熱門內容：保持領先。利用我們的先進演算法來發現與您的受眾產生共鳴的熱門話題。無縫團隊協作：輕鬆規劃和執行您的內容策略。在平台內與您的團隊或客戶無縫協作。輕鬆安排：自動化您的內容日曆。提前安排貼文並輕鬆保持一致的線上狀態。富有洞察力的分析：利用白標報告做出明智的決策。深入研究有意義的分析，了解有效的方法並完善您的策略。統一收件匣：在一個地方管理所有互動。跨頻道回覆評論和訊息，不錯過任何一個節拍。 ContentStudio 不僅僅是一個工具；它也是一個工具。它是您卓越數位化的合作夥伴。轉變您的社交媒體策略並體驗前所未有的成長。擁抱 ContentStudio 的強大功能，讓您的內容說話。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團隊值得信賴的顧問。採購團隊受益於賣家，他們能夠更好地了解他們獨特的挑戰，並將他們與他們的投資組合中正確的解決方案聯繫起來。 Showpad 與 50 多個國家/地區各種規模和成熟度的組織合作，以支援跨收入團隊的策略協調和效率。從中小企業到陶氏化學、通用電氣、Honeywell、強生和可口可樂 EuroPacific Partners 等企業品牌，Showpad 都是經過驗證的收入加速器。 Showpad 總部位於伊利諾州芝加哥和比利時根特，擁有多元化的全球員工隊伍。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo的高級AI技術使用戶能夠用不同的國籍和語言創建最現實和個性化的AI Avatar視頻內容。您只需與Wondershare Virbo鍵入和點擊，可以啟動專業AI發言人的視頻。 Virbo的300多個現實的AI頭像可以是您引人入勝的發言人，以120多種語言說話，具有各種口音，包括各種用例，包括營銷促銷，個性化的銷售推銷，培訓和開發，培訓和解釋器，解釋器和操作性視頻。更重要的是，從營銷視頻和產品推廣到教程視頻，Virbo提供了廣泛的引人注目的模板，以適應任何目的，並儘可能地盡可能地誘人和表達您的信息- 沒有更昂貴且耗時的相機工作人員，視頻代理，或演員/女演員。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Podia
podia.com
您的網站、電子郵件行銷和產品。一切都在一個屋簷下。成千上萬像您一樣的人使用 Podia 將他們的整個業務整合到一個平台中。波迪亞是免費的。隨著您的成長，它擁有您不斷成長所需的所有工具。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是無頭 CMS 的創建者，也是可組合數位體驗平台 (DXP) 類別的領導者。阿拉斯加航空、ASICS、Burberry、美泰、三菱和沃爾瑪等世界各地的標誌性品牌都投資 Contentstack，以在當今擁擠且競爭激烈的數位市場中脫穎而出，並獲得獨特的體驗優勢。 Contentstack 及其員工致力於為他們所服務的客戶和社區服務。該公司因其無與倫比的客戶關懷和透過 Contentstack Cares 計劃回饋全球的傳統而受到認可，其中包括對 Pledge 1% 和 Girls Who Code 的自豪支持。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Shareaholic
shareaholic.com
我們是一支全球團隊，致力於幫助品牌和發布商在每次網站訪問中吸引受眾。 Shareaholic 已經營十多年，熱愛我們所做的事情，並以取悅客戶為己任。我們的產品套件贏得了許多享有盛譽的全球獎項（包括來自 MIT 和 Mozilla 的獎項），並且我們在開發和支援企業規模和品質的軟體方面擁有豐富的經驗。我們知道這需要什麼——我們每天都生活和呼吸著這一點。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 為超過 50 萬名行銷人員的策略提供支持，其內容行銷數據涉及 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題。
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videodubber.ai
免費的人工智慧視訊翻譯、配音、語音複製和文字轉語音服務。與我們一起輕鬆擴展到 150 多種語言，將您的受眾規模擴大 10 倍！
