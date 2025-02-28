內容行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土耳其

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「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
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SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一個多合一的平台，可以通過提供簡單的解決方案將他們的熱情，技能和經驗轉變為各種收入來源，來幫助創建者和企業家建立成功的在線業務。借助Kajabi，任何人都可以建立豐富的在線課程，提供獨家會員資格，成長一個蓬勃發展的社區，創建免費或訂閱播客，開發個性化的教練經驗，等等。借助Kajabi，他們還可以訪問強大的分析，無縫的銷售和營銷工具，簡單的付款方式以及無與倫比的客戶服務，教育和社區。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
WriterX
writerx.co
WriterX 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，旨在協助完成各種寫作任務。它旨在簡化從初學者到經驗豐富的作家等各個級別用戶的內容創建過程。 該工具提供了一系列功能，包括自動起草內容、無錯誤寫作、語言翻譯選項以及針對受眾的個人化設置，以獲得有說服力的結果。 WriterX 非常自豪能夠透過提供即時、引人入勝的內容生成來幫助解決作家的障礙。它可以處理從起草部落格文章和社交媒體內容到廣告活動文案撰寫等任務。 WriterX 的另一個關鍵功能是它能夠重新利用現有內容或大規模生成新材料，以滿足當今數位時代對大量內容的需求。 首先，使用者選擇一個模板並提供主題或產品的簡短描述，人工智慧將產生各種內容。該工具被不同的客戶群使用，包括學生、撰稿人、部落客、產品經理、行銷團隊和媒體機構。 它提供了廣泛的 SEO 解決方案，透過創建吸引人的標題、產品描述和客製化評論來提高網路可見度。最後，儘管提供了一套全面的功能，WriterX 仍然保留了一個易於使用的介面，簡化了內容創建過程。
VideoDubber.ai
videodubber.ai
免費的人工智慧視訊翻譯、配音、語音複製和文字轉語音服務。與我們一起輕鬆擴展到 150 多種語言，將您的受眾規模擴大 10 倍！
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 專為 WordPress/WooCommerce 設計，是一個旨在自動建立產品文字和元描述的外掛程式。它提供了為單一產品或批量多個產品生成文字的多功能性。透過與 WordPress/WooCommerce 無縫集成，它提供了用戶友好的體驗，特別是對於新手而言。 WriteText.ai 專注於創建一流的、SEO 優化的元標題、元描述、產品描述和開放圖譜文字。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式來提高內容產生的效率。此外，每個帳戶可以容納無限數量的用戶和網上商店安裝，滿足各種規模的企業的需求。 WriteText.ai Single 為作家提供了全面的內容生成範圍。除了設定基調、風格和目標市場之外，作者還可以在生成內容本身之前進行深入的關鍵字分析，選擇語義關鍵字，並直接從 WooCommerce 選擇應包含在文本中的屬性。完成產品熟悉和關鍵字分析後，WriteText.ai Single 在大約 50 秒內產生文字。然後，作者可以在將輸出發佈到 WooCommerce 之前檢查輸出。因此，此功能可確保語氣、風格和包含的關鍵字的一致性，以增強 SEO。此外，它還可以根據目標受眾的特定需求靈活地客製化每個產品的內容。 另一方面，WriteText.ai Bulk 是專門為同時為多個產品產生文字而設計的。雖然此功能缺乏關鍵字分析、語義關鍵字選擇和每個產品的單獨屬性選擇等特定方面，但它允許作者在所有選定的產品中保持一致的語氣、風格和屬性。 WriteText.ai Bulk 表現出高效率，一旦設定了最終產品選擇和目標樣式屬性，大約 30 秒內即可為每個產品產生文字。