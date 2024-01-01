內容行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 維德角

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「內容行銷軟體」是指一類軟體工具和平台，旨在幫助企業規劃、創建、發布、分發和分析用於行銷目的的內容。內容行銷是一種策略行銷方法，專注於創建和分發有價值、相關且一致的內容，以吸引和留住明確定義的受眾，最終推動有利可圖的客戶行動。
提議新的應用程式
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一個一體化平台，透過提供簡單的解決方案，將他們的熱情、技能和經驗轉化為多樣化的收入來源，幫助創作者和企業家建立成功的線上業務。借助 Kajabi，任何人都可以建立豐富的線上課程、提供獨家會員資格、發展繁榮的社區、創建免費或訂閱播客、開發個人化的輔導體驗等等。借助 Kajabi，他們還可以獲得強大的分析、無縫的銷售和行銷工具、便利的付款選項以及無與倫比的客戶服務、教育和社群。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場...
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資...
Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的內容發佈和行銷平台，使人們能夠在所有數位發行管道中以各種動態格式轉換、託管和分享引人入勝的內容。 Issuu 擁有 6000 萬以上的出版物，使其 100 萬以上的全球用戶可以輕鬆轉換內容一次，然後在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 透過將靜態文件轉換為行銷資產，將單一文件轉變為獨特的沉浸式閱讀體驗- 包括嵌入網站和部落格的翻頁書、針對行動裝置優化的文章、社交媒體的動態圖形故事、電子郵件的GIF 等。每天都有超過 30 萬頁的內容上傳到 Issuu，讓世界各地的讀者能夠發現並參與更多他們喜歡的內容，從雜誌和報紙到作品集和目錄。企業行銷人員和個人創作者都...
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
TextCortex
textcortex.com
TextCortex 將先進的 NLG 演算法與經過驗證的行銷實踐相結合，創建最佳的文案人工智慧軟體。 我們的人工智慧演算法經過數十億行文字的訓練，可以幫助行銷人員、電子商務企業家和撰稿人每天更好地利用他們的內容。 根據 DT2 Invest 和歐盟委員會的數據，TextCortex 是歐洲 200 家最熱門的早期人工智慧新創公司之一。透過我們的應用程式和目的驅動的方法，我們不僅減少了計算時間，還減少了對環境的影響。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的...
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改進您的社群媒體和內容策略 - 企業、機構和行銷人員的終極動力來源。簡化您的內容創建流程並擴大您的線上形象。 ContentStudio 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。它是一個完整的解決方案，可在所有社交和部落格平台上提升您的內容行銷。造訪我們的網站：https://contentstudio.io 為什麼選擇 ContentStudio？原因如下： 加快內容創建速度：利用 AI 將高品質內容的製作速度提高 10 倍，確保您的社群媒體管道始終充滿引人入勝的貼文。一體化平台：告別使用多種工具。 ContentStudio 將從內容發現到發布的一切都集中在一個...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團...
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly 是市場領先的連結管理平台，允許使用者品牌化和縮短自訂 URL。 Rebrandly 幫助各種規模的公司安全地管理和衡量其連結參與度、提高品牌知名度、提高轉換率並追蹤高級分析。 成立於2015年，總部位於美國，在羅馬和都柏林設有辦事處。 Rebrandly 為全球數百萬用戶和全球品牌提供服務，包括 Versace、豐田、PayPal 和 Zillow。對於進階用戶和自訂項目，Rebrandly 是市場上最先進且可擴展的連結管理平台。 Rebrandly 提供了一套很棒的 AP 和專家工程師的支持，以便圍繞鏈接（短信、交易消息、附屬機構和影響者、單點登錄、oAuth ...
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo 是一款可在 Windows、iOS 和 Android 裝置上使用的 AI 頭像影片產生器。在幾分鐘內輕鬆將文字轉換為超過 120 多種聲音和語言的專業發言人影片。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資...
beehiiv
beehiiv.com
存取電子郵件中可用的最佳工具，幫助您的新聞通訊以前所未有的方式擴大規模並實現盈利。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆可協助行銷人員在一處查看所有行銷活動。這是您最終在一個日曆中查看、安排和分享您的行銷活動的秘密武器。 CoSchedule 的行銷日曆為您提供了以下工具： 在一個日曆中視覺化每個行銷項目。了解一切如何與統一的即時記錄日曆一目了然地連接起來。使用人工智慧驅動的行銷智慧助理撰寫初稿、產生新想法並升級您的行銷工作流程。留住利害關係人
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的...
