內容行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印度

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「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
提議新的應用程式
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一個一體化平台，透過提供簡單的解決方案，將他們的熱情、技能和經驗轉化為多樣化的收入來源，幫助創作者和企業家建立成功的線上業務。借助 Kajabi，任何人都可以建立豐富的線上課程、提供獨家會員資格、發展繁榮的社區、創建免費或訂閱播客、開發個人化的輔導體驗等等。借助 Kajabi，他們還可以獲得強大的分析、無縫的銷售和行銷工具、便利的付款選項以及無與倫比的客戶服務、教育和社群。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資...
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一款可在 Windows、iOS 和 Android 裝置上使用的 AI 頭像影片產生器。在幾分鐘內輕鬆將文字轉換為超過 120 多種聲音和語言的專業發言人影片。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資...
Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的內容發佈和行銷平台，使人們能夠在所有數位發行管道中以各種動態格式轉換、託管和分享引人入勝的內容。 Issuu 擁有 6000 萬以上的出版物，使其 100 萬以上的全球用戶可以輕鬆轉換內容一次，然後在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 透過將靜態文件轉換為行銷資產，將單一文件轉變為獨特的沉浸式閱讀體驗- 包括嵌入網站和部落格的翻頁書、針對行動裝置優化的文章、社交媒體的動態圖形故事、電子郵件的GIF 等。每天都有超過 30 萬頁的內容上傳到 Issuu，讓世界各地的讀者能夠發現並參與更多他們喜歡的內容，從雜誌和報紙到作品集和目錄。企業行銷人員和個人創作者都...
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團...
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免費的人工智慧視訊翻譯、配音、語音複製和文字轉語音服務。與我們一起輕鬆擴展到 150 多種語言，將您的受眾規模擴大 10 倍！
ShareThis
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超過 300 萬個網站使用 ShareThis 網站工具、外掛程式和應用程式來推動消費者參與度和流量，捕捉網路上人們最廣泛和最深刻的情感。這些情緒和訊號每天都會被即時觀察和處理，以便更好地了解人們，使社交數據對於任何需要全面了解人員或客戶的企業都具有可操作性。 ShareThis 分享按鈕是一款免費、易於安裝的工具，可在 40 多個社群管道中實現一鍵分享。它們使出版商能夠擴大內容的活力、擴大受眾並提高參與度。嘗試分享按鈕：sharethis.com/platform/share-buttons/ 對更多方式來擴大您的網站感興趣嗎？查看我們的網站工具套件，包括追蹤按鈕、反應按鈕、同意管理平台和社...
Ubersuggest
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高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
TextCortex
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TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的...
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Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團...
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存取電子郵件中可用的最佳工具，幫助您的新聞通訊以前所未有的方式擴大規模並實現盈利。
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現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Paper.li
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透過 Paper.li 個人行銷平台，您可以在幾分鐘內透過自己的手機完成行銷團隊的工作。您將獲得每日個人化內容、新網站、社交日程安排和簡單的電子報創建器。
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Consensus 是世界頂尖公司用來擴大預售規模、擴大銷售團隊並增強購買體驗的智慧演示自動化平台。售前和技術銷售團隊會自動執行重複的產品演示，使他們能夠將時間重新分配給更高價值的活動。買家可以獲得更好的體驗——透過根據他們想要看到的內容量身定制的數位、互動式和隨選視訊簡報來引導他們。這會自動發現利害關係人並消除不合格的演示，從而將銷售週期大幅縮短 29% 至 68%，並將成交率提高高達 44%。其工作原理如下： - 銷售代表向客戶發送演示連結 - 客戶選擇對他們最重要的主題 - 共識根據這些選擇創建自訂演示，並包括每個主題的支援內容（由銷售代表預先選擇） - 客戶共享與其他利益相關者的演示連...