當需要在短時間內產生大量產品文字而無需進行詳細的關鍵字分析時，它特別有用。因此，WriteText.ai Bulk 可以作為快速、大量內容生成任務的可靠、省時的解決方案。 總的來說，WriteText.ai 是一個功能豐富的插件，允許連接到無限數量的電子商務網站並支援無限數量的用戶。它支援將文字直接傳輸或發佈到 WooCommerce，並允許選擇要合併到文字中的產品屬性、色調和樣式。用戶還可以選擇目標受眾和文字長度，以及設定使用者角色以指定誰可以產生、審查和發佈內容。主要功能包括評論歷史記錄、批量傳輸/發布文字、自訂產品詳細資訊添加以及定義您自己的自訂語氣和風格。使用者可以利用參考產品生成文字、獲取人工智慧建議的目標市場、定義自訂目標市場並重寫文字。該外掛程式還支援關鍵字分析、語義關鍵字、追蹤關鍵字和語義關鍵字密度，以及多商店支援。 免責聲明：WriteText.ai 是一款為與 WordPress/WooCommerce 搭配使用而開發的獨立工具。它不隸屬於 WordPress/WooCommerce，也不受其認可。
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一個基於人工智慧的內容產生器和 SEO 自動化平台。它使用 NLP 和語義推薦在一分鐘內創建優化的長格式和短格式內容。為目標受眾提供個人化內容，提高網站流量並超越競爭對手。 NexMind 不僅是企業主的完美解決方案，也是想要快速產生和優化高品質內容的行銷代理商和文案撰稿人的完美解決方案。我們的目標是創建更聰明的搜尋機器人（稱為 SEO 自動化軟體），以簡化 SEO 流程。我們提供企業SEO平台，幫助品牌提升網站排名並提高知名度。
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI 是最先進的人工智慧作家、社群媒體貼文產生器和行銷工具。利用 AI 改變您的網站、部落格和社群媒體形象。
Patreon
patreon.com
Patreon是一個會員平台，使藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。成千上萬的音樂家，播客，視頻遊戲開發人員，漫畫創作者和其他人在Patreon上獲得薪水。通過持續的資金，他們能夠花更多的時間以交互式方式吸引粉絲群，並繼續用數百萬人喜歡的美麗事物來填充互聯網。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
BuzzSumo
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找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 為超過 50 萬名行銷人員的策略提供支持，其內容行銷數據涉及 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題。
Readable
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Readable.io 是一個可讀性和寫作工具的集合，可幫助提高網站和文件內容的品質。
Silktide
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Silktide 為您提供改善網站所需的一切，在一個平台上提供自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷。 Silktide 每年被成千上萬的客戶用來分析數千萬個網站。我們幾乎涵蓋您網站的各個方面，包括內容、可訪問性、行銷、行動、速度和法律合規性。造訪我們的網站查看即時平台演示。
SocialPilot
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SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團隊協作功能委託分享和排程。 5) 使用大量計劃功能上傳 CSV，一次規劃 100 個貼文。 6) 一次為個人社交帳戶建立客製化帖子，並提及其他 Facebook 和 Twitter 個人資料以提高參與度。 7) 透過易於理解的社群媒體分析和報告來分析您的社群媒體行銷活動。 8) 使用社群媒體行事曆直觀地查看您安排的時間和內容。 9) 永遠不要忽略新的內容創意，策劃內容建議並將其儲存為草稿以供以後使用。新增精選內容和 RSS 來源以實現永無止境的佇列。 