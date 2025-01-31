內容行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蘇丹

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「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
提議新的應用程式
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog 自 2008 年以來一直是數位出版行業的領導者。憑藉其先進的 HTML5 翻頁書技術，內容可以在任何裝置上查看。只需上傳 PDF，即可立即創建令人驚嘆的、引人入勝的內容，而無需編寫任何程式碼。其 HTML5 翻頁書、電子商務目錄和本機應用程式可實現主導的使用者體驗。將 PDF 轉換為 HTML5 活頁簿，以提高品牌知名度、線上銷售和影響力。
ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次演示都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 CRM 中強大的參與象限儀表板可提高交易可見度、指導以及更強大的預測和業務成果。內容影響推薦和推廣內容，在銷售週期的每個階段為銷售代表提供正確的內容和工具。根據客戶的直接參與和回饋來完善和優化訊息傳遞。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 是領先的內容營運平台，提供自動化工作流程、即時協作和進階內容管理，以高效簡化內容流程。我們注重使用者體驗，讓平台的使用簡單有效率。針對特定用戶需求進行客製化是有助於提高用戶參與度的主要方面之一。我們提供 SEO 工具，幫助用戶提高其內容在搜尋引擎上的可見度。該平台支援多種內容格式。此外，客戶支援和教育資源的可用性使用戶可以輕鬆解決問題並提高他們的寫作技能。該平台非常適合從事同一專案的團隊，因為它使他們能夠在一個地方管理所有步驟。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一個基於雲端的創意平台，可讓品牌團隊、設計師和本地行銷人員大規模規劃、製作和發布鼓舞人心的高效能內容和創意活動。 Re4m 由經驗豐富的行銷從業人員團隊打造，簡化了從最初想法到發布和推廣內容的脫節且繁瑣的創意製作流程。 Re4m 的核心是一個視覺協作引擎，它使企業、團隊和個人能夠對所有類型的內容（數位視訊、pdf、圖像、即時網站、設計文件等）提供即時互動回饋。一旦內容正確、合規並獲得批准，Re4m 就會提供閉環流程，使內容能夠發佈到第三方解決方案。
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 尋找並整理網路上的內容。它在數千個最佳網站中進行搜索，以提供行業特定的高品質新聞、影片、圖像和報價，從而節省時間和精力。
Vable
vable.com
Vable 是一個資訊管理平台，可讓您聚合、過濾並向您支援的人員提供客製化內容。 借助 Vable，資訊專業人員可以監控無盡的來源，並為您的組織所需的所有新聞和資訊建立自訂資料庫。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 透過自動化現有行銷自動化軟體（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）發送的部落格、新聞和 RSS 電子郵件，為 200 多家 B2B 公司增加了網站流量。
Quuu
quuu.co
Quuu 是您在社群媒體上自動分享的優質內容的第一個來源。內容策劃讓您在社群媒體上脫穎而出。這是為追隨者提供價值和一致性的一種方式。然而，正確執行此操作是一個耗時的過程，因此使用 Quuu 自動化此操作可以為您節省寶貴的時間來處理其他事情。 Quuu 是唯一可管理 500 多個興趣類別內容的工具，這意味著您始終可以在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上與受眾分享相關貼文。
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以輕鬆安排永無止境的內容、提高參與度並傾聽客戶對您和競爭對手的印象。
Walls.io
walls.io