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown 是建置和執行時事通訊的最簡單方法。 Buttondown 是一個小巧而優雅的工具，用於製作時事通訊。極簡的介面讓您輕鬆寫出精彩的電子郵件；自動化就像您希望擁有的編輯助理一樣，透過檢查拼字錯誤、損壞的連結或格式錯誤的圖像；便攜式訂閱小工具可讓您無論在何處託管網站都可以輕鬆增加受眾。然後 Buttondown 就不再妨礙你了。 Buttondown 的重點是速度和易用性，而不是複雜的功能集或強大的自動化。
Matomo
matomo.org
Matomo 是領先的開源網路分析平台，在 190 多個國家/地區的超過 140 萬個網站上使用，並翻譯成 50 多種語言。 Matomo 重視隱私權保護、100% 資料所有權、無資料採樣。它有兩種不同的託管選項 - 雲端和本地。雲端消除了安裝的麻煩，而本地部署是免費、開源和自架的 PHP/MySQL 軟體，您可以安裝在自己的伺服器上，這為您提供了最大的支援。靈活性。這款優質的網路分析和轉換優化工具旨在透過熱圖、會話記錄、目標、表單分析、電子商務和管道等全套功能為您提供最決定性的見解。它提供訪客詳細資訊的即時更新；具有目標轉換追蹤功能以追蹤業務目標；事件追蹤以識別和衡量用戶與您網站的互動； A/B 測試，透過試驗和執行 A/B 測試幫助您優化網站行銷活動。 （Matomo 以前稱為 Piwik）。請造訪 matomo.org 以了解更多資訊。
StoryScale
storyscale.com
讓您的行銷和銷售以產品為主導。無需程式碼即可創建像素完美的產品演示。優化您在所有裝置上的演示體驗。 StoryScale 演示具有電影效果，具有動畫轉換和縮放。憑藉一流的頂級行銷網站交付和個人化銷售演示，StoryScale 為現代收入團隊提供了完整的演示自動化解決方案。 • 具有響應式交付和潛在客戶開發功能的網站產品導覽• 具有安全共享和外向交付的個人化銷售演示• 引導式非線性產品導覽路徑• 無需用於屏幕編輯和定制的代碼演示工作室•指南庫和螢幕互動•克隆即時應用程式或使用媒體截圖• Demo-lytics 來追蹤參與度和簡報效能• 影片、電子書、部落格和其他媒體的內容體驗我們相信人們應該獲得更好的數位購買體驗。這是一個簡單的哲學：想怎麼買就怎麼賣。
EX.CO
ex.co
Ex.CO是世界領先的迪士尼支持內容體驗平台，它使出版商，品牌或中小型企業通過其網站上的一個個性化互動層增強了與不同受眾群體的互動。 更新網站是一個沉重的提升，但是使用Ex.co強大的自助平台使創建和實施新的網站體驗無需任何開發人員或設計資源即可。 它提供了從視頻到產品匹配的旅程再到民意調查和調查的全部體驗，以及數百種模板以符合不同行業的需求。
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而構建的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 專為 WordPress/WooCommerce 設計，是一個旨在自動建立產品文字和元描述的外掛程式。它提供了為單一產品或批量多個產品生成文字的多功能性。透過與 WordPress/WooCommerce 無縫集成，它提供了用戶友好的體驗，特別是對於新手而言。 WriteText.ai 專注於創建一流的、SEO 優化的元標題、元描述、產品描述和開放圖譜文字。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式來提高內容產生的效率。此外，每個帳戶可以容納無限數量的用戶和網上商店安裝，滿足各種規模的企業的需求。 WriteText.ai Single 為作家提供了全面的內容生成範圍。除了設定基調、風格和目標市場之外，作者還可以在生成內容本身之前進行深入的關鍵字分析，選擇語義關鍵字，並直接從 WooCommerce 選擇應包含在文本中的屬性。完成產品熟悉和關鍵字分析後，WriteText.ai Single 在大約 50 秒內產生文字。然後，作者可以在將輸出發佈到 WooCommerce 之前檢查輸出。因此，此功能可確保語氣、風格和包含的關鍵字的一致性，以增強 SEO。此外，它還可以根據目標受眾的特定需求靈活地客製化每個產品的內容。 另一方面，WriteText.ai Bulk 是專門為同時為多個產品產生文字而設計的。