WebCEO
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WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
BuzzSumo
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找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 為超過 50 萬名行銷人員的策略提供支持，其內容行銷數據涉及 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題。
Contentstack
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Contentstack 是無頭 CMS 的創建者，也是可組合數位體驗平台 (DXP) 類別的領導者。阿拉斯加航空、ASICS、Burberry、美泰、三菱和沃爾瑪等世界各地的標誌性品牌都投資 Contentstack，以在當今擁擠且競爭激烈的數位市場中脫穎而出，並獲得獨特的體驗優勢。 Contentstack 及其員工致力於為他們所服務的客戶和社區服務。該公司因其無與倫比的客戶關懷和透過 Contentstack Cares 計劃回饋全球的傳統而受到認可，其中包括對 Pledge 1% 和 Girls Who Code 的自豪支持。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
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conductor.com
Conductor 是全球領先的 SEO 和有機行銷平台。 Conductor 的企業 SEO 和內容行銷平台旨在幫助品牌確保其網站在技術上進行優化，以在搜尋引擎上排名、改進現有頁面並創建新內容以增加自然網路流量。 Conductor 幫助行銷人員了解客戶需求和搜尋行為，使跨職能團隊能夠針對他們的 SEO 策略採取行動。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 數據象限報告將 Conductor 評為 SEO 解決方案的領導者，並在其 2022 年 SEO 情感足跡報告中評為冠軍。 Conductor 也在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台評估中獲得最...
Vev
vev.design
Vev 是一種新型網頁建構器，使團隊能夠以完全的創意和技術自由來實現他們最令人興奮的網路概念。
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改進您的社群媒體和內容策略 - 企業、機構和行銷人員的終極動力來源。簡化您的內容創建流程並擴大您的線上形象。 ContentStudio 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。它是一個完整的解決方案，可在所有社交和部落格平台上提升您的內容行銷。造訪我們的網站：https://contentstudio.io 為什麼選擇 ContentStudio？原因如下： 加快內容創建速度：利用 AI 將高品質內容的製作速度提高 10 倍，確保您的社群媒體管道始終充滿引人入勝的貼文。一體化平台：告別使用多種工具。 ContentStudio 將從內容發現到發布的一切都集中在一個...
CoSchedule
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CoSchedule 的行銷日曆可協助行銷人員在一處查看所有行銷活動。這是您最終在一個日曆中查看、安排和分享您的行銷活動的秘密武器。 CoSchedule 的行銷日曆為您提供了以下工具： 在一個日曆中視覺化每個行銷項目。了解一切如何與統一的即時記錄日曆一目了然地連接起來。使用人工智慧驅動的行銷智慧助理撰寫初稿、產生新想法並升級您的行銷工作流程。留住利害關係人
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
BL.INK
bl.ink
BL.INK 為縮短的 URL 和 QR 程式碼提供無限的資料和靈活性。借助 BL.INK，您將創建數千個自訂連結來捕獲無限的數據點，以便您可以衡量每個用戶接觸點並完善每次互動。團隊中的每個人都可以創建完美的數據來準確衡量行銷歸因的每個要素。每個訪問您的連結的客戶每次都會獲得他們需要的信息，並且沒有損壞的連結。比賽結束時需要更改鏈接，或以用戶自己的語言顯示頁面？使用 BL.INK，一切都很簡單。沒有其他 URL 縮短程式或 QR 程式碼創建器可以與您現有的工具集成，幫助您避免損壞的鏈接，在更新鏈接時實現零停機，並擁有一個基於企業公司工作方式構建的平台。僅BL.INK。自 2008 年以來深受要...
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而構建的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
AutoWrite
autowrite.app
編寫可閱讀人類內容的完整 SEO 內容的人工智慧。 AutoWrite是SEO寫作的最佳AI助手。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
StoryScale
storyscale.com
讓您的行銷和銷售以產品為主導。無需程式碼即可創建像素完美的產品演示。優化您在所有裝置上的演示體驗。 StoryScale 演示具有電影效果，具有動畫轉換和縮放。憑藉一流的頂級行銷網站交付和個人化銷售演示，StoryScale 為現代收入團隊提供了完整的演示自動化解決方案。 • 具有響應式交付和潛在客戶開發功能的網站產品導覽• 具有安全共享和外向交付的個人化銷售演示• 引導式非線性產品導覽路徑• 無需用於屏幕編輯和定制的代碼演示工作室•指南庫和螢幕互動•克隆即時應用程式或使用媒體截圖• Demo-lytics 來追蹤參與度和簡報效能• 影片、電子書、部落格和其他媒體的內容體驗我們相信人們應該獲得...
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screenspace.io
在一個充滿幹擾、市場過度飽和和千禧世代的世界中…行銷和銷售團隊依靠 ScreenSpace 突破噪音 → 在情感上吸引高品質客戶 → 並引導他們踏上不可抗拒的 YES 之旅！說實話 → 您的客戶不知所措。通用影片 • 以產品為中心的導覽 靜態簡報 • 腳本化簡報 • 複雜網站 人們對一刀切的媒體感到厭煩。你不是嗎？當然，傳統策略會浪費時間和金錢。排斥高意向客戶－又稱「收入」。同時吸引了昂貴、低品質的「噪音」。導致管道遺失和結果不可靠。或者…想像一下讓您的產品和客戶閃閃發光！憑藉全面、身臨其境的網路體驗，將您的產品變成引人入勝的視覺之旅。一個自我引導的故事，非常適合每個買家。推動深度參與和產品理...