Walls.io 是一款一體式社交牆解決方案，可讓您在易於自訂的來源中收集、整理和顯示內容。您可以從多個社群媒體平台收集內容，或讓觀眾直接將內容發佈到您的牆上。您還可以將自訂貼文新增至摘要中，並在受眾內容和品牌內容之間創建良好的組合。社群牆是利用用戶生成內容的力量並吸引受眾的好方法。您可以在私人和公共活動、您的網站或商店或辦公室的展示中使用它。可能性是無限的！
Curatora
curatora.io
Curatora 讓客戶可以立即發現、策劃和分發目標受眾想要閱讀的一流相關內容。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可吸引受眾、吸引讀者並讓編輯團隊能夠無縫、有效地提供即時即時新聞報導。 Live Center 與其他新聞編輯室技術集成，簡化了工作流程。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 的動態消息可輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。 主要特點： * 完全可自訂的部落格設計 * 社群媒體自動化尋找與發佈內容 * 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素，以提高讀者參與度 * 直接在編輯器中快速建立互動式圖表和圖形 * 直覺的介面，帶有響應式編輯器，可提供帖子的即時預覽 * 與體育數據、市場數據等進行第三方集成 * 根據貼文的內容、優先順序和分類自動對貼文進行暗示性標記 * 自動即時部落格摘要，在儀表板視圖中為讀者提供即時部落格文章中涵蓋最多的主題的儀表板。 * 透過專門管道向數十萬讀者即時發布帖子 * 與現有 CMS 和任何媒體庫或系統集成 * 支持貨幣化策略
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使視覺內容民主化，以獨特的方式結合品牌社群和生成人工智慧的力量。正在申請專利的 VisualGPT 平台允許品牌大規模搜尋、發現、管理、創建、重新生成、分發和協作視覺內容。品牌現在可以在付費廣告、客戶購買體驗、網站參與和社群媒體活動中部署視覺內容，而所需的時間和成本卻很少。
Allego
allego.com
Allego 是現代創收軟體的領先供應商。 GO 是 Allego 的現代收入支援平台，匯集了銷售、支援和行銷團隊，在一個綜合平台上提供 B2B 買家所需的體驗。憑藉其專利技術，GO 平台可確保收入團隊策劃正確的內容，讓銷售團隊充滿信心地獲勝，並在正確的時間以正確的方式與買家互動，以實現更快的銷售週期和更大的收入。 Allego 是四分之一道瓊工業平均指數公司、美國15 家最大銀行中的5 家、8 家最大保險公司中的4 家、全球5 家最大醫療器材公司中的4 家、10 家最大財富管理公司中的6 家值得信賴的選擇， 5 家最大的資產管理公司中的 5 家，以及許多其他全球企業。請造訪 Allego.com，以了解有關贏得賣家和買家的收入支援的更多資訊。無論是透過非同步視訊相互提供回饋，還是透過人工智慧支援的輔導和點對點協作提高技能，近 100 萬專業人士正在使用 Allego 徹底改變他們的入職、培訓、協作和銷售方式。在 allego.com 上了解有關 Allego 和我們正在打造的運動的更多資訊。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作區協作功能- AI 圖像、免版稅圖像和圖形- 使用AI 進行批量內容創建（例如批量生成內容描述） 其他功能：指南和品牌資產存儲庫、多語言支持、抄襲和語法檢查、自定義報告、AI 品牌聲音等等。
PathFactory
pathfactory.com
透過 PathFactory 在整個 B2B 買家旅程中提供個人化、引人入勝且注重轉換的體驗，釋放 B2B 收入。增強買家的旅程並開始為買家提供內容智慧。 PathFactory 的 AI 驅動的內容智慧可讓您為個人買家和 ABM 策略的目標帳戶產生個人化內容體驗。根據最近的訪客歷史記錄、行業和趨勢主題推薦下一個最佳的消費資產，從而加快交易速度並擴大您的管道。領先的企業和中型市場 B2B 公司使用 PathFactory 透過提供智慧內容體驗和虛擬活動來消除買家的摩擦，從而加速培育、提高獲勝率並了解內容績效。 PathFactory 最近被德勤評為北美 2020 年高科技高成長 500 強公司之一。
Proof
useproof.com
事實證明，在行銷管道中加入 Proof 可以建立訪客的信任、創造緊迫感，並將每頁轉換率提高 10-15%。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團隊值得信賴的顧問。採購團隊受益於賣家，他們能夠更好地了解他們獨特的挑戰，並將他們與他們的投資組合中正確的解決方案聯繫起來。 Showpad 與 50 多個國家/地區各種規模和成熟度的組織合作，以支援跨收入團隊的策略協調和效率。從中小企業到陶氏化學、通用電氣、Honeywell、強生和可口可樂 EuroPacific Partners 等企業品牌，Showpad 都是經過驗證的收入加速器。 Showpad 總部位於伊利諾州芝加哥和比利時根特，擁有多元化的全球員工隊伍。