10) 無需再等待客戶的社交媒體帳戶憑證 - 只需邀請他們並使用客戶管理功能輕鬆管理他們的社交帳戶。 11) 使用 SocialPilot 提供的 URL 縮短器創建您自己的定製品牌域，以獲得更高的可見性和識別度，並刪除長的、不需要的、難看的 URL。 12) 在您安排 Facebook 貼文時立即宣傳。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一個人工智慧驅動的複製智慧和 Gen AI 平台，亞馬遜、Greenhouse 和 IBM 等公司的超過 100 萬名行銷人員使用該平台，使行銷人員能夠創建可擴展的品牌內容，從而轉化並推動銷售。 Anyword 經過數十億行銷數據點的訓練，為行銷人員提供強大的跨渠道預測績效評分和分析，以即時監控和提高文案績效。借助 Anyword，行銷人員可以產生最適合目標受眾並提高績效的有效文案和訊息，從而節省昂貴的 A/B 測試費用和時間。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案允許行銷人員收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
Smint.io
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您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
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在一個充滿幹擾、市場過度飽和和千禧世代的世界中…行銷和銷售團隊依靠 ScreenSpace 突破噪音 → 在情感上吸引高品質客戶 → 並引導他們踏上不可抗拒的 YES 之旅！說實話 → 您的客戶不知所措。通用影片 • 以產品為中心的導覽 靜態簡報 • 腳本化簡報 • 複雜網站 人們對一刀切的媒體感到厭煩。你不是嗎？當然，傳統策略會浪費時間和金錢。排斥高意向客戶－又稱「收入」。同時吸引了昂貴、低品質的「噪音」。導致管道遺失和結果不可靠。或者…想像一下讓您的產品和客戶閃閃發光！憑藉全面、身臨其境的網路體驗，將您的產品變成引人入勝的視覺之旅。一個自我引導的故事，非常適合每個買家。推動深度參與和產品理解當買家透過富媒體、動態敘事、互動遊覽和引人入勝的客戶故事進行互動時，直到他們不僅發現價值，而且「體驗」價值。成為 ScreenSpace 的英雄，只需簡單的拖放操作即可將現有內容：影片 • 簡報 • 簡報 • 客戶故事 • 文件 轉變為買家喜愛的沉浸式產品故事。買家意向數據與您最喜歡的 CRM 共享，因此您可以優化您的成功體驗，同時您的銷售團隊可以針對下一次通話進行最佳化。副作用包括…推動可衡量的成果，以取得重大進展。透過重新參與加速採用。為您的管道注入高意圖的潛在客戶。提高獲勝率，同時縮短銷售週期。將資源重新集中在經過驗證的策略上。贏得高階主管和利害關係人的信任。一切都在舒適的家中進行。或咖啡館。或辦公室。體驗成為一個快樂且投入的買家的感覺 → www.screenspace.io
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StoryChief 是為您的團隊提供的完整內容行銷解決方案，專為 B2B 行銷團隊和內容代理商構建，讓您能夠專注於透過內容行銷來發展業務。集中和分發您的文章和社交媒體內容，以擴大您的受眾並產生更多潛在客戶。透過 StoryChief，您可以更有效地涵蓋多通路方法，從而獲得 10 倍以上的銷售線索。您可以節省 6 小時的內容協作、批准和分發時間。您的團隊創建優質內容的參與度和積極性將提高 80%。
Shakespeare
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Shakespeare.Ai 是適合您所有行銷活動的最佳人工智慧工具。 獲得人工智慧驅動的洞察，找到完美的定位和受眾群體，為您的行銷活動帶來最終結果。 透過 Shakespeare.AI，像世界排名第一的行銷人員一樣產生高轉換文字、圖像/影片廣告和行銷策略。使您在競爭中獲得不公平的優勢。 * 將 CAC 降低 33% * 將您的轉換率提高 40% * 製作可轉換的高性能廣告 * 取得人工智慧優化和見解。 加入超過 1,000 多名選擇 Shakespeare.Ai 的人的行列，幫助他們實現行銷目標。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場領先的收入、員工保留率和增強的創新能力。