內容行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
提議新的應用程式
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一個一體化平台，透過提供簡單的解決方案，將他們的熱情、技能和經驗轉化為多樣化的收入來源，幫助創作者和企業家建立成功的線上業務。借助 Kajabi，任何人都可以建立豐富的線上課程、提供獨家會員資格、發展繁榮的社區、創建免費或訂閱播客、開發個人化的輔導體驗等等。借助 Kajabi，他們還可以獲得強大的分析、無縫的銷售和行銷工具、便利的付款選項以及無與倫比的客戶服務、教育和社群。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場領先的收入、員工保留率和增強的創新能力。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團隊協作功能委託分享和排程。 5) 使用大量計劃功能上傳 CSV，一次規劃 100 個貼文。 6) 一次為個人社交帳戶建立客製化帖子，並提及其他 Facebook 和 Twitter 個人資料以提高參與度。 7) 透過易於理解的社群媒體分析和報告來分析您的社群媒體行銷活動。 8) 使用社群媒體行事曆直觀地查看您安排的時間和內容。 9) 永遠不要忽略新的內容創意，策劃內容建議並將其儲存為草稿以供以後使用。新增精選內容和 RSS 來源以實現永無止境的佇列。 10) 無需再等待客戶的社交媒體帳戶憑證 - 只需邀請他們並使用客戶管理功能輕鬆管理他們的社交帳戶。 11) 使用 SocialPilot 提供的 URL 縮短器創建您自己的定製品牌域，以獲得更高的可見性和識別度，並刪除長的、不需要的、難看的 URL。 12) 在您安排 Facebook 貼文時立即宣傳。
VideoDubber.ai
videodubber.ai
免費的人工智慧視訊翻譯、配音、語音複製和文字轉語音服務。與我們一起輕鬆擴展到 150 多種語言，將您的受眾規模擴大 10 倍！
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一款可在 Windows、iOS 和 Android 裝置上使用的 AI 頭像影片產生器。在幾分鐘內輕鬆將文字轉換為超過 120 多種聲音和語言的專業發言人影片。
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資料庫擁有超過 110 億個關鍵字和超過 4000 億個索引頁面。這就是 Ahrefs 能夠為其用戶提供最大數據準確性的原因。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改進您的社群媒體和內容策略 - 企業、機構和行銷人員的終極動力來源。簡化您的內容創建流程並擴大您的線上形象。 ContentStudio 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。它是一個完整的解決方案，可在所有社交和部落格平台上提升您的內容行銷。造訪我們的網站：https://contentstudio.io 為什麼選擇 ContentStudio？原因如下： 加快內容創建速度：利用 AI 將高品質內容的製作速度提高 10 倍，確保您的社群媒體管道始終充滿引人入勝的貼文。一體化平台：告別使用多種工具。 ContentStudio 將從內容發現到發布的一切都集中在一個屋簷下。發現熱門內容：保持領先。利用我們的先進演算法來發現與您的受眾產生共鳴的熱門話題。無縫團隊協作：輕鬆規劃和執行您的內容策略。在平台內與您的團隊或客戶無縫協作。輕鬆安排：自動化您的內容日曆。提前安排貼文並輕鬆保持一致的線上狀態。富有洞察力的分析：利用白標報告做出明智的決策。深入研究有意義的分析，了解有效的方法並完善您的策略。統一收件匣：在一個地方管理所有互動。跨頻道回覆評論和訊息，不錯過任何一個節拍。 ContentStudio 不僅僅是一個工具；它也是一個工具。它是您卓越數位化的合作夥伴。轉變您的社交媒體策略並體驗前所未有的成長。擁抱 ContentStudio 的強大功能，讓您的內容說話。
Podia
podia.com
您的網站、電子郵件行銷和產品。一切都在一個屋簷下。成千上萬像您一樣的人使用 Podia 將他們的整個業務整合到一個平台中。波迪亞是免費的。隨著您的成長，它擁有您不斷成長所需的所有工具。