Skyword360
skyword.com
Skyword360平台將內容置於所有行銷活動的核心。 Skyword360 旨在確保所有跨通路規劃、內容創建和激活與企業的整體內容策略和行銷目標保持一致。透過這種以內容為中心的方法，行銷領導者能夠創造獨特且一致的客戶體驗，從而使他們的品牌脫穎而出並推動可衡量的結果。 Skyword360 為內容運作的所有基本要素提供工具：策略、規劃、創建、收集、啟動、個人化和最佳化。憑藉來自超過 46 個國家的國際自由職業社群以及將平台翻譯成 14 種語言的能力，內容營運可以大規模無縫執行。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 讓您快速大規模建立情境內容體驗。透過提供相關內容來更好地與潛在客戶建立聯繫，從而更快地達成交易。內容是每項上市行動的支柱。如果您想脫穎而出並與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係，您需要透過在正確的時間提供正確的內容來提供個人化的體驗。體驗管理 - 集中和組織來自不同來源的內容，以在幾分鐘內個性化目的地。內容集中和管理是個人化的關鍵。 Uberflip 是一個集中和組織所有內容的單一平台。 Uberflip 與第三方內容平台集成，因此您可以輕鬆匯入、管理和標記您的資產。從那裡，您的行銷、銷售和客戶成功團隊可以輕鬆存取批准的內容，並可以透過無程式碼拖放體驗開始為每個行銷活動和數位銷售室建立令人難以置信的目的地。更少的內容浪費，更快的行銷活動啟動，以及為潛在客戶提供最佳內容的銷售團隊。主要功能： - 內容整合（部落格、Wistia、Vimeo、YouTube、Vidyard、Brightcove） - 標籤管理器和智慧過濾器- Uberflip 頁面- Uberflip 銷售協助（數位銷售室） - SEO 優化旅程加速- 為每個買家創建精選內容目的地– 並透過所有管道與他們互動。 Uberflip 讓您能夠透過內容推薦來推動內容消費，讓訪客留在現場。透過強大的行銷自動化平台 (MAP) 集成，每次與內容的互動都可以觸發完美的下一步，以加速客戶旅程。透過提供個人化內容來減少買家旅程中的摩擦，提高轉換率並加快創收速度。
Visually
visual.ly
Visually 是一個創意市場，它將企業與經過審查的創意專業人士聯繫起來，透過線上協作平台和定義明確、經過驗證的流程來創建引人注目的內容。內容由我們的 1000 多名人才網路成員交付給我們的客戶，這些成員經過人才教育（洛克大學）、我們的身分和聲譽評級演算法的結合審查。我們人才庫的專業知識使我們能夠向中端市場和企業客戶交付複雜的項目，例如 LinkedIn、Salesforce、Citizens Bank、Nike、Ford 和 Oracle。今天，我們的業務涵蓋北美和南美，是唯一一家能夠向英語、西班牙語和葡萄牙語品牌提供內容的公司。我們因在專案中提供可擴展性、靈活性和品質而脫穎而出。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是無頭 CMS 的創建者，也是可組合數位體驗平台 (DXP) 類別的領導者。阿拉斯加航空、ASICS、Burberry、美泰、三菱和沃爾瑪等世界各地的標誌性品牌都投資 Contentstack，以在當今擁擠且競爭激烈的數位市場中脫穎而出，並獲得獨特的體驗優勢。 Contentstack 及其員工致力於為他們所服務的客戶和社區服務。該公司因其無與倫比的客戶關懷和透過 Contentstack Cares 計劃回饋全球的傳統而受到認可，其中包括對 Pledge 1% 和 Girls Who Code 的自豪支持。
Joomag
joomag.com
Joomag 是領先的內容體驗平台，用於大規模創建和分發高設計、個人化內容。利用人工智慧和內容自動化，Jomag 讓非創意人員能夠輕鬆地在所有裝置和媒介上製作和提供卓越的內容體驗。它透過提供可行的見解、發現讀者的興趣以及透過有針對性的活動和量身定制的建議重新吸引受眾來提高投資回報率。 自 2009 年以來，Jomag 為優化內容策略和推動有意義的參與提供全面的解決方案，受到全球 5,000 多家客戶的信賴。
Vev
vev.design
Vev 是專為開發人員、設計師和行銷人員打造的新型網頁創建平台。 Vev 將無程式碼和程式碼結合，幫助專業團隊在網路上發布他們最瘋狂的想法，並具有完全的創意和技術自由。 Vev 使領先的組織能夠增強其數位行銷材料並建立互動體驗。