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可吸引受眾、吸引讀者並讓編輯團隊能夠無縫、有效地提供即時即時新聞報導。 Live Center 與其他新聞編輯室技術集成，簡化了工作流程。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 的動態消息可輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。 主要特點： * 完全可自訂的部落格設計 * 社群媒體自動化尋找與發佈內容 * 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素，以提高讀者參與度 * 直接在編輯器中快速建立互動式圖表和圖形 * 直覺的介面，帶有響應式編輯器，可提供帖子的即時預覽 * 與體育數據、市場數據等進行第三方集成 * 根據貼文的內容、優先順序和分類自動對貼文進行暗示性標記 * 自動即時部落格摘要，在儀表板視圖中為讀者提供即時部落格文章中涵蓋最多的主題的儀表板。 * 透過專門管道向數十萬讀者即時發布帖子 * 與現有 CMS 和任何媒體庫或系統集成 * 支持貨幣化策略
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites 是一款人工智慧驅動的內容編寫工具，可讓您快速且有效率地創建高品質、SEO 友善的內容。它使用先進的機器學習演算法來產生獨特且引人入勝的內容，用於各種用途，例如網站複製、部落格文章、社交媒體更新等。透過 TurboWrites，您可以簡化內容建立流程，節省時間和精力，同時確保為受眾帶來最大影響。無論您是文案撰稿人、部落客、行銷人員還是企業主，TurboWrites 都可以幫助您創建引人注目的內容，與目標受眾產生共鳴並推動結果。那為什麼還要等呢？立即註冊 TurboWrites，將您的內容創作遊戲提升到新的水平！
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virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo的高級AI技術使用戶能夠用不同的國籍和語言創建最現實和個性化的AI Avatar視頻內容。您只需與Wondershare Virbo鍵入和點擊，可以啟動專業AI發言人的視頻。 Virbo的300多個現實的AI頭像可以是您引人入勝的發言人，以120多種語言說話，具有各種口音，包括各種用例，包括營銷促銷，個性化的銷售推銷，培訓和開發，培訓和解釋器，解釋器和操作性視頻。更重要的是，從營銷視頻和產品推廣到教程視頻，Virbo提供了廣泛的引人注目的模板，以適應任何目的，並儘可能地盡可能地誘人和表達您的信息- 沒有更昂貴且耗時的相機工作人員，視頻代理，或演員/女演員。
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Arena正在開發下一代的實時參與工具，該工具由第一方數據提供動力，以建立到處可信的，充滿活力的觀眾。我們的解決方案 - 實時聊天，現場博客，競技場角色）利用社交媒體最受歡迎的功能快速在您管理的任何平台上創造深度參與。超過20,000個客戶信任競技場，可以在網絡上，應用程序或現場活動（或所有三個）將觀眾聚集在一起，以參與內容，社區和商業。
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讓您的行銷和銷售以產品為主導。無需程式碼即可創建像素完美的產品演示。優化您在所有裝置上的演示體驗。 StoryScale 演示具有電影效果，具有動畫轉換和縮放。憑藉一流的頂級行銷網站交付和個人化銷售演示，StoryScale 為現代收入團隊提供了完整的演示自動化解決方案。 • 具有響應式交付和潛在客戶開發功能的網站產品導覽• 具有安全共享和外向交付的個人化銷售演示• 引導式非線性產品導覽路徑• 無需用於屏幕編輯和定制的代碼演示工作室•指南庫和螢幕互動•克隆即時應用程式或使用媒體截圖• Demo-lytics 來追蹤參與度和簡報效能• 影片、電子書、部落格和其他媒體的內容體驗我們相信人們應該獲得更好的數位購買體驗。這是一個簡單的哲學：想怎麼買就怎麼賣。
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舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
