內容管理系統 (CMS) 工具 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容管理系統 (CMS) 工具簡化了數位內容的創建、編輯和發布流程。 組織利用 CMS 工具來增強現有 CMS 中內容的功能和深度。這些工具被各種規模的企業廣泛使用來管理網站、部落格或其他平台上的內容。它們使用戶能夠根據自己的喜好使用各種功能和內容類型來設計網站。在網站上實現特定功能通常需要大量的開發工作和工程時間，但 CMS 工具可以透過整合或外掛程式提供這些功能，從而節省時間和金錢。 內容專業人員利用 CMS 工具和 CMS 來改善網站內容。這包括支援發布不同的內容類型、提供額外的設計功能、促進內容創建過程中的協作和校對等等。有些工具與網路內容管理或網站建立軟體集成，而其他工具則作為獨立產品來滿足特定的內容相關需求。 CMS 工具彌補了給定 CMS 的差距，使用戶能夠更有效地管理網站並開發網站以滿足其特定規範。
提議新的應用程式
MemberSpace
memberspace.com
會員空間是一款幫助用戶在網站上銷售會員資格和數字產品的工具，支持不同平台的整合和靈活的成員管理。
Hexa
hexa3d.io
連接您的 SAP 商務雲端資料庫，以一半的成本和兩倍的速度將現有影像和產品資訊轉換為沉浸式內容 (3D/AR/VR)。使用沉浸式內容來降低視覺化成本、提高銷售指標、提高 CAC 並在全球範圍內分發內容。 Hexa 是世界上第一個沉浸式作業系統。最強大的 3D 技術堆疊，用於建立、管理、顯示和分析您的 3D 專案。 Hexa 的客戶（梅西百貨、羅技、Crate & Barrel、Unity）使用他們的技術來降低視覺化成本、增加銷售、改善客戶獲取成本並在全球展示/分發他們的沉浸式內容。
WebzFactory
webzfactory.com
為企業界、影響者、個人、公司、企業家等創建令人難以置信的網站整理您最好的作品，啟發您以及您的企業和品牌
SubPage
subpage.app
SubPage 為您的企業網站提供全面的解決方案，使團隊能夠建立和維護變更日誌、政策、職業頁面、部落格等網站頁面，而無需開發人員支援。它是您的網站建立器或 CMS 平台的完美補充。每個頁面都具有獨特的功能，例如政策頁面的版本歷史記錄和 PDF 下載、內建部落格圖像編輯器、搜尋功能等等。 SubPage 還可讓您輕鬆新增小工具，透過業務相關操作的重要功能（例如 cookie 同意彈出視窗）增強您的網站。
Relume
relume.io
Relume是一個AI驅動的平台，可通過快速生成網站圖和線框，簡化網站構建過程並提高網絡設計效率。
ImbaChat
imbachat.com
它是一個免費的網站聊天插件。這種聊天提供了網站使用者之間的聯繫，非常適合網路社群或任何其他需要使用者通訊的網站。與 October CMS、Wordpress、Opencart 和 Livestreet CMS 整合。聊天有兩種選項：SaaS 和自架版本。每個版本都有彈性的資費方案。還有一些有用的功能： - 發送文件 - 表情符號 - 視訊和音訊聊天 - 離線訊息儲存 - 英語、俄語和義大利語介面語言 我們開放交流。
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja是一個無需編碼的小部件平台，提供超過100個自定義工具，幫助改善網站和網上商店的功能與體驗。
Lordicon
lordicon.com
Lordicon 是一個提供動畫圖標集的應用，支持多種格式（如 Lottie、GIF、SVG、EPS 和 PNG），方便用戶增強數位內容的視覺效果。
Directorist
directorist.com
Directorist 業務目錄外掛程式簡化了建立業界標準的可擴展且以使用者為中心的線上業務目錄的過程。
Weavy
weavy.com
面向開發人員的下一代建置模組。 Weavy 是一個完整的工具包，可供開發人員以極低的成本和時間為 Web 和行動應用程式添加協作、生產力和社群功能。我們用於聊天、文件和來源的 API、SDK 和 UI 套件使開發團隊能夠增加功能並連接用戶，同時專注於您的核心產品。所有 Weavy 功能都包括與用戶已經熟悉的第三方工具的整合：添加 Zoom 和 Teams 視訊會議、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文件同步以及應用程式內上下文版本控制的功能。 Weavy 允許應用程式開發人員快速添加使用者直接在應用程式中提高工作效率和互動所需的功能。借助我們的 API、SDK 和 UI 套件，您可以在幾天而不是幾個月內部署聊天、來源和檔案功能，而成本只是內部建置的一小部分。專注於您的核心產品，同時添加可改善用戶體驗並增加用戶參與度和對應用程式依賴的功能。
Templately
templately.com