Storylane
storylane.io
Storylane 讓 B2B 行銷和銷售工程團隊捕捉他們的產品並創建引人入勝的演示和產品參觀。以下是 Storylane 可以幫助您的一些行銷和銷售用例： 行銷：產品導覽 - 您可以建立產品導覽並嵌入到您的行銷網站中。這將有助於推動 PLG 並增加通路中的合格銷售線索。 （PS：您也可以嵌入潛在客戶表單）電子郵件行銷活動 - 在電子郵件行銷活動中發送產品導覽，以展示產品的新功能或特定流程。銷售：演示留下 - 創建為您的潛在客戶定制的產品的引導式+可點擊演示，並將其作為演示留下來發送給他們。這將幫助您的冠軍買家內部化您的產品並加速交易。現場演示 - 在發現電話會議或各個 POC 階段展示 Storylane 演示。您的銷售代表可以接受培訓以遵循一致的簡報流程。售前：透過讓您的售前團隊能夠在幾分鐘內啟動新的演示來擴展您的演示功能。借助 Storylane，您將能夠幫助您的銷售團隊為每個買家提供個人化的簡報體驗，而無需像創建多個演示環境那樣傳統的複雜性。
Tourial
tourial.com
Tourial 使進入市場的團隊能夠創建互動式演示和演示中心，並將其分發到任何地方。演示中心使您能夠比以往更快、更好地教育您的買家——從頻道的最頂端一直向下。這是一個個性化的內容中心，供您的潛在客戶找到他們需要的最重要的信息，與他們的團隊共享，並向您提供有關他們關心的內容的數據。在任何管道嵌入或分享您的互動式演示，更快轉換潛在客戶、影響管道並加快交易週期。
StoryScale
storyscale.com
讓您的行銷和銷售以產品為主導。無需程式碼即可創建像素完美的產品演示。優化您在所有裝置上的演示體驗。 StoryScale 演示具有電影效果，具有動畫轉換和縮放。憑藉一流的頂級行銷網站交付和個人化銷售演示，StoryScale 為現代收入團隊提供了完整的演示自動化解決方案。 • 具有響應式交付和潛在客戶開發功能的網站產品導覽• 具有安全共享和外向交付的個人化銷售演示• 引導式非線性產品導覽路徑• 無需用於屏幕編輯和定制的代碼演示工作室•指南庫和螢幕互動•克隆即時應用程式或使用媒體截圖• Demo-lytics 來追蹤參與度和簡報效能• 影片、電子書、部落格和其他媒體的內容體驗我們相信人們應該獲得更好的數位購買體驗。這是一個簡單的哲學：想怎麼買就怎麼賣。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界頂尖公司用來擴大預售規模、擴大銷售團隊並增強購買體驗的智慧演示自動化平台。售前和技術銷售團隊會自動執行重複的產品演示，使他們能夠將時間重新分配給更高價值的活動。買家可以獲得更好的體驗——透過根據他們想要看到的內容量身定制的數位、互動式和隨選視訊簡報來引導他們。這會自動發現利害關係人並消除不合格的演示，從而將銷售週期大幅縮短 29% 至 68%，並將成交率提高高達 44%。其工作原理如下： - 銷售代表向客戶發送演示連結 - 客戶選擇對他們最重要的主題 - 共識根據這些選擇創建自訂演示，並包括每個主題的支援內容（由銷售代表預先選擇） - 客戶共享與其他利益相關者的演示連結-銷售代表可以報告每個觀點、每個份額、每個利益相關者的優先事項-現在銷售代表知道參與購買決策的每個人買家受過更多教育，更加自信，從而更容易進行促銷和銷售代表。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市團隊能夠立即建立互動式產品演示。我們協助數百個銷售和行銷團隊在整個銷售和行銷漏斗中推動以產品為主導的成長計畫： - 轉換網站訪客：透過新的 CTA 潛在客戶想要點擊的方式吸引更多合格的潛在客戶。 - 吸引和教育潛在客戶：為潛在客戶提供量身定制的以產品為主導的行銷活動，並立即實現價值。 - 提供可重複的演示：使非技術賣家能夠輕鬆自訂並大規模提供演示。在我們的網站上親自試用 Navattic：https://www.navattic.com/
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是為網路創建沉浸式數位內容的首要平台。 Shorthand 的簡單編輯器可讓任何人在幾分鐘內創建、編輯和發布令人驚嘆的閱讀體驗 - 無需任何程式碼或網頁設計技能。現在，媒體、行銷和傳播團隊可以大規模創建沉浸式內容，從而推動更深入的受眾參與、更好的指標和更強大的品牌成果。速記使用戶能夠輕鬆協作。透過在速記工作區中組建您的團隊，您可以改善內容協作並加快交付速度。多個用戶可以無縫地協同處理一個內容，而不會造成任何中斷。此外，自訂主題意味著所有發布的內容都保持品牌特色。借助靈活的發布選項，用戶幾乎可以在任何地方發布速記內容 - 透過 AWS、他們的 CMS、速記託管或直接嵌入到他們的網站上。