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
Abun
abun.com
告別手動內容創建和 SEO 優化。借助 Abun，您可以自動化工作流程並產生高品質、經過 SEO 優化的內容，從而為您的網站帶來自然流量。立即註冊搶先體驗。
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI 是最先進的人工智慧作家、社群媒體貼文產生器和行銷工具。利用 AI 改變您的網站、部落格和社群媒體形象。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
BL.INK
bl.ink
BL.INK 為縮短的 URL 和 QR 程式碼提供無限的資料和靈活性。借助 BL.INK，您將創建數千個自訂連結來捕獲無限的數據點，以便您可以衡量每個用戶接觸點並完善每次互動。團隊中的每個人都可以創建完美的數據來準確衡量行銷歸因的每個要素。每個訪問您的連結的客戶每次都會獲得他們需要的信息，並且沒有損壞的連結。比賽結束時需要更改鏈接，或以用戶自己的語言顯示頁面？使用 BL.INK，一切都很簡單。沒有其他 URL 縮短程式或 QR 程式碼創建器可以與您現有的工具集成，幫助您避免損壞的鏈接，在更新鏈接時實現零停機，並擁有一個基於企業公司工作方式構建的平台。僅BL.INK。自 2008 年以來深受要求嚴格的全球品牌信賴。
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而構建的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆可協助行銷人員在一處查看所有行銷活動。這是您最終在一個日曆中查看、安排和分享您的行銷活動的秘密武器。 CoSchedule 的行銷日曆為您提供了以下工具： 在一個日曆中視覺化每個行銷項目。了解一切如何與統一的即時記錄日曆一目了然地連接起來。使用人工智慧驅動的行銷智慧助理撰寫初稿、產生新想法並升級您的行銷工作流程。留住利害關係人
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案允許行銷人員收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的內容發佈和行銷平台，使人們能夠在所有數位發行管道中以各種動態格式轉換、託管和分享引人入勝的內容。 Issuu 擁有 6000 萬以上的出版物，使其 100 萬以上的全球用戶可以輕鬆轉換內容一次，然後在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 透過將靜態文件轉換為行銷資產，將單一文件轉變為獨特的沉浸式閱讀體驗- 包括嵌入網站和部落格的翻頁書、針對行動裝置優化的文章、社交媒體的動態圖形故事、電子郵件的GIF 等。每天都有超過 30 萬頁的內容上傳到 Issuu，讓世界各地的讀者能夠發現並參與更多他們喜歡的內容，從雜誌和報紙到作品集和目錄。企業行銷人員和個人創作者都選擇 Issuu，因為其用戶友好的平台可以將他們的訊息置於最前面和中心位置，而無需任何程式碼。 Issuu 總部位於加州帕洛阿爾托，在哥本哈根、柏林和布拉加設有全球辦事處。請造訪 issuu.com 以了解更多資訊。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Silktide
silktide.com
Silktide 為您提供改善網站所需的一切，在一個平台上提供自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷。 Silktide 每年被成千上萬的客戶用來分析數千萬個網站。我們幾乎涵蓋您網站的各個方面，包括內容、可訪問性、行銷、行動、速度和法律合規性。造訪我們的網站查看即時平台演示。
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai 是適合您所有行銷活動的最佳人工智慧工具。 獲得人工智慧驅動的洞察，找到完美的定位和受眾群體，為您的行銷活動帶來最終結果。 透過 Shakespeare.AI，像世界排名第一的行銷人員一樣產生高轉換文字、圖像/影片廣告和行銷策略。使您在競爭中獲得不公平的優勢。 * 將 CAC 降低 33% * 將您的轉換率提高 40% * 製作可轉換的高性能廣告 * 取得人工智慧優化和見解。 加入超過 1,000 多名選擇 Shakespeare.Ai 的人的行列，幫助他們實現行銷目標。
