內容行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 查德

Creatosaurus

creatosaurus.io

Creatosaurus 是一個一體化的創意和行銷平台，旨在簡化工作流程並為行銷團隊提供可擴展的行銷策略。 它提供了一套全面的功能，涵蓋從管理和協作到創建、分發、分析和應用程式。 Creatosaurus 的顯著功能之一是其人工智慧內容編寫器，它允許用戶在幾分鐘內產生大規模的行銷副本。 它還提供了一個易於使用的設計編輯器，用於創建漂亮的圖形，具有拖放功能以及對免費庫存圖像和模板的存取。該平台包括一個主題標籤管理器，可幫助用戶查找和管理主題標籤以優化其社交媒體工作流程，以及一個報價查找器，允許用戶搜尋和保存報價以供以後使用。 它還提供了跨不同平台安排社交媒體貼文的能力。 Creatosaurus 專為擁有分散式團隊和全球創意人員的公司而構建，為創作者和行銷人員提供集中的工作空間。 它旨在透過在一個地方提供一系列工具和功能來將生產力和創造力結合起來，從而實現高效協作並改善整個故事講述過程。該平台得到與其他流行應用程式深度整合的支持，允許用戶連接他們最喜歡的工具並掌控自己的工作。 它的設計是用戶友好的，為每個團隊成員提供透明和簡單的體驗。 Creatosaurus 被世界各地的影響者、創作者、出版商、新創公司和品牌用作行銷策略的強大工具。 它旨在為所有創意和行銷需求提供完整的解決方案，讓用戶專注於講述有影響力的故事，而平台則負責其他一切。