我們很自豪地說，我們的客戶（包括 BBC、Salesforce、聯合國兒童基金會、劍橋大學和曼城）在網路上發布了一些最具電影感和吸引力的內容。這包括從數位雜誌和長篇專題到內部通訊、品牌故事、部落格的一切——甚至是虛擬逃脫室！ Shorthand 帶來了可觀的投資回報，顧客不斷誇耀他們的參與度指標得到了根本性的改進。 Shorthand 成立於澳洲布里斯班，現已成為一家真正的全球性公司。我們是一群充滿藝術和愛心的極客，致力於幫助內容團隊建立世界上最令人印象深刻和最具影響力的數位內容。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一個用於統一混合 IT 營運的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。透過將人工智慧驅動的洞察力和集體智慧與應用程式工作負載、基礎設施和網路互連的即時藍圖相結合，提高應用程式效能、削減營運成本並實現 IT 現代化。借助 OneIQ，營運團隊、值得信賴的顧問和供應商可以無縫協作，同時建立共享的專業知識、透明度和信任。使用專利的安全介面，每個人都可以從相互的、前瞻性的見解中受益——激發堆疊每一層的創新，塑造組織的未來。 OneIQ 已通過 ISO/IEC 27001 認證，並使用專利的安全資料協作技術 (US-11797701-B1)。
SundaySky
sundaysky.com
現代行銷人員了解影片的力量，但也認識到傳統的製作模式已被打破。 SundaySky 讓企業能夠有效率、獨立地大規模創建、個人化和分發影片。我們使用戶無需經驗即可輕鬆創建高品質、專業外觀的視頻，並使企業輕鬆運營經濟高效的視頻內容引擎。 SundaySky 影片平台是一款易於使用且支援人工智慧的創作軟體，將創意專業知識與強大的個人化功能相結合，透過減少對資源密集型製作模式的依賴來提高觀眾參與度並提高營運效率，因為資源密集製作模式會產生大量成本、時間並需要專門的人員。成長型企業和領先品牌，包括1000Bulbs.com、1-800 Contacts、Aetna、Bank of America、iTHINK Financial、Okta、SalesIntel、Staples、UnitedHealthcare 等，都採用SundaySky 來實現影片製作的現代化和個人化，從而提高觀眾參與度並推動業務高效成長。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及之後的流程。享受以下功能： - 展示您產品實力的產品陳列室- 簡單的拖放構建塊即可輕鬆創建大規模的精美陳列室- 客戶參與儀表板和通知- 您和客戶之間的共享任務- 來自產品表和合約的共享文件- 具有智慧議程的互動式視訊會議- 智慧時間軸- 錄製、轉錄和人工智慧分析的會議- 視訊訊息傳遞- 讓您的銷售代表立即工作的銷售流程模板- 高級安全性和隱私- CRM、Zoom 和Teams整合 - 存取等級管理 - 公共、註冊或私人空間
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使用內置的腳本提詞器和視頻編輯工具來完善您的內容。此外，透過視訊審批和參與跟踪，您可以準確了解觀眾如何與您的內容互動，並相應地調整您的策略。 OneMob 與您現有的技術堆疊無縫集成，包括 Salesforce、Dynamics、Hubspot 等的 CRM 集成，以及與 Zoom、Google Drive、Box 和 Dropbox 的內容集成。透過適用於 Gmail、Outlook、Salesloft、Outreach、Salesforce 和 InsideSales 的本機插件，您可以直接從您喜愛的電子郵件和銷售工具輕鬆建立和分享內容。最棒的是，您可以免費開始使用 OneMob！我們的免費方案提供對我們許多核心功能的訪問，因此您可以無風險地嘗試 OneMob，並了解它如何改變您的內容遊戲。只需訪問 onemob.com 即可註冊並立即開始！
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。本地化內容本地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能無摩擦的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需求 全部透過自助用戶介面在雲端進行管理。使我們的技術適用於各種類型的公司，無論規模大小。
Shareaholic
shareaholic.com
我們是一支全球團隊，致力於幫助品牌和發布商在每次網站訪問中吸引受眾。 Shareaholic 已經營十多年，熱愛我們所做的事情，並以取悅客戶為己任。我們的產品套件贏得了許多享有盛譽的全球獎項（包括來自 MIT 和 Mozilla 的獎項），並且我們在開發和支援企業規模和品質的軟體方面擁有豐富的經驗。我們知道這需要什麼——我們每天都生活和呼吸著這一點。