雖然此功能缺乏關鍵字分析、語義關鍵字選擇和每個產品的單獨屬性選擇等特定方面，但它允許作者在所有選定的產品中保持一致的語氣、風格和屬性。 WriteText.ai Bulk 表現出高效率，一旦設定了最終產品選擇和目標樣式屬性，大約 30 秒內即可為每個產品產生文字。當需要在短時間內產生大量產品文字而無需進行詳細的關鍵字分析時，它特別有用。因此，WriteText.ai Bulk 可以作為快速、大量內容生成任務的可靠、省時的解決方案。 總的來說，WriteText.ai 是一個功能豐富的插件，允許連接到無限數量的電子商務網站並支援無限數量的用戶。它支援將文字直接傳輸或發佈到 WooCommerce，並允許選擇要合併到文字中的產品屬性、色調和樣式。用戶還可以選擇目標受眾和文字長度，以及設定使用者角色以指定誰可以產生、審查和發佈內容。主要功能包括評論歷史記錄、批量傳輸/發布文字、自訂產品詳細資訊添加以及定義您自己的自訂語氣和風格。使用者可以利用參考產品生成文字、獲取人工智慧建議的目標市場、定義自訂目標市場並重寫文字。該外掛程式還支援關鍵字分析、語義關鍵字、追蹤關鍵字和語義關鍵字密度，以及多商店支援。 免責聲明：WriteText.ai 是一款為與 WordPress/WooCommerce 搭配使用而開發的獨立工具。它不隸屬於 WordPress/WooCommerce，也不受其認可。
Vev
vev.design
Vev 是專為開發人員、設計師和行銷人員打造的新型網頁創建平台。 Vev 將無程式碼和程式碼結合，幫助專業團隊在網路上發布他們最瘋狂的想法，並具有完全的創意和技術自由。 Vev 使領先的組織能夠增強其數位行銷材料並建立互動體驗。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 提供的軟體和技術使內容發布更加省時，並對企業內部的行銷和知識共享產生影響。我們也幫助數百萬專業人士、行銷人員和商業情報官員進行日常管理和內容監控。 - Scoop.it Enterprise 被數千家企業用來管理內容行銷（包括 SEO、流量和潛在客戶生成）和商業智慧的內容管理。 Scoop.it Content Enterprise 也有助於以有影響力的方式在組織內分享內容。 - Scoop.it 策展服務幫助數百萬個人和專業人士發展他們的線上思想領導。該解決方案允許展示專業知識並透過整合的社交共享產生流量。自2011年推出該服務以來，每年已有800萬用戶發布數千萬條內容，吸引數億讀者。
BL.INK
bl.ink
BL.INK 為縮短的 URL 和 QR 程式碼提供無限的資料和靈活性。借助 BL.INK，您將創建數千個自訂連結來捕獲無限的數據點，以便您可以衡量每個用戶接觸點並完善每次互動。團隊中的每個人都可以創建完美的數據來準確衡量行銷歸因的每個要素。每個訪問您的連結的客戶每次都會獲得他們需要的信息，並且沒有損壞的連結。比賽結束時需要更改鏈接，或以用戶自己的語言顯示頁面？使用 BL.INK，一切都很簡單。沒有其他 URL 縮短程式或 QR 程式碼創建器可以與您現有的工具集成，幫助您避免損壞的鏈接，在更新鏈接時實現零停機，並擁有一個基於企業公司工作方式構建的平台。僅BL.INK。自 2008 年以來深受要求嚴格的全球品牌信賴。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Brojure
brojure.com
使用最直觀的視覺敘事軟體 Brojure 創建引人入勝的內容、提案、簡報等。 Brojures 範本設計和簡單的介面可讓您輕鬆為您的品牌和客戶創建、共享和追蹤迷人的視覺故事 - 無需設計師。
Akamai
akamai.com
Akamai是領先的內容交付網絡（CDN）和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗。 關鍵功能： *內容交付：Akamai加速了Web內容和應用程序的交付，以確保全球用戶的快速可靠訪問。 *安全解決方案：該平台提供了強大的安全功能，包括DDOS保護和Web應用程序防火牆，以保護在線威脅。 *邊緣計算：Akamai利用邊緣計算來處理更接近用戶的數據，從而提高性能並減少延遲。 *可伸縮性：企業可以使用Akamai的靈活解決方案來輕鬆擴展其在線操作，適合不同需求。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款軟體和雲端服務，用於建立和儲存具有翻頁效果的專業線上出版物。