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Issuu 是全球最大的內容發佈和行銷平台，使人們能夠在所有數位發行管道中以各種動態格式轉換、託管和分享引人入勝的內容。 Issuu 擁有 6000 萬以上的出版物，使其 100 萬以上的全球用戶可以輕鬆轉換內容一次，然後在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 透過將靜態文件轉換為行銷資產，將單一文件轉變為獨特的沉浸式閱讀體驗- 包括嵌入網站和部落格的翻頁書、針對行動裝置優化的文章、社交媒體的動態圖形故事、電子郵件的GIF 等。每天都有超過 30 萬頁的內容上傳到 Issuu，讓世界各地的讀者能夠發現並參與更多他們喜歡的內容，從雜誌和報紙到作品集和目錄。企業行銷人員和個人創作者都選擇 Issuu，因為它具有用戶友好的平台，無需任何程式碼即可將他們的資訊置於最前面和中心位置。 Issuu 總部位於加州帕洛阿爾托，在哥本哈根、柏林和布拉加設有全球辦事處。
Letterdrop
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Letterdrop 是一個內容行銷平台，可協助 B2B 企業使用 SEO 和 LinkedIn 等自然管道透過內容建立管道。 Letterdrop 可協助您： 1. 透過從銷售電話中的問題、您網站上消費的內容以及 LinkedIn 參與度中提取見解，了解您的潛在客戶關心什麼。 2. 對正確的內容進行優先排序、規劃和專案管理，以透過審批工作流程建立。 3. 利用人工智慧輔助快速創建內容4. 針對SEO 和LinkedIn 等不同管道優化內容5. 最大化分發，以便更多潛在客戶能夠看到它6. 這構建了一個有機需求生成飛輪，以獲取更多客戶
Ubersuggest
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高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
Marketing Miner
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Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 - SEO 審核 - 排名追蹤 - 競爭對手分析 - 品牌監控 - 連結建立 - 大量資料分析 - API 為什麼你會喜歡行銷礦工？令人難以置信的物有所值：您不必選擇昂貴的工具來獲得良好的排名。 Marketing Miner 以實惠的價格提供高品質的數據。與其他工具無縫整合：如果您喜歡在自己的工具中處理大量數據，您一定會喜歡 Marketing Miner 的多功能且強大的 REST API，無需登入即可存取您的資料！大量數據分析：行銷礦工工具可以節省大量時間和精力。您可以快速分析多達 100,000 個關鍵字、網域或 URL 的資料。
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Storipress 是一款支援 AI 的長篇內容工作流程解決方案，專為 B2B 內容團隊設計，可大規模創建思想領導內容。 Storipress 透過將您需要的所有內容工具組合到一個平台中來集中您的工作流程。 Storipress 讓您更快地接觸更多目標受眾；透過自動化內容協作、分發和衡量，每週為團隊成員節省 10 個小時，從而實現 16 倍的內容投資回報率。
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我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次演示都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 CRM 中強大的參與象限儀表板可提高交易可見度、指導以及更強大的預測和業務成果。內容影響推薦和推廣內容，在銷售週期的每個階段為銷售代表提供正確的內容和工具。根據客戶的直接參與和回饋來完善和優化訊息傳遞。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使視覺內容民主化，以獨特的方式結合品牌社群和生成人工智慧的力量。正在申請專利的 VisualGPT 平台允許品牌大規模搜尋、發現、管理、創建、重新生成、分發和協作視覺內容。品牌現在可以在付費廣告、客戶購買體驗、網站參與和社群媒體活動中部署視覺內容，而所需的時間和成本卻很少。
OneMob
onemob.com
