內容管理系統 (CMS) 工具 - 最受歡迎的應用程式 - 中國澳門特別行政區

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容管理系統 (CMS) 工具簡化了數位內容的創建、編輯和發布流程。 組織利用 CMS 工具來增強現有 CMS 中內容的功能和深度。這些工具被各種規模的企業廣泛使用來管理網站、部落格或其他平台上的內容。它們使用戶能夠根據自己的喜好使用各種功能和內容類型來設計網站。在網站上實現特定功能通常需要大量的開發工作和工程時間，但 CMS 工具可以透過整合或外掛程式提供這些功能，從而節省時間和金錢。 內容專業人員利用 CMS 工具和 CMS 來改善網站內容。這包括支援發布不同的內容類型、提供額外的設計功能、促進內容創建過程中的協作和校對等等。有些工具與網路內容管理或網站建立軟體集成，而其他工具則作為獨立產品來滿足特定的內容相關需求。 CMS 工具彌補了給定 CMS 的差距，使用戶能夠更有效地管理網站並開發網站以滿足其特定規範。
提議新的應用程式
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位於荷蘭的基於互聯網的電腦檔案傳輸服務。該公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 於 2009 年在阿姆斯特丹創立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其應用程序，名稱為「Collect by WeTransfer」。 2020 年 5 月，印度以安全原因為由禁止了 WeTransfer 應用程式。
Issuu
issuu.com
Issuu 是全球最大的內容發佈和行銷平台，使人們能夠在所有數位發行管道中以各種動態格式轉換、託管和分享引人入勝的內容。 Issuu 擁有 6000 萬以上的出版物，使其 100 萬以上的全球用戶可以輕鬆轉換內容一次，然後在任何地方共享。 Issuu Story Cloud 透過將靜態文件轉換為行銷資產，將單一文件轉變為獨特的沉浸式閱讀體驗- 包括嵌入網站和部落格的翻頁書、針對行動裝置優化的文章、社交媒體的動態圖形故事、電子郵件的GIF 等。每天都有超過 30 萬頁的內容上傳到 Issuu，讓世界各地的讀者能夠發現並參與更多他們喜歡的內容，從雜誌和報紙到作品集和目錄。企業行銷人員和個人創作者都...
10Web
10web.io
10Web是領先的人工智慧網站和人工智慧電子商務建構器。在當今時代，我們使線上機會的獲取變得民主化。我們的人工智慧工具簡化了數位業務的創建和管理，打破了技術障礙。我們的人工智慧網站產生器簡化了您線上形象的創建、管理和擴展。同時，10Web Hosting 可為您的網站提供最佳效能、可靠性和速度，使先進技術普及到所有人。透過 10Web，您可以專注於您的熱情，而我們則負責管理技術細節。
Relume
relume.io
我們建立 Relume Library 是為了幫助自由工作者、代理商和其他在 Webflow 上建立網站的團隊節省時間而不犧牲品質。只需從 650 多個預先建置元件中進行搜索，一鍵複製它們並貼上到任何 Webflow 專案中。告別從頭開始建立 Webflow 網站，迎接更多時間和金錢！庫中的所有元件都是使用 @finsweet 的客戶端優先 Webflow 樣式系統建構的。在保持 Webflow 構建井井有條和可擴展方面，它是遊戲規則的改變者。
Smash
fromsmash.com
Smash 是一種發送大文件的新方式，沒有任何大小限制。 Smash 安全、簡單、快速，可協助各種規模（從專業人士到大中型企業）以及不同活動領域的開發人員和企業滿足他們的文件傳輸需求。服務按年度訂閱提供，其中包括用戶數量、自訂功能、高級管理工具和基於 SAML 的 SSO。 Smash API 可以（超級）輕鬆地自動上傳和下載文件，而無需擔心大小限制。立即開始 30 天 100 GB 免費試用。無需信用卡。
Lordicon
lordicon.com
Lordicon 是一個設計精美的動畫圖示集，具有強大的庫和無盡的整合選項。每個圖示均以 Lottie、GIF、SVG、EPS 和 PNG 檔案形式提供。此外，使用者還可以下載沒有 Lordicon 表達式控制項的粗略 .json 格式以及 Adobe After Effects 原始檔。最重要的是，我們直接從 Lordicon 庫提供了一個時尚的 HTML 嵌入選項。
MemberSpace
memberspace.com
在您的網站上銷售會員資格和數位產品。為您想要的任何產品（例如內容庫、社群、影片、線上課程等）建立會員資格，同時對外觀和風格擁有 100% 的控制權。任何平台都可以：Squarespace、WordPress、Webflow、Notion 等。
Templately
templately.com
Templately 是一款受歡迎的 WordPress 插件，可協助使用者為其網站建立和管理預先設計的範本。 Templately 提供了廣泛的範本集合，適用於各種用途，例如部落格、商業網站、電子商務網站、作品集等。這些模板可以輕鬆自訂以滿足使用者的特定需求。此外，Templately 作為 SaaS（軟體即服務）產品，提供基於雲端的服務來建立和管理 WordPress 模板。這意味著用戶可以從任何具有網路連線和網路瀏覽器的裝置存取模板，而無需下載或安裝任何軟體。 Templately 還提供協作和共享功能，允許多個用戶同時處理同一個專案並與其他人共享他們的模板。該插件用戶友好，不需要任何編...
