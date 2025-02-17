內容管理系統 (CMS) 工具 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

Juicer

juicer.io

Juicer 是首選社群媒體聚合工具，使企業和個人能夠在其網站上無縫策劃和展示社群媒體內容。 它可以輕鬆地從各種社交帳戶中提取內容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。透過簡單的設定和自訂選項，Juicer 的社交牆使用戶能夠在其網站上展示精選的、品牌的和用戶生成的內容。 該工具提供了用於內容控制的審核過濾器，並包括用於即時洞察社交參與的高級分析儀表板，使其成為跨平台集中和增強品牌知名度的綜合解決方案。 榨汁機的好處： - 成熟可靠的解決方案，擁有十年的行業經驗 - 與 15+ 社交媒體平台無縫集成 - 輕鬆設定提要和帳戶，確保直覺、快速的管理 - 透過審核和過濾選項完全控制內容 - 客製化設計，與品牌獨特的美學相協調 - 選擇預先設計的主題，確保一致且有吸引力的提要外觀 - 透過自動內容更新進行放手管理，提高效率 - 用於追蹤用戶參與度和提要效能的高級分析工具 - 適用於企業和個人的多功能計劃以及企業計劃的即用即付定價模式 - 可自訂的小部件和 API 支持，可與其他網站和應用程式無縫集成