VideoDubber.ai
videodubber.ai
免費的人工智慧視訊翻譯、配音、語音複製和文字轉語音服務。與我們一起輕鬆擴展到 150 多種語言，將您的受眾規模擴大 10 倍！
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作為全面的 SEO 工具集脫穎而出，讓您能夠有效控制線上可見度。對於尋求提升排名和加強線上商業足跡的忠誠企業來說，這是一項關鍵資產。 Serpstat 擁有超過 50 種強大的工具，可以解決以下問題： 🔍 競爭對手洞察：識別和評估市場中的關鍵參與者。 📊 內容策略：評估與產生 - 取得頂級、排名導向的內容。 🚀 全面的 SEO 監督：確保在 Google 上佔據首要位置的包羅萬象的工具。 🌐 市場分析與情報：深入研究您的領域並採用領先者的行業最佳實踐。 💡 廣告和付費搜尋英特爾：從競爭對手那裡獲取見解，以完善您的付費行銷活動。 ✍️ AI 支援的內容製作和分析：輕鬆...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
BL.INK
bl.ink
BL.INK 為縮短的 URL 和 QR 程式碼提供無限的資料和靈活性。借助 BL.INK，您將創建數千個自訂連結來捕獲無限的數據點，以便您可以衡量每個用戶接觸點並完善每次互動。團隊中的每個人都可以創建完美的數據來準確衡量行銷歸因的每個要素。每個訪問您的連結的客戶每次都會獲得他們需要的信息，並且沒有損壞的連結。比賽結束時需要更改鏈接，或以用戶自己的語言顯示頁面？使用 BL.INK，一切都很簡單。沒有其他 URL 縮短程式或 QR 程式碼創建器可以與您現有的工具集成，幫助您避免損壞的鏈接，在更新鏈接時實現零停機，並擁有一個基於企業公司工作方式構建的平台。僅BL.INK。自 2008 年以來深受要...
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競...
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 是為您的團隊提供的完整內容行銷解決方案，專為 B2B 行銷團隊和內容代理商構建，讓您能夠專注於透過內容行銷來發展業務。集中和分發您的文章和社交媒體內容，以擴大您的受眾並產生更多潛在客戶。透過 StoryChief，您可以更有效地涵蓋多通路方法，從而獲得 10 倍以上的銷售線索。您可以節省 6 小時的內容協作、批准和分發時間。您的團隊創建優質內容的參與度和積極性將提高 80%。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 為超過 50 萬名行銷人員的策略提供支持，其內容行銷數據涉及 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題。
Taboola
taboola.com
Taboola 是世界上最受歡迎的內容探索和原生廣告平台。大規模尋找優質消費者，並透過精準定位和重定向在整個買家旅程中培養他們。使用效能第一的平台（包括自動出價、流量管理等）來增加銷售量。
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai 是適合您所有行銷活動的最佳人工智慧工具。 獲得人工智慧驅動的洞察，找到完美的定位和受眾群體，為您的行銷活動帶來最終結果。 透過 Shakespeare.AI，像世界排名第一的行銷人員一樣產生高轉換文字、圖像/影片廣告和行銷策略。使您在競爭中獲得不公平的優勢。 * 將 CAC 降低 33% * 將您的轉換率提高 40% * 製作可轉換的高性能廣告 * 取得人工智慧優化和見解。 加入超過 1,000 多名選擇 Shakespeare.Ai 的人的行列，幫助他們實現行銷目標。
IO Technologies
public.iotechnologies.com
透過即時內容分析改善您的內容、增加讀者群和收入。最具創新性的儀表板可實現更快、更好的決策。
Podia
podia.com
您的網站、電子郵件行銷和產品。一切都在一個屋簷下。成千上萬像您一樣的人使用 Podia 將他們的整個業務整合到一個平台中。波迪亞是免費的。隨著您的成長，它擁有您不斷成長所需的所有工具。
Botify
botify.com
Botify 可以幫助您發現那些錯失的機會，並將其轉化為可獲利的業務成果，這一切都在一個專為您的企業網站的規模、規模和複雜性而構建的平台中。從自然搜尋過程的每個階段獲取洞察，透過優先操作和警報節省時間並降低風險，並透過自動化關鍵 SEO 任務來最大限度地利用資源。
Anyword
anyword.com
Anyword 是一個人工智慧驅動的複製智慧和 Gen AI 平台，亞馬遜、Greenhouse 和 IBM 等公司的超過 100 萬名行銷人員使用該平台，使行銷人員能夠創建可擴展的品牌內容，從而轉化並推動銷售。 Anyword 經過數十億行銷數據點的訓練，為行銷人員提供強大的跨渠道預測績效評分和分析，以即時監控和提高文案績效。借助 Anyword，行銷人員可以產生最適合目標受眾並提高績效的有效文案和訊息，從而節省昂貴的 A/B 測試費用和時間。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 ...