FastPixel.io
fastpixel.io
更快的 WordPress 變成簡單 所有關於如何加速您的網站的最新技術都整齊地打包在一個 1 分鐘設定的插件中。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
MaxiBlocks
maxiblocks.com
使用免費的 WordPress 頁面建立器 MaxiBlocks 釋放您的創造力！沒有編碼？沒問題！從包含 2000 多個預先設計的區塊和 150 多個頁面模板的龐大庫中拖放，可以為任何目的製作令人驚嘆的網站，從登陸頁面到部落格和作品集。內建的響應能力確保您的傑作在每台設備上看起來都完美無缺。 ✨ 全球風格讓您的品牌保持一致，而 OpenAI 整合（專業版）則為您的內容創作增添了 AI 元素。免費插件與專業版升級以獲得更大的設計靈活性。告別限制，迎接 MaxiBlocks！ #WordPress #NoCode #WebsiteBuilder #DesignFreedom
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Buttondown
buttondown.email
Buttondown 是建置和執行時事通訊的最簡單方法。 Buttondown 是一個小巧而優雅的工具，用於製作時事通訊。極簡的介面讓您輕鬆寫出精彩的電子郵件；自動化就像您希望擁有的編輯助理一樣，透過檢查拼字錯誤、損壞的連結或格式錯誤的圖像；便攜式訂閱小工具可讓您無論在何處託管網站都可以輕鬆增加受眾。然後 Buttondown 就不再妨礙你了。 Buttondown 的重點是速度和易用性，而不是複雜的功能集或強大的自動化。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是產品、行銷、銷售和支援團隊透過網站回饋、錯誤追蹤、行動應用程式回饋和客戶回饋等工具收集視覺回饋、協作和管理想法的最快方式。目前，為了審查和追蹤網站和行動應用程式上的錯誤，人們通常採用傳統方法，例如截圖、創建冗長的電子郵件線程或與開發人員進行耗時的會議。這些方法可能會令人沮喪，並且通常會導致整個過程中的溝通不良和延誤。這就是我們建造 ruttl 的原因！憑藉其強大的功能，用戶現在可以輕鬆編輯內容、替換圖像以及對網頁元素進行設計更改，同時無縫共享需要開發人員實施的各種更改。 ruttl 擁有超過 15,000 名用戶，簡化了視覺回饋流程，並成為世界各地設計師、開發人員和機構的首選...
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop 是一個內容行銷平台，可協助 B2B 企業使用 SEO 和 LinkedIn 等自然管道透過內容建立管道。 Letterdrop 可協助您： 1. 透過從銷售電話中的問題、您網站上消費的內容以及 LinkedIn 參與度中提取見解，了解您的潛在客戶關心什麼。 2. 對正確的內容進行優先排序、規劃和專案管理，以透過審批工作流程建立。 3. 利用人工智慧輔助快速創建內容4. 針對SEO 和LinkedIn 等不同管道優化內容5. 最大化分發，以便更多潛在客戶能夠看到它6. 這構建了一個有機需求生成飛輪，以獲取更多客戶
Pastel
usepastel.com
Pastel 是一種供團隊或自由工作者建立網站和網路應用程式的通訊工具。它允許您直接在正在建立的內容上進行對話，並將這些對話匯出到您已經使用的工具，從而消除了對螢幕截圖和來回電子郵件的需求。
RELAYTO
relayto.com
你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容...