MGID
mgid.com
我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使用內置的腳本提詞器和視頻編輯工具來完善您的內容。此外，透過視訊審批和參與跟踪，您可以準確了解觀眾如何與您的內容互動，並相應地調整您的策略。 OneMob 與您現有的技術堆疊無縫集成，包括 Salesforce、Dynamics、Hubspot 等的 CRM 集成，以及與 Zoom、Google Drive、Box 和 Dropbox 的內容集成。透過適用於 Gmail、Outlook、Salesloft、Outreach、Salesforce 和 InsideSales 的本機插件，您可以直接從您喜愛的電子郵件和銷售工具輕鬆建立和分享內容。最棒的是，您可以免費開始使用 OneMob！我們的免費方案提供對我們許多核心功能的訪問，因此您可以無風險地嘗試 OneMob，並了解它如何改變您的內容遊戲。只需訪問 onemob.com 即可註冊並立即開始！
FORTVISION
fortvision.com
透過 FORTVISION 的行銷自動化和網路個人化平台，提高您的銷售額、吸引更多電子郵件訂閱者並向您的受眾展示動態、個人化的內容。 FORTVISION 是在一個地方提高參與度和轉換率的最明智的方法。透過個人化自動化吸引用戶注意力，並透過客製化的現場動態元素、電子郵件、簡訊、WhatsApp、廣告和登陸頁面贏得更多銷售。 FORTVISION 是一個一站式商店，可使用內部和外部資料來源（包括外部 CRM 軟體）來提高您的所有銷售和行銷轉換率。透過我們的插件，可以根據使用者地理位置、流量來源、線上行為、購買歷史記錄等來收集、分析和細分資料。 FORTVISION 利用全通路行銷自動化和網路個人化，提供購物車放棄解決方案、轉換優化和智慧分析。網路個人化：使用 FORTVISION 的網路個人化軟體產生潛在客戶並推動轉換。個人化訪客的瀏覽或購物體驗將對您的利潤產生很大的正面影響。透過 FORTVISION，您可以個性化任何元素或內容。根據訪客的個人資料或與網站的互動添加或替換元素。根據訪客的瀏覽偏好向他們推薦產品和內容。數據：透過 FORTVISION，您的所有數據都可以連接並在一個地方進行管理，並允許您相應地建立自動化。我們的資料平台提供內部和外部資料來源，讓您能夠利用它來推動更準確的見解和更明智的決策。將資料進行細分，根據使用者與網站的互動將使用者分配到預先定義的受眾群體，並在正確的時間定位正確的受眾群體。然後根據用戶的細分展示個人化內容，開始吸引用戶。行銷自動化：使用電子郵件、簡訊和 WhatsApp 行銷活動吸引受眾、促進銷售並提高客戶保留率。當您設定自動化行銷活動時，即使在下班後，FORTVISION 也會為您服務。建立入職歡迎電子郵件自動化流程、購物車放棄提醒簡訊自動化、個人
SPCE
spce.com
SP_CE 提供數位房間，您可以在其中安全地邀請人員、共享內容和協作。同時獲得有關買家旅程的可行見解。我們的客戶通常有三個共同點： 1. 銷售週期長 2. 需要多次聯繫才能完成交易，內部和買方方面的許多利害關係人需要協調一致。 3.銷售過程中有很多內容可以分享。 SP_CE 通常用於 B2B 公司的行銷、銷售和客戶成功。借助該平台，您可以： – 在您的組織和其他組織之間創建數位房間– 安全地共享內容並與所有利益相關者協作，同時保持合規性– 獲得可行的見解以跟進並做出數據驅動的決策在SP_CE 中，您可以處理B2B 中的整個買家旅程。為您的產品或客戶設定專用空間，並追蹤從第一個接觸點到交易簽署及之後的流程。享受以下功能： - 展示您產品實力的產品陳列室- 簡單的拖放構建塊即可輕鬆創建大規模的精美陳列室- 客戶參與儀表板和通知- 您和客戶之間的共享任務- 來自產品表和合約的共享文件- 具有智慧議程的互動式視訊會議- 智慧時間軸- 錄製、轉錄和人工智慧分析的會議- 視訊訊息傳遞- 讓您的銷售代表立即工作的銷售流程模板- 高級安全性和隱私- CRM、Zoom 和Teams整合 - 存取等級管理 - 公共、註冊或私人空間
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
SundaySky
sundaysky.com