Templately 是一個 WordPress 插件，幫助用戶創建和管理各種可自定義的網站模板，且具備雲端協作功能，適合不同使用者需求。
echo3D
echo3d.com
echo3D是一個3D資產管理平台，允許開發者和企業實時存儲、保護和共享3D內容，並處理視頻和圖像文件。
StorifyMe
storifyme.com
StorifyMe是一個多功能平台，幫助用戶創建並發布互動故事、短片和廣告，提升用戶參與及轉化率。
Monsido
monsido.com
Monsido 是領先的網路治理解決方案，旨在使組織能夠在其數位業務中提供卓越且包容的用戶體驗，並支援他們的旅程，以確保通訊開放、優化和合規。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用於網路可訪問性、網站品質保證、品牌和內容合規性、用戶同意管理、社交和網路內容存檔等。欲了解更多信息，請訪問 monsido.com。
Buttondown
buttondown.email
Buttondown是一個簡易的新聞通訊管理工具，使得創建、發送和跟踪電子郵件變得簡單高效。
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks是一款WordPress插件，提供2000多個預設模塊和150多個頁面模板，無需編碼即可創建響應式網站。
FastPixel.io
fastpixel.io
更快的 WordPress 變成簡單 所有關於如何加速您的網站的最新技術都整齊地打包在一個 1 分鐘設定的插件中。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Juicer
juicer.io
Juicer 是首選社群媒體聚合工具，使企業和個人能夠在其網站上無縫策劃和展示社群媒體內容。 它可以輕鬆地從各種社交帳戶中提取內容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。透過簡單的設定和自訂選項，Juicer 的社交牆使用戶能夠在其網站上展示精選的、品牌的和用戶生成的內容。 該工具提供了用於內容控制的審核過濾器，並包括用於即時洞察社交參與的高級分析儀表板，使其成為跨平台集中和增強品牌知名度的綜合解決方案。 榨汁機的好處： - 成熟可靠的解決方案，擁有十年的行業經驗 - 與 15+ 社交媒體平台無縫集成 - 輕鬆設定提要和帳戶，確保直覺、快速的管理 - 透過審核和過濾選項完全控制內容 - 客製化設計，與品牌獨特的美學相協調 - 選擇預先設計的主題，確保一致且有吸引力的提要外觀 - 透過自動內容更新進行放手管理，提高效率 - 用於追蹤用戶參與度和提要效能的高級分析工具 - 適用於企業和個人的多功能計劃以及企業計劃的即用即付定價模式 - 可自訂的小部件和 API 支持，可與其他網站和應用程式無縫集成
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop 是一個內容行銷平台，可協助 B2B 企業使用 SEO 和 LinkedIn 等自然管道透過內容建立管道。 Letterdrop 可協助您： 1. 透過從銷售電話中的問題、您網站上消費的內容以及 LinkedIn 參與度中提取見解，了解您的潛在客戶關心什麼。 2. 對正確的內容進行優先排序、規劃和專案管理，以透過審批工作流程建立。 3. 利用人工智慧輔助快速創建內容4. 針對SEO 和LinkedIn 等不同管道優化內容5. 最大化分發，以便更多潛在客戶能夠看到它6. 這構建了一個有機需求生成飛輪，以獲取更多客戶
10Web
10web.io
10Web是一個AI網站和電子商務構建器，簡化網站創建和管理，支持無需編碼的調整，並提供性能優化和SEO工具。
Smash
fromsmash.com
Smash 是一種發送大文件的新方式，沒有任何大小限制。 Smash 安全、簡單、快速，可協助各種規模（從專業人士到大中型企業）以及不同活動領域的開發人員和企業滿足他們的文件傳輸需求。服務按年度訂閱提供，其中包括用戶數量、自訂功能、高級管理工具和基於 SAML 的 SSO。 Smash API 可以（超級）輕鬆地自動上傳和下載文件，而無需擔心大小限制。立即開始 30 天 100 GB 免費試用。無需信用卡。
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer是一個文件傳輸服務，允許用戶快速、安全地共享大型文件，免費用戶可傳輸最多2GB的文件，付費版本最多20GB。
Ruttl
ruttl.com
Ruttl是一個視覺反饋工具，幫助產品、行銷及設計團隊簡化網站和應用程式的反饋和錯誤追踪過程。
Pastel
usepastel.com
柔和是一個便捷的設計反饋工具，讓使用者可直接在網頁上進行評論和管理討論，簡化設計審查流程。
Issuu
issuu.com
Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。