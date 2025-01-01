找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容管理系統 (CMS) 工具簡化了數位內容的創建、編輯和發布流程。 組織利用 CMS 工具來增強現有 CMS 中內容的功能和深度。這些工具被各種規模的企業廣泛使用來管理網站、部落格或其他平台上的內容。它們使用戶能夠根據自己的喜好使用各種功能和內容類型來設計網站。在網站上實現特定功能通常需要大量的開發工作和工程時間，但 CMS 工具可以透過整合或外掛程式提供這些功能，從而節省時間和金錢。 內容專業人員利用 CMS 工具和 CMS 來改善網站內容。這包括支援發布不同的內容類型、提供額外的設計功能、促進內容創建過程中的協作和校對等等。有些工具與網路內容管理或網站建立軟體集成，而其他工具則作為獨立產品來滿足特定的內容相關需求。 CMS 工具彌補了給定 CMS 的差距，使用戶能夠更有效地管理網站並開發網站以滿足其特定規範。
提議新的應用程式
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer是一個文件傳輸服務，允許用戶快速、安全地共享大型文件，免費用戶可傳輸最多2GB的文件，付費版本最多20GB。
Relume
relume.io
Relume是一個AI驅動的平台，可通過快速生成網站圖和線框，簡化網站構建過程並提高網絡設計效率。
10Web
10web.io
10Web是一個AI網站和電子商務構建器，簡化網站創建和管理，支持無需編碼的調整，並提供性能優化和SEO工具。
Issuu
issuu.com
Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。
Lordicon
lordicon.com
Lordicon 是一個提供動畫圖標集的應用，支持多種格式（如 Lottie、GIF、SVG、EPS 和 PNG），方便用戶增強數位內容的視覺效果。
Smash
fromsmash.com
Smash是一款無大小限制的文件傳輸應用，提供安全、快速的服務，適用於各類型的開發者和企業，支持API自動化文件上傳和下載。
Templately
templately.com
Templately 是一個 WordPress 插件，幫助用戶創建和管理各種可自定義的網站模板，且具備雲端協作功能，適合不同使用者需求。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks是一款WordPress插件，提供2000多個預設模塊和150多個頁面模板，無需編碼即可創建響應式網站。
MemberSpace
memberspace.com
會員空間是一款幫助用戶在網站上銷售會員資格和數字產品的工具，支持不同平台的整合和靈活的成員管理。
FastPixel.io
fastpixel.io
FastPixel.io 是一個簡易的 WordPress 插件，能快速設定網站加速，只需1分鐘便可完成配置。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown是一個簡易的新聞通訊管理工具，使得創建、發送和跟踪電子郵件變得簡單高效。
echo3D
echo3d.com
echo3D是一個3D資產管理平台，允許開發者和企業實時存儲、保護和共享3D內容，並處理視頻和圖像文件。
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja是一個無需編碼的小部件平台，提供超過100個自定義工具，幫助改善網站和網上商店的功能與體驗。
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe是一個多功能平台，幫助用戶創建並發布互動故事、短片和廣告，提升用戶參與及轉化率。
Juicer
juicer.io
Juicer是一款社交媒體彙整工具，幫助用戶網站上展示來自多個平台的社交內容，提供內容管理和分析功能。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Ruttl
ruttl.com
Ruttl是一個視覺反饋工具，幫助產品、行銷及設計團隊簡化網站和應用程式的反饋和錯誤追踪過程。
Pastel
usepastel.com
柔和是一個便捷的設計反饋工具，讓使用者可直接在網頁上進行評論和管理討論，簡化設計審查流程。
ImbaChat
imbachat.com
ImbaChat是一個免費的網站聊天插件，支持與網站用戶連接，適用於社區網站，支持多種CMS和語言，提供靈活的計劃選擇。
Hexa
hexa3d.io
Hexa應用程式將SAP商務雲數據庫中的2D圖像和產品信息轉換為3D/AR/VR內容，幫助用戶降低成本並提高銷售。
SubPage
subpage.app
SubPage 是一款網站管理工具，幫助團隊輕鬆創建和維護網站頁面，如變更紀錄、政策、職缺及部落格等，無需開發者支援。
Monsido
monsido.com
Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop是一個內容行銷平台，幫助B2B企業透過SEO和LinkedIn等有機渠道建立業務管道，提供內容洞察、管理和創建支援。
Directorist
directorist.com
Directorist是一個WordPress目錄插件，幫助用戶創建和管理業務目錄，提供多種自定義選項及貨幣化功能，適合各類型的用戶使用。
WebzFactory
webzfactory.com
WebzFactory 是一款幫助企業、網紅及創業者創建專業網站的應用程式，方便整理和展示最佳作品。
Weavy
weavy.com
Weavy是一個工具包，幫助開發人員快速整合聊天、文件共享和協作功能到應用中，支持多平台並提供安全性保護。
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