現代行銷人員了解影片的力量，但也認識到傳統的製作模式已被打破。 SundaySky 讓企業能夠有效率、獨立地大規模創建、個人化和分發影片。我們使用戶無需經驗即可輕鬆創建高品質、專業外觀的視頻，並使企業輕鬆運營經濟高效的視頻內容引擎。 SundaySky 影片平台是一款易於使用且支援人工智慧的創作軟體，將創意專業知識與強大的個人化功能相結合，透過減少對資源密集型製作模式的依賴來提高觀眾參與度並提高營運效率，因為資源密集製作模式會產生大量成本、時間並需要專門的人員。成長型企業和領先品牌，包括1000Bulbs.com、1-800 Contacts、Aetna、Bank of America、iTHINK Financial、Okta、SalesIntel、Staples、UnitedHealthcare 等，都採用SundaySky 來實現影片製作的現代化和個人化，從而提高觀眾參與度並推動業務高效成長。
DCatalog
dcatalog.com
自 2008 年以來，DCatalog 一直是數位出版業的領導者。透過我們先進的 HTML5 翻頁書技術，您的內容可以在任何裝置上查看。只需上傳您的 PDF，即可立即創建令人驚嘆的、引人入勝的內容，而無需編寫任何程式碼。我們的 HTML5 翻頁書、電子商務目錄和本機應用程式可實現主導的使用者體驗。將您的 pdf 轉換為 html5 翻頁書，提高品牌知名度、線上銷售和影響力。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一個用於統一混合 IT 營運的 Fullstack Intelligence® SaaS 平台。透過將人工智慧驅動的洞察力和集體智慧與應用程式工作負載、基礎設施和網路互連的即時藍圖相結合，提高應用程式效能、削減營運成本並實現 IT 現代化。借助 OneIQ，營運團隊、值得信賴的顧問和供應商可以無縫協作，同時建立共享的專業知識、透明度和信任。使用專利的安全介面，每個人都可以從相互的、前瞻性的見解中受益——激發堆疊每一層的創新，塑造組織的未來。 OneIQ 已通過 ISO/IEC 27001 認證，並使用專利的安全資料協作技術 (US-11797701-B1)。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是為網路創建沉浸式數位內容的首要平台。 Shorthand 的簡單編輯器可讓任何人在幾分鐘內創建、編輯和發布令人驚嘆的閱讀體驗 - 無需任何程式碼或網頁設計技能。現在，媒體、行銷和傳播團隊可以大規模創建沉浸式內容，從而推動更深入的受眾參與、更好的指標和更強大的品牌成果。速記使用戶能夠輕鬆協作。透過在速記工作區中組建您的團隊，您可以改善內容協作並加快交付速度。多個用戶可以無縫地協同處理一個內容，而不會造成任何中斷。此外，自訂主題意味著所有發布的內容都保持品牌特色。借助靈活的發布選項，用戶幾乎可以在任何地方發布速記內容 - 透過 AWS、他們的 CMS、速記託管或直接嵌入到他們的網站上。我們很自豪地說，我們的客戶（包括 BBC、Salesforce、聯合國兒童基金會、劍橋大學和曼城）在網路上發布了一些最具電影感和吸引力的內容。這包括從數位雜誌和長篇專題到內部通訊、品牌故事、部落格的一切——甚至是虛擬逃脫室！ Shorthand 帶來了可觀的投資回報，顧客不斷誇耀他們的參與度指標得到了根本性的改進。 Shorthand 成立於澳洲布里斯班，現已成為一家真正的全球性公司。我們是一群充滿藝術和愛心的極客，致力於幫助內容團隊建立世界上最令人印象深刻和最具影響力的數位內容。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您是舉辦網路研討會、虛擬實作會議或為期一個月的活動，我們靈活的解決方案都將幫助您實現理想的活動。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市團隊能夠立即建立互動式產品演示。我們協助數百個銷售和行銷團隊在整個銷售和行銷漏斗中推動以產品為主導的成長計畫： - 轉換網站訪客：透過新的 CTA 潛在客戶想要點擊的方式吸引更多合格的潛在客戶。 - 吸引和教育潛在客戶：為潛在客戶提供量身定制的以產品為主導的行銷活動，並立即實現價值。 - 提供可重複的演示：使非技術賣家能夠輕鬆自訂並大規模提供演示。在我們的網站上親自試用 Navattic：https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界頂尖公司用來擴大預售規模、擴大銷售團隊並增強購買體驗的智慧演示自動化平台。