Juicer
juicer.io
Juicer 是首選社群媒體聚合工具，使企業和個人能夠在其網站上無縫策劃和展示社群媒體內容。 它可以輕鬆地從各種社交帳戶中提取內容，包括 Instagram、Facebook、TikTok、LinkedIn、X/Twitter、YouTube 等。透過簡單的設定和自訂選項，Juicer 的社交牆使用戶能夠在其網站上展示精選的、品牌的和用戶生成的內容。 該工具提供了用於內容控制的審核過濾器，並包括用於即時洞察社交參與的高級分析儀表板，使其成為跨平台集中和增強品牌知名度的綜合解決方案。 榨汁機的好處： - 成熟可靠的解決方案，擁有十年的行業經驗 - 與 15+ 社交媒體平台無縫集成 -...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一個 3D 資產管理平台，可供開發人員和公司在整個組織內外即時儲存、保護和共享 3D 內容。我們提供 3D 優先的內容管理系統 (CMS) 和交付網路 (CDN)、資產壓縮和轉換工具以及可擴展的 BaaS 基礎設施，使開發人員和組織能夠即時跨平台管理、處理和串流其 3D 內容裝置.我們為超過 100,000 名用戶提供服務，他們使用我們的平台創建即時 3D 體驗（用於醫療保健、娛樂、零售、遊戲、行銷、培訓等）並管理他們的互動式內容並發現、處理和共享 3D 資產團隊及其他。
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja 是一家領先的供應商，提供 100 多個無程式碼小工具，旨在提升您的網站和線上商店體驗。我們最先進的小部件提供與任何 SaaS 平台的無縫整合功能，使我們成為尋求增強數位形象的企業的首選。 Common Ninja 植根於我們精心構建的強大而先進的平台，使我們能夠以無與倫比的速度開發複雜、功能豐富的小部件。我們獨特的優勢在於我們能夠適應創建滿足特定需求的客製化解決方案，無論它們有多複雜。我們的平台在設計時考慮到了靈活性，可滿足不同受眾的需求——從蓬勃發展的企業和創意機構到充滿活力的中小型企業。我們全面的產品使我們成為各領域使用者的首選。透過 Common Ninja，您...
ImbaChat
imbachat.com
它是一個免費的網站聊天插件。這種聊天提供了網站使用者之間的聯繫，非常適合網路社群或任何其他需要使用者通訊的網站。與 October CMS、Wordpress、Opencart 和 Livestreet CMS 整合。聊天有兩種選項：SaaS 和自架版本。每個版本都有彈性的資費方案。還有一些有用的功能： - 發送文件 - 表情符號 - 視訊和音訊聊天 - 離線訊息儲存 - 英語、俄語和義大利語介面語言 我們開放交流。
SubPage
subpage.app
SubPage 為您的企業網站提供全面的解決方案，使團隊能夠建立和維護變更日誌、政策、職業頁面、部落格等網站頁面，而無需開發人員支援。它是您的網站建立器或 CMS 平台的完美補充。每個頁面都具有獨特的功能，例如政策頁面的版本歷史記錄和 PDF 下載、內建部落格圖像編輯器、搜尋功能等等。 SubPage 還可讓您輕鬆新增小工具，透過業務相關操作的重要功能（例如 cookie 同意彈出視窗）增強您的網站。
WebzFactory
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為企業界、影響者、個人、公司、企業家等創建令人難以置信的網站整理您最好的作品，啟發您以及您的企業和品牌
Directorist
directorist.com
Directorist 業務目錄外掛程式簡化了建立業界標準的可擴展且以使用者為中心的線上業務目錄的過程。
Weavy
weavy.com
面向開發人員的下一代建置模組。 Weavy 是一個完整的工具包，可供開發人員以極低的成本和時間為 Web 和行動應用程式添加協作、生產力和社群功能。我們用於聊天、文件和來源的 API、SDK 和 UI 套件使開發團隊能夠增加功能並連接用戶，同時專注於您的核心產品。所有 Weavy 功能都包括與用戶已經熟悉的第三方工具的整合：添加 Zoom 和 Teams 視訊會議、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文件同步以及應用程式內上下文版本控制的功能。 Weavy 允許應用程式開發人員快速添加使用者直接在應用程式中提高工作效率和互動所需的功能。借助我們...
Monsido
monsido.com
Monsido 是領先的網路治理解決方案，旨在使組織能夠在其數位業務中提供卓越且包容的用戶體驗，並支援他們的旅程，以確保通訊開放、優化和合規。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用於網路可訪問性、網站品質保證、品牌和內容合規性、用戶同意管理、社交和網路內容存檔等。欲了解更多信息，請訪問 monsido.com。