WriterX
writerx.co
WriterX 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，旨在協助完成各種寫作任務。它旨在簡化從初學者到經驗豐富的作家等各個級別用戶的內容創建過程。 該工具提供了一系列功能，包括自動起草內容、無錯誤寫作、語言翻譯選項以及針對受眾的個人化設置，以獲得有說服力的結果。 WriterX 非常自豪能夠透過提供即時、引人入勝的內容生成來幫助解決作家的障礙。它可以處理從起草部落格文章和社交媒體內容到廣告活動文案撰寫等任務。 WriterX 的另一個關鍵功能是它能夠重新利用現有內容或大規模生成新材料，以滿足當今數位時代對大量內容的需求。 首先，使用者選擇一個模板並提供主題或產品的簡短描述，人工智慧將產生各種內...
AutoWrite
autowrite.app
編寫可閱讀人類內容的完整 SEO 內容的人工智慧。 AutoWrite是SEO寫作的最佳AI助手。
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一個基於人工智慧的內容產生器和 SEO 自動化平台。它使用 NLP 和語義推薦在一分鐘內創建優化的長格式和短格式內容。為目標受眾提供個人化內容，提高網站流量並超越競爭對手。 NexMind 不僅是企業主的完美解決方案，也是想要快速產生和優化高品質內容的行銷代理商和文案撰稿人的完美解決方案。我們的目標是創建更聰明的搜尋機器人（稱為 SEO 自動化軟體），以簡化 SEO 流程。我們提供企業SEO平台，幫助品牌提升網站排名並提高知名度。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai 專為 WordPress/WooCommerce 設計，是一個旨在自動建立產品文字和元描述的外掛程式。它提供了為單一產品或批量多個產品生成文字的多功能性。透過與 WordPress/WooCommerce 無縫集成，它提供了用戶友好的體驗，特別是對於新手而言。 WriteText.ai 專注於創建一流的、SEO 優化的元標題、元描述、產品描述和開放圖譜文字。它提供“WriteText.ai Single”和“WriteText.ai Bulk”模式來提高內容產生的效率。此外，每個帳戶可以容納無限數量的用戶和網上商店安裝，滿足各種規模的企業的需求。 WriteText...
MemberSpace
memberspace.com
在您的網站上銷售會員資格和數位產品。為您想要的任何產品（例如內容庫、社群、影片、線上課程等）建立會員資格，同時對外觀和風格擁有 100% 的控制權。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Webflow、Notion 等。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI 是最先進的人工智慧作家、社群媒體貼文產生器和行銷工具。利用 AI 改變您的網站、部落格和社群媒體形象。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
StoryScale
storyscale.com
讓您的行銷和銷售以產品為主導。無需程式碼即可創建像素完美的產品演示。優化您在所有裝置上的演示體驗。 StoryScale 演示具有電影效果，具有動畫轉換和縮放。憑藉一流的頂級行銷網站交付和個人化銷售演示，StoryScale 為現代收入團隊提供了完整的演示自動化解決方案。 • 具有響應式交付和潛在客戶開發功能的網站產品導覽• 具有安全共享和外向交付的個人化銷售演示• 引導式非線性產品導覽路徑• 無需用於屏幕編輯和定制的代碼演示工作室•指南庫和螢幕互動•克隆即時應用程式或使用媒體截圖• Demo-lytics 來追蹤參與度和簡報效能• 影片、電子書、部落格和其他媒體的內容體驗我們相信人們應該獲得...
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元...
Readable
readable.com
Readable.io 是一個可讀性和寫作工具的集合，可幫助提高網站和文件內容的品質。
Silktide
silktide.com
Silktide 為您提供改善網站所需的一切，在一個平台上提供自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷。 Silktide 每年被成千上萬的客戶用來分析數千萬個網站。我們幾乎涵蓋您網站的各個方面，包括內容、可訪問性、行銷、行動、速度和法律合規性。造訪我們的網站查看即時平台演示。
Allego
allego.com
Allego 是現代創收軟體的領先供應商。 GO 是 Allego 的現代收入支援平台，匯集了銷售、支援和行銷團隊，在一個綜合平台上提供 B2B 買家所需的體驗。憑藉其專利技術，GO 平台可確保收入團隊策劃正確的內容，讓銷售團隊充滿信心地獲勝，並在正確的時間以正確的方式與買家互動，以實現更快的銷售週期和更大的收入。 Allego 是四分之一道瓊工業平均指數公司、美國15 家最大銀行中的5 家、8 家最大保險公司中的4 家、全球5 家最大醫療器材公司中的4 家、10 家最大財富管理公司中的6 家值得信賴的選擇， 5 家最大的資產管理公司中的 5 家，以及許多其他全球企業。請造訪 Allego.c...