Onemob是在幾秒鐘內創建，共享和跟踪美麗微座的最終多合一平台！無論您是銷售，營銷，客戶成功還是內容創建者，Onemob都需要您提高外展活動並吸引更多關注，參與和回應所需的一切。 借助Onemob強大的微型材料構建器，內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆地創建令人驚嘆的，定制的微座，以專業和引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問廣泛的模板和標記選項，以自定義您的微檯面以匹配您的品牌並針對受眾群體。 但這還不是全部 - 對emob充滿了功能，可以幫助您像專業人士一樣創建，共享和跟踪內容。您可以使用OneMob的移動，網絡和屏幕錄音機在Go中創建視頻，並使用內置腳本遠程編輯器和視頻編輯工具來完善您的內容。另外，通過視頻批准和參與跟踪，您可以準確地看到觀眾如何與內容互動並相應地調整策略。 Onemob與您現有的技術堆棧無縫集成，包括CRM集成用於Salesforce，Dynamics，HubSpot等，以及與Zoom，Google Drive，Box和Dropbox的內容集成。借助Gmail，Outlook，Salesloft，Outrach，Salesforce和Insidesales的本機插件，您可以輕鬆地從喜歡的電子郵件和銷售工具中直接創建和共享內容。 最好的部分是，您可以免費開始使用Onemob！它的免費計劃可訪問其許多核心功能，因此您可以嘗試無風險，並查看如何改變內容遊戲。
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SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及之後的流程。享受以下功能： - 展示您產品實力的產品陳列室- 簡單的拖放構建塊即可輕鬆創建大規模的精美陳列室- 客戶參與儀表板和通知- 您和客戶之間的共享任務- 來自產品表和合約的共享文件- 具有智慧議程的互動式視訊會議- 智慧時間軸- 錄製、轉錄和人工智慧分析的會議- 視訊訊息傳遞- 讓您的銷售代表立即工作的銷售流程模板- 高級安全性和隱私- CRM、Zoom 和Teams整合 - 存取等級管理 - 公共、註冊或私人空間
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銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
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SundaySky
sundaysky.com
現代營銷人員知道視頻的力量，但認識到傳統的生產模型已經破壞。 Sundaysky賦予企業能夠有效，獨立地創建，個性化和分發視頻。我們使用戶可以簡單地創建高質量，專業的視頻，而沒有事先經驗，並且易於企業操作具有成本效益的視頻內容引擎。 Sundaysky視頻平台是易於使用和支持AI的創作軟件，將創造性的專業知識嵌入具有強大的個性化功能，以改善觀眾參與度並通過減少對資源密集型生產模型的依賴來提高運營效率，從而產生大量的成本，時間，並需要專業化並需要專業化技能。不斷發展的企業和領先的品牌，包括1000Bulbs.com，1-800聯繫，Aetna，America，Ithink Financial，Okta，Salesintel，Staples，Staples，UnitedHealthCare等，採用了Sundaysky來實現與個性化的視頻生產，以改善觀眾的參與度並推動有效的業務增長。
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog 自 2008 年以來一直是數位出版行業的領導者。憑藉其先進的 HTML5 翻頁書技術，內容可以在任何裝置上查看。只需上傳 PDF，即可立即創建令人驚嘆的、引人入勝的內容，而無需編寫任何程式碼。其 HTML5 翻頁書、電子商務目錄和本機應用程式可實現主導的使用者體驗。將 PDF 轉換為 HTML5 活頁簿，以提高品牌知名度、線上銷售和影響力。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一個用於統一混合 IT 營運的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。透過將人工智慧驅動的洞察力和集體智慧與應用程式工作負載、基礎設施和網路互連的即時藍圖相結合，提高應用程式效能、削減營運成本並實現 IT 現代化。借助 OneIQ，營運團隊、值得信賴的顧問和供應商可以無縫協作，同時建立共享的專業知識、透明度和信任。