售前和技術銷售團隊會自動執行重複的產品演示，使他們能夠將時間重新分配給更高價值的活動。買家可以獲得更好的體驗——透過根據他們想要看到的內容量身定制的數位、互動式和隨選視訊簡報來引導他們。這會自動發現利害關係人並消除不合格的演示，從而將銷售週期大幅縮短 29% 至 68%，並將成交率提高高達 44%。其工作原理如下： - 銷售代表向客戶發送演示連結 - 客戶選擇對他們最重要的主題 - 共識根據這些選擇創建自訂演示，並包括每個主題的支援內容（由銷售代表預先選擇） - 客戶共享與其他利益相關者的演示連結-銷售代表可以報告每個觀點、每個份額、每個利益相關者的優先事項-現在銷售代表知道參與購買決策的每個人買家受過更多教育，更加自信，從而更容易進行促銷和銷售代表。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團隊值得信賴的顧問。採購團隊受益於賣家，他們能夠更好地了解他們獨特的挑戰，並將他們與他們的投資組合中正確的解決方案聯繫起來。 Showpad 與 50 多個國家/地區各種規模和成熟度的組織合作，以支援跨收入團隊的策略協調和效率。從中小企業到陶氏化學、通用電氣、Honeywell、強生和可口可樂 EuroPacific Partners 等企業品牌，Showpad 都是經過驗證的收入加速器。 Showpad 總部位於伊利諾州芝加哥和比利時根特，擁有多元化的全球員工隊伍。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一種靈活的即時部落格解決方案，可吸引受眾、吸引讀者並讓編輯團隊能夠無縫、有效地提供即時即時新聞報導。 Live Center 與其他新聞編輯室技術集成，簡化了工作流程。用戶可以完全控制其實時部落格的設計，並能夠創建自訂的貼文視覺效果和元素，例如記分板、選舉結果計數器等。 Live Center 的動態消息可輕鬆嵌入文章、新聞入口網站、應用程式或首頁。 主要特點： * 完全可自訂的部落格設計 * 社群媒體自動化尋找與發佈內容 * 輕鬆創建您自己的自訂貼文視覺效果和元素，以提高讀者參與度 * 直接在編輯器中快速建立互動式圖表和圖形 * 直覺的介面，帶有響應式編輯器，可提供帖子的即時預覽 * 與體育數據、市場數據等進行第三方集成 * 根據貼文的內容、優先順序和分類自動對貼文進行暗示性標記 * 自動即時部落格摘要，在儀表板視圖中為讀者提供即時部落格文章中涵蓋最多的主題的儀表板。 * 透過專門管道向數十萬讀者即時發布帖子 * 與現有 CMS 和任何媒體庫或系統集成 * 支持貨幣化策略
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使視覺內容民主化，以獨特的方式結合品牌社群和生成人工智慧的力量。正在申請專利的 VisualGPT 平台允許品牌大規模搜尋、發現、管理、創建、重新生成、分發和協作視覺內容。品牌現在可以在付費廣告、客戶購買體驗、網站參與和社群媒體活動中部署視覺內容，而所需的時間和成本卻很少。
Allego
allego.com
Allego 是現代創收軟體的領先供應商。 GO 是 Allego 的現代收入支援平台，匯集了銷售、支援和行銷團隊，在一個綜合平台上提供 B2B 買家所需的體驗。憑藉其專利技術，GO 平台可確保收入團隊策劃正確的內容，讓銷售團隊充滿信心地獲勝，並在正確的時間以正確的方式與買家互動，以實現更快的銷售週期和更大的收入。 Allego 是四分之一道瓊工業平均指數公司、美國15 家最大銀行中的5 家、8 家最大保險公司中的4 家、全球5 家最大醫療器材公司中的4 家、10 家最大財富管理公司中的6 家值得信賴的選擇， 5 家最大的資產管理公司中的 5 家，以及許多其他全球企業。請造訪 Allego.com，以了解有關贏得賣家和買家的收入支援的更多資訊。無論是透過非同步視訊相互提供回饋，還是透過人工智慧支援的輔導和點對點協作提高技能，近 100 萬專業人士正在使用 Allego 徹底改變他們的入職、培訓、協作和銷售方式。在 allego.com 上了解有關 Allego 和我們正在打造的運動的更多資訊。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作區協作功能- AI 圖像、免版稅圖像和圖形- 使用AI 進行批量內容創建（例如批量生成內容描述） 其他功能：指南和品牌資產存儲庫、多語言支持、抄襲和語法檢查、自定義報告、AI 品牌聲音等等。
PathFactory
pathfactory.com