將您的 PDF 轉換為互動式活頁簿，並為您的客戶製作引人入勝的行銷資料。以互動方式展示您的文件：新增連結和影片以提高客戶參與度，並透過連結無縫分享活頁簿。 它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆可協助行銷人員在一處查看所有行銷活動。這是您最終在一個日曆中查看、安排和分享您的行銷活動的秘密武器。 CoSchedule 的行銷日曆為您提供了以下工具： 在一個日曆中視覺化每個行銷項目。了解一切如何與統一的即時記錄日曆一目了然地連接起來。使用人工智慧驅動的行銷智慧助理撰寫初稿、產生新想法並升級您的行銷工作流程。留住利害關係人
MemberSpace
memberspace.com
在您的網站上銷售會員資格和數位產品。為您想要的任何產品（例如內容庫、社群、影片、線上課程等）建立會員資格，同時對外觀和風格擁有 100% 的控制權。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Webflow、Notion 等。
Storylane
storylane.io
Storylane 讓 B2B 行銷和銷售工程團隊捕捉他們的產品並創建引人入勝的演示和產品參觀。以下是 Storylane 可以幫助您的一些行銷和銷售用例： 行銷：產品導覽 - 您可以建立產品導覽並嵌入到您的行銷網站中。這將有助於推動 PLG 並增加通路中的合格銷售線索。 （PS：您也可以嵌入潛在客戶表單）電子郵件行銷活動 - 在電子郵件行銷活動中發送產品導覽，以展示產品的新功能或特定流程。銷售：演示留下 - 創建為您的潛在客戶定制的產品的引導式+可點擊演示，並將其作為演示留下來發送給他們。這將幫助您的冠軍買家內部化您的產品並加速交易。現場演示 - 在發現電話會議或各個 POC 階段展示 Storylane 演示。您的銷售代表可以接受培訓以遵循一致的簡報流程。售前：透過讓您的售前團隊能夠在幾分鐘內啟動新的演示來擴展您的演示功能。借助 Storylane，您將能夠幫助您的銷售團隊為每個買家提供個人化的簡報體驗，而無需像創建多個演示環境那樣傳統的複雜性。
AutoWrite
autowrite.app
編寫可閱讀人類內容的完整 SEO 內容的人工智慧。 AutoWrite是SEO寫作的最佳AI助手。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競爭對手分析和連結建設建議完成了這個模組。排名追蹤：每日更新您的關鍵字的桌面和行動 Google 排名數據。使用關鍵字標記等高級功能，例如分析類別或本地化結果。透過監控競爭對手的表現來關注他們。 Seobility SEO 軟體的設計明確地關注品質和可用性。 Seobility 適合 SEO 專業人士以及 SEO 初學者。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一個人工智慧驅動的複製智慧和 Gen AI 平台，亞馬遜、Greenhouse 和 IBM 等公司的超過 100 萬名行銷人員使用該平台，使行銷人員能夠創建可擴展的品牌內容，從而轉化並推動銷售。 Anyword 經過數十億行銷數據點的訓練，為行銷人員提供強大的跨渠道預測績效評分和分析，以即時監控和提高文案績效。借助 Anyword，行銷人員可以產生最適合目標受眾並提高績效的有效文案和訊息，從而節省昂貴的 A/B 測試費用和時間。
WriterX
writerx.co
WriterX 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，旨在協助完成各種寫作任務。它旨在簡化從初學者到經驗豐富的作家等各個級別用戶的內容創建過程。 該工具提供了一系列功能，包括自動起草內容、無錯誤寫作、語言翻譯選項以及針對受眾的個人化設置，以獲得有說服力的結果。 WriterX 非常自豪能夠透過提供即時、引人入勝的內容生成來幫助解決作家的障礙。它可以處理從起草部落格文章和社交媒體內容到廣告活動文案撰寫等任務。 WriterX 的另一個關鍵功能是它能夠重新利用現有內容或大規模生成新材料，以滿足當今數位時代對大量內容的需求。 首先，使用者選擇一個模板並提供主題或產品的簡短描述，人工智慧將產生各種內容。該工具被不同的客戶群使用，包括學生、撰稿人、部落客、產品經理、行銷團隊和媒體機構。 它提供了廣泛的 SEO 解決方案，透過創建吸引人的標題、產品描述和客製化評論來提高網路可見度。