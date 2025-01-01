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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內容體驗平台使公司能夠創造個人化體驗，從而推動受眾參與。這些工具首先提供透過基於受眾或用例進行標記和分類來集中和組織行銷資產的功能。內容組織好後，內容體驗平台就會提供個人化功能，為特定受眾客製化體驗，進而產生所需的業務成果。這些結果可能包括潛在客戶捕獲、潛在客戶評分或引導個人採取具體行動號召等。 除了個人化之外，內容體驗平台通常還包括分發功能和分析功能，以追蹤內容表現並獲得受眾洞察。內容行銷團隊利用這些工具最大限度地提高從內容和與受眾互動中獲得的價值，鼓勵積極參與。 透過利用內容體驗平台，企業可以創造引人注目的客製化體驗，與目標受眾產生共鳴，最終推動有意義的結果並培養牢固的聯繫。
提議新的應用程式
Issuu
issuu.com
Issuu 是一個數字出版平台，幫助用戶將靜態文件轉換為互動性強的出版物，並便於在各種渠道分享和分發。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Showpad
showpad.com
Showpad是一個內容管理和銷售支持平台，幫助銷售團隊獲取和管理內容，以促進與買家的互動和提升收入。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
involve.me
involve.me
involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
StoryScale
storyscale.com
StoryScale幫助用戶無需編碼即可創建精美的產品演示，優化多設備演示體驗，並提供自動化的銷售和行銷解決方案。
Contentstack
contentstack.com
Contentstack是一個無頭CMS平台，幫助企業管理和交付個性化內容，支持多渠道、全方位的數字體驗。
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog是一個數字出版平台，幫助用戶輕鬆創建和管理數字目錄，以視覺化方式展示產品，支持HTML5翻頁技術。
Smint.io
smint.io
Smint.io是一個數字平台，整合多種系統以管理和優化媒體資產，幫助企業創建品牌內容和改善數字體驗。
Joomag
joomag.com
Joomag是一個數字內容創建和分發平台，幫助用戶有效管理和優化數字雜誌及其他出版物。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個全球領先的內容體驗平台，幫助出版商和品牌透過個性化互動提升與觀眾的參與度，無需開發資源即可輕鬆創建網站經驗。
ScreenSpace
screenspace.io
ScreenSpace 是一個幫助行銷和銷售團隊創建沉浸式產品故事的工具，轉化現有內容以增強買家體驗和參與度。
Storylane
storylane.io
Storylane是一個無代碼平台，幫助企業創建和管理互動式產品演示，支持個性化和定制化，適用於銷售和市場營銷團隊。
Shorthand
shorthand.com
Shorthand 是一個創建沉浸式網路內容的平台，使用者可快速編輯、發布數位內容，無需程式碼或網頁設計技能。
Vev
vev.design
Vev是一個為開發者、設計師及行銷人員打造的網頁創建平台，結合無代碼與有代碼，幫助專業團隊發布創意和互動體驗。
Spott
spott.ai
Spott應用程序允許用戶將互動元素添加到圖片、視頻和PDF，從而提高內容的可行性和可測量性，增強用戶轉換率。
Visually
visual.ly
Visually是一個創意市場，連接企業與經過審核的創意專業人士，透過線上平台協作創建內容，並提供高質量的專案服務。
Aligned
alignedup.com
Aligned是一個數位銷售平台，幫助銷售團隊進行協作，簡化客戶溝通與流程，加快交易速度，提升買家參與度。
Allego
allego.com
Allego是一個現代銷售增能平台，提供工具以提升銷售團隊的生產力、協作與學習。支援視頻課程及自動化任務。
Consensus
goconsensus.com
Consensus是一個幫助企業自動化演示的平台，提升銷售效率並加速決策過程，減少無效演示。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip是一個內容管理平台，用於創建個性化的數字內容體驗，幫助企業提高客戶參與度和轉化率。
OneMob
onemob.com
OneMob是一個平台，使用戶能夠輕鬆創建、分享和跟踪微網站，專注於增強銷售和營銷的效果。
Maglr
maglr.com
Maglr是一個數字出版平台，使用戶能輕鬆創建和發布互動的數位內容，如雜誌、小冊子和簡報，無需程式碼。
Brandlive
brandlive.com
Brandlive 是一個平台，幫助用戶將網絡研討會、活動和會議提升至更高的視頻體驗，適用於各種規模和複雜度的專案。
Youengage
youengage.me
Youengage 是一款無需編碼的應用程式，能創建互動體驗，包括測驗、調查、智能表單、計算器等，聚焦用戶反饋與互動。
Foleon
foleon.com