Arena
arena.im
Arena 正在開發由第一方數據支援的下一代現場參與工具，以在各地建立值得信賴的現場觀眾。我們的解決方案 - 即時聊天、即時部落格、競技場角色）利用社交媒體中最受歡迎的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度參與。超過 20,000 名客戶相信 Arena 可以將他們的受眾聚集在網路、應用程式或現場活動（或三者兼有）上，與內容、社群和商業互動。
Fotaflo
fotaflo.com
您提供客戶想要記住的體驗。 Fotaflo 將客戶記憶轉化為業務成長。 Fotaflo 是最簡單的工具，可以為任何提供客戶想要記住的體驗的人增加推薦和重複業務。 Fotaflo 讓您的企業能夠利用客戶捕捉並與朋友、家人和線上世界分享其體驗的照片和影片的自然願望。 Fotaflo 透過一個集中平台簡化並自動化將捕獲的記憶分發給所有客戶，從而改善您的內部流程，並幫助您透過增加直接線上轉換來實現成長。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、測驗、調查和辯論等應用程序，以提高參與度和收入機會。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus 是一個一體化的創意和行銷平台，旨在簡化工作流程並為行銷團隊提供可擴展的行銷策略。 它提供了一套全面的功能，涵蓋從管理和協作到創建、分發、分析和應用程式。 Creatosaurus 的顯著功能之一是其人工智慧內容編寫器，它允許用戶在幾分鐘內產生大規模的行銷副本。 它還提供了一個易於使用的設計編輯器，用於創建漂亮的圖形，具有拖放功能以及對免費庫存圖像和模板的存取。該平台包括一個主題標籤管理器，可幫助用戶查找和管理主題標籤以優化其社交媒體工作流程，以及一個報價查找器，允許用戶搜尋和保存報價以供以後使用。 它還提供了跨不同平台安排社交媒體貼文的能力。 Creatosaurus 專為擁有分散式團隊和全球創意人員的公司而構建，為創作者和行銷人員提供集中的工作空間。 它旨在透過在一個地方提供一系列工具和功能來將生產力和創造力結合起來，從而實現高效協作並改善整個故事講述過程。該平台得到與其他流行應用程式深度整合的支持，允許用戶連接他們最喜歡的工具並掌控自己的工作。 它的設計是用戶友好的，為每個團隊成員提供透明和簡單的體驗。 Creatosaurus 被世界各地的影響者、創作者、出版商、新創公司和品牌用作行銷策略的強大工具。 它旨在為所有創意和行銷需求提供完整的解決方案，讓用戶專注於講述有影響力的故事，而平台則負責其他一切。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案允許行銷人員收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
KAWO
kawo.com
KAWO是中國領先的營銷SaaS廠商之一，致力於打造最人性化的軟體平台，賦能中國社群媒體團隊成就輝煌。它為行銷團隊提供了一個有效協作、規劃、管理和分析微信、微博、抖音和快手內容的中心樞紐；中國四大社群媒體管道。其在當地社交媒體環境、客戶洞察和法規方面無與倫比的專業知識已幫助超過 500 個全球品牌在中國社交媒體平台上取得成功。
Brandkit
brandkitapp.com
排名第一的品牌入口網站和品牌工具包服務，大規模地將世界與您的內容連結起來。第一個將 DAM、CMS、內容聚合和檔案傳輸服務結合在一個平台中的平台。尋找、管理和分發您的內容，策劃和分享您的品牌故事，無需來回。圖像、影片、標誌、指南、圖形、音訊、PDF、簡報、貼文、新聞稿、故事創意、免費媒體連結等。一切都集中在一個設計精美的地方。您品牌的單一事實來源。
Connatix
connatix.com
Connatix 是下一代視訊技術公司，幫助發布商和廣告商向大規模受眾提供成功的視訊體驗。我們相信引人入勝的內容的力量，並致力於建立首個推向市場的視訊技術，並進行最佳化以提升效能。從強大的視訊格式到我們專有的廣告伺服器和交換，我們建立了旨在實現發布商和廣告商目標和諧的視訊解決方案。
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。在地化內容在地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能最順暢的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需求 全部透過自助用戶介面在雲端進行管理。使我們的技術適用於各種類型的公司，無論規模大小。