使用專利的安全介面，每個人都可以從相互的、前瞻性的見解中受益——激發堆疊每一層的創新，塑造組織的未來。 OneIQ 已通過 ISO/IEC 27001 認證，並使用專利的安全資料協作技術 (US-11797701-B1)。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是為網路創建沉浸式數位內容的首要平台。 Shorthand 的簡單編輯器可讓任何人在幾分鐘內創建、編輯和發布令人驚嘆的閱讀體驗 - 無需任何程式碼或網頁設計技能。現在，媒體、行銷和傳播團隊可以大規模創建沉浸式內容，從而推動更深入的受眾參與、更好的指標和更強大的品牌成果。速記使用戶能夠輕鬆協作。透過在速記工作區中組建您的團隊，您可以改善內容協作並加快交付速度。多個用戶可以無縫地協同處理一個內容，而不會造成任何中斷。此外，自訂主題意味著所有發布的內容都保持品牌特色。借助靈活的發布選項，用戶幾乎可以在任何地方發布速記內容 - 透過 AWS、他們的 CMS、速記託管或直接嵌入到他們的網站上。我們很自豪地說，我們的客戶（包括 BBC、Salesforce、聯合國兒童基金會、劍橋大學和曼城）在網路上發布了一些最具電影感和吸引力的內容。這包括從數位雜誌和長篇專題到內部通訊、品牌故事、部落格的一切——甚至是虛擬逃脫室！ Shorthand 帶來了可觀的投資回報，顧客不斷誇耀他們的參與度指標得到了根本性的改進。 Shorthand 成立於澳洲布里斯班，現已成為一家真正的全球性公司。我們是一群充滿藝術和愛心的極客，致力於幫助內容團隊建立世界上最令人印象深刻和最具影響力的數位內容。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市團隊能夠立即建立互動式產品演示。我們協助數百個銷售和行銷團隊在整個銷售和行銷漏斗中推動以產品為主導的成長計畫： - 轉換網站訪客：透過新的 CTA 潛在客戶想要點擊的方式吸引更多合格的潛在客戶。 - 吸引和教育潛在客戶：為潛在客戶提供量身定制的以產品為主導的行銷活動，並立即實現價值。 - 提供可重複的演示：使非技術賣家能夠輕鬆自訂並大規模提供演示。在我們的網站上親自試用 Navattic：https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
共識帶領世界進入了演示自動化的新時代。它的平台為您的買家在需要時需要什麼。然後，它通過對這些買家的獨特見解將您的收入團隊的影響倍增。結果，您會看到更快的近距離，更大的交易和更高的近距離率。 購買企業軟件是緩慢，令人沮喪和破損的。其專利的演示自動化平台可以解決此問題。它結合了最好的視頻，產品互動和發現自動化，為買家和客戶提供無與倫比的體驗。從C-Suite到最終用戶，其演示可以病毒地傳播，適應每個觀眾，揭示隱藏的利益相關者並回答關鍵問題。然後，他們每次點擊時都需要提供強大的數據，並需要回到您的團隊，從而使他們的影響倍增。 共識是一個產品體驗平台，可幫助上市團隊自動化演示，將浪費的演示從50％降低到5％，並將演示等待時間從14天減少到按需（將銷售週期）減少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共識在G2 Presales軟件中排名第一，並被認為是2025年的好地方。 超過50％的演示觀看了同一天分享，而下班後的13％，共識迅速參與，同時通過病毒內共享揭示了新的利益相關者及其優先事項。結果？更快的收入，不合格的演示和更好的見解。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 讓您快速大規模建立情境內容體驗。透過提供相關內容來更好地與潛在客戶建立聯繫，從而更快地達成交易。內容是每項上市行動的支柱。如果您想脫穎而出並與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係，您需要透過在正確的時間提供正確的內容來提供個人化的體驗。體驗管理 - 集中和組織來自不同來源的內容，以在幾分鐘內個性化目的地。內容集中和管理是個人化的關鍵。 Uberflip 是一個集中和組織所有內容的單一平台。 Uberflip 與第三方內容平台集成，因此您可以輕鬆匯入、管理和標記您的資產。從那裡，您的行銷、銷售和客戶成功團隊可以輕鬆存取批准的內容，並可以透過無程式碼拖放體驗開始為每個行銷活動和數位銷售室建立令人難以置信的目的地。更少的內容浪費，更快的行銷活動啟動，以及為潛在客戶提供最佳內容的銷售團隊。主要功能： - 內容整合（部落格、Wistia、Vimeo、YouTube、Vidyard、Brightcove） - 標籤管理器和智慧過濾器- Uberflip 頁面- Uberflip 銷售協助（數位銷售室） - SEO 優化旅程加速- 為每個買家創建精選內容目的地– 並透過所有管道與他們互動。 Uberflip 讓您能夠透過內容推薦來推動內容消費，讓訪客留在現場。透過強大的行銷自動化平台 (MAP) 集成，每次與內容的互動都可以觸發完美的下一步，以加速客戶旅程。透過提供個人化內容來減少買家旅程中的摩擦，提高轉換率並加快創收速度。