Foleon是一個數字媒體平台，幫助企業創建和管理交互式內容，如數字雜誌和報告，以提升觀眾參與度和SEO表現。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一個數字內容平台，將靜態文檔轉換為交互式內容中心，提供豐富的媒體和深入分析。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Hushly
hushly.com
Hushly是一個全方位的轉換雲平台，幫助B2B行銷人員改善買家體驗和推動轉換，提供內容個性化及分析工具。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
ClearSlide
clearslide.com
ClearSlide是一個銷售參與平台，幫助管理內容、促進溝通並提供銷售數據分析，提高销售效能與客戶互動。
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一款靈活的即時直播博文解決方案，協助編輯團隊有效提供現場新聞報導，並可與其他編輯技術整合，簡化工作流程。
Brojure
brojure.com
Brojure 是一款直覺式的視覺故事軟體，幫助用戶輕鬆創建、分享和追蹤內容、提案和簡報，無需設計師。
Mediafly
mediafly.com
Mediafly是一個增強銷售團隊能力的平台，提供創建互動內容的工具，簡化銷售過程以提高客戶參與和轉化率。
SPCE
spce.com
SPCE 是一款數位協作平台，允許用戶安全邀請夥伴，分享內容並追蹤買家歷程，常用於 B2B 的行銷、銷售和客戶成功。
Narrator
narrator.ai
Narrato是一個AI內容創作、協作和工作流程管理平台，幫助個人和團隊快速且高效地創建內容，適用於多種內容形式和管理功能。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite是一款內容管理和銷售增強軟體，幫助團隊存儲、組織、發佈及追蹤內容，並提供用戶互動分析。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital應用程序是一個數字出版和內容管理平台，允許用戶創建、管理和分發互動式數字內容。
Content Launch
contentlaunch.com
內容啟動是一個簡化的內容管理和分發平台，幫助團隊規劃、創建及發佈內容，提升生產率和協作效果。
Skyword360
skyword.com
Skyword360是一個內容營銷平台，旨在協助品牌制定和執行一致的內容策略，以提升營銷效果和客戶體驗。
SundaySky
sundaysky.com
Sundaysky是一個AI驅動的視頻平台，幫助企業有效創建、個性化及擴展視頻內容，提升客戶參與度。
Navattic
navattic.com
Navattic是一個幫助營銷和銷售團隊創建交互式產品演示的工具，增強潛在客戶參與度並簡化銷售流程。
Tourial
tourial.com
Tourial 是一款讓市場推廣團隊創建互動式演示和演示中心的應用程式，幫助教育潛在客戶並加速成交過程。
Fabl
fabl.co
Fabl是一個內容行銷管理和發布平台，幫助品牌發佈和分析互動內容，同時降低生產和管理成本，提升頁面參與度。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon是一個網絡個性化和帳戶導向的協調解決方案，幫助企業優化客戶旅程並提升業務效能。
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION 是一個行銷自動化和網站個性化的平台，用於提升銷售、增加訂閱者並提供動態個性化內容。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow是一個互動內容創建平台，幫助企業輕鬆製作測驗、計算器、調查等，無需技術背景，支持移動和桌面設備。
InEvent
inevent.com
InEvent 是一個綜合活動管理平台，支持實體、虛擬和混合活動，提供報名、網路互動及即時分析等功能，並具備客製化及安全性。
The Juice
thejuicehq.com
The Juice 是一款內容分發應用，幫助行銷專業人士將內容有效地傳遞給目標受眾，以提升影響力和參與度。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory是一個內容智能平台，幫助B2B企業提供個性化內容體驗，優化客戶互動並加速銷售流程。
Flowla
flowla.com
Flowla是一個數字平台，簡化和個性化客戶入職流程，通過自動化和管理互動提升客戶參與度。
Knotch
knotch.com
Knotch是一個內容智能平台，幫助企業分析和優化數位內容表現，以提高受眾參與和營銷效果。
degpeg
degpeg.com
Degpeg是一個雲端現場商務平台，支持多平台直播，幫助企業實時連接客戶，促進銷售和互動。
OneIQ
oneiq.com
OneIQ 是一個全端智能 SaaS 平台，整合混合 IT 操作，提升應用性能，降低運營成本，促進團隊合作和數據安全。
UpContent
upcontent.com
UpContent是一個內容策劃平台，通過AI工具幫助用戶發現、策展和分佈相關內容，增強品牌在線形象和受眾參與度。
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu是一個互動內容平台，讓品牌輕鬆創建不需編碼的互動體驗，並可追蹤數據和KPI，以提高客戶參與度和轉換率。
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth 是一款無需代碼的網站建置應用，能快速創建行動友好的網站，適用於數位銷售提案及招聘信息，具備自訂、品牌、及安全功能。
Proof
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