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inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案允許行銷人員收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
Joomag
joomag.com
Joomag 是一個數位出版和內容體驗平台，可幫助公司輕鬆地從 PDF 或範本建立、分發和衡量互動式出版物。 Joomag 在全球擁有 5,000 多家客戶，其一體化平台使公司能夠提供個人化且引人入勝的內容，並提供最佳的讀者體驗。 Joomag 深入的行為洞察和回饋功能使公司能夠優化其內容策略、提高讀者參與度並加速收入成長。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 讓您快速大規模建立情境內容體驗。透過提供相關內容來更好地與潛在客戶建立聯繫，從而更快地達成交易。內容是每項上市行動的支柱。如果您想脫穎而出並與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係，您需要透過在正確的時間提供正確的內容來提供個人化的體驗。體驗管理 - 集中和組織來自不同來源的內容，以在幾分鐘內個性化目的地。內容集中和管理是個人化的關鍵。 Uberflip 是一個集中和組織所有內容的單一平台。 Uberflip 與第三方內容平台集成，因此您可以輕鬆匯入、管理和標記您的資產。從那裡，您的行銷、銷售和客戶成功團隊可以輕鬆存取批准的內容，並可以透過無程式碼拖放體驗開始為每個行銷活動和...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次演示都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 C...
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使...
Aligned
alignedup.com
銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。
Akamai
akamai.com
Akamai 是一家領先的內容交付網路 (CDN) 和雲端服務供應商，專注於優化用戶和企業的線上體驗。 主要特點： * 內容交付：Akamai 加速 Web 內容和應用程式的交付，確保全球用戶快速可靠的存取。 * 安全解決方案：該平台提供強大的安全功能，包括 DDoS 防護和 Web 應用程式防火牆，以防範線上威脅。 * 邊緣運算：Akamai 利用邊緣運算來處理更靠近使用者的數據，從而提高效能並減少延遲。 * 可擴展性：企業可以利用 Akamai 針對不同需求量身定制的靈活解決方案輕鬆擴展其線上營運。
Shareaholic
shareaholic.com
我們是一支全球團隊，致力於幫助品牌和發布商在每次網站訪問中吸引受眾。 Shareaholic 已經營十多年，熱愛我們所做的事情，並以取悅客戶為己任。我們的產品套件贏得了許多享有盛譽的全球獎項（包括來自 MIT 和 Mozilla 的獎項），並且我們在開發和支援企業規模和品質的軟體方面擁有豐富的經驗。我們知道這需要什麼——我們每天都生活和呼吸著這一點。
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 尋找並整理網路上的內容。它在數千個最佳網站中進行搜索，以提供行業特定的高品質新聞、影片、圖像和報價，從而節省時間和精力。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 數位出版軟體結合了有效數位出版的所有五個關鍵點；創建、管理、分發、貨幣化和分析。無需編碼即可創建互動且引人入勝的內容，並將其分發到所有平台（平板電腦、行動裝置和桌面）。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是為網路創建沉浸式數位內容的首要平台。 Shorthand 的簡單編輯器可讓任何人在幾分鐘內創建、編輯和發布令人驚嘆的閱讀體驗 - 無需任何程式碼或網頁設計技能。現在，媒體、行銷和傳播團隊可以大規模創建沉浸式內容，從而推動更深入的受眾參與、更好的指標和更強大的品牌成果。速記使用戶能夠輕鬆協作。透過在速記工作區中組建您的團隊，您可以改善內容協作並加快交付速度。多個用戶可以無縫地協同處理一個內容，而不會造成任何中斷。此外，自訂主題意味著所有發布的內容都保持品牌特色。借助靈活的發布選項，用戶幾乎可以在任何地方發布速記內容 - 透過 AWS、他們的 CMS、速記託管或直接嵌入到他們...