Blogely
blogely.com
Blogely 是關於全面的研究、無縫的寫作體驗、完整內容的包羅萬象的組織、適合非技術人員的簡單頁面 SEO、方便地訪問抄襲掃描程序，當然還有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它透過更有效率地組織部落格內容和搜尋引擎優化，幫助部落客自然地增加網站流量。
Allego
allego.com
Allego 是現代創收軟體的領先供應商。 GO 是 Allego 的現代收入支援平台，匯集了銷售、支援和行銷團隊，在一個綜合平台上提供 B2B 買家所需的體驗。憑藉其專利技術，GO 平台可確保收入團隊策劃正確的內容，讓銷售團隊充滿信心地獲勝，並在正確的時間以正確的方式與買家互動，以實現更快的銷售週期和更大的收入。 Allego 是四分之一道瓊工業平均指數公司、美國15 家最大銀行中的5 家、8 家最大保險公司中的4 家、全球5 家最大醫療器材公司中的4 家、10 家最大財富管理公司中的6 家值得信賴的選擇， 5 家最大的資產管理公司中的 5 家，以及許多其他全球企業。請造訪 Allego.com，以了解有關贏得賣家和買家的收入支援的更多資訊。無論是透過非同步視訊相互提供回饋，還是透過人工智慧支援的輔導和點對點協作提高技能，近 100 萬專業人士正在使用 Allego 徹底改變他們的入職、培訓、協作和銷售方式。在 allego.com 上了解有關 Allego 和我們正在打造的運動的更多資訊。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作區協作功能- AI 圖像、免版稅圖像和圖形- 使用AI 進行批量內容創建（例如批量生成內容描述） 其他功能：指南和品牌資產存儲庫、多語言支持、抄襲和語法檢查、自定義報告、AI 品牌聲音等等。
PathFactory
pathfactory.com
透過 PathFactory 在整個 B2B 買家旅程中提供個人化、引人入勝且注重轉換的體驗，釋放 B2B 收入。增強買家的旅程並開始為買家提供內容智慧。 PathFactory 的 AI 驅動的內容智慧可讓您為個人買家和 ABM 策略的目標帳戶產生個人化內容體驗。根據最近的訪客歷史記錄、行業和趨勢主題推薦下一個最佳的消費資產，從而加快交易速度並擴大您的管道。領先的企業和中型市場 B2B 公司使用 PathFactory 透過提供智慧內容體驗和虛擬活動來消除買家的摩擦，從而加速培育、提高獲勝率並了解內容績效。 PathFactory 最近被德勤評為北美 2020 年高科技高成長 500 強公司之一。
Proof
useproof.com
事實證明，在行銷管道中加入 Proof 可以建立訪客的信任、創造緊迫感，並將每頁轉換率提高 10-15%。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團隊值得信賴的顧問。採購團隊受益於賣家，他們能夠更好地了解他們獨特的挑戰，並將他們與他們的投資組合中正確的解決方案聯繫起來。 Showpad 與 50 多個國家/地區各種規模和成熟度的組織合作，以支援跨收入團隊的策略協調和效率。從中小企業到陶氏化學、通用電氣、Honeywell、強生和可口可樂 EuroPacific Partners 等企業品牌，Showpad 都是經過驗證的收入加速器。 Showpad 總部位於伊利諾州芝加哥和比利時根特，擁有多元化的全球員工隊伍。
Skyword360
skyword.com
Skyword360平台將內容置於所有行銷活動的核心。 Skyword360 旨在確保所有跨通路規劃、內容創建和激活與企業的整體內容策略和行銷目標保持一致。透過這種以內容為中心的方法，行銷領導者能夠創造獨特且一致的客戶體驗，從而使他們的品牌脫穎而出並推動可衡量的結果。 Skyword360 為內容運作的所有基本要素提供工具：策略、規劃、創建、收集、啟動、個人化和最佳化。憑藉來自超過 46 個國家的國際自由職業社群以及將平台翻譯成 14 種語言的能力，內容營運可以大規模無縫執行。