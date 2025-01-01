內容行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
提議新的應用程式
Patreon
patreon.com
Patreon是一個會員平台，幫助創作者通過訂閱模式獲得收入，並與支持者保持互動。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一個綜合平台，幫助創作者和企業家建立和管理在線業務，如課程、社區和會員訂閱。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Bitly
bitly.com
Bitly是一個網址縮短服務和鏈接管理平台，幫助用戶簡化鏈接共享並提供分析功能以優化營銷策略。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs是一款全方位的SEO工具，提供競爭對手研究、關鍵字分析、網站審核、內容研究等功能，幫助用戶提升網站可見性。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex是一款AI驅動的內容生成工具，幫助用戶創建和改進電子郵件及其他文本內容，提升溝通效率。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一個全面的SEO工具，幫助用戶執行關鍵字研究、網站審核、反向鏈接分析等，以提升搜索引擎排名。
Ubersuggest
neilpatel.com
Ubersuggest是一款簡易工具，能將冷淡潛在客戶轉化為顧客，並自動化轉換漏斗與流程。
Issuu
issuu.com
Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly是一個鏈接管理平台，幫助用戶創建、縮短和管理自定義品牌鏈接，提供分析工具和多域名支持。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一個 AI 驅動的視頻生成器，用戶可快速創建多語言的 AI 化身視頻，提供超過 300 種模板和翻譯功能。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒體行銷自動化工具，幫助用戶調度和分析社交媒體活動，提升效率和觸及範圍。
Seobility
seobility.net
Seobility是一款綜合SEO工具，提供網站審核、反向鏈接分析、關鍵字研究和排名追蹤，幫助用戶提升網站排名和可見性。
Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv是一個為創作者和出版商設計的新聞通訊管理平台，提供創建、發佈和收益的工具。
VideoDubber.ai
videodubber.ai
VideoDubber.ai是一個AI驅動的視頻翻譯與配音平台，支持超過150種語言，提供語音克隆和即時音頻翻譯功能。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 是一款專為 WordPress/WooCommerce 設計的插件，能自動生成產品文本和元描述，支援單品及批量處理。
WriterX
writerx.co
WriterX是一款AI寫作工具，幫助用戶創建和完善內容，適用於各種寫作任務，提供自動草擬、語法檢查及內容結構控制等功能。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款專為數據驅動的行銷人員設計的 SEO 工具，提供超過 40 種功能以提升網站排名，支援批量數據分析。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款綜合的社交媒體管理工具，幫助用戶簡化內容創建、策展和發布，並支持團隊協作與性能分析。
Storyly
storyly.io
Storyly是一個用戶參與平台，允許在移動應用和網站中嵌入互動故事，幫助品牌與用戶進行吸引人的互動和交流。
IO Technologies
public.iotechnologies.com
IO Technologies應用程式提供即時內容分析，幫助用戶改善內容、增長讀者及收益，具備創新的儀表板以支持快速決策。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆幫助行銷人員在一個地方查看、安排和分享所有的行銷活動，並提供即時的視覺化工具。
Blogely
blogely.com
Blogely是一款內容創建工具，幫助用戶有效管理和優化其部落格的寫作、SEO和內容發布流程。
Anyword
anyword.com
Anyword是一個由AI驅動的文案創作平台，幫助營銷人員生成高轉換率的內容，提供預測性能分析及自定義品牌語調功能。
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo是一個社交媒體智能工具，幫助用戶發現、分析及追蹤流行內容，以優化內容策略和與影響者合作。
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI是一款先進的AI寫作和社交媒體內容生成工具，幫助企業創建和優化內容以增強數字存在。
Showpad
showpad.com
Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
NexMind
nexmind.ai
NexMind是一個由AI驅動的內容生成和SEO自動化平台，可快速生成多語言的優化內容，幫助企業提升網站排名和可見性。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
Podia
podia.com
Podia是一個綜合數字平台，幫助用戶銷售在線課程和數字產品，支持電子郵件營銷和社區建設。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat是一個實時分析平台，幫助內容創建者和發佈者監控受眾互動及內容表現，以改善內容策略。
Shakespeare
shakespeare.ai
莎士比亞應用程序是一款AI驅動的營銷工具，幫助企業優化廣告系列，提高營銷效率和轉化率。
MemberSpace
memberspace.com
會員空間是一款幫助用戶在網站上銷售會員資格和數字產品的工具，支持不同平台的整合和靈活的成員管理。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是一個創建沉浸式網路內容的平台，使用者可快速編輯、發布數位內容，無需程式碼或網頁設計技能。
KAWO
kawo.com
KAWO是一個針對中國社交媒體團隊的營銷軟體平台，幫助團隊合作、規劃、管理及分析內容，涵蓋微信、微博、抖音和快手。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一個數字營銷平台，提供23種工具以支援關鍵字研究、排名追蹤、SEO審核及社交媒體管理等功能，適合企業和代理商使用。
Shareaholic
shareaholic.com
Shareaholic是一個多功能插件，幫助網站輕鬆整合社交媒體，促進內容分享和受眾參與，提供專業的自定義選項和分析工具。
Readable
readable.com
Readable是一款可讀性和寫作工具，幫助提高網站及文檔內容的可讀性，支持多種文檔格式並提供實時反饋。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
Vev
vev.design
Vev是一個為開發者、設計師及行銷人員打造的網頁創建平台，結合無代碼與有代碼，幫助專業團隊發布創意和互動體驗。
StoryChief
storychief.io
StoryChief是一個內容營銷解決方案，幫助企業集中管理和分發多渠道內容，提升團隊協作和內容表現。
AutoWrite
autowrite.app
AutoWrite是一款由AI驅動的寫作工具，專為創建優化的SEO內容而設計，幫助作家簡化內容創建過程並提升可見度。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個全球領先的內容體驗平台，幫助出版商和品牌透過個性化互動提升與觀眾的參與度，無需開發資源即可輕鬆創建網站經驗。
Smint.io
smint.io
Smint.io是一個數字平台，整合多種系統以管理和優化媒體資產，幫助企業創建品牌內容和改善數字體驗。
Matomo
matomo.org
Matomo是一個開源的網站分析平台，提供用戶行為跟蹤、數據隱私保障及多種分析工具。用戶可選擇雲端或本地服務器託管。
involve.me
involve.me
involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack是一個無頭CMS平台，幫助企業管理和交付個性化內容，支持多渠道、全方位的數字體驗。
ScreenSpace
screenspace.io
ScreenSpace 是一個幫助行銷和銷售團隊創建沉浸式產品故事的工具，轉化現有內容以增強買家體驗和參與度。
InPowered
inpowered.ai
InPowered 是一個 AI 平台，幫助品牌最大化內容行銷 ROI，透過數據驅動來改善品牌形象和增加用戶參與度。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一個客戶聲音平台，能自動生成案例研究、見證和統計數據，以提高產品價值的證明，供 GTM 團隊使用。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown是一個簡易的新聞通訊管理工具，使得創建、發送和跟踪電子郵件變得簡單高效。
GetSocial
getsocial.io
GetSocial 是一個內容分析平台，幫助行銷人員衡量、推廣和增強最佳內容，追蹤社交活動、分析互動並提供自動化報告。
Quickblog
quickblog.co
QuickBlog是一個簡化創建博客的應用，提供直觀工具與SEO支持，幫助用戶輕鬆管理內容和增強可見性。
ShareThis
sharethis.com
ShareThis是一款社交媒體共享工具，提供易於安裝的共享按鈕，幫助網站用戶簡單地在多個社交平台上共享內容。
© 2025 WebCatalog, Inc.