Juicer
juicer.io
Juicer 是首選社群媒體聚合工具，使企業和個人能夠在其網站上無縫策劃和展示社群媒體內容。 它可以輕鬆地從各種社交帳戶中提取內容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。透過簡單的設定和自訂選項，Juicer 的社交牆使用戶能夠在其網站上展示精選的、品牌的和用戶生成的內容。 該工具提供了用於內容控制的審核過濾器，並包括用於即時洞察社交參與的高級分析儀表板，使其成為跨平台集中和增強品牌知名度的綜合解決方案。 榨汁機的好處： - 成熟可靠的解決方案，擁有十年的行業經驗 - 與 15+ 社交媒體平台無縫集成 -...
Creatosaurus
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Creatosaurus 是一個一體化的創意和行銷平台，旨在簡化工作流程並為行銷團隊提供可擴展的行銷策略。 它提供了一套全面的功能，涵蓋從管理和協作到創建、分發、分析和應用程式。 Creatosaurus 的顯著功能之一是其人工智慧內容編寫器，它允許用戶在幾分鐘內產生大規模的行銷副本。 它還提供了一個易於使用的設計編輯器，用於創建漂亮的圖形，具有拖放功能以及對免費庫存圖像和模板的存取。該平台包括一個主題標籤管理器，可幫助用戶查找和管理主題標籤以優化其社交媒體工作流程，以及一個報價查找器，允許用戶搜尋和保存報價以供以後使用。 它還提供了跨不同平台安排社交媒體貼文的能力。 Creatosau...
Fabl
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Fabl 於2021 年1 月被Britelite Immersive 收購，旨在提高受眾參與度，同時降低品牌發行商的生產和管理成本。和分析參與度和轉化數據；無需代理商、開發商或設計師。與大多數 CMS 平台相比，Fabl 將內容行銷頁面參與度平均提高了 6 倍。與任何登陸頁面建立器一樣易於使用，與任何 CMS 一樣強大 - Fabl 是一個內容行銷、管理和發布平台，用於大規模高效生成高度吸引人的數據驅動的內容頁面。除了典型的內容行銷平台之外，Fabl 還使行銷人員擺脫了成本、時間和技術限制，同時以指數方式提高了頁面參與度和轉換率。
StructuredWeb
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StructuredWeb 為 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名科技品牌以及許多其他成長中的品牌提供強大、靈活且易於使用的通路行銷自動化平台。自 1999 年以來，StructuredWeb 將創新平台與經過驗證的上市策略和世界一流的服務相結合，提供更好的方法來加速通路驅動的需求產生、加強合作夥伴參與度並增加通路收入。
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Rebrandly 是市場領先的連結管理平台，允許使用者品牌化和縮短自訂 URL。 Rebrandly 幫助各種規模的公司安全地管理和衡量其連結參與度、提高品牌知名度、提高轉換率並追蹤高級分析。 成立於2015年，總部位於美國，在羅馬和都柏林設有辦事處。 Rebrandly 為全球數百萬用戶和全球品牌提供服務，包括 Versace、豐田、PayPal 和 Zillow。對於進階用戶和自訂項目，Rebrandly 是市場上最先進且可擴展的連結管理平台。 Rebrandly 提供了一套很棒的 AP 和專家工程師的支持，以便圍繞鏈接（短信、交易消息、附屬機構和影響者、單點登錄、oAuth ...
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Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的...
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Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作為全面的 SEO 工具集脫穎而出，讓您能夠有效控制線上可見度。對於尋求提升排名和加強線上商業足跡的忠誠企業來說，這是一項關鍵資產。 Serpstat 擁有超過 50 種強大的工具，可以解決以下問題： 🔍 競爭對手洞察：識別和評估市場中的關鍵參與者。 📊 內容策略：評估與產生 - 取得頂級、排名導向的內容。 🚀 全面的 SEO 監督：確保在 Google 上佔據首要位置的包羅萬象的工具。 🌐 市場分析與情報：深入研究您的領域並採用領先者的行業最佳實踐。 💡 廣告和付費搜尋英特爾：從競爭對手那裡獲取見解，以完善您的付費行銷活動。 ✍️ AI 支援的內容製作和分析：輕鬆...
Sprinklr
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Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一個人工智慧驅動的複製智慧和 Gen AI 平台，亞馬遜、Greenhouse 和 IBM 等公司的超過 100 萬名行銷人員使用該平台，使行銷人員能夠創建可擴展的品牌內容，從而轉化並推動銷售。 Anyword 經過數十億行銷數據點的訓練，為行銷人員提供強大的跨渠道預測績效評分和分析，以即時監控和提高文案績效。借助 Anyword，行銷人員可以產生最適合目標受眾並提高績效的有效文案和訊息，從而節省昂貴的 A/B 測試費用和時間。
IO Technologies
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StoryChief
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