透過 PathFactory 在整個 B2B 買家旅程中提供個人化、引人入勝且注重轉換的體驗，釋放 B2B 收入。增強買家的旅程並開始為買家提供內容智慧。 PathFactory 的 AI 驅動的內容智慧可讓您為個人買家和 ABM 策略的目標帳戶產生個人化內容體驗。根據最近的訪客歷史記錄、行業和趨勢主題推薦下一個最佳的消費資產，從而加快交易速度並擴大您的管道。領先的企業和中型市場 B2B 公司使用 PathFactory 透過提供智慧內容體驗和虛擬活動來消除買家的摩擦，從而加速培育、提高獲勝率並了解內容績效。 PathFactory 最近被德勤評為北美 2020 年高科技高成長 500 強公司之一。
Proof
useproof.com
事實證明，在行銷管道中加入 Proof 可以建立訪客的信任、創造緊迫感，並將每頁轉換率提高 10-15%。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是無頭 CMS 的創建者，也是可組合數位體驗平台 (DXP) 類別的領導者。阿拉斯加航空、ASICS、Burberry、美泰、三菱和沃爾瑪等世界各地的標誌性品牌都投資 Contentstack，以在當今擁擠且競爭激烈的數位市場中脫穎而出，並獲得獨特的體驗優勢。 Contentstack 及其員工致力於為他們所服務的客戶和社區服務。該公司因其無與倫比的客戶關懷和透過 Contentstack Cares 計劃回饋全球的傳統而受到認可，其中包括對 Pledge 1% 和 Girls Who Code 的自豪支持。
Tourial
tourial.com
Tourial 使進入市場的團隊能夠創建互動式演示和演示中心，並將其分發到任何地方。演示中心使您能夠比以往更快、更好地教育您的買家——從頻道的最頂端一直向下。這是一個個性化的內容中心，供您的潛在客戶找到他們需要的最重要的信息，與他們的團隊共享，並向您提供有關他們關心的內容的數據。在任何管道嵌入或分享您的互動式演示，更快轉換潛在客戶、影響管道並加快交易週期。
Storylane
storylane.io
Storylane 讓 B2B 行銷和銷售工程團隊捕捉他們的產品並創建引人入勝的演示和產品參觀。以下是 Storylane 可以幫助您的一些行銷和銷售用例： 行銷：產品導覽 - 您可以建立產品導覽並嵌入到您的行銷網站中。這將有助於推動 PLG 並增加通路中的合格銷售線索。 （PS：您也可以嵌入潛在客戶表單）電子郵件行銷活動 - 在電子郵件行銷活動中發送產品導覽，以展示產品的新功能或特定流程。銷售：演示留下 - 創建為您的潛在客戶定制的產品的引導式+可點擊演示，並將其作為演示留下來發送給他們。這將幫助您的冠軍買家內部化您的產品並加速交易。現場演示 - 在發現電話會議或各個 POC 階段展示 Storylane 演示。您的銷售代表可以接受培訓以遵循一致的簡報流程。售前：透過讓您的售前團隊能夠在幾分鐘內啟動新的演示來擴展您的演示功能。借助 Storylane，您將能夠幫助您的銷售團隊為每個買家提供個人化的簡報體驗，而無需像創建多個演示環境那樣傳統的複雜性。
Vev
vev.design
Vev 是一種新型網頁建構器，使團隊能夠以完全的創意和技術自由來實現他們最令人興奮的網路概念。
Joomag
joomag.com
Joomag 是領先的內容體驗平台，用於大規模創建和分發高設計、個人化內容。利用人工智慧和內容自動化，Jomag 讓非創意人員能夠在所有裝置和媒介上輕鬆製作和提供卓越的內容體驗。它透過提供可行的見解、發現讀者的興趣以及透過有針對性的活動和量身定制的建議重新吸引受眾來提高投資回報率。 自 2009 年以來，Joomag 受到全球 5,000 多家客戶的信賴，提供了優化內容策略和推動有意義的參與的全面解決方案。
Visually
visual.ly
Visually 是一個創意市場，它將企業與經過審查的創意專業人士聯繫起來，透過線上協作平台和定義明確、經過驗證的流程來創建引人注目的內容。內容由我們的 1000 多名人才網路成員交付給我們的客戶，這些成員經過人才教育（洛克大學）、我們的身分和聲譽評級演算法的結合審查。我們人才庫的專業知識使我們能夠向中端市場和企業客戶交付複雜的項目，例如 LinkedIn、Salesforce、Citizens Bank、Nike、Ford 和 Oracle。今天，我們的業務涵蓋北美和南美，是唯一一家能夠向英語、西班牙語和葡萄牙語品牌提供內容的公司。我們因在專案中提供可擴展性、靈活性和品質而脫穎而出。