最後，儘管提供了一套全面的功能，WriterX 仍然保留了一個易於使用的介面，簡化了內容創建過程。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony 的內容行銷工作流程可協助您的團隊建立高度詳細的內容行銷簡報，比大多數團隊使用的手動流程快 50-80%。我們幫助您快速分析搜尋意圖、競爭對手關鍵字和主題概況、文件大綱、使用者問題、權威來源以及圖形和影片的視覺內容要求。然後，您可以使用我們的人工智慧驅動的主題模型來優化您的內容，快速識別內容中缺少的子主題。我們的工作流程可以讓您的團隊擺脫 20 個瀏覽器標籤和數小時的複製貼上到 Google 文件的工作，這樣您就可以專注於建立表現更好的內容行銷資產。
Brandlive
brandlive.com
將電視的魔力帶入您的網絡研討會，活動和與BrandLive的會議，這是您創建高架視頻體驗的平台。 無論是每月的網絡研討會，產品啟動，投資者會議還是一年中最大的活動，我們都可以幫助公司從無聊到賓格沃特的任何規模和復雜性的項目。 BrandLive提供了獨特的軟件和服務組合，使我們的客戶能夠創建令人難以置信的內容，體貼的供應商並減少支出 - 同時吸引最重要的受眾採取行動。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Contently
contently.com
內容豐富地幫助品牌講述精彩的故事。我們強大的企業內容行銷平台、數據驅動的策略服務和世界一流的自由工作者網路為世界頂級品牌提供了創建取悅受眾並推動績效的內容所需的一切。平均而言，我們的客戶透過 Contently 創建的內容每年為其業務帶來的價值超過 1,300 萬美元，投資回報率高達 6 倍以上。創建精彩的內容很困難，但 Contently 讓它變得容易得多。我們強大的技術會告訴您要創作哪些故事，並將您與屢獲殊榮的創意團隊聯繫起來，將這些故事變為現實。智慧工作流程和人工智慧支援的建議可以節省您團隊的時間和精力，我們世界一流的分析套件可以揭示哪些內容表現最佳，並指導您下一步該做什麼。我們甚至會告訴您您的內容對您的品牌價值有多大。
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
Content Launch
contentlaunch.com
規劃和訂購精彩內容的最簡單方法 適合機構和中小企業的內容行銷平台 Content Launch 是一個經過簡化的內容發現和分發平台。
FORTVISION
fortvision.com
透過 FORTVISION 的行銷自動化和網路個人化平台，提高您的銷售額、吸引更多電子郵件訂閱者並向您的受眾展示動態、個人化的內容。 FORTVISION 是在一個地方提高參與度和轉換率的最明智的方法。透過個人化自動化吸引用戶注意力，並透過客製化的現場動態元素、電子郵件、簡訊、WhatsApp、廣告和登陸頁面贏得更多銷售。 FORTVISION 是一個一站式商店，可使用內部和外部資料來源（包括外部 CRM 軟體）來提高您的所有銷售和行銷轉換率。透過我們的插件，可以根據使用者地理位置、流量來源、線上行為、購買歷史記錄等來收集、分析和細分資料。 FORTVISION 利用全通路行銷自動化和網路個人化，提供購物車放棄解決方案、轉換優化和智慧分析。網路個人化：使用 FORTVISION 的網路個人化軟體產生潛在客戶並推動轉換。個人化訪客的瀏覽或購物體驗將對您的利潤產生很大的正面影響。透過 FORTVISION，您可以個性化任何元素或內容。根據訪客的個人資料或與網站的互動添加或替換元素。根據訪客的瀏覽偏好向他們推薦產品和內容。數據：透過 FORTVISION，您的所有數據都可以連接並在一個地方進行管理，並允許您相應地建立自動化。我們的資料平台提供內部和外部資料來源，讓您能夠利用它來推動更準確的見解和更明智的決策。將資料進行細分，根據使用者與網站的互動將使用者分配到預先定義的受眾群體，並在正確的時間定位正確的受眾群體。然後根據用戶的細分展示個人化內容，開始吸引用戶。行銷自動化：使用電子郵件、簡訊和 WhatsApp 行銷活動吸引受眾、促進銷售並提高客戶保留率。當您設定自動化行銷活動時，即使在下班後，FORTVISION 也會為您服務。建立入職歡迎電子郵件自動化流程、購物車放棄提醒簡訊自動化、個人