KAWO
kawo.com
KAWO是中國領先的營銷SaaS廠商之一，致力於打造最人性化的軟體平台，賦能中國社群媒體團隊成就輝煌。它為行銷團隊提供了一個有效協作、規劃、管理和分析微信、微博、抖音和快手內容的中心樞紐；中國四大社群媒體管道。其在當地社交媒體環境、客戶洞察和法規方面無與倫比的專業知識已幫助超過 500 個全球品牌在中國社交媒體平台上取得成功。
ShareThis
sharethis.com
超過 300 萬個網站使用 ShareThis 網站工具、外掛程式和應用程式來推動消費者參與度和流量，捕捉網路上人們最廣泛和最深刻的情感。這些情緒和訊號每天都會被即時觀察和處理，以便更好地了解人們，使社交數據對於任何需要全面了解人員或客戶的企業都具有可操作性。 ShareThis 分享按鈕是一款免費、易於安裝的工具，可在 40 多個社群管道中實現一鍵分享。它們使出版商能夠擴大內容的活力、擴大受眾並提高參與度。嘗試分享按鈕：sharethis.com/platform/share-buttons/ 對更多方式來擴大您的網站感興趣嗎？查看我們的網站工具套件，包括追蹤按鈕、反應按鈕、同意管理平台和社...
Contentstack
contentstack.com
Contentstack 是業界唯一的全自動可組合數位體驗平台，由排名第一的無頭 CMS 提供支援。 Contentstack 讓行銷人員和開發人員能夠以他們想像的速度提供可組合的數位體驗。 ASICS、Chase、Express、假日酒店、冰島航空、美泰兒、三菱、Riot Games 和 Shell 等公司相信 Contentstack 能夠以不妥協的規模和可靠性為其最關鍵的內容體驗提供支援。 Contentstack 以其 Care Without Compromise™ 計畫而聞名，已獲得業界最高的客戶滿意度評級。 Contentstack 也是 MACH 聯盟的創始成員，倡導基於微服務...
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 提供的軟體和技術使內容發布更加省時，並對企業內部的行銷和知識共享產生影響。我們也幫助數百萬專業人士、行銷人員和商業情報官員進行日常管理和內容監控。 - Scoop.it Enterprise 被數千家企業用來管理內容行銷（包括 SEO、流量和潛在客戶生成）和商業智慧的內容管理。 Scoop.it Content Enterprise 也有助於以有影響力的方式在組織內分享內容。 - Scoop.it 策展服務幫助數百萬個人和專業人士發展他們的線上思想領導。該解決方案允許展示專業知識並透過整合的社交共享產生流量。自2011年推出該服務以來，每年已有800萬用戶發布數千萬條內容，吸...
MavSocial
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MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Storylane
storylane.io
Storylane 讓 B2B 行銷和銷售工程團隊捕捉他們的產品並創建引人入勝的演示和產品參觀。以下是 Storylane 可以幫助您的一些行銷和銷售用例： 行銷：產品導覽 - 您可以建立產品導覽並嵌入到您的行銷網站中。這將有助於推動 PLG 並增加通路中的合格銷售線索。 （PS：您也可以嵌入潛在客戶表單）電子郵件行銷活動 - 在電子郵件行銷活動中發送產品導覽，以展示產品的新功能或特定流程。銷售：演示留下 - 創建為您的潛在客戶定制的產品的引導式+可點擊演示，並將其作為演示留下來發送給他們。這將幫助您的冠軍買家內部化您的產品並加速交易。現場演示 - 在發現電話會議或各個 POC 階段展示 St...
Visually
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Visually 是一個創意市場，它將企業與經過審查的創意專業人士聯繫起來，透過線上協作平台和定義明確、經過驗證的流程來創建引人注目的內容。內容由我們的 1000 多名人才網路成員交付給我們的客戶，這些成員經過人才教育（洛克大學）、我們的身分和聲譽評級演算法的結合審查。我們人才庫的專業知識使我們能夠向中端市場和企業客戶交付複雜的項目，例如 LinkedIn、Salesforce、Citizens Bank、Nike、Ford 和 Oracle。今天，我們的業務涵蓋北美和南美，是唯一一家能夠向英語、西班牙語和葡萄牙語品牌提供內容的公司。我們因在專案中提供可擴展性、靈活性和品質而脫穎而出。
Quuu
quuu.co
Quuu 是您在社群媒體上自動分享的優質內容的第一個來源。內容策劃讓您在社群媒體上脫穎而出。這是為追隨者提供價值和一致性的一種方式。然而，正確執行此操作是一個耗時的過程，因此使用 Quuu 自動化此操作可以為您節省寶貴的時間來處理其他事情。 Quuu 是唯一可管理 500 多個興趣類別內容的工具，這意味著您始終可以在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上與受眾分享相關貼文。
Blogely
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Blogely 是關於全面的研究、無縫的寫作體驗、完整內容的包羅萬象的組織、適合非技術人員的簡單頁面 SEO、方便地訪問抄襲掃描程序，當然還有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它透過更有效率地組織部落格內容和搜尋引擎優化，幫助部落客自然地增加網站流量。