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作為全面的 SEO 工具集脫穎而出，讓您能夠有效控制線上可見度。對於尋求提升排名和加強線上商業足跡的忠誠企業來說，這是一項關鍵資產。 Serpstat 擁有超過 50 種強大的工具，可以解決以下問題： 🔍 競爭對手洞察：識別和評估市場中的關鍵參與者。 📊 內容策略：評估與產生 - 取得頂級、排名導向的內容。 🚀 全面的 SEO 監督：確保在 Google 上佔據首要位置的包羅萬象的工具。 🌐 市場分析與情報：深入研究您的領域並採用領先者的行業最佳實踐。 💡 廣告和付費搜尋英特爾：從競爭對手那裡獲取見解，以完善您的付費行銷活動。 ✍️ AI 支援的內容製作和分析：輕鬆產生或修改文章、產生元標籤、優化語法和拼寫，以及從文字中提取關鍵字。一個全面的 SEO 平台，包含強勁行銷擴張所需的一切。熱更新：使用 Serpstat ChatGPT 外掛程式解鎖強大的 SEO 見解！ 🔍 發現目標 SEO 關鍵字並進行跨區域比較。 📊 分析關鍵的 SEO 指標和網域反向連結數據。 ✍️ 利用 SEO 數據和 ChatGPT 協同作用來創建有效的內容和優化策略。立即使用 ChatGPT 升級您的 SEO 遊戲！
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
OneMob
onemob.com
Onemob是在幾秒鐘內創建，共享和跟踪美麗微座的最終多合一平台！無論您是銷售，營銷，客戶成功還是內容創建者，Onemob都需要您提高外展活動並吸引更多關注，參與和回應所需的一切。 借助Onemob強大的微型材料構建器，內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆地創建令人驚嘆的，定制的微座，以專業和引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問廣泛的模板和標記選項，以自定義您的微檯面以匹配您的品牌並針對受眾群體。 但這還不是全部 - 對emob充滿了功能，可以幫助您像專業人士一樣創建，共享和跟踪內容。您可以使用OneMob的移動，網絡和屏幕錄音機在Go中創建視頻，並使用內置腳本遠程編輯器和視頻編輯工具來完善您的內容。另外，通過視頻批准和參與跟踪，您可以準確地看到觀眾如何與內容互動並相應地調整策略。 Onemob與您現有的技術堆棧無縫集成，包括CRM集成用於Salesforce，Dynamics，HubSpot等，以及與Zoom，Google Drive，Box和Dropbox的內容集成。借助Gmail，Outlook，Salesloft，Outrach，Salesforce和Insidesales的本機插件，您可以輕鬆地從喜歡的電子郵件和銷售工具中直接創建和共享內容。 最好的部分是，您可以免費開始使用Onemob！它的免費計劃可訪問其許多核心功能，因此您可以嘗試無風險，並查看如何改變內容遊戲。
IO Technologies
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透過即時內容分析改善您的內容、增加讀者群和收入。最具創新性的儀表板可實現更快、更好的決策。
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Addlly AI 是最先進的人工智慧作家、社群媒體貼文產生器和行銷工具。利用 AI 改變您的網站、部落格和社群媒體形象。
Connatix
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Connatix是一家視頻技術公司，以輕鬆，授權和鼓舞人心的解決方案為世界的故事提供動力。通過專有的全棧平台，Connatix幫助發布者交付，獲利，分析和創建視頻，同時為廣告商提供高級視頻清單和精確的Deep Contectual™Targeting。 Connatix坐在創新的最前沿，利用AI的力量來優化收入並確保跨廣告系列的相關性，效率和規模。 Connatix目前與成千上萬個網站以及領先的品牌和代理商的350多個發布者組合作。由私募股權支持的業務已包含在Inc. 5000列表中，這是增長最快的公司，並連續兩年任命了AdexChanger程序化的Power Permine。 Connatix成立於2014年，總部位於紐約市，並繼續在倫敦，Cluj-Napoca和Tel Aviv的辦事處擴大其全球足跡。